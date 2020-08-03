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В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 33 человека, во время пожаров - 14, - ГСЧС

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 33 человека, во время пожаров - 14, - ГСЧС

На прошлой неделе, с 27 июля по 2 августа, во время пожаров погибли 14 человек, на водных объектах - 33.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 4 человека.

Зарегистрировано 2 тыс. 551 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 70 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 63 пожара, спасены на пожарах 18 человек и не допущено уничтожение огнем 388 зданий и 43 ед. техники. Во время пожаров погибли 14 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 5 млн. 523 тыс. грн.

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С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 253 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 291 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 33 человека.

пожар (5976) ГСЧС (5026) вода (920)


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За 28 лет правления кравчуков-кучм разграбивших Украину с олигархами, в Украине выросло поколение неумеющее плавать - вот дети и тонут. И они продолжают править и грабить Украину.
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03.08.2020 09:48 Ответить
Протягом - то сквозняком по-русски. На протязі
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03.08.2020 09:54 Ответить
Протяг по-украински сквозняк?
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03.08.2020 12:47 Ответить
І війни не треба ...
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03.08.2020 09:56 Ответить
Ще додати загиблих в ДТП !!! Це жох!!)))
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03.08.2020 09:56 Ответить
Знайшов, кому "лайкать" - "батраку лахтинському"... А щодо "басейнів" - так ми вчились на річці і ставку, без басейнів... І діти в мене так само, плавать училися - правда, вже під нашим контролем... І на ставках, і в морі, і в Північнокримському каналі, і в Десні... Так що тут винні батьки, а не "кравчуки-кучми, що розграбували Україну...". Це все одно, що мамка одна, на суді, кричала, що винне "обчество" і вчителі у школі, що її син погано був вихований, став наркоманом і людину вбив...
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03.08.2020 10:37 Ответить
Додам: Батько розказував: "Ішов на річку, купаться, так баба казала: "Утопишся - не приходь додому... Десяток дубців на спині поламаю!..."
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03.08.2020 10:39 Ответить
 
 