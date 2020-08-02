"Укрзализныця" ведет переговоры со страховой компанией о выплатах жертве избиения в поезде Мариуполь-Киев, - представитель Набсовета УЗ Лещенко

Ситуацию вокруг избиения женщины в поезде сообщением Мариуполь - Киев контролируют органы операционного управления "Укрзализныци".

Об этом сообщил в Facebook председатель комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции в Наблюдательном совете "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что уже второй день находится в коммуникации с и.о. председателя правления. Лещенко планирует направить обращение, чтобы "Укрзализныця" инициировала служебную проверку действий проводников и начальника поезда.

По информации Лещенко, сейчас операционное управление УЗ изучает вопрос, с юридической точки зрения эта ситуация подпадает под определение "несчастного случая", который покрывает страхование, или это должно трактоваться как "умышленные действия".

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"Исполнительные органы управления УЗ в переговорах со страховой, чтобы они покрыли этот случай", - добавил он.

Член Наблюдательного совета также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году. Добавляет, что восстановление этого подразделения - это компетенция не УЗ, а народных депутатов.

"Относительно нынешней ситуации, то УЗ как никто другой заинтересована в безопасности пассажиров, сохранении хорошей репутации компании и улучшении сервиса перевозок, несмотря на установленный правительством тариф, который делает такие перевозки убыточными, без надлежащей компенсации бюджетом этих убытков", - заверил Лещенко.

Он уточнил, что УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах, чтобы те обеспечивали общественный порядок.

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"Вместе с тем полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 миллионов гривен в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - пояснил Лещенко.

В то же время, по его словам, пассажиры в год платят около 2 миллиардов гривен НДС, и из этих налогов содержится полиция, поэтому "вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе, в поездах - силами Национальной полиции Украины".

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

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