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Большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения из-за прорыва трубы в "серой зоне" на Донбассе, - ОГА

Большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения из-за прорыва трубы в

В "серой зоне" на водоводе диаметром 900 мм Горловка-Торецк 1 августа в 05:15 произошел прорыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации, по этому водоводу вода подается с Горловской фильтровальной станции №2 в Торецк.

"Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование от Общего центра по контролю и координации прекращения огня. Получили гарантии тишины с 3 августа для проведения ремонтных работ водопровода в серой зоне. До этого времени большая часть Торецка будет без централизованного водоснабжения", - отмечается в сообщении.

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авария (1285) Донецкая область (10009) водоснабжение (723) Торецк (499)


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Топ комментарии
+4
Опять гарантии тишины получили? Такие же гарантии как и гарантии когда рашисты расстреляли медиков которые раненных вытаскивали?
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03.08.2020 02:16 Ответить
+3
Так, секундочку, я в замешательстве, неделю ссыте в уши что там уже режим полной тишины, всеобьемлющее перемирие, видимо сивоха про сантехников забыл, запомните, кроме режима полной тишины необходимо дополнительно прекращение огня на проведение сантехробот
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03.08.2020 05:41 Ответить
+2
Большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения из-за прорыва трубы в "серой зоне" на Донбассе, - ОГА - Цензор.НЕТ 6840
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03.08.2020 07:11 Ответить
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Опять гарантии тишины получили? Такие же гарантии как и гарантии когда рашисты расстреляли медиков которые раненных вытаскивали?
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03.08.2020 02:16 Ответить
Так, секундочку, я в замешательстве, неделю ссыте в уши что там уже режим полной тишины, всеобьемлющее перемирие, видимо сивоха про сантехников забыл, запомните, кроме режима полной тишины необходимо дополнительно прекращение огня на проведение сантехробот
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03.08.2020 05:41 Ответить
Де ж можна побачити логіку в словах і діях недозрілих "зелених".
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03.08.2020 07:55 Ответить
Ой . Ботяра. Соснул ты , вижу, от души . "Уставший от ваины"скот .
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03.08.2020 08:43 Ответить
Большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения из-за прорыва трубы в "серой зоне" на Донбассе, - ОГА - Цензор.НЕТ 6840
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03.08.2020 07:11 Ответить
https://nv.ua/ukraine/politics/lnr-platit-za-vodu-kopeykami-novosti-ukrainy-50071093.html
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03.08.2020 07:33 Ответить
зеля урод отдал серую зону сепарам
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03.08.2020 08:48 Ответить
ЗЄля взял вопрос под личний контроль.... Поки орки вбють з 10 ремонтників
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03.08.2020 09:31 Ответить
Интересно,а товарисч Сталин чинил бы им водопровод или приказал бы(в лучшем случае) поставить колонку с механической помпой на месте прорыва трубы в серой зоне.Приходите,качайте,пейте,нам не жалко,мы ж не звери...
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03.08.2020 09:36 Ответить
а сралін - це ордло? так його ніхто і не просить лагодити аби не стріляли в працівників...
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03.08.2020 09:45 Ответить
Эта линия от нас идет к сепарам на насосную в Горловке питает водой сепарню ,а уже с нее питает Торецк. Вариант 100% надежности -перекрыть воду на Горловку,и сразу будет реальное перемирие.А по хорошему за 6 лет пора бы уже и отдельно свою линию провести в Торецк,а сепары пусть херячат сук на котором сидят,перебьют линию ,сами останутся без воды и уже они будут просить о перемирии.Так нет же мы легких путей не ищем ,проще рисковать жизнью ремонтников,оставлять город месяцами без воды и зимой и летом.А сепарам воду отрубать нельзя,это ж не гуманно,тьфу...зла не хватает!!!!!!!!!!!
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03.08.2020 10:24 Ответить
 
 