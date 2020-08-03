В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая

Служба разведки Афганистана сообщила о ликвидации одного из главарей террористической организации "Исламское государство".

Афганские силовики 1 августа убили одного из главарей "Исламского государства" в ходе специальной операции вблизи Джалалабада - столицы провинции Нангархар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Уточняется, что ликвидирован Асадулла Оракзай - руководитель разведки и одним из главарей "Исламского государства" в Афганистане. Его подозревают в причастности к нескольким нападениям как на военные, так и на гражданские объекты.

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