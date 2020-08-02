Сегодня на Донбассе без обстрелов, за неделю их зафиксировали 14, - штаб ООС
В течение недели на Донбассе зафиксировали 14 одиночных неприцельных обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ. Украинские военнослужащие не реагировали на провокации.
Об этом сказано в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. В течение уходящей недели было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.
В штабе считают, что целью этих выстрелов было спровоцировать защитников Украины на ответный огонь, чтобы потом заявить о срыве перемирия.
Также на Цензор.НЕТ: Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, - штаб
"Выстрелы, в разные дни недели, раздавались вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. Враг основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегали к провокациям, используя гранатометы", - добавили в штабе.
Украинские военнослужащие не отвечали на выстрелы.
"В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было", - сказано в сообщении.
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тепер в ТКГ він "рєшала"...
В.Б-кий
З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню.
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 Щоденний звіт № 182/2020, ОБСЄ в Україні (СММ) 1 серпня 2020 року
Например, 91-но нарушение - следствие учений с боевой стрельбой ВСУ:
На русском: https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_RUS.pdf
На украинском: https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_UKR.pdf
"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня" (...)
К данным нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неустановленный пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия." Источник: https://censor.net/n3211454
Во-первых, забудьте про первый день, не все пдразделения в ОРДЛО получили приказ, а вот что было в последующие дни:
OSCE-T_08-01.png: https://i.ibb.co/7NNqLBp/OSCE-T-8-1.png
OSCE-T_07-31.png: https://i.ibb.co/hBZrp0K/OSCE-T-7-31.png
OSCE-T_07-30.png: https://i.ibb.co/bmgtXjY/OSCE-T-7-30.png
OSCE-T_07-29.png: https://i.ibb.co/x6HhWHG/OSCE-%20T-7-29.png https://i.ibb.co/x6HhWHG/OSCE-T-7-29.png
К очередям ОБСЕ отнесло и учения с боевой стрельбой ВСУ: 90 выстрелов - 90 нарушений.
Общую картину очень хорошо показывают диаграммы:
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/hMmFn2P/OSCE-D-8-1.png
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/0rJvKFY/OSCE-D-7-31.png
OSCE-D_07-30.png: https://i.ibb.co/tCyQsjV/OSCE-D-7-30.png
OSCE-D_07-29.png: https://i.ibb.co/K2hp112/OSCE-D-7-29.png
OSCE-D_07-28.png: https://i.ibb.co/84hZYS3/OSCE-D-7-28.png
Вот здесь я веду полную статистику нарушений по отчётам ОБСЕ:
Tables:
https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU
Diagrams:
https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
Незнання закону не звільняє від відповідальності (с) юристи
ПС Речи об ответственности не было (С)Я
Смотрите сами:
Я не пойму, когда сейчас все нормальные люди держат кулаки за то, чтобы обстрелов не было, то вы держите их за обратное???!!!
Далее, манюня, эту смесь создала ты своим дерьмом, ибо я писал совсем о другом. Учись понимать прочитанное, девочка-сопливочка. Давай, солнышко, исправляй свою двойку - расскажи о чём говорится в этом тексте: "Пусть воины ВСУ гибнут, лишь бы санкции усиливались. Так?".
PS Всё, что ты наплела, глупенькая, в этом своём посте не имеет никакого отношения к тому, что сказал я.
Про це написав глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для http://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html "Дзеркала тижня".
"Ми фіксуємо спроби російських спецслужб проводити спеціальні операції для внесення розбрату в українське суспільство і підриву основ української державності", - зазначив Кондратюк.
Він підкреслює, що упор роблять на системну дискредитацію української національної ідеї та західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави"....
Даже любые законы нарушаются, а вы хотите, чтобы было 100%-ное соблюдение подобных соглашений?!
Главное, что динамика по сравнению с предыдущими периодами положительная, особенно по взрывам:
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/hMmFn2P/OSCE-D-8-1.png
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/0rJvKFY/OSCE-D-7-31.png
OSCE-D_07-30.png: https://i.ibb.co/tCyQsjV/OSCE-D-7-30.png
OSCE-D_07-29.png: https://i.ibb.co/K2hp112/OSCE-D-7-29.png
OSCE-D_07-28.png: https://i.ibb.co/84hZYS3/OSCE-D-7-28.png
http://www.facebook.com/watch/?v=306739854097611 www.facebook.com/watch/?v=306739854097611
...
@tZEinform
Состоянием на 14-00 02.08.2020 г.
Обстрелов 6 ( 4- стрелковое оружие 2 - снайпер). Потери уточняются.
Ответный огонь 5 (5 стрелковое оружие ).
Повідомлення військової комісії tZe
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html Військова комісія tZE inform
4:03 пп · 2 серп. 2020·Twitter Web App