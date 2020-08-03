Число жертв COVID-19 в мире достигло 692,8 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,2 млн.. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 3 августа в мире зарегистрировали 217 901 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4,4 тыс. человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 18 236 404 случая инфицирования и 692 817 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 158 365 (+ 467 за сутки), заболевших - 4 813 647 (+ 49 038 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 733 677 инфицированных (+ 24 801 за сутки) и 94 130 (+ 514 за сутки) летальных случаев.
Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 804 702 человека (+ 52 783 за сутки), количество смертей - 38 161 (+ 758 за сутки).
В России 850 870 заболевших (+ 5 427 за сутки) и 14 128 летальных случая (+ 70 за сутки).
Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 511 485 человек (+ 8 195 за сутки), количество смертей - 8,366 (+ 213 за сутки).
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Умерли - 1 500 000.
до померлих 1 500 000 від туберкульзу, ДОБАВИЛОСЬ ще 700 000 ( і це тільки за піврічча) , померлих від COVID 19.
ДОБАВИЛОСЬ суммарно смертей, яких би НЕ БУЛО, якщо б не коронавірус.
Туберкулез залечиватся минимум за пол-года. Коронавирус 2 недели. Выздоровевших от коронавируса 96%, от туберкулеза 10-15%.
Смертность от коронавируса 4,5-0,07%. Смертность от туберкулеза 30% ! В Украине ежедневная смертность от туберкулеза почти сравнялась со смертностью от коронавируса.
Какие приказные меры в государстве по сокращению распространения туберкулеза?
Как наше государство борется с распространением? Закрывает тубдиспансеры.
Я не призываю не защищаться от короны, я призываю добавить меры по выявлению и сокращению туберкулеза.
Мова про АБСОЛЮТНУ добавку КІЛЬКОСТІ смертей на Землі, за рахунок COVID 19.
Але, ти цього не розумієш.
Якщо людина вмерла від тубіка, і у нього знайшли анітела - пишуть у діагнозі: COVID-19.
И ответка в Русню пришла не с востока, а, обогнав весь шарик и мутировав, с запада.
Та й взагалі, шось їх не чутно.
Таки, дєдушка Дарвін був правий?