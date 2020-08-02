Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали.
Центризбирком Беларуси отказал в установке видеокамер на избирательных участках за счет граждан в связи с "неясностью порядка практической реализации" данного предложения.
Об этом говорится в ответе ЦИК за подписью его главы Лидии Ермошиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Все члены избирательной комиссии, ознакомившись с предложенным вами проектом постановления, в котором предусматривается прямая круглосуточная видеотрансляция с участков голосования и размещение собственных видеокамер граждан по их заявкам, высказали мнение о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения", - сказано в документе.
В ЦИК также обратили внимание, что избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов.
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"Оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует, как и введение любых других избирательных процедур с использованием информационных технологий, не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности", - отмечается в ответе.
С предложением в ЦИК оборудовать некоторые избирательные участки камерами, с помощью которых будет вестись трансляция подсчета голосов и работы на них комиссий, обратилась инициатива "Честные люди". Камеры предлагалось установить за счет белорусов, которые подадут соответствующие заявления в участковые комиссии.
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Ранее ЦИК Беларуси принял решение о сокращении числа наблюдателей на участках во время голосования, обосновав его необходимостью соблюдения эпидемиологической безопасности.
Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.
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нізя
Говнозет и его говнопартия корабельных сосен
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https://twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% https://twitter.com/Lysistrata_by @Lysistrata_by https://twitter.com/Lysistrata_by/status/1289169167438946306 31 июл.
Конспиролухи всех мастей, поймите же, если б Кремль хотел устранить Лукашеску, достаточно заявить, что Москва не признаёт выборы из-за зафиксированных нарушений, и он становится незаконным правителем.
Но наша беда, что Путин пока никого не хочет видеть в Беларуси, кроме Лукашенко.
https://twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1289169905179398144 31 июл.
Від всіх, хто перетинає кордон з РБ, російські прикордонники (входять в ФСБ) вимагають надати особисті дані членів сім'ї та родичів, включно з мобільними телефонами.
Всі дані анкетуються.
В нас уже були вкамери, але переписували протоколи не перед камерами, а в окружній виборчій комісії на стільцях!!!