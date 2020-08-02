Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко на выборах, - экс-претендент на должность президента Беларуси Цепкало
Впервые за историю независимости Беларуси Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко.
Об этом в интервью "Громадському" заявил бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало, информирует Цензор.НЕТ.
Он считает, что Россия впервые решила не занимать позицию Лукашенко, так как боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Белорусы могут расценить такие действия Кремля как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед.
"И для России есть серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее (ведь нет пока гарантии, что его переизберут) или наоборот, поддержать белорусский народ — это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств", — считает Цепкало.
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Он добавляет, что на этих выборах Москва заняла единственную правильную позицию в такой ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов.
"При чем не выражает своей поддержки не только официальный Кремль, но и более независимые политики в Госдуме. Единственное, когда взяли "вагнеровцев" (33 наемника частной военной компании "Вагнера", которые, по версии следствия, приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами. — Ред.), Затулин сказал, что это маразм и вообще стоит вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы", — говорит оппонент Лукашенко.
Также на Цензор.НЕТ: Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали.
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====Я балдею с этого болвана,Пыне насрать чего там беларусы могут расценить, он вашу дебильную оппозицию ,у которой НЕТ позиции кроме кремлёвской, сам и организовал
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1289957555565809664 20 мин
Разговаривал с Цепкало в эфире Украина24. Так же как в интервью «Эху» категорически отрицает угрозу Кремля суверенитету Беларуси. Прикидывается шлангом и начинает говорить на другую тему. Выпускник МГИМО. Тройка посылает Пу сигнал: убери Л и получишь все, что добиваешься, от нас.
А что вообще привело Цепкало так срочно из Москвы в Киев? Поручение кураторов убедить Зе отменить требование об экстрадиции 28 профессиональных убийц.
Видати Лукашенці цього кремлівського емісара.
Що він у Києві загубив?
Політичний аналітик Андрій Поінтковський (Вашингтон, США) в програмі "Студія Захід" з Антіном Борковським на Еспресо.TV. поділився своїм бачення того, у чому полягало завдання бойовиків ПВК "Вагнера" затриманих на околиці Мінська.
"Я бачу цю подію як повторення операції 79-го року з ліквідації Аміна. Це група, яка була надіслана ліквідувати Лукашенка, що останнім часом все ж таки завзято пручається повному поглинанню Білорусі. Лукашенку призначено стати новим Аміном. І підготовлено вже - вражаюча гра слів - підготовлено нового "Бабрака", точніше нового Бабарико", - зазначив він.
На думку Піонтковського, банкір Віктор Бабарика, якого не допустили до реєстрації кандидатом в президенти і яикй нині утримується в СІЗО нібито "повинен буде повернути Білорусь в рідну імперську гавань".
https://www.youtube.com/watch?v=QjDHc5ps7ls
и ещё :
https://www.youtube.com/watch?v=P9Gbo0Jx2IY&t=42s
КОЛИ ЦЕ КАЦАПИ БУЛИ ЦИВІЛІЗОВАНІ ?
Об этом сообщает https://hromadske.ua/posts/lukashenko-vlashtuvav-cirk-ekskandidat-u-prezidenti-bilorusi-cepkalo-prokomentuvav-zatrimannya-vagnerivciv hromadske .
п.с. Щось цей "опозиціонер" в унісон з кремлівськими змі "співає"
причем не только в рб