COVID-19 за сутки выявили у 91 ребенка и 44 медиков, всего заболели 5163 ребенка и 8799 медработников, - Степанов
За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболел 91 ребенок и 44 медицинских работника.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки заболели 990 человек. Из них 91 ребенок, а также 44 медицинских работника. Были госпитализированы 158 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 13 летальных случаев", - сказал Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выздоровели 333 пациента.
"Всего за все время пандемии в Украине заболели 73 тыс. 158 человек. Из них 5163 ребенка, а также 8799 медицинских работника", - добавил Степанов.
По его словам, в целом вздоровели 39 876 человек, а летальных случаев - 1738.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 11 тыс. 714 тестирований. Из них 8 тыс. 523 исследования методом ПЦР, а также 3 тыс. 191 исследование методом ИФА", - отметил Степанов.
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Примерно у трети были признаки пневмонии, часто с жаром, влажным кашлем и хрипами, но - без одышки и трудностей с дыханием, которые наблюдаются в более серьезных случаях.
Грэм Робертс, консультант-педиатр из Саутгемптонского университета, объясняет: "У детей [с Covid-19] преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути - в легкие, и нет картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых".
Доля детей, у которых болезнь перешла в серьезную или критическую стадию с ОДН (синдромом острой дыхательной недостаточности) и шоковым состоянием - гораздо ниже (6%), чем взрослых китайцев (19%) - особенно старшего поколения, с хроническими сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями.
Согласно февральскому отчету миссии ВОЗ в Китае, только 2,4% инфицированных - 18-летние и младше. У 2,5% из них болезнь перешла в серьезную форму, у 0,2 - в критическую.https://www.bbc.com/russian/vert-fut-52231282
- дальше можно не продолжать.
Данные https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf китайского исследования заболеваемости детей Covid-19 подтверждают, что чуть больше половины заразившихся испытывали легкие симптомы, такие как температура, кашель, больное горло, насморк, ломота в теле и чихание).
Примерно у трети были признаки пневмонии, часто с жаром, влажным кашлем и хрипами, но - без одышки и трудностей с дыханием, которые наблюдаются в более серьезных случаях.
Грэм Робертс, консультант-педиатр из Саутгемптонского университета, объясняет: "У детей [с Covid-19] преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути - в легкие, и нет картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых".
Доля детей, у которых болезнь перешла в серьезную или критическую стадию с ОДН (синдромом острой дыхательной недостаточности) и шоковым состоянием - гораздо ниже (6%), чем взрослых китайцев (19%) - особенно старшего поколения, с хроническими сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями.
Согласно февральскому отчету миссии ВОЗ в Китае, только 2,4% инфицированных - 18-летние и младше. У 2,5% из них болезнь перешла в серьезную форму, у 0,2 - в критическую.https://www.bbc.com/russian/vert-fut-52231282
Источник: https://censor.net/n3211538