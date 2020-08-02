COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов
За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1112 человек, из них 74 ребенка и 62 медицинских работника.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки заболело 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выписаны 235 пациентов.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тыс. 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил Степанов.
По его словам, в целом выписаны 39 543 человека, а летальных случаев 1725.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 16 тыс. 737 тестирований. Из них 12 тыс. 403 исследований методом ПЦР, а также 4 тыс. 334 исследования методом ИФА", - отметил Степанов.
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О тестах PCR
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.
Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все медики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
Лишня хромосома не муляє??))
Просто противно от такого вранья
Словакия вошла в карантин 10 марта, раньше всех стран и закрылась
Практически не было пиков заболеваемости
Он в зелёной зоне в Европе
И я думаю, что в МОЗ работают люди НЕ ЗНАЮЩИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Потому пишут всякую хрень, рассчитывая что украинцы проглотят
Украинский МОЗ все это похерил , пускают в Украину без тестов, ПРОХОДНОЙ ДОМ ИЗ СОВКА
Но Стёпе похер. Пока бабло не иссякнет, он будет волать про лютый вирус, в который они и утоплеников и ДТП-шников запихивают.
Первый умерший от ковида в Украине был в марте. За пару месяцев от 1в день смертность возросла до 15-20 в день. В пересчете на год это будет 5475-14600 смертей.
В то же время
у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz
Это 10 смертей в день.