Дело Nord Stream-2: Польша оштрафовала Газпром на $57 млн за нежелание сотрудничать по расследованию
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщило польское ведомство.
Наложение штрафа на Газпром связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2" без "необходимого" (как считает польский регулятор) на то согласия UOKiK.
UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.
"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к Газпрому, однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", - сетует польское ведомство.
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Я сам обманываться рад!" ("АС Пушкин").
задел тот колхозник....
нo многое стало понятно - хто кого как и почему ето вообще случилось...
видимо у меня сламалась поправка на дебилизм.....
Новый вид озабоченности?