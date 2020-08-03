За сутки на Львовщине выявили 138 новых случаев COVID-19, всего 9 921 инфицированных и 267 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 138 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 9 921 человек, 267 человек умерли, 2405 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 845 ПЦР-тестов, из них 138 - положительные. Среди них львовян - 74.

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Напомним, по состоянию на утро 2 августа в Украине зафиксировали 1112 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 72 168 инфицированных.