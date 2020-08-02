Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" говорят, что хотели посмотреть на собор

Несколько задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" заявили на допросе, что направлялись через Беларусь в Стамбул, чтобы "осмотреть Собор Святой Софии".

Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

По его словам, боевики дают противоречивые показания. О том, что группа собиралась лететь из Минска в Стамбул (это официальная версия российской стороны), говорит менее половины задержанных.

"Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", - рассказал Носкевич.

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Вылет в Турцию глава СК Беларуси называет заранее спланированным алиби. У боевиков были билеты на самолет, и, выселяясь из гостиницы в Минске, они сказали, что едут в аэропорт. Но вместо это отправились на расположенный недалеко от столицы санаторий "Белорусочка", где и были задержаны.

Носкевич добавил, что действия боевиков координировались через группу в мессенджере. В ней старший группы отдавал распоряжение о распорядке дня, проводил перекличку, назначал время общего сбора. В этой же группе был отдан приказ сжечь старые билеты на территории санатория.

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Российские агенты не впервые используют "осмотр собора" в качестве версии прикрытия для своих преступлений. Так, подозреваемые в отравлении на территории Великобритании экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии офицеры ГРУ Александр Мишкин и Руслан Чепига заявляли, что прибыли в Соединенное Королевство, чтобы осмотреть собор в г. Солсбери.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.