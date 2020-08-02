Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов

Украина ведет переговоры по поставке вакцины от COVID-19 сразу, как только она появится на рынке.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы активно проводим политику по договоренности поставки вакцин в Украину как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и в ближайшее время могут изготовить вакцину. Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами", - сказал Степанов.

Он также напомнил, что в Украине зарегистрировано 4 клинические испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении COVID-19.

По словам министра, Минздрав отслеживает мировые тенденции в лечении коронавирусной болезни, и при необходимости вводит в национальный протокол лечения COVID-19 необходимые препараты.

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