Сегодня на Донбассе без обстрелов, за неделю их зафиксировали 14, - штаб ООС

В течение недели на Донбассе зафиксировали 14 одиночных неприцельных обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ. Украинские военнослужащие не реагировали на провокации.

Об этом сказано в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. В течение уходящей недели было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В штабе считают, что целью этих выстрелов было спровоцировать защитников Украины на ответный огонь, чтобы потом заявить о срыве перемирия.

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"Выстрелы, в разные дни недели, раздавались вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. Враг основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегали к провокациям, используя гранатометы", - добавили в штабе.

Украинские военнослужащие не отвечали на выстрелы.

"В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было", - сказано в сообщении.

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