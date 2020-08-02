Ракетный эсминец, самолет-разведчик, четыре истребителя и беспилотник: США провели учения в Черном море
В Черном море прошли совместные учения военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки.
Как сообщает со ссылкой на пресс-службу командования 6 флота ВМС США, цель мероприятия - усилят готовность реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько членов НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
Учения проходили одновременно в международных водах и воздушном пространстве.
В учениях принимали участие ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper, самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.
В сообщении отмечается, что USS Porter и Poseidon P-8A остались в Черном море после международных учений Sea Breeze, которые проходили под руководством США и Украины.
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а самое интересное, если вы заметили, мы говорим не о том кто лучший кандидат на пост Президента США, а о том xто менее из них идиот.
Удручает...
чому нам не мона? )))
а кривороґаті при владі чомусь е - парадокс! )))
то, рідні, скількі віків вам треба на кацапнею перехворіти?
то вам не мікроба якась... - то кацапня.
зі сподівальників тількі мене викрислесните.
Кацапу в зад!!
🤑
Он сам разведывает и уничтожает!!!
НЕСПРОСТА ЭТОТ КОРАБЛИК СДЕСЬ