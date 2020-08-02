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"Укрзализныця" ведет переговоры со страховой компанией о выплатах жертве избиения в поезде Мариуполь-Киев, - представитель Набсовета УЗ Лещенко

Ситуацию вокруг избиения женщины в поезде сообщением Мариуполь - Киев контролируют органы операционного управления "Укрзализныци".

Об этом сообщил в Facebook председатель комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции в Наблюдательном совете "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что уже второй день находится в коммуникации с и.о. председателя правления. Лещенко планирует направить обращение, чтобы "Укрзализныця" инициировала служебную проверку действий проводников и начальника поезда.

По информации Лещенко, сейчас операционное управление УЗ изучает вопрос, с юридической точки зрения эта ситуация подпадает под определение "несчастного случая", который покрывает страхование, или это должно трактоваться как "умышленные действия".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая о своем состоянии: Проснулась в 6 утра от боли, не могу издать ни звука, паника и жалость к себе. ФОТО

"Исполнительные органы управления УЗ в переговорах со страховой, чтобы они покрыли этот случай", - добавил он.

Член Наблюдательного совета также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году. Добавляет, что восстановление этого подразделения - это компетенция не УЗ, а народных депутатов.

"Относительно нынешней ситуации, то УЗ как никто другой заинтересована в безопасности пассажиров, сохранении хорошей репутации компании и улучшении сервиса перевозок, несмотря на установленный правительством тариф, который делает такие перевозки убыточными, без надлежащей компенсации бюджетом этих убытков", - заверил Лещенко.

Он уточнил, что УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах, чтобы те обеспечивали общественный порядок.

Также смотрите: Уроженца Запорожья Рудзько, который напал на пассажирку в поезде, арестовали на 60 суток, - Нацполиция. ФОТО

"Вместе с тем полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 миллионов гривен в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - пояснил Лещенко.

В то же время, по его словам, пассажиры в год платят около 2 миллиардов гривен НДС, и из этих налогов содержится полиция, поэтому "вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе, в поездах - силами Национальной полиции Украины".

Укрзализныця ведет переговоры со страховой компанией о выплатах жертве избиения в поезде Мариуполь-Киев, - представитель Набсовета УЗ Лещенко 01

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на женщину в купе: "Укрзализныця" просит восстановить сопровождение поездов полицейскими

Автор: 

Лещенко Сергей (697) нападение (2229) поезд (1030) Укрзализныця (2763)


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Топ комментарии
+17
Какие могут быть переговоры. Страховка должна выплачиваться без всяких заморочек. А то как страховой сбор взымать Укрзализныця первая, а как компенсация - переговоры ведет
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02.08.2020 20:48 Ответить
+7
Страховая выплачивает компенсацию пострадавшей, а потом уже разбирается с уродом и сотрудниками УЗ о покрытии расходов. Иначе какое это страхование?
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02.08.2020 21:37 Ответить
+5
"Мамо, пробач, що не врятував": Постраждала під час нападу в потязі Маріуполь-Київ розповіла про стан сина.
https://patrioty.org.ua/all/2020-08-02.html неділя, 2 серпень 2020, 19:58

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"Шини тут і тут, тут тріщина. У кожен зуб вставили шини, щоб тримали. Гематоми всюди. По всій голові. Він із мене вирвав сережки, їх вкрав, вкрав мій паспорт", - розповіла потерпіла.

28-річна Анастасія їхала до родичів. Із Запоріжжя до Києва із 6-річним сином Захаром вона виїхала вночі. О третій годині ночі, коли вони спали, в купе пробрався чоловік у трусах і заблокував двері, почав бити й роздягати жінку. Вона почала кричати. У результаті їй із дитиною вдалося вирватися від нападника.
Злочинця три години охороняло керівництво потяга, поки він не прибув до Києва. Весь цей час постраждалу на пероні чекав чоловік. Син Лугової важко переніс напад. На нього чекають заняття з психологом, які почнуться з понеділка. "Він стільки разів переказав цю історію. Щоразу проживаючи це й щоразу він доходив до сліз. Він каже: "Мамо, прости, що я тебе не врятував»
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02.08.2020 20:40 Ответить
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"Мамо, пробач, що не врятував": Постраждала під час нападу в потязі Маріуполь-Київ розповіла про стан сина.
https://patrioty.org.ua/all/2020-08-02.html неділя, 2 серпень 2020, 19:58

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter


"Шини тут і тут, тут тріщина. У кожен зуб вставили шини, щоб тримали. Гематоми всюди. По всій голові. Він із мене вирвав сережки, їх вкрав, вкрав мій паспорт", - розповіла потерпіла.

28-річна Анастасія їхала до родичів. Із Запоріжжя до Києва із 6-річним сином Захаром вона виїхала вночі. О третій годині ночі, коли вони спали, в купе пробрався чоловік у трусах і заблокував двері, почав бити й роздягати жінку. Вона почала кричати. У результаті їй із дитиною вдалося вирватися від нападника.
Злочинця три години охороняло керівництво потяга, поки він не прибув до Києва. Весь цей час постраждалу на пероні чекав чоловік. Син Лугової важко переніс напад. На нього чекають заняття з психологом, які почнуться з понеділка. "Він стільки разів переказав цю історію. Щоразу проживаючи це й щоразу він доходив до сліз. Він каже: "Мамо, прости, що я тебе не врятував»
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02.08.2020 20:40 Ответить
а если б керивныцтво потяга было женским задерживать нападавшего пришел бы машинист....дикая ситуация...за три часа не смогли организовать прибытие наряда в поезд...остановку поезда для этого...8 лет ситуация не регулируется никак...авось пассажиры как нибудь сами отобьются
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02.08.2020 21:35 Ответить
это все потому что НИКОГДА ни один из существующих руководителей (да и прошлых тоже) не ездил даже в купейном вагоне и посему все они очень далеки от понимания того, что творится в поездах.... если бы с их женами, детьми, невестками такое случилось, 100% тут же появилось по менту в КАЖДОМ вагоне.
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02.08.2020 23:35 Ответить
https://ukranews.com/news/718101-izbienie-zhurnalistki-v-poezde-ej-predlagali-vzyatku тут про то, как проводники предлагали за взятку замять дело. В ублюдошной Зализнице могут работать только ублюдки.
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02.08.2020 21:54 Ответить
щенок розтявкався ...
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02.08.2020 20:43 Ответить
Який "несчастній случай", це згвалтування тобто всі видатки здійснює гвалтівник на розбишака.
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02.08.2020 20:48 Ответить
Какие могут быть переговоры. Страховка должна выплачиваться без всяких заморочек. А то как страховой сбор взымать Укрзализныця первая, а как компенсация - переговоры ведет
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02.08.2020 20:48 Ответить
До чого тут залізниця? Ці обставини спричинені сторонніми особами, в межах кримінально караного діяння, вся відповідальність на злочинці.
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02.08.2020 20:54 Ответить
злочинець також буде шось сплачувати, якщо буде від потерпілої позов на відшкодування
але і в кожному квитку закладена вартість "сраховки" пасажира від різних...нещасть
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02.08.2020 21:09 Ответить
Не від різних, а від визначених. Ось зараз й з'ясовують, чи підпадає те, що трапилось під страховий випадок.
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02.08.2020 21:35 Ответить
а раньше выяснить нельзя было ? при составлении договора страхования...это ж не укус мухи це-це а типичная ситуация...если нападавший был пьян при посадке-почему пустили в вагон...если нажрался в вагоне -куда смотрел проводник...
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02.08.2020 21:43 Ответить
как оказалось ситуация вообще простая-пассажир был левый...потому и проводник его пустивший была глухая к крикам...конечно левого не будет в визначеных выпадках...
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02.08.2020 23:54 Ответить
Сомневаюсь, что проводник должен и вообще будет выполнять роль и обязанности полицейского....
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03.08.2020 00:28 Ответить
он хоть бы свои выполнял....пустила левого пассажира...или сама продала спиртное или не обратила внимание как он квасил...притворилась глухой при нападении...предлагала деньги потерпевшей ...сначала деньги нападавшего потом свои за то чтобы молчала ...полицию кстати вызвал муж пострадавшей...есть правила перевозок и там все расписано...
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03.08.2020 01:04 Ответить
так...то я невдало висловився - саме від визначених ...чітко і не двозначно.
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02.08.2020 21:44 Ответить
До того, що це відбулось на території Укрзалізниці. І і крім іншого Укрзалізниця несе відповідальність за те, що відбувається на цій території.
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02.08.2020 21:35 Ответить
А если вам на дороге трубой по башке дадут? Укравтодор? А в лифте? Компания обслуживающая лифты??? А если жена дома подрежет? Обслуживающая дом компания или ОСББ???
Такая у вас логиа?
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03.08.2020 00:30 Ответить
Якщо є конкретний випадок, а "думки" поскакали кудись далеко на якісь дивні асоціації, то це не логіка. Це нездатність концентруватися на потрібному.

Іноді буває краще сконцентруватись і не відволікатись.

У вагоні є працівники які відповідають за те, що відбуваеться у вагоні. Вони не повинні десь переховуватись. А повинні працювати - всю зміну. І якщо роздітий чоловік тиняються вагоном і перетягує побиту жінку з купе в купе, то цим повинен займатися працівник Укрзалізниці.
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03.08.2020 22:35 Ответить
Страховая выплачивает компенсацию пострадавшей, а потом уже разбирается с уродом и сотрудниками УЗ о покрытии расходов. Иначе какое это страхование?
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02.08.2020 21:37 Ответить
Если этот страховой случай предусмотрен договором страхования, а не просто выплачивает...
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03.08.2020 00:31 Ответить
Железная дорога страхует жизнь и здоровье пассажира. Ответственность за порядок в поезде несет поездная бригада.
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03.08.2020 00:52 Ответить
До чого？ А до того, сами работники поезда предлагаги взятку той пострадавшей, чтобы замять дело : https://ukranews.com/news/718101-izbienie-zhurnalistki-v-poezde-ej-predlagali-vzyatku
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02.08.2020 21:50 Ответить
я так понял что они не отказываются платить, а пытаются уточнить...терминологию что ли...
скорее всего, по разным...как бы сказать.. "определениям" разные суммы
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02.08.2020 20:54 Ответить
определение там одно - телесные повреждения. Скорее все упирается в классификацию страхового случая. Поэтому страховая компания и упирается. Наверняка в договоре не прописано нападение на пассажира другим пассажиром
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02.08.2020 21:31 Ответить
Сам по себе билет является страховым полисом как бы. И действует даже когда вы приехали до конечной и находитесь на вокзале пока. Если наступает страховой случай, всё должно сработать. Другое дело что не все страховые случаи вносятся в полис. Это грубая недоработка или умысел не учитывать нападение на человека в поезде. Уголовные моменты---совсем иная схема действий. Последующая. ЖД должна была выплатить страховку уже в больнице. Нам реально надо полностью пересматривать все законы во всех сферах. Конечно врядли это. Общество изначально и радикально заполитизировано. Профсоюзов реальных независимых как и не было. Тупик во всём.
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02.08.2020 23:22 Ответить
Вы абсолютно точно написали - "Если наступает страховой случай...", а тут вообще не факт, что он наступил Что-то мне подсказывает, что там есть случай аварии на ЖД, может утери вещей по вине ЖД. А вот в том, что страховка предусматривает компенсацию за избиение левым мужиком и попытку изнасилования.... Сомневаюсь....
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03.08.2020 00:35 Ответить
если на вокзале обокрали цбігане обобрали, когда на поезд шел, диарея началась, от коржиков поездньіх, плохо стало от клофелина и отсутствия кошелька,на обмене долларов кинули, гонорею подхватил, от попутчицьі, тоже страховка будет ?
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03.08.2020 00:36 Ответить
А если тебе по кумполу настучит привокзальная гопота страховки точно не будет. Когда человек дурак - это навсегда
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03.08.2020 06:43 Ответить
Конкретно , журналистці , завдали серйозних травм голови, схоже це зробив вокзальний гопник, а ти чогось йорнічаєш і на особистості переводиш.Це не мені настукали по голові, але жертвою бандита може бути кожен. Останнє Ваше речення мені подобається, сказали правду і щиро
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03.08.2020 07:33 Ответить
подкол на уровне младшей невминяемой группы.. Обратись к травмопункт, шлеппер
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03.08.2020 07:46 Ответить
Дядя, какие могут бьіть подкольі в данной ситуации ?
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03.08.2020 07:55 Ответить
Як хатинка Сірожа? Кредит сплатив?
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02.08.2020 20:50 Ответить
Я добре розумію що за рік діяльності "председателя комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции" вилилось в організацію ковідного потяга Київ-Москва-Київ і оцей пост в фейсбук? Чи ще щось пропустив?
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02.08.2020 20:55 Ответить
ну все,теперь мусора в поездах будут насиловать своих налогоплатильщиков
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02.08.2020 20:56 Ответить
Вы там совсем ДАУНАМи стали? Если ЕСТЬ страховой случай - страховая компания САМА должна бежать и платить ИЛИ ее ДОЛЖНЫ (если остались НЕ продажные ШЛЮХИ в УЗ) выгнать к нахер. НЕ нужен страховой ВИП клиент - пусть сосет хер потного цыгана.
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02.08.2020 20:57 Ответить
Ну таке скажете чесне слово. За 5 років прочитати страховий договір. І не дай бог в разі необхідності провести уточнення саме питанням безпеки. Іш чого захотіли
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02.08.2020 21:04 Ответить
Вот для этого гавномёт лещенко и получает зарплату в 170тыс.грн в месяц.
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02.08.2020 21:02 Ответить
Дак писали шо 300 тысяч?
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02.08.2020 22:30 Ответить
Второй день новости об этом изнасиловании. Ничего личного, но складывается такое впечатление, что модератор из квартала95 специально забивает эфир то "террористами", то "изнасилованной", чтобы отвлечь внимание от чего-то главного.
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02.08.2020 21:05 Ответить
ситуация затрагивает каждого...или скорее каждую...поэтому и резонанс...Вы теперь с легкой душой смогли бы отправить свою дочь поездом? Все таки плацкартный вагон безопаснее...надеюсь пострадавшая это для себя уяснила...
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02.08.2020 21:48 Ответить
Не без того, а ще "КОВИД з методички". А відволікають увагу від подробиць "тотального замирення" з окупантами.
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02.08.2020 22:33 Ответить
- Эй, пацаны, пацаны, шо происходит?!

Пацаны, брутально грабившие под журналистской ложей члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, смущенно обернулись. Это оказались народные депутаты Дубинский и Бужанский.

- Ну, это, шеф, вы ж сами говорили, что членам Наблюдательных советов сильно много платят бабла, наблюдать у нас уже выгоднее, чем работать, - объяснил Бужанский, снял с Лещенко очки, бросил на пол и с хрустом раздавил их каблуком. - Жирует на нашем трудовом горбу, падла бородатая!

Дубинский нащупал в исподнем члена Набсовета толстый пресс купюр, которые тот всю жизнь копил на новый диджейский пульт, и незаметно для Бужанского переправил себе в карман.

- Все для мамы, - непонятно пробормотал он.

- Так, пацаны, не балуйтесь, - миролюбиво сказал Зеленский. - Сережа свою зарплату заслужил честным трудом, а вот вы невнимательно слушали. Когда я говорил про премии в Наблюдательных советах, я имел в виду только иностранцев, потому что украинцы в этих советах уже чувствуют себя национальным меньшинством.
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02.08.2020 21:08 Ответить
- Слышь, Вова, - раздался из сектора ЕС ленивый голос Порошенко, - пожалей ты уже пацана, он тут не виноват. Ну хочешь, я сам в тюрьму сяду.

- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!

- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся.

- Ну ты и лох, Голобородько! - подлизываясь к одиозному барыге, выкрикнул провокатор из сектора ЕС.

В тот же миг Зеленский узнал его: это был противный депутат Гончаренко.

- Не смей переходить со мной на личности, ты, гад! - прошипел президент и быстро зашагал по залу в сторону галерки ЕС
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02.08.2020 21:12 Ответить
Внезапно он увидел, как наперерез ему тихой походкой тренированного убийцы стремительно движется депутат Федына, пряча в рукаве холодный финский нож. Федына улыбалась ему безжалостной улыбкой, от которой по бронежилету главы государства побежали мурашки, и пела страшную украинскую песню "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка".
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02.08.2020 21:13 Ответить
Цікаво, а понтам влада платить як охоронцям, коли ті її захищають від людей?
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02.08.2020 21:13 Ответить
Девочка купила услугу у Укрзалізниці, билет ее является договором . Укрзализныця свой договор не выполнила,и барышню за ее же деньги побили и чуть не трахнули. Какие могут быть тонкости и изучения ситуации? В америке компания уже бы с пару миллионами у нее под дверьми на коленях сточла,что бы только она адвокатов не спустила!
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02.08.2020 23:16 Ответить
укрзалізниця це транспортна компанія ,а не правохоронна
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03.08.2020 00:14 Ответить
А страховка за что платится? Вот выдержка из описания стоимости билета Укрзализниці:

Страховой сбор (страховой платеж) - обязательное страхование от несчастных случаев в транспорте.
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03.08.2020 01:11 Ответить

Неща́сний ви́падок (подія) - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1 тілесні пошкодження або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть , інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного ймовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що призвели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Нещасний випадок - обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть ("ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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03.08.2020 01:51 Ответить
Ну так первое предложение из ваше ссылки,четко об этом и говорит.
Далее , из ответственности Укрзализныци:
"С апреля 2013 года «Укрзализныця» отказалась от тогдашней милиции в вагонах. Якобы, это оказалось нерационально. Сейчас отвечают за безопасность начальник поезда либо проводники. "
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03.08.2020 07:41 Ответить
Стоп-стоп, вагон приехал в пункт назначения?
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03.08.2020 00:54 Ответить
Сомневаюсь, что страховка включает страхование от нападения и попытки изнасилования...
А еще более странно, что Лещенко ведет переговоры от имени УЗ... Как кто??? Он не должностное лицо УЗ!!!
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03.08.2020 00:25 Ответить
там страховка такая, что если бьі такое произошло при крушении поезда, то гривень в 200 , максимальная сумма будет только при летальном случае
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03.08.2020 00:41 Ответить
Предлагаю членам наблюдательного совета проехаться любым пригородным поездом на любой железной дороге и сделать вывод, какая же там может быть репутация, сервис и безопасность.
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03.08.2020 00:46 Ответить
Объективно:
Перевозчик, легальный,ПО ЗАКОНУ страхует пассажира на какой случай?!
Зебилы, мозг?
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03.08.2020 00:52 Ответить
Я считаю, что страховку как бьі и надо ей вьіплатить, но страховать ее должен работодатель за свои средства, исходя из того, что рядовьіе граждане, узнав о ее профессии, могут повести себя непредсказуемо и неадек ватно, но с другой стороньі, она может себя утешить, что обидчика привлекут 100%, а вот , если бьі на ее месте бьіла простая гражданка, от нее бьі все отмахивались (ну как проводники)и посьілали подальше (к адвокатам и на експертизьі)
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03.08.2020 02:14 Ответить
Папик, начальник из УЗ спросил у сыночка, ачальника страховой:
- Сынуля, ты там по барам не весь чвой годовой навар с УЗ просрал - надо бы бабе-терпиле шо-нибудь на карточку кинуть, шоб она заткнулась...
Сууукиии! Месячную зарплату членов правления УЗ на выплату компенсаций избитым, обворованным и заболевшим после поездок!
В поезде был бригадир с проводниками, которые полностью отвечают за безопасность пассажиров - вот их вместе с руководством и правлением положить на рельсы перед Интерсити. И начать сначала!
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03.08.2020 09:20 Ответить
УЗ убыточна? Я полтора года назад ездил плацкартом по маршруту Ив-Франковск - Львов за 30 грн. Потом подняли до 60-70. После карантина подняли до 110-120. Это чистая цена, без постели и чая. Ты глянь, страдальцы...
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03.08.2020 09:38 Ответить
 
 