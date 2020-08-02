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Новости Агрессия России против Украины
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Ракетный эсминец, самолет-разведчик, четыре истребителя и беспилотник: США провели учения в Черном море

Ракетный эсминец, самолет-разведчик, четыре истребителя и беспилотник: США провели учения в Черном море

В Черном море прошли совместные учения военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу командования 6 флота ВМС США, цель мероприятия - усилят готовность реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько членов НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Учения проходили одновременно в международных водах и воздушном пространстве.

В учениях принимали участие ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper, самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черном море завершились юбилейные международные учения "Си-Бриз". За практическими действиями пристально следили корабли ЧФ РФ. ФОТОрепортаж

В сообщении отмечается, что USS Porter и Poseidon P-8A остались в Черном море после международных учений Sea Breeze, которые проходили под руководством США и Украины.

Автор: 

США (27166) военные учения (3462) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+15
Пока США не поставит в Украине 2-3 военные базы ничего хорошего в Украине не предвидится. Ниодин нормальный долгосрочный инвестор (а не аферист) и бизнес не придет в страну которая в каждую минуту будет под угрозой нападения РФ
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02.08.2020 19:44 Ответить
+11
Пока ВДВ всея Руси в трусах купается, пьяными в гавно, в фонтанах и дерётся с росгвардией, американцы занимаются делами, и делают это в нашем регионе. Что радует
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02.08.2020 19:38 Ответить
+8
З нашим главнокомиком на амерів єдина надія.
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02.08.2020 19:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тока рыжему ни ни - запретит.
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02.08.2020 19:38 Ответить
Почему запретит?
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02.08.2020 19:43 Ответить
***** очень любит, гневить маломерка обнуленного не хочет - новость разве?
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02.08.2020 19:47 Ответить
***** никто гневить не хочет - все бояться крысу загнанную в угол. Клинтонша вообще кнопку "перезагрузки" Лаврову привозила, после агрессии РФ в Грузии, так что - не факт, что она не привезла бы очередную кнопку для *****. Неизвестно ещё - кто хуже...
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02.08.2020 19:54 Ответить
вот именно - неизвестно )))
а самое интересное, если вы заметили, мы говорим не о том кто лучший кандидат на пост Президента США, а о том xто менее из них идиот.
Удручает...
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02.08.2020 20:00 Ответить
главное чтобы вы не выбрали на нашу голову полоумного коррупционера Байдена за которым стоят очумелые коммунистки з БЛМ
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02.08.2020 20:51 Ответить
так ви ж на меріканську діаспору вибрали хіхіту-кокаінщіка-зрадника прікацапленоґо.
чому нам не мона? )))
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02.08.2020 20:57 Ответить
ні то був не я
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02.08.2020 21:10 Ответить
нікоґо не було...
а кривороґаті при владі чомусь е - парадокс! )))
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02.08.2020 21:13 Ответить
наріду треба перехворіти на зелевірус щоб з'явилися антітела
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02.08.2020 21:18 Ответить
з 80х все перехворюваете, а затім все на кацапню збиваететсь.
то, рідні, скількі віків вам треба на кацапнею перехворіти?
то вам не мікроба якась... - то кацапня.
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02.08.2020 21:25 Ответить
ще багато сподіваються що можна продовжувати жити як звикли і уникнути війни
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02.08.2020 21:29 Ответить
сподівАнка? - так то е....
зі сподівальників тількі мене викрислесните.
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02.08.2020 21:38 Ответить
Пока ВДВ всея Руси в трусах купается, пьяными в гавно, в фонтанах и дерётся с росгвардией, американцы занимаются делами, и делают это в нашем регионе. Что радует
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02.08.2020 19:38 Ответить
З нашим главнокомиком на амерів єдина надія.
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02.08.2020 19:43 Ответить
Эх раз , да исчо раз..
Кацапу в зад!!
🤑
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02.08.2020 19:44 Ответить
Пока США не поставит в Украине 2-3 военные базы ничего хорошего в Украине не предвидится. Ниодин нормальный долгосрочный инвестор (а не аферист) и бизнес не придет в страну которая в каждую минуту будет под угрозой нападения РФ
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02.08.2020 19:44 Ответить
А кто будет платить за такой банкет ? Тоже США ?
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02.08.2020 20:45 Ответить
Это не банкет это правильная экспансия которая выгодна и Украине и Штатам.
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02.08.2020 20:48 Ответить
Тогда непонятно почему нет баз например в прибалтике раз это так выгодно.
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02.08.2020 21:08 Ответить
В странах Балтии есть контингент НАТО, в том числе и из США. В качестве гарантии, шоб у вонючей русни не возникало мыслей...
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02.08.2020 21:12 Ответить
Например в Польше уже есть и будет больше
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02.08.2020 21:12 Ответить
Угу, вроде из Германии выводят как раз в Польщу.
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02.08.2020 21:24 Ответить
Конечно США. Им ето не менее выгодно чем нам. У вас же на Беларашке за росийские военные базы кремль платит.
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02.08.2020 20:49 Ответить
русский, тебе есть разница?
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02.08.2020 20:50 Ответить
Дуже слушна думка! Проте, нажаль, це не може бути реаллізовано при нинішній владі.
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02.08.2020 21:33 Ответить
А НЄЛОХ кого та коли бамбіть всєх буде?
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02.08.2020 19:46 Ответить
Самолет "Посейдон" Р8-А не разведчик. Єто патрульньій противолодочньій самолет , оснащенньій разнообразньім вооружением и средствами разведки. Кстати , идеальньій вариант контроля морской акватории Украиньі - ввиду отсутствия достаточного количества кораблей у ВМСУ.
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02.08.2020 20:03 Ответить
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&action=edit&redlink=1 патрульный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 противолодочный самолёт , разработанный по программе многоцелевого морского самолёта (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. multimission maritime aircraft, сокр. MMA) для замены https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_P-3_Orion Lockheed P-3 Orion . Предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 разведки , участия в противокорабельных и спасательных операциях - как в прибрежных районах, так и в Мировом океане.

Он сам разведывает и уничтожает!!!
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02.08.2020 20:46 Ответить
USS Porter был построен в 1997 году, порт приписки - Норфолк. В зависимости от конфигурации, корабль может оснащаться крылатыми ракетами "томагавк". В частности, этим ракетами USS Porter в 2017 году наносил удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.

НЕСПРОСТА ЭТОТ КОРАБЛИК СДЕСЬ
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02.08.2020 20:43 Ответить
А "Томагавки" могут нести ядерные боеголовки.
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02.08.2020 20:54 Ответить
А что, США уже не способны нанести ядерный удар по Роисси со своей территории? Обязательно подплывать?
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02.08.2020 21:05 Ответить
Подплывает русня к "избирательным участкам" в придорожных сортирах на голосовании за обнулении их фюрера. А ядерные боеприпасы имеют разные предназначения. Есть даже для ствольной арты.
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02.08.2020 21:09 Ответить
Учения должны быть регулярными, а конвенцию монтре пересмотреть, Турция будет не против.
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02.08.2020 20:59 Ответить
Турки новый канал рыть собрались, этим они Монтрё на ноль умножат и можно хоть звезду смерти заводить будет
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02.08.2020 21:17 Ответить
Это известно, но монтре все равно отменить так как кацапстан изменил все условия и обстоятельства.
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02.08.2020 23:47 Ответить
Жаль, что в прошедшем времени...Я хочу, чтобы учения с НАТОвцами ни на минуту не прекращались и не заканчивались аж до смерти или распада мордора.
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02.08.2020 21:16 Ответить
Вибачайте, але...Украина идет очень извилистым шляхом, вашим гимном вполне может быть "Школа бальных танцев Соломона Пляра".
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02.08.2020 21:31 Ответить
снова куча свидетелей секты заграницанампоможет....
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02.08.2020 21:21 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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02.08.2020 21:27 Ответить
с утра было х...ло ....сейчас не знаю....но ход ваших мыслей понятен...если оппонент думает не как я значит он -кацап...дамбасянин...крысчанин...просто больной дебил. Одноклеточный патриотизм ничем не лучше откровенно прокацапского восприятия действительности...
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02.08.2020 21:58 Ответить
Да как раз всегда *****, а не х...ло. А шо, у Украины есть какои-то другой выбор, кроме как или Запад или вонючая страна-помойка?
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02.08.2020 22:03 Ответить
2014 ...рубеж смены восприятия....было больно...Запад показал себя во всей красе и удивил своей бесхребетностью...снобизмом...и зверхністю. Восток удивил наглостью и решимостью.Запад запросил высокую цену...Восток как обычно дары приносящий...
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02.08.2020 22:29 Ответить
московия - гигантская помойка между Украиной и США.
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02.08.2020 22:33 Ответить
А тебе што, сцыкотно, да, кацап ???
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02.08.2020 21:38 Ответить
Ракетний есмінець, літак-розвідник, чотири винищувачі та безпілотник: США провели навчання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 478
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02.08.2020 22:22 Ответить
Это турецко-азербайджанские учения, которые сейчас идут. У рашистов трещат все фланги и карлик замахается отправлять триединых витязей рейсами хора александрова в многочисленные пункты Дейр-Эр-Зор.Ракетний есмінець, літак-розвідник, чотири винищувачі та безпілотник: США провели навчання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6940
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02.08.2020 23:57 Ответить
 
 