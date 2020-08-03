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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС

По состоянию на 7 утра 3 августа 2020 г. ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг осуществил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденне, а уже через 15 минут совершил такую ​​же провокацию неподалеку от Красногоровки.

"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня на Донбассе без обстрелов, за неделю их зафиксировали 14, - штаб ООС

Кроме того, в штабе сообщили, что через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек. В обратном направлении - 739 человек.

"По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционировали", - добавили в пресс-центре ОС.

За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27913) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+28
За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9830
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03.08.2020 07:30 Ответить
+24
Оманський брехун вже закінчив війну, а та сторона не знає про це і знати не хоче.
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03.08.2020 07:36 Ответить
+23
Он устал. Не мешайте ему отдыхать.
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03.08.2020 07:40 Ответить
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За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9830
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03.08.2020 07:30 Ответить
Професійний балакун, камінь можна кидати і на звук, навіть коли і пердне.
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03.08.2020 07:43 Ответить
Та ще до того поки він свою вонючу комуняцьку пасть відкриє, щоб заткнути вафельнік аби не ніс всякє совкодрочерство
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03.08.2020 09:34 Ответить
Кравчук просрав ядерний потенціал, просере і ордло, а заодно і Україну.
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03.08.2020 11:09 Ответить
За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 422
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03.08.2020 07:35 Ответить
Оманський брехун вже закінчив війну, а та сторона не знає про це і знати не хоче.
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03.08.2020 07:36 Ответить
Он устал. Не мешайте ему отдыхать.
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03.08.2020 07:40 Ответить
провокаційний вогонь, провокаційні смерті наших бійців та провокаційний полон, все у нас провокаційне....
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03.08.2020 07:38 Ответить
Я в 14-м тем кто ждал руССкого мира говорил что будет так:
За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1269
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03.08.2020 07:39 Ответить
А як визначили, що це провокаційний вогонь, а не по факту - порушення режиму тиші? Стріляли беззвучно, чи "та сторона" попередила, що буде провокувати? Надалі що, придумаєте, що "та сторона" проводить навчання з бойовими стрільбами і помилково б*є по наших позиціях?
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03.08.2020 07:40 Ответить
А как понять провокационный огонь?
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03.08.2020 07:41 Ответить
Самого мучить таке питання.Такого терміну нема в військовій науці. Гадаю, щоб це зрозуміти треба добре "позеленіти".
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03.08.2020 07:48 Ответить
***, що це було? Провокація чи обстріл? Провокація це коли викотили пушку і почали готуватись, ніби то, до обстрілу. Але коли стріляють, яка це нахер провокація - це війна. Чуєш, зелений пісюаніст - ВІЙНА
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03.08.2020 11:15 Ответить
Любая наука,в том числе и военная,не стоит на месте.Тем более,то ,что на Донбассе-не новинка.Абсолютно схожая ситуация с агрессией ссср против Финляндии:и самопровозглашенное правительство,и призывы о военной помощи,и масштабная компания в СМИ и именно "провокационные обстрелы"(только цель их была немного другая).Да и раньше нечто похожее было в Украине в начале прошлого века-все эти съезды и "провозглашения столицы" в Харькове с перетягиванием на себя фиктивных прав.Вот реально:какое ваше виденье ситуации?Что нужно делать?
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03.08.2020 12:00 Ответить
Понимайте как несистемный.
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03.08.2020 07:48 Ответить
Тада. Загиблих тепер не буде. Будуть будуть раптово померлі від різних хвороб. ***, у нас є притомні військові чи нема? Скільки вони дозволятимуть знущатися над собою цій зеленій людиноподібній істоті?
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03.08.2020 14:21 Ответить
Провоквционный - это когда "ооочееень хочется....мира".
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03.08.2020 07:57 Ответить
Так виглядає дирівський потяг «Інтерсіті»
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Південного і Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9333
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03.08.2020 07:46 Ответить
на єлєновку?
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03.08.2020 07:47 Ответить
це назва повного маршруту
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03.08.2020 07:51 Ответить
На курорт світового рівня Сєдово дорогу ще не поклали.
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03.08.2020 07:51 Ответить
Перспективные направления:

За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Південного і Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 843
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03.08.2020 08:18 Ответить
Провокативний вогонь, це коли орки обстрілюють підсконтрольну їм територію, звинувачуючи Українську Армію.
Якщо орда обстрілює позиції Української Армії, то це ворожий обстріл. На який має бути відповідь.
Не брешіть, плісняві. Немає ніякого перемир'я, є зговір внутрішніх і зовнішніх ворогів проти України.
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03.08.2020 07:50 Ответить
Почему многие так расстроены от того, что на фронте продолжается перемирие, что нет потерь ? За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано ? Какое разочарование для Порошенко и его партии "Абсолютной истины, святости и патриотизма" и всяких других из группировок объединенных дискурсом "Чем хуже, тем лучше" для их реваншистских планов? Неужели не понятно что это втягивание в гибридную войну: разделение на тех, кто за решение проблемы ЛуганДона и на тех, кому политически выгодны потери украинских воинов, кто за эскалацию конфликта. https://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html
Не время расслабляться. 01 августа, 2020,
https://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html

https://zn.ua/author/valeriy-kondratiuk Разведка назвала главные внешние угрозы для Украины
https://zn.ua/author/valeriy-kondratiuk Валерий Кондратюк, Глава Службы внешней разведки

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03.08.2020 07:58 Ответить
;Мир любой ценой!;
Правильно?
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03.08.2020 08:02 Ответить
А почему вы спрашиваете! Мир, переговоры о мире начинаются с прекращением военных действий. Для начала. И отсутствия каждодневных потерь путь к миру. Включите опцию здравый смысл и внимательно прочитайте. https://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html
Не время расслабляться. 01 августа, 2020,
https://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html

https://zn.ua/author/valeriy-kondratiuk Разведка назвала главные внешние угрозы для Украины ... И не прячьтесь за псевдонимом Порохобандерівець Если вы не нанятый ботан..
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03.08.2020 09:33 Ответить
Так в том то и проблемка зебилка, что нет прекращения огня, что не бывает провокационных обстрелов, есть просто обстрелы и они продолжаются каждый день. При этом количество обстрелов по отчетам обсе и хомчаковских штабных крыс почему-то сильно отличается.
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03.08.2020 13:37 Ответить
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Південного і Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6989Заслужил зеленка....
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03.08.2020 08:45 Ответить
А когда появятся потери, как назовут огонь? Этот "провокационный", но Зеленский стоек! А погибнут наши ребята, будет "ню,ню,ню" пальчиком "той стороне"? "Ай-я-яй, как не стыдно?" Зеленский вины за собой не признает никогда? Или признает, когда сотни уголовных реальных дел появятся с его уходом? Дело случая и времени, когда будет массовое убийство в результате "огонь не открывать", "дроны не применять"! Разве в СССР в 1941-м перед 22 июня Сталиным не был войскам дан такой же приказ "НА ПРОВОКАЦИИ НЕ ОТВЕЧАТЬ!"? И чем закончилось? Миллионами жертв и "За Сталина"? А кто встанет "За Зеленского!", если Путин начнет вторжение? "Перемирие" в интересах врага, это измена Родине! Это государственная измена! "Перемирие", которого нет с 2014-го года и никогда не было, это ЗРАДА! Зачем Украине армия импотентов - командующих? Чтобы возвращать семьям трупы самых лучших людей Украины, а потом делать вид, что это естественные потери в период окопной войны?

А ТЫ УДАРЬ МЕНЯ, УДАРЬ!
Зеленский: «Если саммит провалится,
я не начну войну на Донбассе»
Сергей Ирза
А ты ударь меня, ударь! Я не отвечу!
Я, плетью руки, взгляд из-под бровей…
Так Украину-Матушку увечат,
Средь чиста поля русский и еврей!
Один напал, другой в «защитной» стойке,
Вот только странный виден силуэт,
Немецких шлюх в такую позу в койке…
А тут Зеленский хочет тет-а-тет!
И Путин хочет - тет-а-тет удобней,
В придачу к позе ратный мазохизм… -
На Украину вешают оглобли,
Прикрыв «благим», простой идиотизм!
А ты ударь меня, ударь! Я не отвечу!
Я, плетью руки, взгляд из-под бровей…
Так Украину-Матушку увечат,
Средь чиста поля русский и еврей!
04.12.2019
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03.08.2020 08:13 Ответить
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Південного і Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5169
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03.08.2020 08:19 Ответить
Как во Вторую Мировую - огонь по немцам не открывать, не вестись на провокацию. История ничему не учит Бубочку. Хотя, шо вы хотели от Кловуна, когда назначали его главнокомандующим? Зетипиллы, оно не служило в армии и уклонялось от службы, дрыгая пуем в Рассеи. Зато по приколу, да?
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03.08.2020 08:42 Ответить
Для линии фронта в 400км два вьістрела из АГС - точно , провокация , а не срьів прекращения огня. И за неделю в ВСУ нет погибших от вражеских обстрелов , значит , снайперьі орков не "работают". При Порошенко такого не бьіло !
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03.08.2020 08:50 Ответить
Зараз орки захоплюють сіру зону.
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03.08.2020 09:01 Ответить
200-е умершие от обострения болезни а 300-е травмировались на производстве по собственному желанию......
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03.08.2020 09:05 Ответить
Что это ? Глупость или предательство ?
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03.08.2020 09:06 Ответить
Глупость можно сделать раз, ну два, а это планомерное предательство, слив Украины
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03.08.2020 11:23 Ответить
Не могли изобрести "провокационный" огонь в 2014 г. Тогда у нас на сегодня не было бы не одной жертвы перестрелки. Правда повысилась бы смертность среди участников АТО от других болезней.
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03.08.2020 09:48 Ответить
Почему-то вспомнился старый анекдот из американской жизни..... Суд допрашивает старенькую свидетельницу. Мэм что вы видели ? - Сначала ребята пререкались : Джо ударил Билли стулом ,а Билл откусил ему ухо. Потом начали ссориться: Джо разбил Биллу колено бейсбольной битой ,а тот выстрелил из пистолета. Тут набежало много парней и ушла ,понимая ,что всё может кончиться дракой. Та пальнули всего лишь из гранатомета....Шо за шум?
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03.08.2020 11:01 Ответить
А если бы от этого выстрела погибли служащие ВСУ, это тоже был бы провкационный обстрел? И чем тогда отлчается один от другого?
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03.08.2020 11:27 Ответить
А де впевненність, що нікого не зачепило? ця влада і поранених не забиратиме, аби статистику не портить- потім помруть від різкого ухудшенія здоров"я(
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03.08.2020 14:03 Ответить
Интересно, а пресс служба хомчака сепаров в судах не защищала, сразу видно наработки по отмазке врагов Украины.
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03.08.2020 13:40 Ответить
За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Південного і Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8035
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03.08.2020 13:50 Ответить
Інтересно- чим відрізняється "провокаціонний вогонь" від просто" сепари выдкрили вогонь по наших позиціях"!?
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03.08.2020 14:00 Ответить
Ну так вы же "ответственность" прописали. Где наказанные с "той стороны"? Кого хоть пальчиком пожурили для вида?
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03.08.2020 14:32 Ответить
Если наших воинов раньше обстреливали,то теперь по ним ведут "провокационный огонь" и не разрешают стрелять в ответ
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03.08.2020 16:03 Ответить
" режим полного и всеобъемлющего прекращения огня" - эта фраза попахивает кремлевской канцелярией.
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03.08.2020 17:38 Ответить
 
 