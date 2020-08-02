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Новости Коронавирус и карантин
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Директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора Василий Савенко умер от COVID-19

Директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора Василий Савенко умер от COVID-19

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи г.Старый Самбор Львовской области Василий Савенко скончался от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ушел из жизни Василий Савенко. Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека", - написала Микичак.

По словам чиновницы, Савенко был очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и пытался обеспечить сложный горный район лучшей медициной.

"Достойный мужчина и настоящий врач… Искренние соболезнования родным", - написала Микичак.

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Смерть медиків є фактом службової недбалості МОЗ.
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02.08.2020 14:37 Ответить
і чим встановлено діагноз "ковід-19"? знову фальшивими плр-тестами? що використовується в них у якості праймера, якщо сарс-ков-2 навіть не було ізольовано і виділено в чистому вигляді?
суд чекає на вас, виродки
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02.08.2020 14:46 Ответить
Тут з початку розказували про смерті медиків, а потім перестали щоб лікарі не повтікали.
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02.08.2020 15:06 Ответить
Директор Центру первинної медичної допомоги Старого Самбору Василь Савенко помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5739

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02.08.2020 15:25 Ответить
У мене однокласниця-терапевт, котра лікувала сердечників померла від інфаркту не доїхавши до реанімації. певно цей був теж такий лікар: опікувався здоровьям других і не слідкував за власним здоровьям.
За моїми спостереженнями багато лікарів мруть раніше від терміну середньої тривалості життя. І тут є дві причини: або у лікарі йдуть слабкі здоровьям люди, або ще у вузі їх не вчать правильно берегти своє здоровья (надія на фампрепарати). Хто з лікарів замість (чи разом з таблетками) пасічникував, той жив набагато довше. Укуси бджіл, маточчине молочко, прополіс, мед вміру, медове вино вміру. Та й спілкування з бджолосімьями лікує нерви і психіку. Є прекрасні трави, що піднімають працездатність краще ніж якась кава. Є багато овочів і фруктів, що підсилюють імунітет.
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02.08.2020 18:15 Ответить
 
 