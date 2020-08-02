12-летний мальчик умер на Харьковщине: мать утверждает, что лечила его от ангины

В Харьковской области сотрудники полиции расследуют обстоятельства смерти 12-летнего мальчика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает Цензор.НЕТ.

Так, 01 августа в 23:05 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врача о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейским мать мальчика рассказала, что он болел ангиной. Лечила женщина его дома. Внезапно мальчик потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы. Медики констатировали смерть подростка.

"Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка", - сообщили в полиции.

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