В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая
Служба разведки Афганистана сообщила о ликвидации одного из главарей террористической организации "Исламское государство".
Афганские силовики 1 августа убили одного из главарей "Исламского государства" в ходе специальной операции вблизи Джалалабада - столицы провинции Нангархар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.
Уточняется, что ликвидирован Асадулла Оракзай - руководитель разведки и одним из главарей "Исламского государства" в Афганистане. Его подозревают в причастности к нескольким нападениям как на военные, так и на гражданские объекты.
Топ комментарии
+6 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий03.08.2020 01:43 Ответить Ссылка
+4 Павел Стрембовский
показать весь комментарий03.08.2020 01:59 Ответить Ссылка
+4 Welt Schmerz
показать весь комментарий03.08.2020 07:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут ось у Вірменії дечого розпочинається ....:
Турки их трохи пугнули - а они подняли вой про атаку на Ереван.
AP - не источник.