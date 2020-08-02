Ракетный эсминец, самолет-разведчик, четыре истребителя и беспилотник: США провели учения в Черном море

В Черном море прошли совместные учения военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу командования 6 флота ВМС США, цель мероприятия - усилят готовность реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько членов НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Учения проходили одновременно в международных водах и воздушном пространстве.

В учениях принимали участие ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper, самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

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В сообщении отмечается, что USS Porter и Poseidon P-8A остались в Черном море после международных учений Sea Breeze, которые проходили под руководством США и Украины.