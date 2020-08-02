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Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко на выборах, - экс-претендент на должность президента Беларуси Цепкало

Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко на выборах, - экс-претендент на должность президента Беларуси Цепкало

Впервые за историю независимости Беларуси Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко.

Об этом в интервью "Громадському" заявил бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что Россия впервые решила не занимать позицию Лукашенко, так как боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Белорусы могут расценить такие действия Кремля как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед.

"И для России есть серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее (ведь нет пока гарантии, что его переизберут) или наоборот, поддержать белорусский народ — это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств", — считает Цепкало.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киев приехал бывший претендент на пост президента Беларуси Цепкало, прятавшийся от Лукашенко в Москве

Он добавляет, что на этих выборах Москва заняла единственную правильную позицию в такой ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов.

"При чем не выражает своей поддержки не только официальный Кремль, но и более независимые политики в Госдуме. Единственное, когда взяли "вагнеровцев" (33 наемника частной военной компании "Вагнера", которые, по версии следствия, приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами. — Ред.), Затулин сказал, что это маразм и вообще стоит вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы", — говорит оппонент Лукашенко.

Также на Цензор.НЕТ: Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали.

Автор: 

Беларусь (7922) выборы (24760) Лукашенко Александр (3618) россия (96216) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+23
Эта ихняя белорусская "ЗЕленская" дура и пойманные стамбульские шпилеры я думаю связаны

кремлины решили крутануть в Беларуси "ЗЕбильный синдром"



но бацька еще силен, усами пошевелит и разгонит к ..беням !
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02.08.2020 18:27 Ответить
+17
"...на этих выборах Москва заняла единственную правильную позицию".

Когда очередной поцреот говорит, что Ху#ло что-то делает правильно для Беларуси, он показывает себя, как очередную ху#ловскую консерву.
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02.08.2020 18:33 Ответить
+11
Правильно. Вагнеры и приехали, чтобы не поддерживать.
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02.08.2020 18:23 Ответить
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Україні потрібен візови режим з Московією,кожному в'їхавшому москвину заїхавшому в Україну вішати gps з камерами і мікрофонами на шию.
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02.08.2020 18:59 Ответить
Украине,нужны умные граждане,которые перестанут через раз выбирать гавно разное
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02.08.2020 19:25 Ответить
зачем вообще писать про этого цекатилу? он же закацапленный. Кто его вообще в Украину пустил?
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02.08.2020 18:59 Ответить
Той безальтернативний миролюбець, якого ти обрав.
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02.08.2020 19:03 Ответить
эта цекатила толе обрезной мыролюбец, как твой винницкий работодатель?
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02.08.2020 19:22 Ответить
О боже)зебил обрезного мыролюбца зелю не знает куда пристегнуть)))))
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02.08.2020 19:24 Ответить
Супер)
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02.08.2020 19:22 Ответить
Легкий финт ушами от сельодки..😎
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02.08.2020 19:07 Ответить
Якщо ти бачиш фінт вухами оселедця, то погані твої справи😲
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02.08.2020 19:08 Ответить
🐟💨😷
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02.08.2020 19:14 Ответить
Не верю. Потому что в голове у ***** не знает никто. А вот то что Беларусь ждет "интересное" время, тут без вариантов. Для кремля и повторение варианта с беглым президентом тоже вариант. Оттяпать кусок Беларуси для "защиты" русскочелюстного населения. Везде одно и тоже. Это Латвия. Не хчет тамошняя вата учить язык страны проживания.
Росія вперше вирішила не підтримувати Лукашенка на виборах, - експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало - Цензор.НЕТ 1466
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02.08.2020 19:16 Ответить
А пока что от президента в москву убежал один из кандидатов - Цепкало, вместе с детьми.
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02.08.2020 23:26 Ответить
Он считает, что Россия впервые решила не занимать позицию Лукашенко, так как боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Белорусы могут расценить такие действия Кремля как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед.Источник: https://censor.net/n3211493======

====Я балдею с этого болвана,Пыне насрать чего там беларусы могут расценить, он вашу дебильную оппозицию ,у которой НЕТ позиции кроме кремлёвской, сам и организовал
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02.08.2020 19:18 Ответить
Коли в країні зарплата робітників і службовців менше в еквіваленті 2000 доларів на місяць, то як би ви не називали лад в такій країні він скрізь буде недемократичний. Немає різниці для громадян, що Лукашенко, що шайка олігархів чи їх холуїв, і там , і там автократія, просто, там де Лукашенко видно це відразу як, до речі в і в РФ, і завуальовано, як це в Україні, де всі медіа, заводи, і обана земля вже виключно в руках Карабаса Барабаса із сім'ї олігархії а всі інші або прихвосні Карабаса, або раби на його плантаціях. Навіть Лукашенко кращий ніж олігархічна наволоч, яка розікрала і профукала все.
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02.08.2020 19:20 Ответить
Женой блогера Москве будет проще управлять чем Лукашенко
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02.08.2020 19:24 Ответить
В колхоз Беларусь московский ЦИРК ПРИЕХАЛ! ЦИРК ПРИЕХАЛ! ЦИРК ПРИЕХАЛ!
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02.08.2020 19:33 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1289957555565809664 20 мин

Разговаривал с Цепкало в эфире Украина24. Так же как в интервью «Эху» категорически отрицает угрозу Кремля суверенитету Беларуси. Прикидывается шлангом и начинает говорить на другую тему. Выпускник МГИМО. Тройка посылает Пу сигнал: убери Л и получишь все, что добиваешься, от нас.

А что вообще привело Цепкало так срочно из Москвы в Киев? Поручение кураторов убедить Зе отменить требование об экстрадиции 28 профессиональных убийц.
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02.08.2020 19:34 Ответить
я бы цепкало обменял у луки на 33 кровососа вагнера...
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02.08.2020 19:36 Ответить
https://kriminal.tv/news/v_poselke_pod_jaltoj_otdyhajuschih_progonjali_s_pljazha_nagajkoj_video.html В поселке под Ялтой отдыхающих прогоняли с пляжа нагайкой ....смотрю ватники никак не разберутся как жить на чужом и халявном
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02.08.2020 19:36 Ответить
Цепкало агентКремля -300%.Тихановская -?.Но желание провести сразу после победы честные выборы приведёт в кресло Президента Беларуси агента Кремля однозначно.
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02.08.2020 19:37 Ответить
ВАТА - цей Цепкало! Щось таке несе "... для России есть серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее" А то оркам не все одно.
Видати Лукашенці цього кремлівського емісара.
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02.08.2020 19:43 Ответить
этот цепкало московская шавка. москва просто заинтересована убрать бацька, а поставить более сговорчивого. как только уберут луку москва сразу задушит беларусь экономический. кремль не меняет методы со времен ленина
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02.08.2020 19:46 Ответить
видимо московия считает , что новый президент будет более сговорчивый , а вагнеровцы были присланы устроить бойню под видом " украинцев - радикалов " и спровоцировать " братскую помощь " московии и сразу объединение с исчезновением Беларуси как страны навсегда
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02.08.2020 19:47 Ответить
Заява на кшталт-"Мене підтримує путін",це крок до сприйняття політика падлюкою.
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02.08.2020 19:51 Ответить
Пыня переживает за белорусов, поэтому решил не поддерживать ненавистного народу диктатора, а будет ждать победы демократов, таких как этот, четких пацанчиков, я правильно понял?
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02.08.2020 19:54 Ответить
https://newsua.one/news/gibridnyi-bezhenec-cepkalo-ili-kak-kreml-vtyagivaet-ukrainu-v-igru-protiv-belarusi.html Экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий, Валерий Цепкало, бежавший не так давно от тоталитарного режима Александра Лукашенко в " https://newsua.one/news/gibridnyi-bezhenec-cepkalo-ili-kak-kreml-vtyagivaet-ukrainu-v-igru-protiv-belarusi.html "демократическую https://newsua.one/news/gibridnyi-bezhenec-cepkalo-ili-kak-kreml-vtyagivaet-ukrainu-v-igru-protiv-belarusi.html и "чтущую свободу слова" Россию, перебрался в Киев!
Що він у Києві загубив?
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02.08.2020 20:02 Ответить
Тупін обпікся на Україні, то тепер на холодне дмухає. Та й в порівнянні з Януковощем, Лукашенко голодранець, а такі на Росії і за дарма не потрібні.
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02.08.2020 20:12 Ответить
В Беларуси всегда была смешноватая оппозиция, но ******* публику так ,как этот перец, ещё никто не пытался
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02.08.2020 20:13 Ответить
Не треба було пускати цього персонажа до України. Він посварить нас з Лукою і зірве видачу нам вагнерівців.
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02.08.2020 20:26 Ответить
Жаль .но среди кандидатов .только Циган является антипутинским .
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02.08.2020 20:26 Ответить
Нет, Вы не правы. Анна Канопацкая могла бы стать достойным президентом Беларуси. Жаль только что она ведет свою предвыборную компанию не так активно как следовало бы.
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02.08.2020 21:33 Ответить
Спорить не буду , просто в сми только и говорят за Бабарико , Цепкало и Тихановскую . жаль . но как всегда в авангарде гандоны . У нас так же .
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03.08.2020 18:55 Ответить
Сдается мне что та мадам которая сейчас лидирует по рейтингам, засланный казачек кремля. Кстати чей Крым она не ответила
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02.08.2020 20:37 Ответить
она ответила очень детально
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02.08.2020 21:58 Ответить
МногохАдовочка от *****?...
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02.08.2020 20:38 Ответить
А по моему Лукашенко намного более профессиональный политик и государственник чем Порошенко или Зеленский. У нас как не бывший зек у власти так олигарх или артист...
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02.08.2020 20:38 Ответить
А Ким Чен Ын для вас вообще божество?))) Без хозяина жизнь невмоготу?))) Некому за вас думать?)))
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02.08.2020 22:23 Ответить
Хозяина у меня нет. И думать за меня не надо. А вот о делах государства политик такого уровня думать просто обязан! С чем он нормально справляется. Во всяком случае лучше многих.
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03.08.2020 10:54 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/02/quotvagnerovciquot_maly_likviduvaty_lukashenka_yak_u_79_mu_srsr_pozbuvsya_v_afganistani_amina_piontkovskyy "Вагнеровці" мали ліквідувати Лукашенка, як у 79-му СРСР позбувся в Афганістані Аміна

Політичний аналітик Андрій Поінтковський (Вашингтон, США) в програмі "Студія Захід" з Антіном Борковським на Еспресо.TV. поділився своїм бачення того, у чому полягало завдання бойовиків ПВК "Вагнера" затриманих на околиці Мінська.
"Я бачу цю подію як повторення операції 79-го року з ліквідації Аміна. Це група, яка була надіслана ліквідувати Лукашенка, що останнім часом все ж таки завзято пручається повному поглинанню Білорусі. Лукашенку призначено стати новим Аміном. І підготовлено вже - вражаюча гра слів - підготовлено нового "Бабрака", точніше нового Бабарико", - зазначив він.
На думку Піонтковського, банкір Віктор Бабарика, якого не допустили до реєстрації кандидатом в президенти і яикй нині утримується в СІЗО нібито "повинен буде повернути Білорусь в рідну імперську гавань".
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02.08.2020 21:13 Ответить
Здається на Беларусь насуваєтся конкретна негода !!!Сябри,тримайтесь!! Живе,Беларусь !!))
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02.08.2020 21:20 Ответить
Хочешь честно, цепвхало? Не *****!
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02.08.2020 21:24 Ответить
Смотреть всем дебилам оскорбляющих Тихановскую и народ Беларуси в в её лице : мнение вашего земляка :
https://www.youtube.com/watch?v=QjDHc5ps7ls

и ещё :
https://www.youtube.com/watch?v=P9Gbo0Jx2IY&t=42s
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02.08.2020 21:27 Ответить
Хочется от всей души пожелать беларусам. Не ведитесь вы на эту Тихановскую. На фоне недовольства народа действующей властью, репрессиями, запугивания населения и всего прочего, её специально вам подкинули. Арестованные Бабарико, Цепкало, Тихановский - это всё марионетки, управляемые кремлевскими кукловодами. А эта дамочка лишь продолжает из грязные дела, способствуя выполнению российского сценария. Ну допустим, победит она на выборах (не дай Бог конечно). Дальше что? Ну какой из неё президент??? Страна сразу же перейдет под внешнее управление из россии. Будьте благоразумны и не дайте себя обмануть. Обратите лучше внимание на Анну Канопацкую. Это тот самый наилучший кандидат при сложившихся обстоятельствах. Это тот презедент, который нужен Беларуси.
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02.08.2020 21:53 Ответить
Не надо спекулировать народом Беларуси продвигая Тихановскую. Мы в Украине с 1991 года насмотрелись ВСЯКИХ утверждающих, что они демократы, что они лицо народа. И насмотрелись всяких проплаченных, блогеров, аналитиков и т.п.
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05.08.2020 08:45 Ответить
Вы насмотрелись, а мы нет, вот теперь тоже хотим посмотреть. Если ты не против, конечно.
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06.08.2020 01:58 Ответить
Он добавляет, что на этих выборах Москва заняла единственную правильную позицию в такой ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов. Источник: https://censor.net/n3211493

КОЛИ ЦЕ КАЦАПИ БУЛИ ЦИВІЛІЗОВАНІ ?
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02.08.2020 22:05 Ответить
https://nv.ua/world/countries/valeriy-cepkalo-vyehal-iz-moskvy-v-kiev-poslednie-novosti-50103669.html Экс-претендент на пост президента Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что историю с задержанием «вангеровцев» на территории страны «придумал» президент Беларуси Александр Лукашенко.
Об этом сообщает https://hromadske.ua/posts/lukashenko-vlashtuvav-cirk-ekskandidat-u-prezidenti-bilorusi-cepkalo-prokomentuvav-zatrimannya-vagnerivciv hromadske .

п.с. Щось цей "опозиціонер" в унісон з кремлівськими змі "співає"
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02.08.2020 22:26 Ответить
кремль расписался во вмешательстве в выборы как госполитике
причем не только в рб
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02.08.2020 23:01 Ответить
Президент с такой физиономией может только в гадком сне присниться

Росія вперше вирішила не підтримувати Лукашенка на виборах, - експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало - Цензор.НЕТ 758
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02.08.2020 23:29 Ответить
обнуленному нужен дабл трон - лука мешает ....
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03.08.2020 00:38 Ответить
А это не спроста РФ заняла, нейтральную позицию... она и про период украинского майдана так, говорит, а на деле поддержала снайперами и прочей нечистю, потом захват Крыма, окупация части Донбасса ... Так от, ей ничего не стоит, чтобы начать кого-то в Беларусси защищать !
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03.08.2020 01:18 Ответить
Все окончательно запуталось. Запад теперь не понимает кого поддерживать, диктатора Лукашенко или российскую оппозицию.
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03.08.2020 02:01 Ответить
Оппозиция -оппозиции врозь. Кандидатка в президенты Анна Канопацкая выступила на БТ и рассказала о своем видении суверенной европейской Беларуси будущего. Также в своем выступлении ответила на вопрос территориального спора. И подчеркнула, что украинский и грузинский сценарий не подходят Беларуси. «Мы будем бдительны. И стоит помнить, что Крым - это Украина. Сухуми и Цхинвали - Грузия», в отличии от всех других кандидатов в президенты чётко отметила Анна.
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03.08.2020 03:23 Ответить
Похоже это кандидат от националистов с нулевым рейтингом. Вроде Тягнибока.
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03.08.2020 05:22 Ответить
та бацька понел... до того как....
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03.08.2020 05:31 Ответить
як це не підтримує? а розстрільна команда вбивць "вагнеровців"?
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03.08.2020 08:56 Ответить
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