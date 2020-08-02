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Новости Агрессия России против Украины
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Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" говорят, что хотели посмотреть на собор

Задержанные в Беларуси боевики ЧВК

Несколько задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" заявили на допросе, что направлялись через Беларусь в Стамбул, чтобы "осмотреть Собор Святой Софии".

Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

По его словам, боевики дают противоречивые показания. О том, что группа собиралась лететь из Минска в Стамбул (это официальная версия российской стороны), говорит менее половины задержанных.

"Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", - рассказал Носкевич.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" путаются в своих показаниях

Вылет в Турцию глава СК Беларуси называет заранее спланированным алиби. У боевиков были билеты на самолет, и, выселяясь из гостиницы в Минске, они сказали, что едут в аэропорт. Но вместо это отправились на расположенный недалеко от столицы санаторий "Белорусочка", где и были задержаны.

Носкевич добавил, что действия боевиков координировались через группу в мессенджере. В ней старший группы отдавал распоряжение о распорядке дня, проводил перекличку, назначал время общего сбора. В этой же группе был отдан приказ сжечь старые билеты на территории санатория.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов"

Российские агенты не впервые используют "осмотр собора" в качестве версии прикрытия для своих преступлений. Так, подозреваемые в отравлении на территории Великобритании экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии офицеры ГРУ Александр Мишкин и Руслан Чепига заявляли, что прибыли в Соединенное Королевство, чтобы осмотреть собор в г. Солсбери.

Читайте также: Кремль назвал безосновательным задержание 33 боевиков в Беларуси: Они сотрудники ЧОП, угрозы не представляют, ехали в Стамбул

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (7922) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+61
Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" говорят, что хотели посмотреть на собор - Цензор.НЕТ 6754
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02.08.2020 12:52 Ответить
+46
Ох и любят козломордые шпили вили.....
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02.08.2020 12:52 Ответить
+44
с шпилем
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02.08.2020 12:51 Ответить
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Я тебе отвечу, ФСБ это головной офис , которому подчиняется ЛУКАвое КГБ.Сделай вывод.
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02.08.2020 15:41 Ответить
Вот действительно вопрос, то ли Бацька с этими вагнеровцами воткнул очередной нож в ..аку *****, то ли ***** прислал 33 пидобогатыря воткнуть в ..аку Бацьке?
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02.08.2020 16:36 Ответить
- Какой какой матери?
- Парижской...Бого-матери (с)
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02.08.2020 14:43 Ответить
В Белорусии все сложно.Лукошенко не устраивает Кремль тем,что хочет настоящего обьединения славян,но Москва такого сильного сближения не хочет(хотя болтает об обратном).Ведь она поэтому и разваливала СССР. И теперь в Кремле бояться,что Лука громче,в народ, начнет говорить о таком Кремле.У него незавидное и шаткое положение.
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02.08.2020 14:45 Ответить
в Югославии объединения славян не вышло...
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03.08.2020 09:48 Ответить
"Святі" - все по церквам та по монастирям...
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02.08.2020 14:49 Ответить
Они не исправимы.
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02.08.2020 15:01 Ответить
Вот их зомбируют ! Только про шпили говорят.
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02.08.2020 15:11 Ответить
Ага, вже одні в Англії на собори подивились.
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02.08.2020 15:19 Ответить
романтики ...лядь
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02.08.2020 15:26 Ответить
трезвые кацапы мужского пола это всегда *********.
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02.08.2020 16:10 Ответить
і п'яні теж, там цілий народ 3,14дарас
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03.08.2020 07:03 Ответить
істинно православні вбивці
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02.08.2020 16:23 Ответить
А может они тоже геи и россии герои, как некоторые петровы и бошировы?
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02.08.2020 16:30 Ответить
На даунбасе туристы любовались шахтами ,в Сирии минаретами .....почему бы в Минске собор не посмотреть? Надо бы найти схроны с оружием , потому ,как глядеть без пулемета, не комильфо.
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02.08.2020 16:35 Ответить
Да все их оружие в местном КГБ в оружейной комнате. Местные иуды ждут звона московских курантов.
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02.08.2020 16:40 Ответить
Ещё одни идиоты.
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02.08.2020 16:52 Ответить
ну да, только в этот раз минареты вместо шпили
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02.08.2020 17:01 Ответить
"Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов." - https://www.youtube.com/watch?v=iw4fZtffzWM Вагнеровцы готовили ликвидацию Лукашенка
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02.08.2020 17:18 Ответить
Это доказывает лишь одно - в Украине спец служб нет. А та лавочка под названием СБУ даже на пародию не катит. КГБ Беларуси показало этим барыгам с СБУ как надо работать.
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02.08.2020 17:30 Ответить
Может ислам принять собрались? Аккурат неделю назад из Св. Софии мечеть сделали... указом Президента Турции.
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02.08.2020 17:50 Ответить
О , уже хотели посмотреть на собор, уже похоже на " правду"
А то на самалет не успели
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02.08.2020 17:52 Ответить
На собор Луки посмотреть хотели
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02.08.2020 17:53 Ответить
Не знаю. Отдать Украине этих 33 рашиста, это конечно пощечина Путлеру, но и не составит ему особого труда выменять их обратно в замен каких то непонятных личностей и Новотсоссии. Короче, вы поймали, вы и распоряжайтесь, как хотите.
Я бы при попытке к бегству использовал вариант...
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02.08.2020 18:01 Ответить
Так соборность - это ж их скрепа
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02.08.2020 18:20 Ответить
На цей раз вже не смішно
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02.08.2020 18:56 Ответить
ШПИЛИ-ВИЛИ?
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02.08.2020 19:20 Ответить
Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" кажуть, що хотіли подивитися на собор - Цензор.НЕТ 9294
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02.08.2020 19:27 Ответить
Очень саркастично смеётся этот старый белый кот...

Кстати, весьма неожиданная эволюцию происходит с восприятием моцковского Мордора в украинских сетях:

несмотря на все его зловещие деяния Мордор с каждым годом всё чаще и чаще вызывает не ужас, а презрительный стёб и смех.
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02.08.2020 20:22 Ответить
грешно с больньх смеятся, но когда дурдом правит целой страной
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02.08.2020 21:31 Ответить
Так там постійно трапляється така дичина, що не стібатися неможливо:
https://youtu.be/9Yj1CuezoDU В селе Печёнкино в Челябинской области организовали подвоз "питьевой воды" из ассенизатора

(но иначе им бы воду привезли в говновозке НАТО!)
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03.08.2020 00:52 Ответить
У них советских - собственная гордость и на буржуев НАТО смотрят свысока !
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03.08.2020 01:01 Ответить
))))) якось знайшов на Мракопедії в розділі гумору ось таке коротеньке оповідання... окрім жартів, з погляду містики цілком реалістично. Спонтанна матеріалізація "коллективной русской души" (хоть возьми и удуши)

КВАДРАТНЫЙ КОШМАР

Хоть это и случилось со мной, но я до сих пор не могу понять, было ли это на самом деле, или все это нарисовало мое богатое воображение, вскормленное страшными историями и фильмами ужасов.
Наш дом расположен в центре архитектурного ансамбля, в который ведут несколько узких автомобильных дорог, пара сквозных подъездов и большая арка, в которой даже в самую ясную погоду царит весьма атмосферный полумрак. Среди дворовой школоты нашего дома она пользуется дурной славой, и спешащая в школу и из школы безусая молодежь предпочитает в нее не соваться.
Собственно, дело было так...
Смеркалось. Откатав очередной взводный бой на любимом БатЧате, я отправился на кухню заварить чайку. Выключив под заранее поставленным на конфорку чайником огонь, я услышал треньканье телефона. Сняв трубку, я различил непривычно взволнованный голос своей младшей сестры:
- Дима, Дима... Мне страшно... Выйди, пожалуйста, встреть меня...
Накинув куртку и не озаботившись головным убором, я в сапогах на босу ногу выбежал во двор. В тусклом свете припарковавшейся "девятки" я различил знакомый силуэт - Полина спешила ко мне со всей скоростью, на которую был способен ее молодой девичий организм. Вцепившись в воротник моей куртки и уткнувшись носом мне в грудь, она зарыдала:
- Дима, это.. Это был не человек... Дим, мне страшно...
Я отвел ее домой и попытался немного облегчить ее стресс так кстати заваренным крепким чаем. Полина держала чашку в дрожащих руках и бормотала:
- Дима, я узнала... Я читала п-п-про него... В... В Интернете... Дима, я его узнала... Дима, мне с-с-страшно...
Я пытался расспросить ее поподробнее, но она пребывала в жутком страхе. Монотонно раскачиваясь на кресле, она бормотала:
- Э-э-это не человек... Но... Но оно разговаривало совсем как человек... Оно спросило, не хочу ли я на...
Жуткие крики на лестничной клетке прервали это импровизированное дознание. Оставив Полину наедине с как обычно заседающими перед очередным ток-шоу родителями, я снова наспех накинул куртку и выскочил за дверь. Предо мной предстала живописная картина - Валера по прозвищу Конь, чемпион области по боксу, сидел на заднице напротив лифта и размазывал по лицу слезы и сопли. Кинув на меня испуганный взгляд, он зашмыгал носом:
- Диман, это... Это же... Оно там... Арка, Диман...
Я сроду не верил во всякую чертовщину, и поэтому, собрав в кулак всю решимость, выбежал из подъезда и бодрым ритмом почесал в сторону арки.
Порог, скамейка, урна, песочница... Я нещадно рыхлил газоны ботинками, подгоняемый не столько жаждой навалять тому, кто до полусмерти испугал мою сестренку и лучшего друга, сколько неуместным любопытством.
Вот и арка. Замедлив шаг, я явственно различил в полутьме движущийся силуэт. Я не робкого десятка, но мои ноги заранее начали подгибаться. Подойдя поближе, я почувствовал странный, знакомый запах.
- Эй! - крикнул я, - кто здесь?
Передо мной медленно вставала из лужи полутораметровая фигура, очертаниями напоминающая квадрат. Клянусь, она выглядела как матерчатый матрас на толстых ногах, обутых в залатанные валенки. Посереди матраса щурился раззявленный рот, а над ним... Черт побери, над ним были ГЛАЗА!!! Совсем как человеческие! Неведомое существо вытянуло вперед тонкую черную руку с зажатой в ней стеклянной бутылкой, наполненной какой-то мутной жидкостью, и скрипучим голосом пробормотало:
- Накатим?
Жуткий голос выбил из меня всю решимость, и я в панике стал пятиться назад. А чудище, вяло переваливаясь с ноги на ногу, подходило ко мне все ближе и ближе. Вот оно снова вытянуло вперед руку с бутылкой, и пробормотало:
- Накатим за Россиюшку?...
Ноги подкосились, и я шлепнулся на задницу. Внезапно память раскрыла предо мной свои таинственные чертоги, и я вспомнил, где уже слышал этот запах - когда однажды, порезавшись, я достал из аптечки и вскрыл упаковку стерильной ваты, дабы обработать порез.
Не помню, как я добежал до дома. Взмыленный, я закрыл дверь на все замки, заодно подперев ее табуреткой. Но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что я где-то слышал или читал про это таинственное создание, так напугавшее меня. Почему оно показалось мне таким знакомым?
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03.08.2020 06:57 Ответить
Любители шпилей)))
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02.08.2020 20:09 Ответить
шо, усе приехали смотреть шпили с новічком?
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02.08.2020 21:28 Ответить
В смысле увидеть собор издохнуть та на здоровье.
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02.08.2020 21:50 Ответить
Шпили-вилли...******...***...любимая отмазка
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02.08.2020 22:15 Ответить
Ну ты посмотри какие набожные! А оружие для чего у них было с собой? Наверное, чтобы лучше рассмотреть достопримечательности собора...А? Те которые засветились в Англии и убили бывшего росейского военного тоже рассказывали про собор..
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02.08.2020 22:24 Ответить
от кацапских морд нечего и ждать они только и могут бухать и срать и отбирать чужое
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02.08.2020 23:31 Ответить
ХАХАХАХА! кацапам їсти не давай, а давай на собор подивитись! ДУХОВНІСТЬ ТАК І ПРЕ! АХАХАХХААХ
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02.08.2020 23:55 Ответить
Нет проблем, в камере можно будет фото повесить.
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03.08.2020 00:09 Ответить
опять по святым местам? любителей шпилей становится все больше!
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03.08.2020 01:13 Ответить
очередной плановый осмотр собора - групповуха дешевле
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03.08.2020 01:17 Ответить
Зелені чоловічикі стануть смугастими!
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03.08.2020 06:32 Ответить
В Англии тоже хотели культурно отдохнуть с "новичком"
Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" кажуть, що хотіли подивитися на собор - Цензор.НЕТ 520
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03.08.2020 09:42 Ответить
а вони достатньо правильно їх питали ?
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03.08.2020 10:56 Ответить
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