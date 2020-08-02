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Трамп не планирует переносить президентские выборы, - руководитель аппарата Белого дома Медоус

Трамп не планирует переносить президентские выборы, - руководитель аппарата Белого дома Медоус

Президентские выборы в США состоятся третьего ноября и что, задавшись вопросом о том, не следует ли отложить голосование, президент США Дональд Трамп выразил озабоченность по поводу голосования по почте.

Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы собираемся провести выборы третьего ноября, и президент намерен одержать победу", - сказал Медоус, выступая на телеканале CBS.

Напомним, президент США Дональд Трамп высказал предположение, что может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

выборы (24760) США (27166) Трамп Дональд (5681)


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Топ комментарии
+8
Судя по информации из США обоих Вовиков и их окружение ждут "веселые" времена
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02.08.2020 22:01 Ответить
+7
SpaceX приводнился в Мексиканском заливе.. а где-то дебилы приводняются в фонтаны..
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02.08.2020 22:04 Ответить
+7
він не наш. він вошдь малоросів
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02.08.2020 22:07 Ответить
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ага
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02.08.2020 22:00 Ответить
Судя по информации из США обоих Вовиков и их окружение ждут "веселые" времена
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02.08.2020 22:01 Ответить
ну наш прымудрився заранее заиметь врагов в обоих лагерях и Трампа и Байдена...
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02.08.2020 22:04 Ответить
він не наш. він вошдь малоросів
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02.08.2020 22:07 Ответить
В США голосующего планктона -- не меньше, чем в Украине ( в процентах) Покажут им каких-нибудь "Скотов" или "Рыжий Спаситель" --- побегут на участки, "завіривши очі"...
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02.08.2020 22:23 Ответить
SpaceX приводнился в Мексиканском заливе.. а где-то дебилы приводняются в фонтаны..
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02.08.2020 22:04 Ответить
Трамп не планирует переносить президентские выборы, - руководитель аппарата Белого дома Медоус - Цензор.НЕТ 5002
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02.08.2020 22:07 Ответить
Выборы то можно попытаться отложить. Но срок президентских полномочий в любом случае истекает в январе. И если к тому моменту нового президента не выберут, то его обязанности переходят спикеру конгресса, нынче это Нэнси Пелоси. Наверное это кто-то из окружения Трампу подсказал этот пренеприятнейшую новость и он начал "включать заднюю".
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02.08.2020 22:11 Ответить
А шо никто не задался вопросом - а имеет ли ВООБЩЕ право Президент США переносить выборы? За 4 года сложилось такое впечатление, шо ни сам Рыжий, ни его люди не читали ни Конституцию, ни сопутствующие законы.
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02.08.2020 22:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w3wrQu_MgEQ Фантастический президент Дональд Трамп держит круговую оборону - "Заповедник", выпуск 103, сюжет 2
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02.08.2020 22:17 Ответить
не имеет, но наглость берет все...
прекращение гос. финансинарования почты - подставит под огромное сомнение результат голосования майл ин....
мне ли тебе рассказывать?
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02.08.2020 22:23 Ответить
Трамп не планував переносити президентські вибори, - керівник апарату Білого дому Медоус - Цензор.НЕТ 6468
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02.08.2020 22:23 Ответить
А любитель аплодисментов выдержит ещё 4 года?
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02.08.2020 22:25 Ответить
Повторить подвиг дважды не судимого Индюковича не сложно.\Ты идиот или прикинулся ВАЛЕНКОМ?
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02.08.2020 22:31 Ответить
Space X - хлопцы дома!
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02.08.2020 22:19 Ответить
И этот хотел обнулиться.
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02.08.2020 22:20 Ответить
Crew Dragon успешно вернулся на Землю. Полное видео полета https://www.obozrevatel.com/abroad/raketa-maska-crew-dragon-vozvraschaetsya-na-zemlyu-onlajn-translyatsiya.htm
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02.08.2020 22:21 Ответить
Сидзиньпинь стал Обнуляйтером Китая ,потом Путлер,повторяют подвиги Фиделя Кастро и Джугашвили и прочих ублюдков типа Чаушеску и Джугашвили.... Маразм крепчает и Мавзолей наш бронепоезд против Мировой буржуазии...
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02.08.2020 22:23 Ответить
Мухомора Каддафи...,но сказал два раза про Сралина...извиняюсь за товтологию...
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02.08.2020 22:25 Ответить
Агов, цензор! Я понимаю, воскресенье, все такое...Но только шо удачно, планово у берегов Флориды приводнился Crew Dragon Илона Маска!!!
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02.08.2020 22:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TA2QEwU2Ggc Илон Маск оставил Роскосмос без космических распилов - "Заповедник", выпуск 66, сюжет 3
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02.08.2020 22:27 Ответить
Я не розумію,чому в нас так всі за демократів? Це ж ліваки,які усіляко організації antifa і blm підтримують і спонсорують.Вам мало московітів і те що вони нам за 300 років наробили? Демократи, обіцяють соціалізм, і все загальну рівність,у всьому,а це не здійснено.Ми ж з насилу потрохи вирвались від подібної зарази.
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02.08.2020 22:25 Ответить
потому что не читаем американских газет..
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02.08.2020 22:31 Ответить
https://censor.net/user/20870 Та й наші змі обходять таку інформацію стороною.
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02.08.2020 22:53 Ответить
Нормальные люди НЕ за демократов, а против психически неадекватного путинского пуделя Трампа. А, кстати, если кто не в курсе, демократы были Президентами США много разю И, слава богу, социализм не построили
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03.08.2020 00:40 Ответить
https://censor.net/user/471800 Раніше демократи були проти комуністів,а зараз це нові комуністи.
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03.08.2020 01:54 Ответить
Яких демократів?Це байдануті на городі косять маковиння-їх двічі американці вже виштовхнули в двері,а вони пхаються втретє у вікно на пандемії.Щось на зразок,як поросяче рило в червоному пір'ї-в Україні.
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02.08.2020 22:37 Ответить
Скажет что голосование подтасовано, сфальсифицировано и отменит результаты в нескольких штатах. Хотя рыжая падла на прошлых выборах визжала о фальсификациях и выиграла их.
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02.08.2020 22:30 Ответить
Трамп отличный президент. Американцы выберут его на второй срок.
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02.08.2020 22:36 Ответить
Скажи НЕТ наркотикам!
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03.08.2020 00:41 Ответить
На прошлых выборах победила Клинтонша с перевесом почти 3 миллиона голосов....,но в США своя специфика в Законодательстве...
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02.08.2020 22:36 Ответить
трам уже никто...этот куйловских пес уже проиграл.
Байден некcт CША ПРЕЗИДЕНТ!кацапия,мыль сраку
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02.08.2020 22:37 Ответить
Трамп никакой....,а в 2021 году у США будут серьезные финансовые пролемы...
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02.08.2020 22:38 Ответить
Популист Трам роздал 4 триллиона долларов не только Бомжам и прочим не работающим...,на вынок выброшена большпя масса долларовой налички....
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02.08.2020 22:44 Ответить
Одного я боюсь, что пиcец придет ДО ноября, до выборов, и Трамп - собака путинская, постарается сделать полную разруху в Америке потому что уже знает что ему капец и одновременно дать зеленый свет путину на полномасштабный вход в Украину..(с)
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02.08.2020 22:46 Ответить
Наші люди думають,що США це бананова республіка,як Україна і що там можуть бути якісь агенти московитів,на високих посадах,як в Україні.Не вірте проплаченим політологам.Це їх робота нести нісенітниці,за це вони великі гроші отримують.
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02.08.2020 23:02 Ответить
он и не может перенести выборы, даже если и планирует))... только Конгресс может
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02.08.2020 23:30 Ответить
трамп планирует переносить президетские выборы.
на крайняк он их отрицнет.
он сам не уйдет - демократии молчать!
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02.08.2020 23:44 Ответить
ему никто и не дал бы перенести - это были его глупые мысли вслух как всегда. авось пипл схавает... не удивлюсь, что после проигрыша появится справка о его неадекватности чтобы не сесть....
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02.08.2020 23:55 Ответить
Эпоха клоунов подходит к концу
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03.08.2020 00:31 Ответить
кароче так - у рыжего рейтинг не дотягивает? - выборы отклонить, задержать и вообще пресечь...
походу у нас тоже обнуленышь нарисовалс - не хуже ***** между прочим - тварь такая же....
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03.08.2020 02:44 Ответить
Слава Богу в США работает система противовесов ветвей власти. А то бы такие неадекваты сидели бы у руля вечно. Он может и хотел бы отменить выборы,но кто же ему даст это сделать?
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03.08.2020 10:10 Ответить
 
 