Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов
Украина ведет переговоры по поставке вакцины от COVID-19 сразу, как только она появится на рынке.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы активно проводим политику по договоренности поставки вакцин в Украину как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и в ближайшее время могут изготовить вакцину. Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами", - сказал Степанов.
Он также напомнил, что в Украине зарегистрировано 4 клинические испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении COVID-19.
По словам министра, Минздрав отслеживает мировые тенденции в лечении коронавирусной болезни, и при необходимости вводит в национальный протокол лечения COVID-19 необходимые препараты.
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Через Герег домовлялися? Везіть Мрією!
Туберкулёза в стране больше нет ? Кори ? Ветрянки ? Бешенства ? Столбняка ? Ботулизма ?
Идиот, из какой только помойки тебя Ахметов вытащил и засунул в кресло МОЗ.
Круг общения не даёт полной картины))
Вопрос риторический.
😁
- Короче, Склихасовский!
- Тебе не интересно, не мешай.
Особенно бурно
развивается в организме,
ослабленном никотином, алкоголем и...
- ...излишествами нехорошими.©
"Кавказская пленница"
))
даже если уже идут испытания, то осложнения и противопоказания вылезут только через пол года - год... потом сертификация, на основе клинических испытаний на людях (добровольцах) а потом уже производство и массовое производство (по патенту в других странах) а это не ...два месяца... поэтому договариваться с разработчиками сейчас как бы рановато... (особенно со всеми сразу)))
Где-то посередине?
Украина уже записана во все очереди за вакциной ПЕРВЫМ номером!
Вы в это верите?
Ржи-нимагу...
А почему нет? Есть такая штука - клинические испытания, когда лохам вкалывают новоизобретённое говно, чтоб посмотреть что получится.