Влажность и температура не убивают вирус, а замедляют его распространение, - инфекционист Дубровский
Влажность и высокая атмосферная температура не убивают вирус, а препятствуют его широкому распространению.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбук написал инфекционист Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский.
"Самый важный параметр – влажность. Доказано, что высокая абсолютная влажность препятствуют распространению вирусов в воздухе. Исследования утверждают, что высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут перемещаться на большие расстояния. Летом воздух намного более насыщен влагой. Больше 9 г/м3. Зимой наоборот – сухой и холодный. Это первый плюс к пониманию сезонности ОРВИ", - написал Дубровский.
По его словам, доказано, что в странах с высокой атмосферной температурой эпидемии ОРВИ сопровождаются значительно меньшим числом заболевших.
"Ученые ставят важный акцент – важна даже не столько сама температура, как ее резкие колебания. Крепкий мороз, как и сильная жара, одинаково эффективны в препятствии распространения вирусов. Огромное исследование уже в контексте коронавирусной эпидемии доказало, что неблагополучные африканские страны, перенаселенная Индия, развитая Австралия (лучше всех в мире произвела массовое тестирование) одинаково легко переносят эпидемию, с намного меньшим числом заболевших, чем в США и Европе", - пишет Дубровский.
Также врач отметил высокую роль ультрафиолета в защите от вирусов, в том числе и коронавирусов. Это касается как солнечного света, так и кварцевых ламп, которые используются в больницах.
"Доказано: ультрафиолет не оставляет респираторным вирусам никаких шансов. Солнечный летний свет – отличная защита воздуха и поверхностей от скопления и размножения вирусов. На гриппе изучено. И на коронавирусе уже тоже. Тем более, больничный жесткий ультрафиолет", - написал Дубровский.
Также врач отметил, что немалую роль в защите от вирусов играет иммунитет.
"Доказано, что летом у населения иммунитет значительно выше (находится на нормальном базовом уровне), чем в холодные поры года. Этому способствует много факторов: витамин D и его действие на иммунную систему, полноценное витаминизированное питание, отсутствие переохлаждения, больше возможности для отдыха и восстановления. Иммунитет – лучшая защита и практически единственное лекарство от вирусов", - написал Дубровский.
Кроме того, препятствует распространению заболевания социальная дистанция, особенно то, что в летний период такие учреждения, как школы, детсады, университеты и общежития пусты.
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научитесь различать
от короновируса каждый месяц умирает около 300 человек...
😁
50тыс от сотни разных причин, а не от одной
Надеюсь что наше викторианское "правительство" скоро окажется на нарах по статье "госизмена", с пожизненным сроком.
А тут найбільші розповсюдження в вологих і відносно прохолодних регіонах (на півночі і півн. заході), особливо на бойнях, бо там холодно і висока вологість, ...
Можете поискать, например, ролики на ютубе о зубных "врачах", работающих прямо на улице. Если у вас нервы крепкие, конечно.
https://youtu.be/elq2mnHTFUY
https://youtu.be/DXsB2ZZxe30
Сало з часником!!
🤗
Всього померло 239967 людей.
З них
Клас Х. Хвороби органів дихання J00-J98, померло 5057
з них грип і пневмонія J10-J18 померло - 2699
Зараз від короновірусу офіційно померло - 1725 людей.
Як бачимо, згідно офіційних даних державного статистичного агентства України, звичайний грип та викликана ним пневмонія набагато смертельніші ніж короновірус.
Є три типи брехні: - брехня, офіційна брехня і статистика.
Дві жінки (знаю їх особисто) попадають в райлікарню Калуша (Івано-Франківська обл.) з діагнозом - звичайна пневмонія.
Лікар каже їм, що будемо лікувати вас безкоштовно, якщо ви будете згідні, що вам напишуть діагноз короновірус.
Одна відмовилась і лікувалась за свої грощі від пневмонії.
Інша не мала достатньо грошей і згодилась. Її вже лікували безкоштовно від пневмонії, але написали діагноз - короновірус.
перемещаться на большие расстояния.
вологість тут суто атмосферний або фізичний фактор.