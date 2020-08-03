За сутки в Украине выявили 990 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 73 158 инфицированных. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 августа в Украине лабораторно подтверждены 990 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 73 158 человек, выздоровевших – 39 876, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 738 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 31 544 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (102), в Ивано-Франковской области (119) и во Львовской области (138).

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Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 25 июля 2020 г. (1106 человек) и 30 июля 2020 г. (1197 человек).