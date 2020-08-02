COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1112 человек, из них 74 ребенка и 62 медицинских работника.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки заболело 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал Степанов.

Он отметил, что при этом за сутки выписаны 235 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тыс. 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил Степанов.

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По его словам, в целом выписаны 39 543 человека, а летальных случаев 1725.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 16 тыс. 737 тестирований. Из них 12 тыс. 403 исследований методом ПЦР, а также 4 тыс. 334 исследования методом ИФА", - отметил Степанов.