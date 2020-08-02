Главу Госэкоинспекции Донетчины Еврейского, оштрафовавшего ММК Ильича на 10 млн, уволили, - Фирсов
Руководителя Госэкоинспекции в Донецкой области Олега Еврейского, который курировал проверку завода Ильича, когда его оштрафовали более чем на 10 млн грн, уволили.
Об этом сообщил экс-глава ГЭИ Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.
"Образование MBA, опыт работы на промышленных предприятиях, никакого коррупционного шлейфа. Увеличил показатели штрафов за 6 месяцев работы по сравнению с предыдущим периодом более чем на 10000% (!). Такие результаты нового руководителя ГЭИ почему-то не устраивают", - отметил Фирсов.
Он также сообщил, что новый глава ГЭИ Малеваный назначил исполняющим обязанности председателя ГЭИ в Донецкой области "человека, который проработал в руководстве инспекции более 5 лет и взыскал за последний квартал своего управления до 22 тысяч гривен - Александра Евтухова. И это в Донецкой области! Одной из наиболее грязных областей в Украине. Это просто какой-то сплошной позор!"
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Але найгірше те, що вас, придурків, нічого сіє не навчило і ви продовжуєте вимахувати обісраними майталесами Шоколадної Гниди, не розуміючи, що Педро вже ся скінчив яко політик.
Можете застрелиться( как вариант)...
😁🤑
А голосував ти, напевне, за кришталево-чесного вінницького баригу?
Боже, чому ти так насміхаєшся над нами? Чому не поклав край людській тупості?
Висновки робіть самі.
1. ММК им. Ильича из группы Ахметова
Ключова фраза.
Наступне.
2. співвласник ІСД народний депутат України Сергій Тарута...
3.цитата
https://censor.net/user/31269
якщо поїзд не їде-значить це комусь потрібно.
або як Порошенко"розвів лохів".
перше питання,чому.
та тому що Гарант одночасно дав і Томос і можливість "гальмувати процес"...
зверніть увагу
Проект
вноситься народними депутатами України Єленським В. Є., Войцеховською С. М., Кишкарем П. М., Тарутою С. О., Лозовим А. С., Герасимовим А. В.(БПП), Подоляк І. І.
Герасимов А. В- голова фракції Блок Петра Порошенко в ВР
Войцеховська С. М-Вища партійна школа при ЦК Компартії України.,нф.
Тарута С. О- ...від "вати Сходу"
КишкарП. М.-ЯК ЗАВЖДИ"взяв своє бабло..
радикал Лозовий А. С.,"тупа училка"Подоляк І. І. -просто лохи..
https://censor.net/comments/locate/3106885/019215ce-0130-7090-ab1c-34a8b292fcadhttps://censor.net/news/3106885/rada_opredelila_mehanizm_perehoda_prihodov_religioznyh_obschin
Украинской власти поучиться бы у Европы, что такое беречь природу для будущих поколений, так нет,- они временщики, им бы набить карманы и свалить из Украины.
Троцькго "завалили" не за політичну позицію,а за те щщо пограбував "своїх".!
2. Они там все пиариться на этом штрафе будут? Тем более, не могу понять, почему он приписывает это по части заслуг и причин для увольнения, если штраф безоговорочно выплатили?
3. Ещё есть кейсы, которыми можно похвастаться?