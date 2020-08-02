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Новости Коронавирус и карантин
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Мэры, которые отказываются усиливать карантинные меры, будут отвечать за каждого умершего от COVID-19 горожанина, - замглавы МВД Геращенко

Мэры, которые отказываются усиливать карантинные меры, будут отвечать за каждого умершего от COVID-19 горожанина, - замглавы МВД Геращенко

Местные органы власти также отвечают за здоровье горожан. На здоровье людей может сказаться отказ мэров ужесточать ограничительные меры, потому что это непопулярное решение, а у них через два месяца выборы.

Об этом заявил в комментарии Громадському радіо заместитель главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал Геращенко.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение будет действовать с 3 августа. В городских советах Луцка и Тернополя не согласились с тем, что города отнесли к "красной зоне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей

Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге объяснил, что есть четыре показателя, по которым определяют, в какую зону отнесут город. Эти показатели учитывают суммарно, поэтому если один показатель завышен, а другие в норме - вероятно, город не попадет в красную зону. Так, в Киеве фиксируют большое количество заболевших, но столица не превышает определенные показатели распространения вируса.

Автор: 

карантин (16729) мэр (1652) Геращенко Антон (1438) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+57
ВСЯ ОДЕССА БЕЗ МАСОК - а они прицепились к западной Украине
Странно
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02.08.2020 19:59 Ответить
+45
Я что то пропустил и у нас новый министр здравоохранения? или мусора о здоровье стали беспокоиться. чтоб здоровых граждан калечить?
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02.08.2020 20:03 Ответить
+44
"Те мэры городов, которые занимаются популизмом"
-------
Антоха обвиняет людей в популизме. Антоха, который чепион по популизму и пополизингу...
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02.08.2020 20:01 Ответить
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А не хочет оно прокомментировать, как кум путена едет в Крым с полициянтами?
Это как называется?
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03.08.2020 13:02 Ответить
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