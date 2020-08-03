Большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения из-за прорыва трубы в "серой зоне" на Донбассе, - ОГА
В "серой зоне" на водоводе диаметром 900 мм Горловка-Торецк 1 августа в 05:15 произошел прорыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации, по этому водоводу вода подается с Горловской фильтровальной станции №2 в Торецк.
"Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование от Общего центра по контролю и координации прекращения огня. Получили гарантии тишины с 3 августа для проведения ремонтных работ водопровода в серой зоне. До этого времени большая часть Торецка будет без централизованного водоснабжения", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+4 ALEX SUROVV
показать весь комментарий03.08.2020 02:16 Ответить Ссылка
+3 Alex Rud #391212
показать весь комментарий03.08.2020 05:41 Ответить Ссылка
+2 Люцифер
показать весь комментарий03.08.2020 07:11 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ALEX SUROVV
показать весь комментарий03.08.2020 02:16 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Alex Rud #391212
показать весь комментарий03.08.2020 05:41 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Анатолий Панасюк
показать весь комментарий03.08.2020 07:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Georg Inforesist
показать весь комментарий03.08.2020 08:43 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Люцифер
показать весь комментарий03.08.2020 07:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sr. YouTubeMan
показать весь комментарий03.08.2020 07:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир Тарасенко #462380
показать весь комментарий03.08.2020 08:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Advokat Vasil Savchuk
показать весь комментарий03.08.2020 09:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sr. YouTubeMan
показать весь комментарий03.08.2020 09:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
maxim papukchi
показать весь комментарий03.08.2020 09:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
DIVER SAINT
показать весь комментарий03.08.2020 10:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль