Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от "казака" с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию

Глава оккупационной администрации города заявил, что пострадавшие от действий охранника отдыхающие "вели себя нагло и грубо" и назвал случившееся "провокацией".

Свое видение ситуации глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт изложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта. Отдыхающие вели себя нагло и грубо, и даже сбили рукой головной убор охранника", - написал он.

Имгрунт утверждает, что конфликт якобы случился на пляже, который имеет статус лечебного, и доступ на который может быть ограничен.

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"К сожалению, провокаторы были есть и будут, но противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также все фиксировать на видео", - добавил Имгрунт.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором охранник-"казак" нагайкой прогоняет с пляжа отдыхащих и выбивает из рук у женщины телефон. После того, как история получила огласку в соцсетях, охранника уволили.

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