За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС
По состоянию на 7 утра 3 августа 2020 г. ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг осуществил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденне, а уже через 15 минут совершил такую же провокацию неподалеку от Красногоровки.
"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
Кроме того, в штабе сообщили, что через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек. В обратном направлении - 739 человек.
"По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционировали", - добавили в пресс-центре ОС.
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Якщо орда обстрілює позиції Української Армії, то це ворожий обстріл. На який має бути відповідь.
Не брешіть, плісняві. Немає ніякого перемир'я, є зговір внутрішніх і зовнішніх ворогів проти України.
Не время расслабляться. 01 августа, 2020,
https://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html
https://zn.ua/author/valeriy-kondratiuk Разведка назвала главные внешние угрозы для Украины
https://zn.ua/author/valeriy-kondratiuk Валерий Кондратюк, Глава Службы внешней разведки
Правильно?
Не время расслабляться. 01 августа, 2020,
https://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html
https://zn.ua/author/valeriy-kondratiuk Разведка назвала главные внешние угрозы для Украины ... И не прячьтесь за псевдонимом Порохобандерівець Если вы не нанятый ботан..
А ТЫ УДАРЬ МЕНЯ, УДАРЬ!
Зеленский: «Если саммит провалится,
я не начну войну на Донбассе»
Сергей Ирза
А ты ударь меня, ударь! Я не отвечу!
Я, плетью руки, взгляд из-под бровей…
Так Украину-Матушку увечат,
Средь чиста поля русский и еврей!
Один напал, другой в «защитной» стойке,
Вот только странный виден силуэт,
Немецких шлюх в такую позу в койке…
А тут Зеленский хочет тет-а-тет!
И Путин хочет - тет-а-тет удобней,
В придачу к позе ратный мазохизм… -
На Украину вешают оглобли,
Прикрыв «благим», простой идиотизм!
А ты ударь меня, ударь! Я не отвечу!
Я, плетью руки, взгляд из-под бровей…
Так Украину-Матушку увечат,
Средь чиста поля русский и еврей!
04.12.2019