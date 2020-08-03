Три покушения и "много всяких мелких пакостей", - экс-пленница террористов ОРДО Бучок рассказала о последствиях нападения

Валентина Бучок чуть больше месяца назад подорвалась на гранате во дворе своего дома в Иванополье Донецкой области. После нападения она долго лечилась и теперь ждет результатов расследования случившегося.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я зарегистрировалась как внутренне перемещенное лицо в октябре 2014 года, когда вышло соответствующее распоряжение в маленьком селе Иванополье Константиновского района Донецкой области. Я зарегистрировалась там и потихоньку начинала наводить там порядок. Это дом родителей моего мужа, они умерли давно, и дом был в нежилом состоянии. К тому же я работала в компании ДТЭК и все время ждала, когда наше руководство предложит нам работу на неоккупированной территории. Но я, увы, не дождалась этого. До плена я постоянно ездила в выходные в Иванополье, а в Донецк возвращалась, потому что там работала", - сообщила Бучок.

Женщину "задержали" в оккупированном Донецке весной 2017 года и осудили за шпионаж на 17 лет. Освободили ее по обмену в декабре 2019 года. Муж Бучок воевал в зоне АТО, однако покушения на нее начались после возвращения из плена.

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"У меня есть подозрения. Я ведь очень активный человек, такой была и до войны. Я всегда боролась, когда нарушали закон. Я работала в компании ДТЭК, и я не любила, когда нарушают мои права. Когда случилась российская агрессия, когда в мой родной Донецк, в мой дом пришла война, я, конечно, не осталась в стороне. Я всегда и везде говорила, что моя родина - Украина и что Донецк - это Украина. И работала я на украинском предприятии. За это я впоследствии и попала в плен. Это же не первое нападение на меня, это было третье покушение и много всяких мелких пакостей", - сообщила Бучок.

Расследование может продолжаться более полутора лет.

"Военная прокуратура и полиция ведут расследования, опознание. Но я считаю, что зло должно быть в любом случае наказано. Не может зло править миром. Я верю в добро. И я на своей земле, я не пошла ни в Ростов-на-Дону, ни куда-то в другое место. Я нахожусь на своей земле и ничего противозаконного не делаю. Поэтому зло все равно будет наказано, а для меня зло - это вся Россия", - заявила Бучок.

Самочувствие женщины оставляет желать лучшего: "Хотелось бы лучше, чем есть на самом деле. С другой стороны, я довольна, что хоть так. Могло быть иначе, хуже. Нормально. Осколки выходят, опухоль, отеки еще у меня есть. Вытащили 30 или даже больше, но еще много осколков осталось во мне. Есть такие осколки, которые сидят глубоко, и сама я их не достану".

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Она уверена, что оккупация части Донбасса - трагедия.

"Моя личная трагедия и трагедия тех людей, которые родились, работали, выросли там, платили налоги, чтобы город был красивым и ухоженным. Все это менялось буквально на глазах. Колонны танков дробили асфальт, когда я приезжала на работу, видела там русских казаков, русскую военную технику, у меня обрывалось сердце. Я поняла, что это надолго. Люди с проукраинскими взглядами, которые не приглашали "Путин, введи войска в город", были, конечно, подавлены. Была надежда и многие этого ждали, что украинское правительство отключит воду, отключит свет, перестанет платить на оккупированных территориях пенсии. Но, к сожалению, все продолжается, как было. Есть пословица: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Так вот для нас бесконечный ужас продолжается", - подытожила женщина.

Напомним, покушение на жизнь Валентины Бучок было совершено утром 20 июня. Она подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области.

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