За сутки в Украине выявили 990 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 73 158 инфицированных. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 3 августа в Украине лабораторно подтверждены 990 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 73 158 человек, выздоровевших – 39 876, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 738 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 31 544 человека.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (102), в Ивано-Франковской области (119) и во Львовской области (138).
Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 25 июля 2020 г. (1106 человек) и 30 июля 2020 г. (1197 человек).
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А то что Киев в зеленой зоне - не волнуйтесь, к 24 августа его постараются подтянуть к красной зоне, так чтобы были основания на запрет массовых акций и движения общественного транспорта
Ничего, зеленые собаки лают, а караван Пороха идет!!! Слава Украине!!!
Вон, премьерша Новой Зеландии все приказы китайцев выполнила, получила "стратосферическую поддержку" населения и безработицу в "двойных цифрах" (не пишут наши австралийские коммуняцкие газеты, сколько конкретно, ховаются, неужто 99% безработных ?)
А "бубочка" отстает, плохо выполняет команды хозяйские, и потому украинские черноземы забесплатно, в счет учета долга, изЪять пока еще не удается.
15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
16.07 - 56455 - новых 848
17.07 - 57264 - новых 809
18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
22.07 - 60995 - новых 829
23.07 - 61851 - новых 856
24.07 - 62823 - новых 972
25.07 - 63929 - новых 1106
26.07 - 64849 - новых 920
27.07 - 65656 - новых 807 v - Пн
28.07 - 66575 - новых 919
29.07 - 67597 - новых 1022
30.07 - 68794 - новых 1197
31.07 - 69884 - новых 1090
01.08 - 71056 - новых 1172
02.08 - 72168 - новых 1112
03.08 - 73158 - новых 990 v - Пн
Ведь заражаются только медики и дети а мрут хто попало...
31 декабря 1812 года в городе Одессе заболело чумой 4038 человека, умерло 2632, то есть Одесса потеряла каждого 9-го своего жителя.
Не знаю, как там живут новые зеландцы с их "безработицей в двойных цифрах ", может, они травой питаются, а может их премьерша сиской кормит, у нее дойки обильные, она в ООН сиской кормила младенца, накормит и новых зеландцев.
А в штате Виктория, Австралия, комментарии в youtube на skynews (там не трут), такие, что в стратосферу улетит Премьер штата Виктории Эндрюс, когда ему его лохторат даст пенделя после того, как федералы закончат выплаты по ковиду.
В стратосфере Пемьер штата Виктория будет не одинок, компанию нашему австралийскому "бубочке" там составит украинский "бубочка".
Гореть надо на работе, а то съедят, ам - и нет вас.
Хозяева у вас больно хищные, так что вы украинскую экономику убивайте по-шустрее.
Нехай розкажуть родичі померлих онкологічних хворих, особливо, якщо вони довго хворіли...а тут всесвітні масштаби... в деяких країнах економічні втрати, як після Другої світової війни. Можна тільки сподіватись, що майбутні дослідники викриють винуватців цієї однієї з найбільших афер в історії...