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Новости Коронавирус и карантин
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Влажность и температура не убивают вирус, а замедляют его распространение, - инфекционист Дубровский

Влажность и температура не убивают вирус, а замедляют его распространение, - инфекционист Дубровский

Влажность и высокая атмосферная температура не убивают вирус, а препятствуют его широкому распространению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбук написал инфекционист Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский.

"Самый важный параметр – влажность. Доказано, что высокая абсолютная влажность препятствуют распространению вирусов в воздухе. Исследования утверждают, что высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут перемещаться на большие расстояния. Летом воздух намного более насыщен влагой. Больше 9 г/м3. Зимой наоборот – сухой и холодный. Это первый плюс к пониманию сезонности ОРВИ", - написал Дубровский.

По его словам, доказано, что в странах с высокой атмосферной температурой эпидемии ОРВИ сопровождаются значительно меньшим числом заболевших.

"Ученые ставят важный акцент – важна даже не столько сама температура, как ее резкие колебания. Крепкий мороз, как и сильная жара, одинаково эффективны в препятствии распространения вирусов. Огромное исследование уже в контексте коронавирусной эпидемии доказало, что неблагополучные африканские страны, перенаселенная Индия, развитая Австралия (лучше всех в мире произвела массовое тестирование) одинаково легко переносят эпидемию, с намного меньшим числом заболевших, чем в США и Европе", - пишет Дубровский.

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Также врач отметил высокую роль ультрафиолета в защите от вирусов, в том числе и коронавирусов. Это касается как солнечного света, так и кварцевых ламп, которые используются в больницах.

"Доказано: ультрафиолет не оставляет респираторным вирусам никаких шансов. Солнечный летний свет – отличная защита воздуха и поверхностей от скопления и размножения вирусов. На гриппе изучено. И на коронавирусе уже тоже. Тем более, больничный жесткий ультрафиолет", - написал Дубровский.

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Также врач отметил, что немалую роль в защите от вирусов играет иммунитет.

"Доказано, что летом у населения иммунитет значительно выше (находится на нормальном базовом уровне), чем в холодные поры года. Этому способствует много факторов: витамин D и его действие на иммунную систему, полноценное витаминизированное питание, отсутствие переохлаждения, больше возможности для отдыха и восстановления. Иммунитет – лучшая защита и практически единственное лекарство от вирусов", - написал Дубровский.

Кроме того, препятствует распространению заболевания социальная дистанция, особенно то, что в летний период такие учреждения, как школы, детсады, университеты и общежития пусты.

Влажность и температура не убивают вирус, а замедляют его распространение, - инфекционист Дубровский 01
Влажность и температура не убивают вирус, а замедляют его распространение, - инфекционист Дубровский 02
Влажность и температура не убивают вирус, а замедляют его распространение, - инфекционист Дубровский 03
Влажность и температура не убивают вирус, а замедляют его распространение, - инфекционист Дубровский 04

вирус (582) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Коронавирус исчезнет как только поступит команда в газеты и в телестудии прекратить 3,14здеть о нём день и ночь.
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02.08.2020 14:03 Ответить
+11
У нас ничего страшного. Гоп-компания китайских агентов, захвативших власть в Мельбурне, пытается удержаться у власти, раздувая "опасность вируса". Сейчас ввели ограничения 4-го уровня: "катастрофа", хотя умерших чуть более сотни за семь месяцев. Ввели комендантский час зачем-то; после 8 вечера я даже свою собаку пописять не имею права вывести. То ли вирус лютует особо в темноте, то ли собак не переносит на дух.
Надеюсь что наше викторианское "правительство" скоро окажется на нарах по статье "госизмена", с пожизненным сроком.
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02.08.2020 14:19 Ответить
+9
И команда в больницы - прекратить умирать.
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02.08.2020 14:05 Ответить
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Коронавирус исчезнет как только поступит команда в газеты и в телестудии прекратить 3,14здеть о нём день и ночь.
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02.08.2020 14:03 Ответить
И команда в больницы - прекратить умирать.
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02.08.2020 14:05 Ответить
смертоность населения и враньё про страшный короновирус - это разные понятия...
научитесь различать
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02.08.2020 14:12 Ответить
ещё одно различие враньё про смертность. научитесь различать
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02.08.2020 14:14 Ответить
каждый месяц в Украине умирает около 50 000 человек...
от короновируса каждый месяц умирает около 300 человек...
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02.08.2020 14:16 Ответить
Хто не курить і не п'є- тей здоровеньким помре!!
😁
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02.08.2020 14:21 Ответить
300 человек - это то, сколько позволено озвучить вслух.
50тыс от сотни разных причин, а не от одной
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02.08.2020 14:46 Ответить
В Украине за весь период от "пандемии"умерло 1700 человек и то есть случаи ,что просят медработники родственников ,чтобы в заключении от смерти написать умер от ковида
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02.08.2020 16:13 Ответить
Не знаю откуда у вас такие цифры. Наверное от Ляшка. Я живу в большом городе и у нас умерло 3 человека от короны.
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02.08.2020 19:44 Ответить
Многим умершим корона была просто приписана, а они умерли не от короны. Это во- первых, а во вторых, сегодня в Германии прошел огромный митинг против ложнопандемии и против ложнокарантина,за свободу и за правду, которую должны расследовать власти и сказать людям - зачем это все было организовано мировым правительством, эта пандемия, которая оказалась фейком и обычной инфекцией и этот карантин,который был не нужным,но лишил людей работы , а детей школы.
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02.08.2020 19:43 Ответить
А шо там у вас з короною?
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02.08.2020 14:09 Ответить
У нас ничего страшного. Гоп-компания китайских агентов, захвативших власть в Мельбурне, пытается удержаться у власти, раздувая "опасность вируса". Сейчас ввели ограничения 4-го уровня: "катастрофа", хотя умерших чуть более сотни за семь месяцев. Ввели комендантский час зачем-то; после 8 вечера я даже свою собаку пописять не имею права вывести. То ли вирус лютует особо в темноте, то ли собак не переносит на дух.
Надеюсь что наше викторианское "правительство" скоро окажется на нарах по статье "госизмена", с пожизненным сроком.
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02.08.2020 14:19 Ответить
Особенно в этом преуспевает радио НВ
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02.08.2020 16:10 Ответить
Найкраще вірус розповсюджується в дискотеках, інших нічних розважальних закладах типу барів і т.п. і в ресторанах. Швейцарці прийшли до такого висновку.
А тут найбільші розповсюдження в вологих і відносно прохолодних регіонах (на півночі і півн. заході), особливо на бойнях, бо там холодно і висока вологість, ...
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02.08.2020 14:12 Ответить
А чего ж в Индии такая жопа?
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02.08.2020 14:13 Ответить
Велика кількість населення на кв. км. Там ще й мусони. Ось в Бразилії напр. теж жопа і та ж причина.
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02.08.2020 14:15 Ответить
В Индии дикая антисанитария.
Можете поискать, например, ролики на ютубе о зубных "врачах", работающих прямо на улице. Если у вас нервы крепкие, конечно.
https://youtu.be/elq2mnHTFUY
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02.08.2020 14:21 Ответить
Вот ещё один индийский стоматолог:
https://youtu.be/DXsB2ZZxe30
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02.08.2020 14:27 Ответить
С а м а г о н!!
Сало з часником!!
🤗
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02.08.2020 14:18 Ответить
Може якраз? Офіційно не визнано, а на практиці, можливо ти правий.
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02.08.2020 14:20 Ответить
Переввірено з досвіду!!))
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02.08.2020 14:23 Ответить
Все повинно перевірятись на практиці. Самогон теж.
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02.08.2020 14:25 Ответить
Вже майже 70 років..))
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02.08.2020 15:06 Ответить
Публічні офіційні дані Укрстату по кількісті померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року.

Всього померло 239967 людей.
З них
Клас Х. Хвороби органів дихання J00-J98, померло 5057
з них грип і пневмонія J10-J18 померло - 2699

Зараз від короновірусу офіційно померло - 1725 людей.

Як бачимо, згідно офіційних даних державного статистичного агентства України, звичайний грип та викликана ним пневмонія набагато смертельніші ніж короновірус.
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02.08.2020 14:32 Ответить
А скількох з них не перевірили на корону, те ще й 25% тестів помилково негативні.
Є три типи брехні: - брехня, офіційна брехня і статистика.
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02.08.2020 14:40 Ответить
Приклад статистики по короновірусу.
Дві жінки (знаю їх особисто) попадають в райлікарню Калуша (Івано-Франківська обл.) з діагнозом - звичайна пневмонія.
Лікар каже їм, що будемо лікувати вас безкоштовно, якщо ви будете згідні, що вам напишуть діагноз короновірус.
Одна відмовилась і лікувалась за свої грощі від пневмонії.
Інша не мала достатньо грошей і згодилась. Її вже лікували безкоштовно від пневмонії, але написали діагноз - короновірус.
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02.08.2020 14:46 Ответить
Солнечный ультрафиолет уничтожает этот вирус за 10-20 секунд, малятка.
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02.08.2020 14:44 Ответить
Мы уже заметили, как летом "упала" заболеваемость.
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02.08.2020 22:51 Ответить
найдієвіший засіб боротьби з цим вірусом - комендатська година, в 22:59 він ще спить,а в 23:00 вже виходить на полювання
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02.08.2020 14:47 Ответить
Ага, а тепер ще й канікули, поїхав на море набиратись сил на зиму.
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02.08.2020 14:52 Ответить
Исследования утверждают, что высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут

перемещаться на большие расстояния.

вологість тут суто атмосферний або фізичний фактор.
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02.08.2020 15:21 Ответить
Спокойно Вирус, я Дубровский Если честно то ничего нового
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02.08.2020 22:48 Ответить
https://censor.net/user/99878 Не .у нас на заводе висел плакат , кто не курит и не пьет , тот наверное звездит
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02.08.2020 22:53 Ответить
 
 