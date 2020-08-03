В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 33 человека, во время пожаров - 14, - ГСЧС

На прошлой неделе, с 27 июля по 2 августа, во время пожаров погибли 14 человек, на водных объектах - 33.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 4 человека.

Зарегистрировано 2 тыс. 551 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 70 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 63 пожара, спасены на пожарах 18 человек и не допущено уничтожение огнем 388 зданий и 43 ед. техники. Во время пожаров погибли 14 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 5 млн. 523 тыс. грн.

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С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 253 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 291 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 33 человека.