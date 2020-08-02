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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ за сутки 23 новых случая коронавируса, всего 219, выздоровели 625 человек

В ВСУ за сутки 23 новых случая коронавируса, всего 219, выздоровели 625 человек

23 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сейчас болеет 219 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Из них (заболевших за сутки. - Ред.) в учреждениях здравоохранения находится 5 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Остальные 18 человек лечатся дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 3 военнослужащих, 1 государственный служащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 560 человек, у 58 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

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В ВСУ за сутки 23 новых случая коронавируса, всего 219, выздоровели 625 человек 01

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Швидкого одужання нашим воїнам.
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02.08.2020 15:36 Ответить
У ЗСУ за добу 23 нові випадки коронавірусу, загалом 219, одужали 625 осіб - Цензор.НЕТ 7820
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02.08.2020 18:07 Ответить
https://www.ar25.org/article/v-berlini-proyshla-masova-demonstraciya-kinec-pandemiyi-den-svobody.html?fbclid=IwAR2TwjGT1Sr8PFUQw41RZHO3Mt0uSChhEofwKDJoKcNWJjsiANrreYkVpno читаем здесь
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02.08.2020 18:08 Ответить
 
 