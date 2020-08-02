"Укрзализныця" ведет переговоры со страховой компанией о выплатах жертве избиения в поезде Мариуполь-Киев, - представитель Набсовета УЗ Лещенко
Ситуацию вокруг избиения женщины в поезде сообщением Мариуполь - Киев контролируют органы операционного управления "Укрзализныци".
Об этом сообщил в Facebook председатель комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции в Наблюдательном совете "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что уже второй день находится в коммуникации с и.о. председателя правления. Лещенко планирует направить обращение, чтобы "Укрзализныця" инициировала служебную проверку действий проводников и начальника поезда.
По информации Лещенко, сейчас операционное управление УЗ изучает вопрос, с юридической точки зрения эта ситуация подпадает под определение "несчастного случая", который покрывает страхование, или это должно трактоваться как "умышленные действия".
"Исполнительные органы управления УЗ в переговорах со страховой, чтобы они покрыли этот случай", - добавил он.
Член Наблюдательного совета также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году. Добавляет, что восстановление этого подразделения - это компетенция не УЗ, а народных депутатов.
"Относительно нынешней ситуации, то УЗ как никто другой заинтересована в безопасности пассажиров, сохранении хорошей репутации компании и улучшении сервиса перевозок, несмотря на установленный правительством тариф, который делает такие перевозки убыточными, без надлежащей компенсации бюджетом этих убытков", - заверил Лещенко.
Он уточнил, что УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах, чтобы те обеспечивали общественный порядок.
"Вместе с тем полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 миллионов гривен в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - пояснил Лещенко.
В то же время, по его словам, пассажиры в год платят около 2 миллиардов гривен НДС, и из этих налогов содержится полиция, поэтому "вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе, в поездах - силами Национальной полиции Украины".
Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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"Шини тут і тут, тут тріщина. У кожен зуб вставили шини, щоб тримали. Гематоми всюди. По всій голові. Він із мене вирвав сережки, їх вкрав, вкрав мій паспорт", - розповіла потерпіла.
28-річна Анастасія їхала до родичів. Із Запоріжжя до Києва із 6-річним сином Захаром вона виїхала вночі. О третій годині ночі, коли вони спали, в купе пробрався чоловік у трусах і заблокував двері, почав бити й роздягати жінку. Вона почала кричати. У результаті їй із дитиною вдалося вирватися від нападника.
Злочинця три години охороняло керівництво потяга, поки він не прибув до Києва. Весь цей час постраждалу на пероні чекав чоловік. Син Лугової важко переніс напад. На нього чекають заняття з психологом, які почнуться з понеділка. "Він стільки разів переказав цю історію. Щоразу проживаючи це й щоразу він доходив до сліз. Він каже: "Мамо, прости, що я тебе не врятував»
але і в кожному квитку закладена вартість "сраховки" пасажира від різних...нещасть
Такая у вас логиа?
Іноді буває краще сконцентруватись і не відволікатись.
У вагоні є працівники які відповідають за те, що відбуваеться у вагоні. Вони не повинні десь переховуватись. А повинні працювати - всю зміну. І якщо роздітий чоловік тиняються вагоном і перетягує побиту жінку з купе в купе, то цим повинен займатися працівник Укрзалізниці.
скорее всего, по разным...как бы сказать.. "определениям" разные суммы
Пацаны, брутально грабившие под журналистской ложей члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, смущенно обернулись. Это оказались народные депутаты Дубинский и Бужанский.
- Ну, это, шеф, вы ж сами говорили, что членам Наблюдательных советов сильно много платят бабла, наблюдать у нас уже выгоднее, чем работать, - объяснил Бужанский, снял с Лещенко очки, бросил на пол и с хрустом раздавил их каблуком. - Жирует на нашем трудовом горбу, падла бородатая!
Дубинский нащупал в исподнем члена Набсовета толстый пресс купюр, которые тот всю жизнь копил на новый диджейский пульт, и незаметно для Бужанского переправил себе в карман.
- Все для мамы, - непонятно пробормотал он.
- Так, пацаны, не балуйтесь, - миролюбиво сказал Зеленский. - Сережа свою зарплату заслужил честным трудом, а вот вы невнимательно слушали. Когда я говорил про премии в Наблюдательных советах, я имел в виду только иностранцев, потому что украинцы в этих советах уже чувствуют себя национальным меньшинством.
- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!
- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся.
- Ну ты и лох, Голобородько! - подлизываясь к одиозному барыге, выкрикнул провокатор из сектора ЕС.
В тот же миг Зеленский узнал его: это был противный депутат Гончаренко.
- Не смей переходить со мной на личности, ты, гад! - прошипел президент и быстро зашагал по залу в сторону галерки ЕС
Страховой сбор (страховой платеж) - обязательное страхование от несчастных случаев в транспорте.
Неща́сний ви́падок (подія) - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1 тілесні пошкодження або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть , інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного ймовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що призвели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Нещасний випадок - обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть ("ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
Далее , из ответственности Укрзализныци:
"С апреля 2013 года «Укрзализныця» отказалась от тогдашней милиции в вагонах. Якобы, это оказалось нерационально. Сейчас отвечают за безопасность начальник поезда либо проводники. "
А еще более странно, что Лещенко ведет переговоры от имени УЗ... Как кто??? Он не должностное лицо УЗ!!!
Перевозчик, легальный,ПО ЗАКОНУ страхует пассажира на какой случай?!
Зебилы, мозг?
- Сынуля, ты там по барам не весь чвой годовой навар с УЗ просрал - надо бы бабе-терпиле шо-нибудь на карточку кинуть, шоб она заткнулась...
Сууукиии! Месячную зарплату членов правления УЗ на выплату компенсаций избитым, обворованным и заболевшим после поездок!
В поезде был бригадир с проводниками, которые полностью отвечают за безопасность пассажиров - вот их вместе с руководством и правлением положить на рельсы перед Интерсити. И начать сначала!