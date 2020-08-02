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Новости Коронавирус и карантин
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Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов

Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов

Украина ведет переговоры по поставке вакцины от COVID-19 сразу, как только она появится на рынке.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы активно проводим политику по договоренности поставки вакцин в Украину как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и в ближайшее время могут изготовить вакцину. Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами", - сказал Степанов.

Он также напомнил, что в Украине зарегистрировано 4 клинические испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении COVID-19.

По словам министра, Минздрав отслеживает мировые тенденции в лечении коронавирусной болезни, и при необходимости вводит в национальный протокол лечения COVID-19 необходимые препараты.

Читайте также: Минимум 20% населения Украины получат вакцину от коронавируса в рамках инициативы COVAX, - Ляшко

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Готуємось вкрасти чергові 60 млрд.
Через Герег домовлялися? Везіть Мрією!
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02.08.2020 13:21 Ответить
+13
Придурок, ты всех раковых больных вылечил ? Всех сердечников ? Все желающие получить трансплантацию почки - её получили ? Диабетикам новую поджелудку где можно пересадить ?
Туберкулёза в стране больше нет ? Кори ? Ветрянки ? Бешенства ? Столбняка ? Ботулизма ?

Идиот, из какой только помойки тебя Ахметов вытащил и засунул в кресло МОЗ.
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02.08.2020 13:33 Ответить
+11
Для випробувань на українцях ?
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02.08.2020 13:18 Ответить
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В айкос підливати. На всяк випадок усі зразу.
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02.08.2020 13:17 Ответить
Для випробувань на українцях ?
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02.08.2020 13:18 Ответить
В лучшем случае степашка просто врет. В худшем - действительно "договорился", ты заплатила, а когда на рынке появятся вакцины - ищи-свищи, степашки тут уже не будет.
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03.08.2020 11:06 Ответить
все уже закупили как ф'ючерси а они только о чемто договариватся собрались
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03.08.2020 13:54 Ответить
Будем тестувати на людях?
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02.08.2020 13:19 Ответить
Готуємось вкрасти чергові 60 млрд.
Через Герег домовлялися? Везіть Мрією!
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02.08.2020 13:21 Ответить
Необучаемые. История с тамифлю ничему не научила
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02.08.2020 13:27 Ответить
договори є - вакцини нема
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02.08.2020 13:28 Ответить
Вооот. Для степашки главное, чтоб деньги из бюджета ушли. А какой карман их поймал по дороге к вакцине, это вопрос такой... интересный. Степашка в таких вопросах большой специалист.
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03.08.2020 11:17 Ответить
Сразу вакцину на клоунах испытать надо
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02.08.2020 13:29 Ответить
ЗЕЛЕ, СТЕПАШКЕ, по пять доз сразу, в прямом эфире, в жопу, ну для верности!!!!!
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02.08.2020 19:29 Ответить
Україна домовилася про вакцину від COVID-19 майже з усіма розробниками, - Степанов - Цензор.НЕТ 1626
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03.08.2020 13:03 Ответить
В таком случае Юзику надо будет доз 100 сразу
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03.08.2020 13:08 Ответить
Министр по делам ковида продолжает терроризировать население.
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02.08.2020 13:30 Ответить
Придурок, ты всех раковых больных вылечил ? Всех сердечников ? Все желающие получить трансплантацию почки - её получили ? Диабетикам новую поджелудку где можно пересадить ?
Туберкулёза в стране больше нет ? Кори ? Ветрянки ? Бешенства ? Столбняка ? Ботулизма ?

Идиот, из какой только помойки тебя Ахметов вытащил и засунул в кресло МОЗ.
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02.08.2020 13:33 Ответить
Все перечисленные болезни,умноженные на ковид,увеличивают смертность многократно,особенно у тяжелобольных.
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02.08.2020 14:15 Ответить
Не умножайте их на ковид, делов-то.
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02.08.2020 14:28 Ответить
Умножает их на ковид кто-то другой. Вот когда она к тебе придет с косой,тогда и попробуешь договориться,чтобы тебя не умножили. Делов-то....
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02.08.2020 14:45 Ответить
Я живу в восточной части Мельбурна; у нас нет никакого вируса вообще. Я не знаю ни одного человека кто видел воочию больных. Только телевизор 3,14здит день и ночь про "пандемию". Больницы пустые стоят.
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02.08.2020 14:50 Ответить
Называется "страусиный подход". Спрятал голову в песок и не хочешь видеть опасность.
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02.08.2020 17:27 Ответить
Я живу в Киеве. Я ни одного не видел. Я знаю родственников болевших. Я знаю коллег болевших.
Круг общения не даёт полной картины))
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02.08.2020 17:57 Ответить
Стёпа Иванов, ты Степашкин бот???? Никто, никогда, нигде, не видел ни одного заболевшего, не говоря про УМЕРШИХ!!!! Стёпушка, побойся БОГА, не бреши!!! Вангую, эта твоя брехня, перевесит весы у БОГА, в сторону АДА!!!!!!!
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02.08.2020 19:34 Ответить
Вова ты зебил?
Вопрос риторический.
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03.08.2020 00:35 Ответить
Недоступность медицинской помощи убивает намного эффективнее ковида. В Украине только от сердечно-сосудистых заболеваний В ДЕНЬ умирает больше, чем за 4 месяца "эпидемии"
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02.08.2020 14:50 Ответить
Авторов этой "эпидемии" до сих пор не накрыло Томагавком; в этом вся проблема.
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02.08.2020 14:51 Ответить
Вы не в состоянии понять простые вещи! У тех же сердечников,диабетиков при заражении Ковидом процент смертности КРАТНО возрастает! У меня брат -врач инфекционист,у них вахта две недели,сутки через сутки,потом две недели карантин.Он,-врач,одна медсестра и одна уборщица на 30 - 35 больных,и все тяжелые,-сердечники,диабетики и другие тяжелые хронические болезни! Медперсонал валится с ног,хоть у них все необходимые защитные средства есть,и зарплаты увеличили. Он уже переболел,и он мне сказки не будет рассказывать, -трое ночей спал сидя из-за жгучих болей в легких! А вы как глупые дети с детсада -не видел,не знаю... А может ПРИГОЖИНСКИЕ детки,зарабатывающие на вранье?
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02.08.2020 19:55 Ответить
https://censor.net/user/107841, зачем маски, если докторов и полная защита не защищает? Кстати, повторное инфицирование человека добьет.Но маски не защищают. Замкнутый круг. Помню китайца в Ухане, в самом начале эпидемии. Он рассказывал, что в первые дни как только появились сообщения о вирусе он запасся масками , антисептиками, перчатками и очками и провизией. Закрылся в квартире, и все равно заболел. Рыбаки вышли в море после двухнедельной самоизоляции и отрицательных результатах тестов. Ни с кем не контактировали месяц в море. через месяц вспышка заболевания. Что на это скажете? Мне важен ваш ответ.
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02.08.2020 23:13 Ответить
Такие рассказьі, напоминает как одна клялась что даже в рот не брала,и как забеременела понятия не имеет
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03.08.2020 03:14 Ответить
Не факт,что может быть повторное инфицирование. Не факт,что был случай с рыбаками,-но если был,то у рыбаков после проведения тестов могли быть контакты. Могла быть инфицирована посуда,одежда,снасти,принадлежности,аксессуары ... А я час назад утопил судака недомерка.И все...
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03.08.2020 13:49 Ответить
У докторов может быть обычная халатность,-в начале было очень много,сейчас на много меньше случаев инфицирования врачей.
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03.08.2020 13:51 Ответить
Не даремно дали хабаря в 10 млн баксів зеленим клоунам на боротьбу з ковидлою. Білл Гейтс вже прибуток рахує. Ну ну.
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02.08.2020 13:34 Ответить
Батька говорил, что ему миллиард предлагали. Возможно, у нас сумма взятки побольше, поскольку Украина больше.
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02.08.2020 23:15 Ответить
Лукашенко тебе скажет .
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03.08.2020 11:13 Ответить
Хочешь конфетку? А нету
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02.08.2020 13:35 Ответить
🍬🍬
😁
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02.08.2020 13:39 Ответить
Фильтрующийся вирус ящура особенно бурно развивается в организме...
- Короче, Склихасовский!
- Тебе не интересно, не мешай.
Особенно бурно
развивается в организме,
ослабленном никотином, алкоголем и...
- ...излишествами нехорошими.©
"Кавказская пленница"
))
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02.08.2020 13:38 Ответить
З усіма підряд? І з росіянами? Це щоб заріпити наратив "адіннарот"?
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02.08.2020 13:44 Ответить
Мелет абы что сказать. В одних США более десятка разработчиков заявили о создании вакцины, а есть ещё Британия, Германия и даже в Раше два разработчика уже вакцинируют разных персон. И это всё он собирается завозить?
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02.08.2020 14:17 Ответить
Главное - пустить пыль в глаза, а в реальности, как с ШВЛ, медмасками и защитными средствами для медиков - ничего не акупается, бабки с ковида перебросили на дороги и распилили.
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02.08.2020 13:46 Ответить
Надо договориться со всеми изобретателями машины времени, как только изобретут, премьер згоняет за биткоинами и мы полностью погасим госдолг и обеспечим социальную сферу и поднимем уровень жизни, жалко машины как и вакцины пока непредвидется
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02.08.2020 13:51 Ответить
хорошая идея, майнить для госказньі на госуровне и все в нбу на укрепления
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03.08.2020 03:17 Ответить
с разработчиками ? тестировать и фиксировать осложнения на ком? сколько необходимо времени между разработкой-тестирование-разрешение-массовым производством?
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02.08.2020 14:09 Ответить
В Иордании было сказано,"Не соблюдающих правила,-1 год тюрьмы!" В течение пяти дней посадили 400 дураков,и сейчас у них единичные случаи в день. То есть,они практически все,дойдут до вакцины и лекарств. У нас и у Вас,из-за отсутствия мозгов,многие не дойдут до того времени. PS На днях встретил одного знакомого по Университету,и он мне говорит " А-а ,чеснок и сто грамм..."
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02.08.2020 14:24 Ответить
Вы все правильно сказали..
даже если уже идут испытания, то осложнения и противопоказания вылезут только через пол года - год... потом сертификация, на основе клинических испытаний на людях (добровольцах) а потом уже производство и массовое производство (по патенту в других странах) а это не ...два месяца... поэтому договариваться с разработчиками сейчас как бы рановато... (особенно со всеми сразу)))
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02.08.2020 14:42 Ответить
стіпанов-сраний адєскій торгаш.
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02.08.2020 14:35 Ответить
Інші вже заплатили, а Україна домовилась, що "серед перших" купить, як тільки у них буде що продати, а в неї буде за що купити...
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02.08.2020 14:38 Ответить
Ну почему же. Охотно верю, что деньги из бюджета "на вакцину" действительно ушли. Другое дело, что степашка вор, и куда ушли деньги, нужно будет искать. Могу подсказать, с какого кармана начать
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03.08.2020 11:12 Ответить
Брешуть як дихають
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02.08.2020 14:39 Ответить
Приберіть ЗЕклоунів. Я б хотів щоб Степанов ці вакцини "всі від всіх" на собі спочатку спробував.
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02.08.2020 14:49 Ответить
Теля ще в сраці, а його вже ріжуть ©
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02.08.2020 15:03 Ответить
Степаша и компани пусть в суде докажут что у нас пандемия потом можно и о вакцине говорить. Забрать тему вакцины и ковида у санитара-барыги степаши и отдать ученым вне политики.
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02.08.2020 15:52 Ответить
Учені вже давно на грантах різних соросів-гейтців сидять. І якщо зьявляться кілька чесних і порядних, то інша братія їх просто заклює.
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02.08.2020 18:45 Ответить
Я вижу, тут собрались, в основном, антивирусные дриопитеки. Ну ну... Естественый отбор пока что никто не отменял.
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02.08.2020 17:05 Ответить
старий лєнінець? та колись всякою вакциною скільки хочеш. Але чому ти навязуєш ту небезпеку іншим? Це ж якраз не природній відбір - коли людям вибору не оставляють
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02.08.2020 18:48 Ответить
Как конкретно договорились?!
Где-то посередине?
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02.08.2020 17:53 Ответить
В нормальних країнах-фінансують СВОЇлабораторії для розробки СВОЄЇ вакцини-а дураки шукають де купити! Така ж історія з масками апаратами ШВЛ-яких до речі купили-2400штук-а задіяних-200!!!!! ну це хіба не дурдом???????
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03.08.2020 09:14 Ответить
Вы что???!!! Зеля миллион долларов так сэкономил стране!
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03.08.2020 09:37 Ответить
Вах, какой у нас преЗЕдент-молодец! Он договорился!!!
Украина уже записана во все очереди за вакциной ПЕРВЫМ номером!
Вы в это верите?
Ржи-нимагу...
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03.08.2020 09:34 Ответить
А вообще -- чего я ржу? Я уже лет 5 как не смотрю 95-кв, я отвык от их шуток...
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03.08.2020 09:35 Ответить
Теперь в Украине невозможно рассказать анекдот, люди не смеются, воспринимают как пересказ новостей.
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03.08.2020 13:04 Ответить
+ а практически любые слова президента у многих людей вызывают смех. Талантливый же человек, умеет рассмешить и в серьёзном деле!
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03.08.2020 15:51 Ответить
"Вы в это верите?"
А почему нет? Есть такая штука - клинические испытания, когда лохам вкалывают новоизобретённое говно, чтоб посмотреть что получится.
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03.08.2020 11:43 Ответить
 
 