Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от "казака" с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию
Глава оккупационной администрации города заявил, что пострадавшие от действий охранника отдыхающие "вели себя нагло и грубо" и назвал случившееся "провокацией".
Свое видение ситуации глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт изложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта. Отдыхающие вели себя нагло и грубо, и даже сбили рукой головной убор охранника", - написал он.
Имгрунт утверждает, что конфликт якобы случился на пляже, который имеет статус лечебного, и доступ на который может быть ограничен.
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"К сожалению, провокаторы были есть и будут, но противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также все фиксировать на видео", - добавил Имгрунт.
Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором охранник-"казак" нагайкой прогоняет с пляжа отдыхащих и выбивает из рук у женщины телефон. После того, как история получила огласку в соцсетях, охранника уволили.
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чтобы знали - в Крыму теперь ( временно) рассея, а значит режим и ограничения свободы - в первую очередь для быдла нарабсейского.
Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают!
Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів." (с)
булки ныкали незаконно от нагайки дауна?
Тут также - кизяк нечаянно, они его спровоцировали
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!🤑
етот - то шо надa!
бараны во время гона, именно так и поступают...
звучит двусмысленно...