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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине выявили 990 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 73 158 инфицированных. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине выявили 990 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 73 158 инфицированных. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 августа в Украине лабораторно подтверждены 990 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 73 158 человек, выздоровевших – 39 876, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 738 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 31 544 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (102), в Ивано-Франковской области (119) и во Львовской области (138).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 692,8 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,2 млн.. ИНФОГРАФИКА

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 25 июля 2020 г. (1106 человек) и 30 июля 2020 г. (1197 человек).

За сутки в Украине выявили 990 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 73 158 инфицированных 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Киев стабильно на 1-2-3 месте по количеству заболевших, зато в зелёной зоне ****
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03.08.2020 09:07 Ответить
+3
Это последствия никчемной Зе-власти!!!
Ничего, зеленые собаки лают, а караван Пороха идет!!! Слава Украине!!!
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03.08.2020 09:10 Ответить
+3
ковидобесие продолжается...
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03.08.2020 09:18 Ответить
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Киев стабильно на 1-2-3 месте по количеству заболевших, зато в зелёной зоне ****
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03.08.2020 09:07 Ответить
А то что в Киеве живет в рызы больше людей чем в любом другом городе вы как бы не учитываете?!
А то что Киев в зеленой зоне - не волнуйтесь, к 24 августа его постараются подтянуть к красной зоне, так чтобы были основания на запрет массовых акций и движения общественного транспорта
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03.08.2020 09:33 Ответить
Але це і проблема плотність населення вища і поширення швидше
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03.08.2020 23:21 Ответить
Это последствия никчемной Зе-власти!!!
Ничего, зеленые собаки лают, а караван Пороха идет!!! Слава Украине!!!
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03.08.2020 09:10 Ответить
Кроме Порошенко и Зеленского больше никого нет?
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03.08.2020 09:34 Ответить
Куда?
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03.08.2020 09:40 Ответить
Идет туда, куда педро вел его и раньше - ж....
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03.08.2020 16:01 Ответить
Срочно прими галоперидол!
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03.08.2020 18:42 Ответить
ковидобесие продолжается...
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03.08.2020 09:18 Ответить
Надо отчитаться перед хозяевами.
Вон, премьерша Новой Зеландии все приказы китайцев выполнила, получила "стратосферическую поддержку" населения и безработицу в "двойных цифрах" (не пишут наши австралийские коммуняцкие газеты, сколько конкретно, ховаются, неужто 99% безработных ?)
А "бубочка" отстает, плохо выполняет команды хозяйские, и потому украинские черноземы забесплатно, в счет учета долга, изЪять пока еще не удается.
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03.08.2020 16:28 Ответить
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03.08.2020 16:41 Ответить
По понедельникам всегда новых меньше.

15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
16.07 - 56455 - новых 848
17.07 - 57264 - новых 809
18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
22.07 - 60995 - новых 829
23.07 - 61851 - новых 856
24.07 - 62823 - новых 972
25.07 - 63929 - новых 1106
26.07 - 64849 - новых 920
27.07 - 65656 - новых 807 v - Пн
28.07 - 66575 - новых 919
29.07 - 67597 - новых 1022
30.07 - 68794 - новых 1197
31.07 - 69884 - новых 1090
01.08 - 71056 - новых 1172
02.08 - 72168 - новых 1112
03.08 - 73158 - новых 990 v - Пн
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03.08.2020 09:36 Ответить
А сколько медиков и детей умерло?
Ведь заражаются только медики и дети а мрут хто попало...
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03.08.2020 09:39 Ответить
Хотелось бы посмотреть статистику заболевших по национальностям.
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03.08.2020 10:05 Ответить
И по городам миллионникам.
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03.08.2020 16:02 Ответить
Я никого не хочу обидеть, у меня тоже есть знакомые, которые болели достаточно тяжело, даже с летальным исходом. Но сейчас в Украине это по-моему уже какая-то профанация. Когда заражалось по 350 человек в день умирало 20, сейчас заражается по 1000 человек в день и от осложнений умирают те же 20 (в среднем). Или тесты бракованные или вирус стал в 3 раза менее опасным.
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03.08.2020 10:10 Ответить
Так это хорошо или плохо?
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03.08.2020 19:16 Ответить
Нас «разводит» зеленая власть. Пандемия имеет место. Но это никакой не «коронавируc», а обыкновенная легочная чума. В первые сутки болезни у больного лёгочной формой чумы фиксируют озноб, головные боли, боли в пояснице, конечностях, слабость, часто тошноту и рвоту, покраснение и одутловатость лица, повышение температуры до отметок в 38 - 41 градус, боли и чувство сжатия в груди, а также затрудненность дыхания.
31 декабря 1812 года в городе Одессе заболело чумой 4038 человека, умерло 2632, то есть Одесса потеряла каждого 9-го своего жителя.
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03.08.2020 22:34 Ответить
Не могло ранше умирать по 20 человек, если было так то смертность была не менее 2500 человек.
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03.08.2020 12:30 Ответить
Наша коммуняцкая газетка штата Виктория пишет, что поддержка у премьерши Новой Зеландии "стратосферическая", после того, как она "извела" макароновирус.
Не знаю, как там живут новые зеландцы с их "безработицей в двойных цифрах ", может, они травой питаются, а может их премьерша сиской кормит, у нее дойки обильные, она в ООН сиской кормила младенца, накормит и новых зеландцев.
А в штате Виктория, Австралия, комментарии в youtube на skynews (там не трут), такие, что в стратосферу улетит Премьер штата Виктории Эндрюс, когда ему его лохторат даст пенделя после того, как федералы закончат выплаты по ковиду.
В стратосфере Пемьер штата Виктория будет не одинок, компанию нашему австралийскому "бубочке" там составит украинский "бубочка".
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03.08.2020 16:25 Ответить
Плохо работаете, зайчики зеленые, еще не всю экономику убили.
Гореть надо на работе, а то съедят, ам - и нет вас.
Хозяева у вас больно хищные, так что вы украинскую экономику убивайте по-шустрее.
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03.08.2020 16:29 Ответить
Дети в подвале играли в больницу ,умер от родов сантехник Синицын.У вас есть коронавирус? А если найдём?Всего видов коронавируса-43 ,из них простудных-4.Это необъятное поле для фальсификаций с тестами .Если хорошо поискать-в каждом человеке можно один из 43 видов отыскать ,ну а дальше по накатанной дорожке .Карантин ,безработица ,обнищание .Понятно было бы -больницы забиты -но нет!Организаторы этой аферы сеют панику и наживаются на этом . В остатке что имеем?-Намордники ,купленные за свои же деньги ,штрафы за не ношение намордников и паралич общественного транспорта .И всё? Это стоило 66 млрд гривен?Это одна из самых крутых афер тысячелетия.А как эта кодла обогатится на вакцинации ? -Рокфеллер отдыхает.
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03.08.2020 17:30 Ответить
вот именно. Дай только волю врачам, под видом лечения прирежут, но перед этим выпотрошат до копейки, зная даже, что больной безнадежен. Мафия!

Нехай розкажуть родичі померлих онкологічних хворих, особливо, якщо вони довго хворіли...а тут всесвітні масштаби... в деяких країнах економічні втрати, як після Другої світової війни. Можна тільки сподіватись, що майбутні дослідники викриють винуватців цієї однієї з найбільших афер в історії...
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03.08.2020 21:46 Ответить
 
 