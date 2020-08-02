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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня на Донбассе без обстрелов, за неделю их зафиксировали 14, - штаб ООС

Сегодня на Донбассе без обстрелов, за неделю их зафиксировали 14, - штаб ООС

В течение недели на Донбассе зафиксировали 14 одиночных неприцельных обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ. Украинские военнослужащие не реагировали на провокации.

Об этом сказано в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. В течение уходящей недели было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В штабе считают, что целью этих выстрелов было спровоцировать защитников Украины на ответный огонь, чтобы потом заявить о срыве перемирия.

Также на Цензор.НЕТ: Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, - штаб

"Выстрелы, в разные дни недели, раздавались вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. Враг основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегали к провокациям, используя гранатометы", - добавили в штабе.

Украинские военнослужащие не отвечали на выстрелы.

"В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк

Сегодня на Донбассе без обстрелов, за неделю их зафиксировали 14, - штаб ООС 01


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Сегодня на Донбассе без обстрелов, за неделю их зафиксировали 14, - штаб ООС 04

Автор: 

обстрел (27913) Донбасс (26957) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Старанно. Слепое ОБСЕ зафиксировало более 200 сот нарушений
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02.08.2020 17:51 Ответить
+11
Макарич складав на кравчучку
"Віагру",
блокнота і ручку,
тонометр,
нічного горшка,
інструкції Медведчука,
будильник,
пелюшку,
дві клізми,
медаль "40 лєт комунізма",
купони на сіль і халву,
значок "Секретар КПУ",
квитки на концерти "Кварталу" -
тепер в ТКГ він "рєшала"...

В.Б-кий
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02.08.2020 17:53 Ответить
+7
Обстріли були системними чи несистемними і провокаційними?🤔
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02.08.2020 17:51 Ответить
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СПАСИБО ДЕД ЛЬОНЯ КРАВЧУК!
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02.08.2020 17:49 Ответить
Макарич складав на кравчучку
"Віагру",
блокнота і ручку,
тонометр,
нічного горшка,
інструкції Медведчука,
будильник,
пелюшку,
дві клізми,
медаль "40 лєт комунізма",
купони на сіль і халву,
значок "Секретар КПУ",
квитки на концерти "Кварталу" -
тепер в ТКГ він "рєшала"...

В.Б-кий
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02.08.2020 17:53 Ответить
БРАВО!
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02.08.2020 18:01 Ответить
Це що зараз знову сигарети "LM" у ходу будуть?
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02.08.2020 18:38 Ответить
Старанно. Слепое ОБСЕ зафиксировало более 200 сот нарушений
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02.08.2020 17:51 Ответить
СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області (супроти одного за попередній звітний період) та 93 порушення режиму припинення вогню в Луганській області (супроти жодного за попередній звітний період).
З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню.

https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 Щоденний звіт № 182/2020, ОБСЄ в Україні (СММ) 1 серпня 2020 року
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02.08.2020 18:04 Ответить
ОБСЕ считает каждый выстрел даже из стрелкового оружия отдельным нарушением.

Например, 91-но нарушение - следствие учений с боевой стрельбой ВСУ:

Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8399

На русском: https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_RUS.pdf
На украинском: https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_UKR.pdf
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02.08.2020 21:16 Ответить
У ОБСЕ не такой подход к подсчёту, как у ВСУ. ВСУ считает автоматную очередь, как один обстрел, а ОБСЕ считает каждый выстрел за отдельное нарушение.
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02.08.2020 21:18 Ответить
Обстріли були системними чи несистемними і провокаційними?🤔
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02.08.2020 17:51 Ответить
Если они были в разные дни и в разных местах, то, конечно, HEсистемные.
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02.08.2020 22:28 Ответить
Ну ви б хоч домовились, що казати, бо:

"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня" (...)
К данным нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неустановленный пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия." Источник: https://censor.net/n3211454
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02.08.2020 18:01 Ответить
Посмотрите таблицу в отчёте и вы поймёте, что у ОБСЕ другая методология подсчёта количества нарушений.

Во-первых, забудьте про первый день, не все пдразделения в ОРДЛО получили приказ, а вот что было в последующие дни:

OSCE-T_08-01.png: https://i.ibb.co/7NNqLBp/OSCE-T-8-1.png
OSCE-T_07-31.png: https://i.ibb.co/hBZrp0K/OSCE-T-7-31.png
OSCE-T_07-30.png: https://i.ibb.co/bmgtXjY/OSCE-T-7-30.png
OSCE-T_07-29.png: https://i.ibb.co/x6HhWHG/OSCE-%20T-7-29.png https://i.ibb.co/x6HhWHG/OSCE-T-7-29.png

К очередям ОБСЕ отнесло и учения с боевой стрельбой ВСУ: 90 выстрелов - 90 нарушений.
Общую картину очень хорошо показывают диаграммы:

OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/hMmFn2P/OSCE-D-8-1.png
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/0rJvKFY/OSCE-D-7-31.png
OSCE-D_07-30.png: https://i.ibb.co/tCyQsjV/OSCE-D-7-30.png
OSCE-D_07-29.png: https://i.ibb.co/K2hp112/OSCE-D-7-29.png
OSCE-D_07-28.png: https://i.ibb.co/84hZYS3/OSCE-D-7-28.png

Вот здесь я веду полную статистику нарушений по отчётам ОБСЕ:

Tables:
https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU

Diagrams:
https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
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02.08.2020 21:32 Ответить
"Во-первых, забудьте про первый день" (с) Ваше

Незнання закону не звільняє від відповідальності (с) юристи
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02.08.2020 22:23 Ответить
Даже если засчитать первый день, всё равно это не идёт ни в какое сравнение с предыдущими периодами. Динамика явно положительная, причём в разы, особенно по взрывам.

ПС Речи об ответственности не было (С)Я
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02.08.2020 22:36 Ответить
Угу ... Так было и год назад , и два , и 4 . Пока курортники с ОБСЕ шастають -- ни-ни никаких провокаций ... А как токо оне расползуться по хотелях и засядут в баре с "виски с тоником" , так всё и начинается ....
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02.08.2020 18:11 Ответить
ОБСЕ фиксирует всё, что слышит. В отчётах ОБСЕ в основном фигурирует Способ "слышали", гораздо реже "зафиксировала". В последнем отчёте от 1-го августа за 31-е июля из 102 нарушений лишь одно зафиксировано камерой, остальные - "слышали".

Смотрите сами:
Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2979
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02.08.2020 21:45 Ответить
В то время, когда засРашка им.#уйла великого, педофила карликового, увязла в Сирии, Ливии, Карабахе, Крыму и Донбассе, когда рухнули цены на нефть и газ, США расширяет поставки сжиженного газа, СП-2 в #опе, санкции душат, и начинается внутреннее недовольство, недоделанный приЗЕденыш решил облегчить жизнь плешивому хозяину.
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02.08.2020 18:17 Ответить
О как! Пусть воины ВСУ гибнут, лишь бы санкции усиливались. Так? Я даже не сомневаюсь, что именно такой позиции придерживались попаредники.

Я не пойму, когда сейчас все нормальные люди держат кулаки за то, чтобы обстрелов не было, то вы держите их за обратное???!!!
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02.08.2020 21:49 Ответить
Да тетя! Так устроен мир. Во имя главной цели-победы, нужно чем то жертвовать. Если бы ты не только смотрела киНА от СССР, и дебильные сериалы для быдла73 от к-ал 95, а еще читала книги, то даже у таких известных тебе авторов как В.Пикуль, в каждом произведен прослеживается, что именно умереть в бою за Родину- высшая честь для воина! НО! за Родину и в бою, зная, что ты делаешь главное дело, а не как сейчас, во времена бродячего цирка, и призеденыша оманского.
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03.08.2020 13:01 Ответить
Девочка-деточка, ты научись для начала понимать прочитанное: речь не о тех, кто совершает героические поступки на войне, а о тех, кто ради политической и/или какой-то другой выгоды продолжает войну.
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05.08.2020 11:03 Ответить
Лахудра! В смеси дерьма и меда, каждый увидит то, что ему близко. Ты точно увидишь дерьмо. Иди поучай равное себе быдло возле пивного ларька.
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05.08.2020 18:13 Ответить
Девочка-деточка, смесь дерьма и мёда - дерьмо. Если не веришь, то смешай и попробуй.

Далее, манюня, эту смесь создала ты своим дерьмом, ибо я писал совсем о другом. Учись понимать прочитанное, девочка-сопливочка. Давай, солнышко, исправляй свою двойку - расскажи о чём говорится в этом тексте: "Пусть воины ВСУ гибнут, лишь бы санкции усиливались. Так?".
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05.08.2020 23:03 Ответить
Лахудра подвальная. Когда ты болталась в мутной капле, я таких лохов как твой папа бомбил в колпаки под проходной завода. Не тебе быдлота, меня учить как Родину защищать. Я 11 марта 2014 явился в военкомат, потом 5 лет кидал на МО, мат обеспечение и раненых, каждый месяц, и больше, чем ты падла зарабатываешь на отсосах. Ты ишак хоть раз в госпиталь кинул дачку? Валонтерам закинул на карту? На похороны бойца сходила хоть раз, гнида? Сиди мразь и не кукарекай!
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06.08.2020 14:01 Ответить
Девочка-деточка, невоспитанная совковая быдлота здесь ты, причём тупая, не понимающая смысла простого предложения. Поэтому буду краток: спроси, ущербная, у тех, кто понимает, а пока - "2".

PS Всё, что ты наплела, глупенькая, в этом своём посте не имеет никакого отношения к тому, что сказал я.
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07.08.2020 09:07 Ответить
А В ЦЕЙ ЧАС - Російські спецслужби проводять в Україні спецоперації, спрямовані на зміну влади. РФ намагається внести розбрат в українське суспільство за допомогою них.
Про це написав глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для http://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html "Дзеркала тижня".
"Ми фіксуємо спроби російських спецслужб проводити спеціальні операції для внесення розбрату в українське суспільство і підриву основ української державності", - зазначив Кондратюк.
Він підкреслює, що упор роблять на системну дискредитацію української національної ідеї та західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави"....
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02.08.2020 18:19 Ответить
Они этим занимаются с 2014 года "Только бы не Порошенко" говорило ***** и подвякивали его холуи тут.
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02.08.2020 18:25 Ответить
Выборы ЗЕ показали работа велась успешно ... Война забрала лучших, взрастила равнодушнонотрусливых , подняла мразь продажную , достижения по свободе выезда обернулись выездом лучших... Доноров духовных и моральных для лечения истекающей кровью Украины стало катастрофически мало ... Как равно и тех кто в них нуждается...
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02.08.2020 18:36 Ответить
Любая война взращивает тех, кто в итоге склоняется к мысли, что мир лучше. Причём это касается обоих сторон воюющих. Только вот с обоих сторон также есть политиканы, которые зарабатывают на войне политические дивиденды, и эта война не исключение: и Пуйло, и попаредники каждый по-своему зарабатывает для себя эти самые политические дивиденды.
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02.08.2020 22:24 Ответить
Что это за херня обесценивание выгораживание врага?вы таким образом оправдываетесь? другими словами -да нет они плохо стреляли невлучно, так играются, ничего страшного "В течение недели на Донбассе зафиксировали 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/n3211492
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02.08.2020 18:24 Ответить
Так вы посмотрите, что было до соглашения о "тишине".

Даже любые законы нарушаются, а вы хотите, чтобы было 100%-ное соблюдение подобных соглашений?!

Главное, что динамика по сравнению с предыдущими периодами положительная, особенно по взрывам:

OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/hMmFn2P/OSCE-D-8-1.png
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/0rJvKFY/OSCE-D-7-31.png
OSCE-D_07-30.png: https://i.ibb.co/tCyQsjV/OSCE-D-7-30.png
OSCE-D_07-29.png: https://i.ibb.co/K2hp112/OSCE-D-7-29.png
OSCE-D_07-28.png: https://i.ibb.co/84hZYS3/OSCE-D-7-28.png
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02.08.2020 22:08 Ответить
Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5323
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02.08.2020 18:26 Ответить
це не про нашого главкома, він по натурі - овоч, а не воїн.
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02.08.2020 19:03 Ответить
Нет, он по-натуре человек, который на первое место ставит жизнь людей, в отличие от попаредника, который ради усиления санкций, готов жертвовать воинами ВСУ.
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02.08.2020 22:12 Ответить
Слова перестать стрелять были обращены к Пуйлу. Смотрите то интервью и вносите корректировки в ваши методички.
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02.08.2020 22:14 Ответить
Ето худшая новость что может быть. Во первых парни на фронте расслабятся и понесут большие потери при резком возобновлении боев. Во вторых если ***** на фронте снизил активность значит он уже начал активно работать в нашем тылу.
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02.08.2020 19:20 Ответить
"сегодня" ще не закінчилось..
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02.08.2020 19:56 Ответить
вы фсё фрёте ...это не обстрелы а салюты ...а убитые это не убитые а умершие от резкого ухудшения здоровья
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02.08.2020 20:25 Ответить
Это обстрелы, но не забывайте, что ОБСЕ каждый выстрел в автоматной очереди считает отдельным нарушением.
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02.08.2020 22:17 Ответить
Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5491
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02.08.2020 20:57 Ответить
сегодня ему б исполнилось 27... Сергей Нигоян, помним !
http://www.facebook.com/watch/?v=306739854097611 www.facebook.com/watch/?v=306739854097611

Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9790

...
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02.08.2020 21:42 Ответить
tZE inform
@tZEinform
Состоянием на 14-00 02.08.2020 г.
Обстрелов 6 ( 4- стрелковое оружие 2 - снайпер). Потери уточняются.
Ответный огонь 5 (5 стрелковое оружие ).
Повідомлення військової комісії tZe
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html Військова комісія tZE inform

4:03 пп · 2 серп. 2020·Twitter Web App
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02.08.2020 23:48 Ответить
Ни один украинский воин не погиб. Непонятно, почему до сих пор порошенковская секта обнимашек Путина не митингует под Офисом Зеленского с криками зрада?
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03.08.2020 11:07 Ответить
 
 