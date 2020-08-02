Директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора Василий Савенко умер от COVID-19

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи г.Старый Самбор Львовской области Василий Савенко скончался от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ушел из жизни Василий Савенко. Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека", - написала Микичак.

По словам чиновницы, Савенко был очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и пытался обеспечить сложный горный район лучшей медициной.

"Достойный мужчина и настоящий врач… Искренние соболезнования родным", - написала Микичак.

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