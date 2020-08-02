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Главу Госэкоинспекции Донетчины Еврейского, оштрафовавшего ММК Ильича на 10 млн, уволили, - Фирсов

Главу Госэкоинспекции Донетчины Еврейского, оштрафовавшего ММК Ильича на 10 млн, уволили, - Фирсов

Руководителя Госэкоинспекции в Донецкой области Олега Еврейского, который курировал проверку завода Ильича, когда его оштрафовали более чем на 10 млн грн, уволили.

Об этом сообщил экс-глава ГЭИ Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.

"Образование MBA, опыт работы на промышленных предприятиях, никакого коррупционного шлейфа. Увеличил показатели штрафов за 6 месяцев работы по сравнению с предыдущим периодом более чем на 10000% (!). Такие результаты нового руководителя ГЭИ почему-то не устраивают", - отметил Фирсов.

Он также сообщил, что новый глава ГЭИ Малеваный назначил исполняющим обязанности председателя ГЭИ в Донецкой области "человека, который проработал в руководстве инспекции более 5 лет и взыскал за последний квартал своего управления до 22 тысяч гривен - Александра Евтухова. И это в Донецкой области! Одной из наиболее грязных областей в Украине. Это просто какой-то сплошной позор!"

Читайте также: Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов

Главу Госэкоинспекции Донетчины Еврейского, оштрафовавшего ММК Ильича на 10 млн, уволили, - Фирсов 01

Госэкоинспекция (148) Донецкая область (10001) Фирсов Егор (153)


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Топ комментарии
+19
а что мы хотели? голосуем за криминально-олигархические кланы и ждем что они начнут бороться сами с собой? пока существует телевизор и тупой народ ляшки и тимошенки, зеленские будут нами править вечно
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02.08.2020 11:33 Ответить
+12
А сколько ММК слил отравы в Азовское море？ Сколько детей и их родителей заболели онкологией？ Сколько дней больничных оплатило государство？ А все, чтобы у владельца завода и его топ-менеджеров "удалась жизнь" была недвижимость и счета в Европе.
Украинской власти поучиться бы у Европы, что такое беречь природу для будущих поколений, так нет,- они временщики, им бы набить карманы и свалить из Украины.
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02.08.2020 11:44 Ответить
+10
Всем же известно,что металлургические заводы воздух очищают,а не загрязняют.Можно сказать,озонируют воздух,а сталь - побочный продукт деятельности.Чего этому инспектору не хватало?
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02.08.2020 11:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ровнее , чем другие свиньи не оказался,не..))
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02.08.2020 11:30 Ответить
а что мы хотели? голосуем за криминально-олигархические кланы и ждем что они начнут бороться сами с собой? пока существует телевизор и тупой народ ляшки и тимошенки, зеленские будут нами править вечно
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02.08.2020 11:33 Ответить
Та баригі..))
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02.08.2020 11:36 Ответить
Зелені бариги, які прийшли до влади завдячуючи тим, хто голосував проти Порошенка.
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02.08.2020 12:00 Ответить
ПЕ=ЗЕ
ЗЕ=ПЕ
))
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02.08.2020 12:29 Ответить
Зелені бариги прийшли до влади завдяки тому, що Шоколадні блазні вийшли в другий тур. Хоча, якби у Порошка було б хоч трохи совісті, він би посоромився йти на ІІ термін.

Але найгірше те, що вас, придурків, нічого сіє не навчило і ви продовжуєте вимахувати обісраними майталесами Шоколадної Гниди, не розуміючи, що Педро вже ся скінчив яко політик.
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02.08.2020 17:44 Ответить
брехня тупа
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02.08.2020 19:54 Ответить
а что означает слово барыга? ты хоть понимаешь, или это просто в телевизоре сказал проворовавшийся кавказец? это беда нашего народа что не умеем своей бошкой жить )))
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02.08.2020 12:20 Ответить
Если кого-то во мне что-то не устраивает, (Мое ИМХО),совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.
Можете застрелиться( как вариант)...
😁🤑
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02.08.2020 12:33 Ответить
вот нет что бы азбуку повторить или табличку умножения перед школой, так ты взрослым огрызаешься))),
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02.08.2020 14:43 Ответить
Та то кацап! А они от Пороха срут методичками!
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02.08.2020 12:41 Ответить
"проворовавшийся кавказец" - це Саакашвілі?

А голосував ти, напевне, за кришталево-чесного вінницького баригу?

Боже, чому ти так насміхаєшся над нами? Чому не поклав край людській тупості?
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02.08.2020 17:45 Ответить
краю немає але вона , тупість, з тебе починається. ти номер 1
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02.08.2020 19:03 Ответить
еще одно чучело малолетнее, сопливое во взрослые разговоры лезет)))
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02.08.2020 19:34 Ответить
ему так написали текст.
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02.08.2020 19:01 Ответить
Так понимаешь, беда в том, что тот же Егорка - обычный грантоед, который к охране окружающей среды тоже не имеет никакого отношения. Но одни слушают кавказца, другие - Егорку, а разницы никакой.
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03.08.2020 22:21 Ответить
Блин, о чем бы не шла речь, всеравно приплетешь Тимошенко. Больной человек.
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02.08.2020 17:12 Ответить
и не только она, человек 25 лет у власти на руководящих должностях. твоим родителям за 25 лет стало лучше жить, что то при ней поменялось?
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02.08.2020 19:39 Ответить
так Фирсов же один из них) просто не может найти себе работу, вот и проявляет активность, а на своей должности ничего не сделал, время было
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03.08.2020 11:20 Ответить
вот вы интересные такие. а зеленский что сделал? только конкретно,
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03.08.2020 12:04 Ответить
Как он смел на Рената самого Ахметова наехать?
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02.08.2020 11:34 Ответить
А ГАРНО ЩО НАЇХАВ - ЦЕ ПОЧАТОК ЧОГОСЬ НОВОГО, ТАМ ДИВИСЬ І КЛОУНА ЗА ОМАНСЬКІ ОФШОРИ ПОСАДЯТЬ
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02.08.2020 11:55 Ответить
і на Таруту..У котрого "ходи" у самого ПЕТРА !!
Висновки робіть самі.
1. ММК им. Ильича из группы Ахметова
Ключова фраза.
Наступне.
2. співвласник ІСД народний депутат України Сергій Тарута...
3.цитата
https://censor.net/user/31269
якщо поїзд не їде-значить це комусь потрібно.
або як Порошенко"розвів лохів".
перше питання,чому.
та тому що Гарант одночасно дав і Томос і можливість "гальмувати процес"...
зверніть увагу
Проект
вноситься народними депутатами України Єленським В. Є., Войцеховською С. М., Кишкарем П. М., Тарутою С. О., Лозовим А. С., Герасимовим А. В.(БПП), Подоляк І. І.

Герасимов А. В- голова фракції Блок Петра Порошенко в ВР
Войцеховська С. М-Вища партійна школа при ЦК Компартії України.,нф.
Тарута С. О- ...від "вати Сходу"

КишкарП. М.-ЯК ЗАВЖДИ"взяв своє бабло..
радикал Лозовий А. С.,"тупа училка"Подоляк І. І. -просто лохи..
https://censor.net/comments/locate/3106885/019215ce-0130-7090-ab1c-34a8b292fcadhttps://censor.net/news/3106885/rada_opredelila_mehanizm_perehoda_prihodov_religioznyh_obschin
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02.08.2020 12:03 Ответить
№82
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02.08.2020 12:07 Ответить
А точно ли на Рината? Ринат-то заплатил штраф, о котором говорит Егорка, смысл потом спустя год кого-то там убирать? Что-то тут не сходится. Егор и сам говорил, что убрали его потому что не сдал экзамен (что логично, не имея знаний в области), а платить за место он не захотел. Вот и вся загадка.
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03.08.2020 22:23 Ответить
Татарская.
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02.08.2020 11:53 Ответить
Всем же известно,что металлургические заводы воздух очищают,а не загрязняют.Можно сказать,озонируют воздух,а сталь - побочный продукт деятельности.Чего этому инспектору не хватало?
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02.08.2020 11:38 Ответить
Интересно, что ферросплавные заводы Коломойши выпускали сугубо радуги. А чё ж Егорка их в своё время не проверил?
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03.08.2020 22:25 Ответить
Так ему и надо. Из трубы ММК Ильича правильный дым идёт.
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02.08.2020 11:38 Ответить
А сколько ММК слил отравы в Азовское море？ Сколько детей и их родителей заболели онкологией？ Сколько дней больничных оплатило государство？ А все, чтобы у владельца завода и его топ-менеджеров "удалась жизнь" была недвижимость и счета в Европе.
Украинской власти поучиться бы у Европы, что такое беречь природу для будущих поколений, так нет,- они временщики, им бы набить карманы и свалить из Украины.
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02.08.2020 11:44 Ответить
та то Азовсталь в море сливает, а Ильича-в Кальмиус...до моря оно всё, пока по городу пройдёт, очищается
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02.08.2020 12:08 Ответить
Та да, "очищается", отравляет грунтовые воды и через подземные реки уходит... в тоже самое Азовское море. Прочитайте, как отходы Никитовского ртутного комбината и химзаводов Горловки находят в подземных водах шахт Донбасса... Узнаете, много интересного про "очищается".
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02.08.2020 12:18 Ответить
когда во времена СССР строились заводы никого не волновало, что вокруг них образовывались города?все в норме было,как никто не обращал внимания на культуру и чистоту, до сих пор гадят, но конечно виновны не люди))
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03.08.2020 11:22 Ответить
Ну и сколько? Почему тогда по такому принципу Егорка не отшрафовал Криворожсталь, которая коптит больше всех в Украине? При этом замечу, что Ильича штраф таки заплатили, а Криворожсталь штрафы всё время успешно оспаривает. Но об этом Егорке вспоминать не хочется, почему-то.
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03.08.2020 22:34 Ответить
Страшно подумати, щоб було з Миколою Українським! З'їли б напевно!
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02.08.2020 11:39 Ответить
А за Миколу Бандерівського то взагалі б в космічний пил стерли б. І навіщо так обидили одну із націй та ще й в умовах кадрового голоду.
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02.08.2020 15:13 Ответить
А що таке " обидили"? Яку націю? Про що ви?!
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02.08.2020 15:43 Ответить
Уволили. А могли ж и под трамвай...
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02.08.2020 11:40 Ответить
Воры и бандиты тем и знамениты, что не крадут никогда,иначе ГУЛАГ Сралина
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02.08.2020 11:54 Ответить
Це йому пощастило ще.
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02.08.2020 11:55 Ответить
Льва Троцкого завалили в Мексике за то что украл у Сралина 100 лямов долларов....
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02.08.2020 11:56 Ответить
Знаменитый кавказский террорист Тер-Петросян кличка КАМО украл у Сралина 90 лямов.Тоже завалили типа авария...
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02.08.2020 12:00 Ответить
зверніть увагу на роботу ольгінських сук ..


Троцькго "завалили" не за політичну позицію,а за те щщо пограбував "своїх".!
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02.08.2020 12:06 Ответить
Павло по мордяцi дам
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02.08.2020 12:09 Ответить
В топке паровоза сожгли,не??))
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02.08.2020 12:37 Ответить
Подлетел слишком близко с солнцу.
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02.08.2020 12:01 Ответить
Не подлетел, а с рогатки запустили, а он, по неопытности, ранец супермена с собой не прихватил. Как взлетел, так и упал, а беда в том, что никто не подметил и не подобрал. Вот и скулит теперь.)))
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03.08.2020 18:24 Ответить
Ахметка доминирует при всех властях,начиная с Кучмы.
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02.08.2020 12:05 Ответить
Не ахметка а его бабки. Без бабок он будет им триста лет нужен.
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02.08.2020 13:18 Ответить
Карла Радека фиинансового курьера РСДРП для немецких братьев бриллиантами Мировой революции сгноили в 1939 году в ГУЛАГе....
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02.08.2020 12:05 Ответить
Так а прізвище у нього яке?
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02.08.2020 12:07 Ответить
до слез жалько еврейского
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02.08.2020 12:07 Ответить
вот Фирсов пусть и плачет, он его партийной квоте поставил, его креатура, так сказать)
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03.08.2020 21:46 Ответить
Смерти всех советских негодяев с 1917 по 1941 год очень интересны....
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02.08.2020 12:07 Ответить
Этот кадр явно выпал из обоймы команды которая стоит Украину по своему вкусу...
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02.08.2020 12:08 Ответить
Вкусы небольшой группы "людей" некорреной национальности？
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02.08.2020 12:20 Ответить
Агов патриоты это ваша тема,ЕС Порошенка и Ко это ваша тема-подымайтесь на защиту патриотычнойи людыны,наведите порядок среди Зебилов уволивших человека,ждем ваших действий по наведению порядка.Бойки и Рабиновичи плра за справедливость боротья,защитите Донбас,восстановите справедливость в Зебильной реальности и защитите честного инспектора,-да нет фиг вам, потому что с этого корыта вам обломиться и вы никогда не поможете честному чиновнику если вам с этого ничего не капнет
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02.08.2020 12:18 Ответить
Все подымайтесь, только зелючки на местах останутся.
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02.08.2020 12:29 Ответить
Вся зеленая власть - это сплошной позор!
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02.08.2020 12:40 Ответить
Та ладно, а кто ж их к власти привел, не мы ли?
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03.08.2020 18:39 Ответить
Зря вы так на 73 % бочку катите.....Они при Порошенко озолотились... кочуя в Турцию Кипр и прочие Израизи с гастролями...95 квартал ржал с вас...и 4 раза уклонился...когда вы освобождали Мариуполь,Краматорск.. Славянск и еще другие города...где сейчас тишина и покой....
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02.08.2020 12:45 Ответить
Любите Украину,она этого ДОСТОЙНА.....
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02.08.2020 12:59 Ответить
Блазень решил, если при шоколаде с экологией все было тип-топ, почему сейчас должно быть хуже?
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02.08.2020 13:00 Ответить
За вред природе Украины нужна смертная казнь, а не штрафы.
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02.08.2020 13:03 Ответить
А за вред людям нужно памятники ставить? А ниче так, что у нас уже треть века вся политика направлена на угнетение? Ниче так, что даже людишки тупенькие себе не руководство, а власть избирают? А вы тут про природу убитую чего-то говорите.))) Какать небось не в кустики ходите и мусор свой не сами перерабатываете?)))
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03.08.2020 18:22 Ответить
Дядьку, Олег, ты рамсы попутал - я не твой папа, мне не надо жаловаться.
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03.08.2020 19:23 Ответить
Оф ни фига се...Костя долбодятел вылез
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02.08.2020 13:04 Ответить
Убегаю и следов не оставляю....Коффтя звиздани чениттьь
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02.08.2020 13:05 Ответить
Советское быдло победило НАЦИЗМ Американизм...империализм и фашистов брата ГитлераГлаву Держекоінспекції Донеччини Єврейського, який оштрафував ММК ім. Ілліча на 10 млн, звільнили, - Фірсов - Цензор.НЕТ 3221
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02.08.2020 13:15 Ответить
ШАКАЛЫ вы советские..................
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02.08.2020 13:16 Ответить
Советских уже мало, что не может не радовать. Но все же есть еще любители прошлого
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03.08.2020 18:38 Ответить
вы не народ...вы падаль...продажная....
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02.08.2020 13:19 Ответить
А ты уже нализался, Сенатор?
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02.08.2020 16:36 Ответить
Это уже ни для кого не секрет, блазень как и шоколад решил возглавить в Украине коррупцию.
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02.08.2020 13:36 Ответить
Какого, к чёртовой матери, «Ильича»? Закон о декоммунизации уже не действует?
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02.08.2020 14:20 Ответить
для рижої мразі не діє... Марик - його вотчина.
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02.08.2020 16:12 Ответить
да нормального Ильича, не Ленина) имеется в виду Зот Ильич Некрасов, известный металлург!
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02.08.2020 18:28 Ответить
я так понимаю у вас другого Ильича просто не существует?)) хорошо, что сейчас это не популярное имя))
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03.08.2020 10:04 Ответить
а у нас есть чиновники без коррупционного шлейфа??? не поверю. у нас даже антикоррупционеры - коррупционеры)
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02.08.2020 18:26 Ответить
Еще одно достижение ЗеБанды: профессионалов увольняют, бывших рыгов и комуняк набирают во власть.
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02.08.2020 19:59 Ответить
Они уже не рыги и не комуняки, а люди прошедшие реабилитацию.))) Вы что-же, ожидали чего-то иного? Уже прошлой осенью было понятно чем накроется зеленый проект, а то и раньше. Даже дату назову - утверждение кабмина. Адекватные люди, увидев нового министра МВД, сразу поняли чем запахло.)))
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03.08.2020 18:18 Ответить
Пока Ахметка на свободе, мы все его рабы.
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02.08.2020 20:00 Ответить
каждый сам себе решает, кто он.. если человек по натуре раб, то он в любой стране и при любых обстоятельствах найдет себе господина. так же как и свободного ничто не заставит прогнуться
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02.08.2020 20:25 Ответить
да один фиг! они там все одним миром мазаны, с той инспекции толку, как с козла молока.. что они инспектируют? только штаны там протирают, как и большинство чиновников других инстанций
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02.08.2020 20:21 Ответить
я так понимаю Фирсов пока работу по специальности найти не может, продолжает бестолковые посты в ФБ писать?!) блогер очередной?)
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03.08.2020 10:03 Ответить
Красавчег Егорушка...))) Уже научился в процентах результативность работы просчитывать.Только читают этого процентера тоже отнюдь не глупые люди, которые эту науку цифр познавали еще при Азарове. ))) Так что пусть Фирсов заводит группу парикмахеров кошек и там "блещет" своими познаниями.)))
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03.08.2020 18:14 Ответить
1. Как этот Еврейский вообще попал на должность?

2. Они там все пиариться на этом штрафе будут? Тем более, не могу понять, почему он приписывает это по части заслуг и причин для увольнения, если штраф безоговорочно выплатили?

3. Ещё есть кейсы, которыми можно похвастаться?
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03.08.2020 22:07 Ответить
 
 