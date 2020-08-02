В Киев приехал бывший претендент на пост президента Беларуси Цепкало, прятавшийся от Лукашенко в Москве
Экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы и в настоящий момент находится в Киеве.
Об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты - для этого якобы не хватило 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.
16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд жалобу отклонил.
Читайте на Цензор.НЕТ: Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали.
24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми, так как опасается быть задержанным. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси. В этот же день Цепкало заявил, что, помимо российской столицы, он намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в Беларуси в Украине, в ЕС и США.
Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.
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Да, там епанутая модерация, писал им и лично Радиной, ясно без ответа. Но лаптеногих я там в упор не вижу!, скорее из секты Зянона Станиславовича. Так и цензор уже не тот, имею ввиду юзеров, ни фуя не в курсах того что в Беларуси происходит, но с упорством тупарылых, абсолютно всех записывают в кремлядей, предателей и прочая дичь, как будто им в падлу набрать в ютубе : Тихановская и своими глазами и мозгами увидеть и понять, что они были не правы! Бабарико для упоротых - агент кремля! А сипатая падла - гарант суверенитета, та падла, которая все 26 лет сдавала нашу независимость масквабаду! Вы, ска, в натуре епанутые? А Тихановская, что бы там не случилась, единственная фигура, которая за все эти грёбаные 26 лет объединила всю страну против усатой мразоты. Всем спасибо, я кончил. Чего и вам желаю.
ТІ ХТО ХОВАЮТЬСЯ В КРЕМЛІ ЧИ ПІД ЙОГО ЗАСТУПНИЦТВОМ ПОВІЇ ПЕРЕД ЛИЦЕМ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7
це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву.