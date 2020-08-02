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Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали.

Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали.

Центризбирком Беларуси отказал в установке видеокамер на избирательных участках за счет граждан в связи с "неясностью порядка практической реализации" данного предложения.

Об этом говорится в ответе ЦИК за подписью его главы Лидии Ермошиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все члены избирательной комиссии, ознакомившись с предложенным вами проектом постановления, в котором предусматривается прямая круглосуточная видеотрансляция с участков голосования и размещение собственных видеокамер граждан по их заявкам, высказали мнение о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения", - сказано в документе.

В ЦИК также обратили внимание, что избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов.

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"Оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует, как и введение любых других избирательных процедур с использованием информационных технологий, не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности", - отмечается в ответе.

С предложением в ЦИК оборудовать некоторые избирательные участки камерами, с помощью которых будет вестись трансляция подсчета голосов и работы на них комиссий, обратилась инициатива "Честные люди". Камеры предлагалось установить за счет белорусов, которые подадут соответствующие заявления в участковые комиссии.

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Ранее ЦИК Беларуси принял решение о сокращении числа наблюдателей на участках во время голосования, обосновав его необходимостью соблюдения эпидемиологической безопасности.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

Автор: 

Беларусь (7922) выборы (24760) подлог (1364)


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Топ комментарии
+4
Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь...Луку.
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02.08.2020 13:13 Ответить
+4
Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали. - Цензор.НЕТ 9663
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02.08.2020 13:25 Ответить
+3
а як проводити чесні вибори перед камерами?
нізя
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02.08.2020 13:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
треба лише стояти на вході і рахувати виборців.
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02.08.2020 13:10 Ответить
Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь...Луку.
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02.08.2020 13:13 Ответить
еге, вибори між пуйлом і ШОСом
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02.08.2020 14:41 Ответить
С одной стороны Бацька диктатор, но с другой, там же такое к власти рвётся пархатое жи...вское с кагалом как у нас... Мутно это всё. Белорусам не позавидуешь. И всё это под песню Цоя - мы ждём перемен...
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02.08.2020 13:15 Ответить
а як проводити чесні вибори перед камерами?
нізя
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02.08.2020 13:15 Ответить
Интересно, как будут проводить подсчёт
Говнозет и его говнопартия корабельных сосен
....
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02.08.2020 13:20 Ответить
Будут самые масштабные фальсификации в истории, международных наблюдателей тоже не пустили в страну.
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02.08.2020 13:20 Ответить
Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали. - Цензор.НЕТ 9663
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02.08.2020 13:25 Ответить
таракан не хочет сдаватся?
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02.08.2020 13:26 Ответить
Якщо не оберуть Луку, бульбаші знов ручні гальма стануть і почнуть рахувати: " а по сколько стал доллар?"
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02.08.2020 13:28 Ответить
якщо бубочка досидить до виборів, в нас таке саме буде
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02.08.2020 13:32 Ответить
Зеленский пришёл на два срока, первый срок будет служить левобережной части Украины,а второй срок будет служить правобережной части Украины,когда украинцы объединяться то будет служить всей Украине
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02.08.2020 14:30 Ответить
Лука зажал колхоз Беларусь между двумя старыми яйками
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02.08.2020 14:25 Ответить
https://twitter.com/Lysistrata_by

https://twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% https://twitter.com/Lysistrata_by @Lysistrata_by https://twitter.com/Lysistrata_by/status/1289169167438946306 31 июл.

Конспиролухи всех мастей, поймите же, если б Кремль хотел устранить Лукашеску, достаточно заявить, что Москва не признаёт выборы из-за зафиксированных нарушений, и он становится незаконным правителем.
Но наша беда, что Путин пока никого не хочет видеть в Беларуси, кроме Лукашенко.
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02.08.2020 14:53 Ответить
На мнение ***** по выборам в Беларуси наложен большой международный болт.
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02.08.2020 15:12 Ответить
За деньги *****, а не за деньги беларусов. ***** архи нужно снять Лукашенко, чтоб захватить Беларусь и с украинской стороны под видом демократии ***** помогают люди порошенко. От така муйня, малята.
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02.08.2020 15:11 Ответить
зебил, которому порох каждый день гадит в трусы, любуйтесь
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02.08.2020 17:13 Ответить
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1289169905179398144 31 июл.

Від всіх, хто перетинає кордон з РБ, російські прикордонники (входять в ФСБ) вимагають надати особисті дані членів сім'ї та родичів, включно з мобільними телефонами.
Всі дані анкетуються.
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02.08.2020 15:12 Ответить
Это полицейское государство.
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02.08.2020 15:31 Ответить
помните янук овощ камер закупил и установил на мильярд?))) и что то помогло? кидали правильно а вот считали как попало))
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02.08.2020 15:33 Ответить
Хах, який наівняк!!!
В нас уже були вкамери, але переписували протоколи не перед камерами, а в окружній виборчій комісії на стільцях!!!
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02.08.2020 18:28 Ответить
Накуя на избирательных участках камеры? Обрабатывать под камерами надо информацию от нижестоящих избирателььных органов на уровне окружных избирательных комиссий и ЦВК! Хотя, в идеале, конечно. Но, наш славный г-н ************, заимевший дворец и переработавший на должности председателя ЦВК все мыслимые сроки на это прибор с яйцами положил! Бацька, а у тебя есть яйца?
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02.08.2020 18:35 Ответить
 
 