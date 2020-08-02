Трамп не планирует переносить президентские выборы, - руководитель аппарата Белого дома Медоус
Президентские выборы в США состоятся третьего ноября и что, задавшись вопросом о том, не следует ли отложить голосование, президент США Дональд Трамп выразил озабоченность по поводу голосования по почте.
Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы собираемся провести выборы третьего ноября, и президент намерен одержать победу", - сказал Медоус, выступая на телеканале CBS.
Напомним, президент США Дональд Трамп высказал предположение, что может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.
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прекращение гос. финансинарования почты - подставит под огромное сомнение результат голосования майл ин....
мне ли тебе рассказывать?
Байден некcт CША ПРЕЗИДЕНТ!кацапия,мыль сраку
на крайняк он их отрицнет.
он сам не уйдет - демократии молчать!
походу у нас тоже обнуленышь нарисовалс - не хуже ***** между прочим - тварь такая же....