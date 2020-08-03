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Новости Агрессия России против Украины
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Три покушения и "много всяких мелких пакостей", - экс-пленница террористов ОРДО Бучок рассказала о последствиях нападения

Три покушения и

Валентина Бучок чуть больше месяца назад подорвалась на гранате во дворе своего дома в Иванополье Донецкой области. После нападения она долго лечилась и теперь ждет результатов расследования случившегося.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я зарегистрировалась как внутренне перемещенное лицо в октябре 2014 года, когда вышло соответствующее распоряжение в маленьком селе Иванополье Константиновского района Донецкой области. Я зарегистрировалась там и потихоньку начинала наводить там порядок. Это дом родителей моего мужа, они умерли давно, и дом был в нежилом состоянии. К тому же я работала в компании ДТЭК и все время ждала, когда наше руководство предложит нам работу на неоккупированной территории. Но я, увы, не дождалась этого. До плена я постоянно ездила в выходные в Иванополье, а в Донецк возвращалась, потому что там работала", - сообщила Бучок.

Женщину "задержали" в оккупированном Донецке весной 2017 года и осудили за шпионаж на 17 лет. Освободили ее по обмену в декабре 2019 года. Муж Бучок воевал в зоне АТО, однако покушения на нее начались после возвращения из плена.

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"У меня есть подозрения. Я ведь очень активный человек, такой была и до войны. Я всегда боролась, когда нарушали закон. Я работала в компании ДТЭК, и я не любила, когда нарушают мои права. Когда случилась российская агрессия, когда в мой родной Донецк, в мой дом пришла война, я, конечно, не осталась в стороне. Я всегда и везде говорила, что моя родина - Украина и что Донецк - это Украина. И работала я на украинском предприятии. За это я впоследствии и попала в плен. Это же не первое нападение на меня, это было третье покушение и много всяких мелких пакостей", - сообщила Бучок.

Расследование может продолжаться более полутора лет.

"Военная прокуратура и полиция ведут расследования, опознание. Но я считаю, что зло должно быть в любом случае наказано. Не может зло править миром. Я верю в добро. И я на своей земле, я не пошла ни в Ростов-на-Дону, ни куда-то в другое место. Я нахожусь на своей земле и ничего противозаконного не делаю. Поэтому зло все равно будет наказано, а для меня зло - это вся Россия", - заявила Бучок.

Самочувствие женщины оставляет желать лучшего: "Хотелось бы лучше, чем есть на самом деле. С другой стороны, я довольна, что хоть так. Могло быть иначе, хуже. Нормально. Осколки выходят, опухоль, отеки еще у меня есть. Вытащили 30 или даже больше, но еще много осколков осталось во мне. Есть такие осколки, которые сидят глубоко, и сама я их не достану".

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Она уверена, что оккупация части Донбасса - трагедия.

"Моя личная трагедия и трагедия тех людей, которые родились, работали, выросли там, платили налоги, чтобы город был красивым и ухоженным. Все это менялось буквально на глазах. Колонны танков дробили асфальт, когда я приезжала на работу, видела там русских казаков, русскую военную технику, у меня обрывалось сердце. Я поняла, что это надолго. Люди с проукраинскими взглядами, которые не приглашали "Путин, введи войска в город", были, конечно, подавлены. Была надежда и многие этого ждали, что украинское правительство отключит воду, отключит свет, перестанет платить на оккупированных территориях пенсии. Но, к сожалению, все продолжается, как было. Есть пословица: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Так вот для нас бесконечный ужас продолжается", - подытожила женщина.

Напомним, покушение на жизнь Валентины Бучок было совершено утром 20 июня. Она подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области.

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Автор: 

нападение (2229) Донбасс (26957) Бучок Валентина (6)


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Топ комментарии
+35
Ну почему-то наша власть упорно не хочет слышать этот настоящий Донбасс. Подавай ей фейкометов от ФСБ. Эту женщину надо приглашать на все телеэфиры постоянно, чтобы она рассказывала упоротой вате, как на самом деле было. Кто бомбил Донбасс, кто развязал войну, и не сепаратисты, их там нет, там люди в основном живут даже слова такого не знали, а все заварил Путин с Россией.
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03.08.2020 01:19 Ответить
+19
Вата,це мутовані потвори московської селекціі,істоти без роду та племені ,колишня назва-савєцкій народ!!!)))
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03.08.2020 01:39 Ответить
+17
Її позицією і її поглядами, можуть бути невдоволені з обох сторін, і це саме страшне,особливо при теперішній політичній ситуації в країні.
Одужання вам пані Валентино.
Все буде Україна....
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03.08.2020 03:41 Ответить
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Ну почему-то наша власть упорно не хочет слышать этот настоящий Донбасс. Подавай ей фейкометов от ФСБ. Эту женщину надо приглашать на все телеэфиры постоянно, чтобы она рассказывала упоротой вате, как на самом деле было. Кто бомбил Донбасс, кто развязал войну, и не сепаратисты, их там нет, там люди в основном живут даже слова такого не знали, а все заварил Путин с Россией.
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03.08.2020 01:19 Ответить
Росіі не потрібен Донбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в якості країни-сателіта !!))
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03.08.2020 01:27 Ответить
Її позицією і її поглядами, можуть бути невдоволені з обох сторін, і це саме страшне,особливо при теперішній політичній ситуації в країні.
Одужання вам пані Валентино.
Все буде Україна....
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03.08.2020 03:41 Ответить
Тому, що Валентина Бучок не грала в КВН з преЗедентом! А в КВН грав СівохА, тому влада й думає, що СівохА і Пушилін, це і є "настоящий Донбасс"!
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03.08.2020 09:38 Ответить
вате доказьівать бесполезно
"зльіе люди не разумеют справедливости" (с)
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03.08.2020 01:33 Ответить
Вата,це мутовані потвори московської селекціі,істоти без роду та племені ,колишня назва-савєцкій народ!!!)))
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03.08.2020 01:39 Ответить
Це "Русский мир" в усій красі та всіма принадами !!))
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03.08.2020 01:40 Ответить
Дуже жаль цю жінку, але їй треба було раніше виїжджати з тієї території та не працювати на Ахметова.
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03.08.2020 03:34 Ответить
Куда выезжать? А как с жильем и работой? Проблема в том, что мы практически никак не помогаем реальным переселенцам (есть мизерные выплаты), зато кормим ватных пенсионеров, которые зарегистрировались переселенцами, а на самом деле ездят раз в 2 месяца к нам за пенсиями (20млрд грн. в год мы выплачиваем пенсий на оккупированный Донбасс, больше чем на закупку вооружений и ремонт и модернизацию военной техники)
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03.08.2020 14:21 Ответить
Женщина молодец. Не теряет духа.
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03.08.2020 05:24 Ответить
Быдло Донбасса не нужно РАБссии,своего дерьма 150 миллионов...
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03.08.2020 05:49 Ответить
уже 130
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03.08.2020 07:25 Ответить
А скільки "умовно чисто руських" без очей вузьких?
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03.08.2020 08:29 Ответить
-Недавно украинские воины ребята в ООС на Донбассе взяли в плен узкоглазого российского фашиста оккупанта, рьяного строителя руцького фашистского мира. На вопрос что оно такое, он громогласно заорал я вам вяликоросса -руцькая ! Так вот когда ему выбили лишние зубы и обратно спросили. Он жалобно завыл, заскулил и выдал такой спич -шедевр: да, да я рузський, только моя глаз мал - мало узький, а нос савсемь чюток плюський а башка большой да шибко дурной и нога маленько кривой, а так я руський - рюзськой, кацап - лапотной бурято - финьськой, и я ещё и фашисть ядрёной путлинськой.. И что тогда делает этот такой рюський, фашист - оккупант путлинский на суверенной украинской земле Донбасса, да ещё и с оружием в руках ? Обратно оно скажет моя рюськая вай - вай заблудилась, очень шибко далеча аленя ловила. Выбора нет надо всех их до единого назад в фашистскую паРашу, и грузом - 200, так надежней, и кацапскому фюреру фашисту мордвину )(уйлу на радость, тогда больше уже они эти такие монголоидные - " вяликороссы - руцькие" разные отпускники, добровольцы, всякие абреки, переодетые кадровые -солдаты кацапы -оккупанты не заблудятся в Украине. И наши ребятки славяне очень крепко стараются, неиссякаемым потоком идёт груз - 200 дохлой кацапской падали этой гадкой лапотной нечисти -оккупантов обратно назад в их ужасную фашистскую ********* паРашу. Так но и тут напрашиваться такой вопрос, а что в этой ужасной фашистской лапотной уже закончились якобы русские но - угро - финны ? И теперь в ********* паРаша все якобы русские - славяне это сплошь одни монголоидные якуты, буряты, калмыки,чукчи... да так скоро и негроиды будут в этой не славянской паРаше как якобы шибко загорелыми русскими , вяликороссами - славянами. Вот тебе и вяликороссы - пиндосы!?
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03.08.2020 08:49 Ответить
Не исключено, что мутируют в китайцев, процесс уже пошел.
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03.08.2020 09:36 Ответить
Так звані руські, це генетична суміш ординців, тюрків і угрофінов, що визначає варварську ментальність людської маси, яка проживає на одній шостій частині суші землі. Дворянські роди, в тому числі знатні, цього етно-компоту, мають, в основному, татарське коріння.
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03.08.2020 13:47 Ответить
"Была надежда и многие этого ждали, что украинское правительство отключит воду, отключит свет, перестанет платить на оккупированных территориях пенсии. Но, к сожалению, все продолжается, как было."
То есть человек с проукраинской позицией считает что пенсии и энергоснабжение для оккупированных территорий это ужас без конца, очень интересно почему так не считают(считали) в офисе президента или озабоченные европейцы, гуманитарный кризис это оставлять все как есть, страна перекредитовывается из года в год что бы содержать эту клоаку и тем самым облегчать им продолжение военных действий. Хотя бы как ответную меру использовали экономические рычаги в ответ на убийства украинских военных.
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03.08.2020 09:13 Ответить
К сожалению это не Крым, куда перекрыли "с боями" воду.
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03.08.2020 09:39 Ответить
Воду в Крым перекрыли не из-за того, что хотели лишить их воды в принципе, а из-за того, что кацапы охренев от того с какой легкостью мы отдали им Крым решили не платить за воду вообще, типа на халяву поставлять будете, никуда не денетесь. И только после того как накопились долги за воду (насколько я помню сумма шла о 20-ти с лишним миллионов грн) был оприянто решение перекрыть крымский канал. А так, если бы кацапы не протупили и не пожадничали, воду бы в Крым поставляли бы так же как и на оккупированный Донбасс. при этом рассказывая про то. что там же наши люди.
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03.08.2020 14:13 Ответить
Выздоравливай Валентина Бучок!
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03.08.2020 09:28 Ответить
Сивоху, шефира, братів ермаків на кілька місяців переселити в Донецьк. Щоб особистим прикладом довели що "..на той стороне такие же люди..". Тоді може повірю і буду за реінтеграцію ОРДЛО
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03.08.2020 09:28 Ответить
"Была надежда и многие этого ждали, что украинское правительство отключит воду, отключит свет, перестанет платить на оккупированных территориях пенсии. Но, к сожалению, все продолжается, как было. Есть пословица: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Так вот для нас бесконечный ужас продолжается", - подытожила женщина." - вот чего требуют патриоты Украины оставшиеся в оккупации - перестаньте кормить оккупантов и вату. Зато шоколадка с зельцманом делают все для того, чтобы оккупация Донбасса и Крыма обходилась кацапам как можно дешевле и чтобы каждый украинец из своего кармана оплачивал содержание дамбасянской ваты и террористов.
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03.08.2020 14:06 Ответить
Держитесь, Валентина. Здоровья Вам.
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03.08.2020 18:34 Ответить
 
 