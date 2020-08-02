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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов

COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1112 человек, из них 74 ребенка и 62 медицинских работника.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки заболело 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Степанов.

Он отметил, что при этом за сутки выписаны 235 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тыс. 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил Степанов.

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По его словам, в целом выписаны 39 543 человека, а летальных случаев 1725.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 16 тыс. 737 тестирований. Из них 12 тыс. 403 исследований методом ПЦР, а также 4 тыс. 334 исследования методом ИФА", - отметил Степанов.

дети (6576) карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 7993

О тестах PCR
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.

Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все медики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
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02.08.2020 11:07 Ответить
+2
Пока кРадуцкий не придумает схему, как на этом наварить кучу денег - не сделают.
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02.08.2020 11:10 Ответить
+2
А Ви якого роду-племені??
Лишня хромосома не муляє??))
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02.08.2020 11:33 Ответить
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COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 7993

О тестах PCR
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.

Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все медики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
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02.08.2020 11:07 Ответить
Неужели, дебилы от МОЗ , так сложно сделать каков Словакии ?
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02.08.2020 11:08 Ответить
Пока кРадуцкий не придумает схему, как на этом наварить кучу денег - не сделают.
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02.08.2020 11:10 Ответить
Украинские дебилы не могут стать умными словаками. Это невозможно.
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02.08.2020 11:18 Ответить
А Ви якого роду-племені??
Лишня хромосома не муляє??))
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02.08.2020 11:33 Ответить
А Ви ще скажіть про мудрий "український нарід". Словаки вже давно в НАТО і ЄС, естонці в НАТО і ЄС, литовці в НАТО і ЄС. Для українців ЄС не дав навіть перспективи. Напевно ЄС не знає про мудрість українців.
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02.08.2020 11:44 Ответить
Словацкие нищеброды, также как и болгарские, нафиг не были нужны ни ЕС ни НАТО. Это чистая политика
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02.08.2020 14:58 Ответить
Потому что клоунада а не пандемия. Словаки гонят
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02.08.2020 11:35 Ответить
😀😀😀
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02.08.2020 11:57 Ответить
Так МОЗ Украины ещё внёс Словакию в красную Зону
Просто противно от такого вранья
Словакия вошла в карантин 10 марта, раньше всех стран и закрылась
Практически не было пиков заболеваемости
Он в зелёной зоне в Европе
И я думаю, что в МОЗ работают люди НЕ ЗНАЮЩИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Потому пишут всякую хрень, рассчитывая что украинцы проглотят
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02.08.2020 12:01 Ответить
В Словакии при въезде в страну подписываешь обязательство находится дома 5 дней, потом тест PCR
Украинский МОЗ все это похерил , пускают в Украину без тестов, ПРОХОДНОЙ ДОМ ИЗ СОВКА
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02.08.2020 12:03 Ответить
Каждый год в нашей стране умирает от туберкулеза более 4 тыс. человек и смертность от туберкулеза в Украине составляет более 13%. Каждый год!

Но Стёпе похер. Пока бабло не иссякнет, он будет волать про лютый вирус, в который они и утоплеников и ДТП-шников запихивают.
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02.08.2020 12:11 Ответить
Вы полагаете, что ношение масок увеличит заболеваемость туберкулезом и смертность лт него? Так нет, оно ее снизит.
Первый умерший от ковида в Украине был в марте. За пару месяцев от 1в день смертность возросла до 15-20 в день. В пересчете на год это будет 5475-14600 смертей.

В то же время

у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz

Это 10 смертей в день.
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02.08.2020 12:31 Ответить
Если все больные туберкулезом заболеют Ковидом,то смертность среди них будет уже не 13, -а 50 процентов!
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02.08.2020 13:20 Ответить
 
 