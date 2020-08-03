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В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая

В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей

Служба разведки Афганистана сообщила о ликвидации одного из главарей террористической организации "Исламское государство".

Афганские силовики 1 августа убили одного из главарей "Исламского государства" в ходе специальной операции вблизи Джалалабада - столицы провинции Нангархар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Уточняется, что ликвидирован Асадулла Оракзай - руководитель разведки и одним из главарей "Исламского государства" в Афганистане. Его подозревают в причастности к нескольким нападениям как на военные, так и на гражданские объекты.

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Автор: 

Афганистан (606) ликвидация (3706) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+6
Censor.net.ua - "разведки Афганистана сообщила......"
Тут ось у Вірменії дечого розпочинається ....:
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 157
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03.08.2020 01:43 Ответить
+4
Там от Еревана до границы меньше 20 км) Так что турки спокойно летали над своей территорией)))
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03.08.2020 01:59 Ответить
+4
З цієї ж серії:

В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 7112
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03.08.2020 07:12 Ответить
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Censor.net.ua - "разведки Афганистана сообщила......"
Тут ось у Вірменії дечого розпочинається ....:
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 157
показать весь комментарий
03.08.2020 01:43 Ответить
Там от Еревана до границы меньше 20 км) Так что турки спокойно летали над своей территорией)))
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03.08.2020 01:59 Ответить
Там де-то в 53 километрах от Еревана - кацапская военная база в Гюмри, а чуваки, которые ведут телеграмм-канал "Армянская Вендетта", скорее всего там и сидят.
Турки их трохи пугнули - а они подняли вой про атаку на Ереван.
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03.08.2020 08:32 Ответить
Щось давно не було новин про Сирію.Щось незрозуміло,що там відбувається.Чи вже всім пофіг?
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03.08.2020 01:56 Ответить
пока не увижу подтверждения по американским новостям - не поверю.

AP - не источник.
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03.08.2020 03:04 Ответить
Тим більше, що вірмени захопили Карабах і тепер вони є зацікавленими особами.
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03.08.2020 03:27 Ответить
як на мене - вірмени в Карабахі, кізякі на Донбасі = одне й теж саме = русня.
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03.08.2020 03:33 Ответить
Параша тоже "может повторить":
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 5635
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03.08.2020 06:42 Ответить
З цієї ж серії:

В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 7112
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03.08.2020 07:12 Ответить
Правильна писицца ссысрань.
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03.08.2020 13:50 Ответить
Есть еще более страшное оружие:русская православная стрела со встроенным ЗАГСом.Где упала-там и женился
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03.08.2020 11:39 Ответить
В Афганістані заявили про ліквідацію одного з ватажків "Ісламської держави" Оракзая - Цензор.НЕТ 5788
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03.08.2020 14:29 Ответить
Еще один самый главный террорист остался неликвидированный, Путин-бек зовется.
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03.08.2020 08:28 Ответить
Як можна ліквідувати те, що закладено як програмний документ в самому Корані 1) всі мусульмани барти і 2) всі мусульмани повинні стирати кордони і об'єднуватись.
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03.08.2020 09:31 Ответить
 
 