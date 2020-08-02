Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко на выборах, - экс-претендент на должность президента Беларуси Цепкало

Впервые за историю независимости Беларуси Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко.

Об этом в интервью "Громадському" заявил бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что Россия впервые решила не занимать позицию Лукашенко, так как боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Белорусы могут расценить такие действия Кремля как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед.

"И для России есть серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее (ведь нет пока гарантии, что его переизберут) или наоборот, поддержать белорусский народ — это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств", — считает Цепкало.

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Он добавляет, что на этих выборах Москва заняла единственную правильную позицию в такой ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов.

"При чем не выражает своей поддержки не только официальный Кремль, но и более независимые политики в Госдуме. Единственное, когда взяли "вагнеровцев" (33 наемника частной военной компании "Вагнера", которые, по версии следствия, приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами. — Ред.), Затулин сказал, что это маразм и вообще стоит вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы", — говорит оппонент Лукашенко.

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