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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от "казака" с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию

Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от

Глава оккупационной администрации города заявил, что пострадавшие от действий охранника отдыхающие "вели себя нагло и грубо" и назвал случившееся "провокацией".

Свое видение ситуации глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт изложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта. Отдыхающие вели себя нагло и грубо, и даже сбили рукой головной убор охранника", - написал он.

Имгрунт утверждает, что конфликт якобы случился на пляже, который имеет статус лечебного, и доступ на который может быть ограничен.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Охранник-"казак" нагайкой прогонял отдыхающих с пляжа в оккупированном Форосе, его уволили. ВИДЕО

"К сожалению, провокаторы были есть и будут, но противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также все фиксировать на видео", - добавил Имгрунт.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором охранник-"казак" нагайкой прогоняет с пляжа отдыхащих и выбивает из рук у женщины телефон. После того, как история получила огласку в соцсетях, охранника уволили.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук отправился в оккупированный Крым, - источник

Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от казака с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию 01

Автор: 

Крым (26427) произвол (37) Ялта (341)


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Топ комментарии
+47
Совершенно верно, провокация! Бить, бить и ещё раз бить! Кацапу на пользу битье
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02.08.2020 19:02 Ответить
+44
выпороть отдыхающих !
чтобы знали - в Крыму теперь ( временно) рассея, а значит режим и ограничения свободы - в первую очередь для быдла нарабсейского.
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02.08.2020 19:02 Ответить
+30
Це їм не при бандерах качати права.
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02.08.2020 19:06 Ответить
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Совершенно верно, провокация! Бить, бить и ещё раз бить! Кацапу на пользу битье
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02.08.2020 19:02 Ответить
А може це просто такий-собі свіжозакоханий латентний гей-кізяк, натякав на кацапський лад про свої почуття за принципом "б'є - значить любить". А прості лапті не оцінили поривів скрєпної душі. Ех, село не асфальтоване!
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02.08.2020 19:21 Ответить
выпороть отдыхающих !
чтобы знали - в Крыму теперь ( временно) рассея, а значит режим и ограничения свободы - в первую очередь для быдла нарабсейского.
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02.08.2020 19:02 Ответить
Как Владимир Александрович вообще собирается жить в этом городе в своём пентхаусе ?
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02.08.2020 19:04 Ответить
Я вважаю, що вже не буде. Буде жити в приймах у Мєндєль.
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02.08.2020 19:13 Ответить
и сынка будут звать Мендельсон
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02.08.2020 19:28 Ответить
Це їм не при бандерах качати права.
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02.08.2020 19:06 Ответить
правильно он все обвинил, холопов всегда били плетками, а тут нашлись какие-то некондиционные, начали возмущаться.
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02.08.2020 19:07 Ответить
От більше відпочиваючим зайнятися немає чим на пляжі, як компрометувати військового з нагайкою😏 Не хотіли ходити по колу?
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02.08.2020 19:07 Ответить
Кизяки не военнослужащие. Типа народной дружины, только в составе алкашей с нагайками. Ну тот сброд, который ничего делать не умеет, но и в полицию не взяли потому как недоразвитые
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02.08.2020 19:22 Ответить
Тобто гопники на офіційному фінансуванні.
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02.08.2020 19:40 Ответить
Саме так
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02.08.2020 20:31 Ответить
Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от "казака" с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию - Цензор.НЕТ 1254
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02.08.2020 19:11 Ответить
"на морском пєсочкє я Марусю встрєтіл.." (с)
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02.08.2020 19:12 Ответить
"...Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают!
Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів." (с)
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02.08.2020 19:11 Ответить
Завіса
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02.08.2020 19:38 Ответить
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02.08.2020 20:58 Ответить
Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от "казака" с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию - Цензор.НЕТ 1149
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02.08.2020 19:12 Ответить
Імгрунт?🧐 Це щось пов'язано із землею?
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02.08.2020 19:12 Ответить
Я прочитав його прізвище як Їмгрунт, тобто від харчується землею🐸
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02.08.2020 19:37 Ответить
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02.08.2020 19:40 Ответить
Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от "казака" с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию - Цензор.НЕТ 5494
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02.08.2020 19:13 Ответить
ЯБВДЛ...
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02.08.2020 21:29 Ответить
Холопи распустілісь прі Украінє.
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02.08.2020 19:14 Ответить
Премию кизяку! Пусть и дальше лупит кацапню!!!
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02.08.2020 19:18 Ответить
Правильно,иш ты туристы купаться вздумали. Это вам не при Украине носились как с писаной торбой, ещё их в кутузку на 15 суток надо.
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02.08.2020 19:18 Ответить
а на бис кизяк обнагайченый может выступить?
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02.08.2020 19:20 Ответить
Коли кацап б'є, це означає, що любить!
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02.08.2020 19:20 Ответить
и вообще, это были унтерофицерские туристы - правнуки унтерофицерской вдовы ). любят на расеюшке самоистязаться.
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02.08.2020 19:24 Ответить
А трусняках висела граната..
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02.08.2020 19:25 Ответить
Тема не про Пороха,скучно,-в методичке нет ничего на эту тему ! Зелебобик в печали.
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02.08.2020 19:28 Ответить
Дві))
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02.08.2020 19:42 Ответить
Да пихуй. Кацап наглый и грубиян. Кизяк наглый и грубиян. Имгрунт... ***, от одной фамилии ржач- наглый и не только грубиян а и брехло. Они все там один другого стоят. Имгрунт с неба...
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02.08.2020 19:26 Ответить
вели себя нагло и грубо?
булки ныкали незаконно от нагайки дауна?
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02.08.2020 19:26 Ответить
Есть такой фильм "Нечаянно", если кто не видел, советую - показывает одну из российских скреп.
Тут также - кизяк нечаянно, они его спровоцировали
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02.08.2020 19:29 Ответить
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!🤑
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02.08.2020 19:31 Ответить
не надо им "противодействовать другими способами".
етот - то шо надa!
бараны во время гона, именно так и поступают...
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02.08.2020 19:32 Ответить
Ясен-красен провокация! Он же только пригрозил? Стало быть НЕ ЛЮБИТ! Это то и оскорбило мокшан...а вообще то как по мне то пусть они друг дружку в кровь излюбят. Отдыхают они твари понимаешь в нашем Крыму , бунтовать чернь удумала? Говна на лопате. Ноздри вырвать, клеймо на лоб и на каторгу! Так что сисуриту так себе, не убедительный.
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02.08.2020 19:33 Ответить
Ай маладєц! Хай їдуть додому і розповідають, який гостинний кримнаш. Може, наступний сезон буде ознаменований рекордною кількістю бажаючих отримати в рузькогаварящую чєлюсть. Правда, думаю, хто раз туди поїхав, удруге не наважиться розкошувати в фекаліях за величезні гроші.
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02.08.2020 19:38 Ответить
Бьють нагайкою значить ******* кримчан і їх відпочивальників. Така мораль орків.
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02.08.2020 19:44 Ответить
привыкать должны , на московии палочный режим
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02.08.2020 19:49 Ответить
«Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла».
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02.08.2020 19:50 Ответить
Кацап не поротий,як коса не клепана.
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02.08.2020 19:54 Ответить
Просто кізяк хотів щоб відпочиваючий показав майстер клас як сідать на скрєпную бутилку
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02.08.2020 19:55 Ответить
Дикая страна-оккупант, дикие "люди", дикие нравы. Ну вот как можно к ним относиться хоть немного нормально? Никак...
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02.08.2020 19:55 Ответить
Шашкой нужно было бы полоснуть нищебродов этих, понаехавших.
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02.08.2020 20:13 Ответить
Жеще нужно ,жеще!! А ещё нужно былоб отдыхающим Шпицрутен сделать))Чтоб все было по срепному)))
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02.08.2020 20:13 Ответить
Ихним кизякам надо ежедневно отдыхающим массаж нагайкой устраивать, это будет скрепно и лечебно.
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02.08.2020 20:54 Ответить
А тим часом Крю Дрегон починає приводнення...
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02.08.2020 20:59 Ответить
Наглые пацаки отказывались одеть цак ,приседать и делать КУ эцилопу,за что и были наказаны.А вообще-то место "намоленное"-санаторий Форос,пляж лечебный,там еще Горбачева когдато в августе "пролечили", больше он там не появлялся...
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02.08.2020 21:21 Ответить
ага требовали шаровары и сало
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02.08.2020 21:33 Ответить
Ну что крымчане, не хотели украинскую сисю, так сосите руцкую писю и получайте нагайкой!)))
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02.08.2020 21:42 Ответить
Азиаты не понимают ничего, кроме плетей. И даже гордятся тем, что именно ему досталось от бая. Такова их ментальность. Так что в нагайки чернь, ату ее!
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02.08.2020 21:53 Ответить
Бить значить любить.В воскресенье, 2 августа, в Москве произошла массовая драка при участии десантников.Два десантника были изнасилованы в парке Горького.Доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
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02.08.2020 22:19 Ответить
категорически недопустимо нападать на людей с плеткой

звучит двусмысленно...
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02.08.2020 22:53 Ответить
Хто всравсь - провокатор!
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02.08.2020 22:54 Ответить
я бы эту нагайку этой коросте в жопу затолкала бы и по самые гланды...
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03.08.2020 01:56 Ответить
можна подумати що в нас закритих для громадян територій не має на берегах біля води......можновладці скоро останнє в людей заберуть....
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03.08.2020 03:04 Ответить
Агенты госдэпа!!!! ЦРУ..... Масонов - однозначно!!!
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03.08.2020 12:53 Ответить
 
 