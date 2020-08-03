Число жертв COVID-19 в мире достигло 692,8 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,2 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 августа в мире зарегистрировали 217 901 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4,4 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 18 236 404 случая инфицирования и 692 817 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 158 365 (+ 467 за сутки), заболевших - 4 813 647 (+ 49 038 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 733 677 инфицированных (+ 24 801 за сутки) и 94 130 (+ 514 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 804 702 человека (+ 52 783 за сутки), количество смертей - 38 161 (+ 758 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса, - медэксперты Белого дома

В России 850 870 заболевших (+ 5 427 за сутки) и 14 128 летальных случая (+ 70 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 511 485 человек (+ 8 195 за сутки), количество смертей - 8,366 (+ 213 за сутки).