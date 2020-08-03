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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 692,8 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,2 млн.. ИНФОГРАФИКА

Число жертв COVID-19 в мире достигло 692,8 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,2 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 августа в мире зарегистрировали 217 901 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4,4 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 18 236 404 случая инфицирования и 692 817 смертей из-за коронавируса.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 692,8 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,2 млн. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 158 365 (+ 467 за сутки), заболевших - 4 813 647 (+ 49 038 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 733 677 инфицированных (+ 24 801 за сутки) и 94 130 (+ 514 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 804 702 человека (+ 52 783 за сутки), количество смертей - 38 161 (+ 758 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса, - медэксперты Белого дома

В России 850 870 заболевших (+ 5 427 за сутки) и 14 128 летальных случая (+ 70 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 511 485 человек (+ 8 195 за сутки), количество смертей - 8,366 (+ 213 за сутки).

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Количество заболевших туберкулезом в 2019г - 7 000 000.
Умерли - 1 500 000.
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03.08.2020 08:20 Ответить
+1
Как по мне - в одной Индии должно столько быть, учитывая их санитарные условия. Или в Бангладеш - население столько как в Рашке(но культурней), а территория раз в 50 меньше
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03.08.2020 08:13 Ответить
+1
Зачем выключаете свой мозг?
Туберкулез залечиватся минимум за пол-года. Коронавирус 2 недели. Выздоровевших от коронавируса 96%, от туберкулеза 10-15%.
Смертность от коронавируса 4,5-0,07%. Смертность от туберкулеза 30% ! В Украине ежедневная смертность от туберкулеза почти сравнялась со смертностью от коронавируса.
Какие приказные меры в государстве по сокращению распространения туберкулеза?
Как наше государство борется с распространением? Закрывает тубдиспансеры.
Я не призываю не защищаться от короны, я призываю добавить меры по выявлению и сокращению туберкулеза.
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03.08.2020 11:09 Ответить
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Как по мне - в одной Индии должно столько быть, учитывая их санитарные условия. Или в Бангладеш - население столько как в Рашке(но культурней), а территория раз в 50 меньше
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03.08.2020 08:13 Ответить
Комарі теж не всіх кусають.
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03.08.2020 08:19 Ответить
та при чому комарі якщо в Італії всі сіли на дупу, а де медицина там і там? он у нас показники в 10 разів менші ніж навіть в Рашці - віриш? хіба може вони завищують спеціально(типу теж постраждали від свого вірусу))
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03.08.2020 09:25 Ответить
Количество заболевших туберкулезом в 2019г - 7 000 000.
Умерли - 1 500 000.
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03.08.2020 08:20 Ответить
R<<1.
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03.08.2020 09:04 Ответить
От, на хвилинку, ввімкни мозок, і оброби ось цю інформацію:
до померлих 1 500 000 від туберкульзу, ДОБАВИЛОСЬ ще 700 000 ( і це тільки за піврічча) , померлих від COVID 19.
ДОБАВИЛОСЬ суммарно смертей, яких би НЕ БУЛО, якщо б не коронавірус.
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03.08.2020 10:54 Ответить
Зачем выключаете свой мозг?
Туберкулез залечиватся минимум за пол-года. Коронавирус 2 недели. Выздоровевших от коронавируса 96%, от туберкулеза 10-15%.
Смертность от коронавируса 4,5-0,07%. Смертность от туберкулеза 30% ! В Украине ежедневная смертность от туберкулеза почти сравнялась со смертностью от коронавируса.
Какие приказные меры в государстве по сокращению распространения туберкулеза?
Как наше государство борется с распространением? Закрывает тубдиспансеры.
Я не призываю не защищаться от короны, я призываю добавить меры по выявлению и сокращению туберкулеза.
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03.08.2020 11:09 Ответить

Мова про АБСОЛЮТНУ добавку КІЛЬКОСТІ смертей на Землі, за рахунок COVID 19.
Але, ти цього не розумієш.
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03.08.2020 12:23 Ответить
Добре, що ти розумієш, люди не вмирають від COVID. Вони вмирають від загострення хронічних хвороб.
Якщо людина вмерла від тубіка, і у нього знайшли анітела - пишуть у діагнозі: COVID-19.
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03.08.2020 14:21 Ответить
И всё-таки последовательность событий указывает на Новосибирский Вектор, а не Ухань.

И ответка в Русню пришла не с востока, а, обогнав весь шарик и мутировав, с запада.
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03.08.2020 09:07 Ответить
https://svidok.online/ty-syacholitnya-istoriya5-spivisnuvannya-yaky-m-by-buv-nash-svit-yakby-vsi-virusy-zny-kly/
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03.08.2020 09:18 Ответить
Шото ковід-дисидентів поменшало.
Та й взагалі, шось їх не чутно.
Таки, дєдушка Дарвін був правий?
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03.08.2020 10:39 Ответить
 
 