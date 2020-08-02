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Директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора Василий Савенко умер от COVID-19
Директор Центра первичной медико-санитарной помощи г.Старый Самбор Львовской области Василий Савенко скончался от коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.
"Ушел из жизни Василий Савенко. Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека", - написала Микичак.
По словам чиновницы, Савенко был очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и пытался обеспечить сложный горный район лучшей медициной.
"Достойный мужчина и настоящий врач… Искренние соболезнования родным", - написала Микичак.
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суд чекає на вас, виродки
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За моїми спостереженнями багато лікарів мруть раніше від терміну середньої тривалості життя. І тут є дві причини: або у лікарі йдуть слабкі здоровьям люди, або ще у вузі їх не вчать правильно берегти своє здоровья (надія на фампрепарати). Хто з лікарів замість (чи разом з таблетками) пасічникував, той жив набагато довше. Укуси бджіл, маточчине молочко, прополіс, мед вміру, медове вино вміру. Та й спілкування з бджолосімьями лікує нерви і психіку. Є прекрасні трави, що піднімають працездатність краще ніж якась кава. Є багато овочів і фруктів, що підсилюють імунітет.