COVID-19 за сутки выявили у 91 ребенка и 44 медиков, всего заболели 5163 ребенка и 8799 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболел 91 ребенок и 44 медицинских работника.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки заболели 990 человек. Из них 91 ребенок, а также 44 медицинских работника. Были госпитализированы 158 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 13 летальных случаев", - сказал Степанов.

Он отметил, что при этом за сутки выздоровели 333 пациента.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 73 тыс. 158 человек. Из них 5163 ребенка, а также 8799 медицинских работника", - добавил Степанов.

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По его словам, в целом вздоровели 39 876 человек, а летальных случаев - 1738.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 11 тыс. 714 тестирований. Из них 8 тыс. 523 исследования методом ПЦР, а также 3 тыс. 191 исследование методом ИФА", - отметил Степанов.