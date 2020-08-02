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В Киев приехал бывший претендент на пост президента Беларуси Цепкало, прятавшийся от Лукашенко в Москве

В Киев приехал бывший претендент на пост президента Беларуси Цепкало, прятавшийся от Лукашенко в Москве

Экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы и в настоящий момент находится в Киеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты - для этого якобы не хватило 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд жалобу отклонил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали.

24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми, так как опасается быть задержанным. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси. В этот же день Цепкало заявил, что, помимо российской столицы, он намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в Беларуси в Украине, в ЕС и США.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Автор: 

Беларусь (7922) Киев (25685) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+65
кремлёвская консерва получила новые инструкции и отбыла по месту новой работы
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02.08.2020 14:45 Ответить
+43
А чей Крым у него спрашивали??
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02.08.2020 14:45 Ответить
+41
а шо в мацкве - не сидиться? чи треба в путінсько-лукащенківській схемі Україну прописати? Цепкало - вали нафіг з України
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02.08.2020 14:44 Ответить
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Хватит вам уже бред гнать, читайте правду о событиях в Беларуси из первых рук :

https://charter97.org/ru/news/

Прямая ссылка, новости Беларуси без цензуры.
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02.08.2020 21:42 Ответить
Друже, скажу так - Україні краще кандидат який протистоїть Кремлю, а не підтримує його.
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02.08.2020 22:03 Ответить
Чартер 97 это мерзкий сайт. Там допускают только комментарии в которых истерично против Лукашенко. Никакой свободы слова. Иные комментарии не выводятся. И вы говорите что там новости без цензуры? И этот сайт хочет демократию?
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02.08.2020 23:06 Ответить
Алексей,хартия реально давно прогнила.Да,они не банят,но просто не пропускают комменты.Лукадрыщ гавно-это их политика.Притом комменты здравые и без мата.Поэтому там сегодня самый большой рассадник лаптеногих.
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03.08.2020 00:02 Ответить
Отвечаю с задержкой, меня опять забанили на трое суток, наверное сейчас опять забанят
Да, там епанутая модерация, писал им и лично Радиной, ясно без ответа. Но лаптеногих я там в упор не вижу!, скорее из секты Зянона Станиславовича. Так и цензор уже не тот, имею ввиду юзеров, ни фуя не в курсах того что в Беларуси происходит, но с упорством тупарылых, абсолютно всех записывают в кремлядей, предателей и прочая дичь, как будто им в падлу набрать в ютубе : Тихановская и своими глазами и мозгами увидеть и понять, что они были не правы! Бабарико для упоротых - агент кремля! А сипатая падла - гарант суверенитета, та падла, которая все 26 лет сдавала нашу независимость масквабаду! Вы, ска, в натуре епанутые? А Тихановская, что бы там не случилась, единственная фигура, которая за все эти грёбаные 26 лет объединила всю страну против усатой мразоты. Всем спасибо, я кончил. Чего и вам желаю.
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06.08.2020 02:02 Ответить
Экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы и в настоящий момент находится в Киеве. Источник: https://censor.net/n3211482

ТІ ХТО ХОВАЮТЬСЯ В КРЕМЛІ ЧИ ПІД ЙОГО ЗАСТУПНИЦТВОМ ПОВІЇ ПЕРЕД ЛИЦЕМ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
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02.08.2020 22:01 Ответить
Можно обмен устроить на Вагинеров, а потом их выпустить на донбасе чтоб ***** хорошо было.
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02.08.2020 22:45 Ответить
Ну и физиономия же у него. Лукашенко против него просто красавчик.
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03.08.2020 00:32 Ответить
Цепкало призвал пуйло осудить проводимую Минском антироссийскую политику
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7

це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву.
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04.08.2020 20:50 Ответить
Те кто за истинную Беларусь в мацкву не едут. Так что как минимум подозрительный ты Цепкало
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12.08.2020 15:14 Ответить
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