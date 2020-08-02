Главу Госэкоинспекции Донетчины Еврейского, оштрафовавшего ММК Ильича на 10 млн, уволили, - Фирсов

Руководителя Госэкоинспекции в Донецкой области Олега Еврейского, который курировал проверку завода Ильича, когда его оштрафовали более чем на 10 млн грн, уволили.

Об этом сообщил экс-глава ГЭИ Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.

"Образование MBA, опыт работы на промышленных предприятиях, никакого коррупционного шлейфа. Увеличил показатели штрафов за 6 месяцев работы по сравнению с предыдущим периодом более чем на 10000% (!). Такие результаты нового руководителя ГЭИ почему-то не устраивают", - отметил Фирсов.

Он также сообщил, что новый глава ГЭИ Малеваный назначил исполняющим обязанности председателя ГЭИ в Донецкой области "человека, который проработал в руководстве инспекции более 5 лет и взыскал за последний квартал своего управления до 22 тысяч гривен - Александра Евтухова. И это в Донецкой области! Одной из наиболее грязных областей в Украине. Это просто какой-то сплошной позор!"

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