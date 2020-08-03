За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС

По состоянию на 7 утра 3 августа 2020 г. ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг осуществил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденне, а уже через 15 минут совершил такую ​​же провокацию неподалеку от Красногоровки.

"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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Кроме того, в штабе сообщили, что через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек. В обратном направлении - 739 человек.

"По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционировали", - добавили в пресс-центре ОС.