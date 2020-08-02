Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" говорят, что хотели посмотреть на собор
Несколько задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" заявили на допросе, что направлялись через Беларусь в Стамбул, чтобы "осмотреть Собор Святой Софии".
Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.
По его словам, боевики дают противоречивые показания. О том, что группа собиралась лететь из Минска в Стамбул (это официальная версия российской стороны), говорит менее половины задержанных.
"Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", - рассказал Носкевич.
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Вылет в Турцию глава СК Беларуси называет заранее спланированным алиби. У боевиков были билеты на самолет, и, выселяясь из гостиницы в Минске, они сказали, что едут в аэропорт. Но вместо это отправились на расположенный недалеко от столицы санаторий "Белорусочка", где и были задержаны.
Носкевич добавил, что действия боевиков координировались через группу в мессенджере. В ней старший группы отдавал распоряжение о распорядке дня, проводил перекличку, назначал время общего сбора. В этой же группе был отдан приказ сжечь старые билеты на территории санатория.
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Российские агенты не впервые используют "осмотр собора" в качестве версии прикрытия для своих преступлений. Так, подозреваемые в отравлении на территории Великобритании экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии офицеры ГРУ Александр Мишкин и Руслан Чепига заявляли, что прибыли в Соединенное Королевство, чтобы осмотреть собор в г. Солсбери.
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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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- Парижской...Бого-матери (с)
А то на самалет не успели
Я бы при попытке к бегству использовал вариант...
Кстати, весьма неожиданная эволюцию происходит с восприятием моцковского Мордора в украинских сетях:
несмотря на все его зловещие деяния Мордор с каждым годом всё чаще и чаще вызывает не ужас, а презрительный стёб и смех.
https://youtu.be/9Yj1CuezoDU В селе Печёнкино в Челябинской области организовали подвоз "питьевой воды" из ассенизатора
(но иначе им бы воду привезли в говновозке НАТО!)
КВАДРАТНЫЙ КОШМАР
Хоть это и случилось со мной, но я до сих пор не могу понять, было ли это на самом деле, или все это нарисовало мое богатое воображение, вскормленное страшными историями и фильмами ужасов.
Наш дом расположен в центре архитектурного ансамбля, в который ведут несколько узких автомобильных дорог, пара сквозных подъездов и большая арка, в которой даже в самую ясную погоду царит весьма атмосферный полумрак. Среди дворовой школоты нашего дома она пользуется дурной славой, и спешащая в школу и из школы безусая молодежь предпочитает в нее не соваться.
Собственно, дело было так...
Смеркалось. Откатав очередной взводный бой на любимом БатЧате, я отправился на кухню заварить чайку. Выключив под заранее поставленным на конфорку чайником огонь, я услышал треньканье телефона. Сняв трубку, я различил непривычно взволнованный голос своей младшей сестры:
- Дима, Дима... Мне страшно... Выйди, пожалуйста, встреть меня...
Накинув куртку и не озаботившись головным убором, я в сапогах на босу ногу выбежал во двор. В тусклом свете припарковавшейся "девятки" я различил знакомый силуэт - Полина спешила ко мне со всей скоростью, на которую был способен ее молодой девичий организм. Вцепившись в воротник моей куртки и уткнувшись носом мне в грудь, она зарыдала:
- Дима, это.. Это был не человек... Дим, мне страшно...
Я отвел ее домой и попытался немного облегчить ее стресс так кстати заваренным крепким чаем. Полина держала чашку в дрожащих руках и бормотала:
- Дима, я узнала... Я читала п-п-про него... В... В Интернете... Дима, я его узнала... Дима, мне с-с-страшно...
Я пытался расспросить ее поподробнее, но она пребывала в жутком страхе. Монотонно раскачиваясь на кресле, она бормотала:
- Э-э-это не человек... Но... Но оно разговаривало совсем как человек... Оно спросило, не хочу ли я на...
Жуткие крики на лестничной клетке прервали это импровизированное дознание. Оставив Полину наедине с как обычно заседающими перед очередным ток-шоу родителями, я снова наспех накинул куртку и выскочил за дверь. Предо мной предстала живописная картина - Валера по прозвищу Конь, чемпион области по боксу, сидел на заднице напротив лифта и размазывал по лицу слезы и сопли. Кинув на меня испуганный взгляд, он зашмыгал носом:
- Диман, это... Это же... Оно там... Арка, Диман...
Я сроду не верил во всякую чертовщину, и поэтому, собрав в кулак всю решимость, выбежал из подъезда и бодрым ритмом почесал в сторону арки.
Порог, скамейка, урна, песочница... Я нещадно рыхлил газоны ботинками, подгоняемый не столько жаждой навалять тому, кто до полусмерти испугал мою сестренку и лучшего друга, сколько неуместным любопытством.
Вот и арка. Замедлив шаг, я явственно различил в полутьме движущийся силуэт. Я не робкого десятка, но мои ноги заранее начали подгибаться. Подойдя поближе, я почувствовал странный, знакомый запах.
- Эй! - крикнул я, - кто здесь?
Передо мной медленно вставала из лужи полутораметровая фигура, очертаниями напоминающая квадрат. Клянусь, она выглядела как матерчатый матрас на толстых ногах, обутых в залатанные валенки. Посереди матраса щурился раззявленный рот, а над ним... Черт побери, над ним были ГЛАЗА!!! Совсем как человеческие! Неведомое существо вытянуло вперед тонкую черную руку с зажатой в ней стеклянной бутылкой, наполненной какой-то мутной жидкостью, и скрипучим голосом пробормотало:
- Накатим?
Жуткий голос выбил из меня всю решимость, и я в панике стал пятиться назад. А чудище, вяло переваливаясь с ноги на ногу, подходило ко мне все ближе и ближе. Вот оно снова вытянуло вперед руку с бутылкой, и пробормотало:
- Накатим за Россиюшку?...
Ноги подкосились, и я шлепнулся на задницу. Внезапно память раскрыла предо мной свои таинственные чертоги, и я вспомнил, где уже слышал этот запах - когда однажды, порезавшись, я достал из аптечки и вскрыл упаковку стерильной ваты, дабы обработать порез.
Не помню, как я добежал до дома. Взмыленный, я закрыл дверь на все замки, заодно подперев ее табуреткой. Но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что я где-то слышал или читал про это таинственное создание, так напугавшее меня. Почему оно показалось мне таким знакомым?