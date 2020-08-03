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Дело Nord Stream-2: Польша оштрафовала Газпром на $57 млн за нежелание сотрудничать по расследованию

Дело Nord Stream-2: Польша оштрафовала Газпром на $57 млн за нежелание сотрудничать по расследованию

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщило польское ведомство.

Наложение штрафа на Газпром связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2" без "необходимого" (как считает польский регулятор) на то согласия UOKiK.

UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к Газпрому, однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", - сетует польское ведомство.

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Автор: 

Газпром (3185) Польша (8515) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+14
ржеч Посполита опять решила слегка ощипать монголоидных свинособак.
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03.08.2020 10:03 Ответить
+13
Конечно из-за поребричья посылышится визг-"этарусафобия и намплевать".. Но проблема для лаптей в том,что в Польше точно найдется кацапского барахла на 57лямов$. Которое с успехом конфискуют.
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03.08.2020 10:10 Ответить
+9
Гавноед, что такое "путин"?.Это )(уйло?
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03.08.2020 10:12 Ответить
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Фигня, вот если бы на 57 млрд, да и впереди еще минимум 2 суда, там как раз сейчас судится французская компания которую тоже поляки оштрафовали.
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03.08.2020 09:58 Ответить
Так само казали про позов Нафтогазу, потім тихенько заплатили 3 млрд.
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03.08.2020 10:41 Ответить
если клован сумел обмануть всех нас, то хто же мы?
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03.08.2020 09:59 Ответить
На 73% лохторат!!)))
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03.08.2020 10:00 Ответить
Почему ты говоришь о себе во множественном числе?
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03.08.2020 10:05 Ответить
где я о себе во множественном числе?
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03.08.2020 10:20 Ответить
Расслабься и прочитай свой пост выше
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03.08.2020 10:23 Ответить
расслабился, перечитал - да сказал за "всех нас" - де я о себе во множественном числе? - или разницу не чувствуем?
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03.08.2020 10:27 Ответить
нарит - ты меня иногда убиваешь и чем дальше тем чаще....
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03.08.2020 10:31 Ответить
не ну если клован ВАС не ******? - то все путем...
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03.08.2020 10:52 Ответить
если мой коммент вроде бы за "нас всех" тебе ето показалось множественным моим числом? - а не баран ли ты?
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03.08.2020 10:24 Ответить
"Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!" ("АС Пушкин").
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03.08.2020 10:31 Ответить
ах, я посмел сказать, шо клован ****** весь нарит и еще попытался к нему примазаться, а не **** ли я во множественном числе?
задел тот колхозник....
нo многое стало понятно - хто кого как и почему ето вообще случилось...
видимо у меня сламалась поправка на дебилизм.....
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03.08.2020 10:42 Ответить
Знаєш, не раз говорив з "операми"... Так от, вони казали, що коли люди скаржаться на шахраїв, в тому числі, циган-гадалок, їм смішно стає: більшість "трохи не просяться, щоб їх обманули...". Не "клован обманув" - він просто "балаганний паяц", якого "смикали за ниточки". Так що, "наріт" не бачив, що це "маріонетка"? Їм же, ми і тут писали про це... Однак вони створили в своїй голові образ "своєго, в доску, пацана" (кожний - "свого"), бо вони "хотіли бачить саме такого..."!!! А зараз скиглять, що їх "нає...ли...". А коли кажеш, що це зробив не "хтось", а вони самі, ображаються... Вони самі захотіли, щоб їх "нає..ли", а тепер "шукають винного" у своїй дурості...
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03.08.2020 11:01 Ответить
bardzo dobrze!
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03.08.2020 09:59 Ответить
ржеч Посполита опять решила слегка ощипать монголоидных свинособак.
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03.08.2020 10:03 Ответить
не умничай...
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03.08.2020 10:04 Ответить
это правда. они адиннарот и братьянавек.
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03.08.2020 10:05 Ответить
Пиз@еж и провокация (зеленский,венедиктова&деркач)
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03.08.2020 10:11 Ответить
Маленькая Польша строит большую казляндию.
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03.08.2020 10:07 Ответить
Гавноед, что такое "путин"?.Это )(уйло?
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03.08.2020 10:12 Ответить
количество монет в кармане...
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03.08.2020 11:29 Ответить
Конечно из-за поребричья посылышится визг-"этарусафобия и намплевать".. Но проблема для лаптей в том,что в Польше точно найдется кацапского барахла на 57лямов$. Которое с успехом конфискуют.
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03.08.2020 10:10 Ответить
сетует польское ведомство
Новый вид озабоченности?
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03.08.2020 10:21 Ответить
Надо понимать , что европейские компании , участвующие в СП-2 , предоставили запрошенную информацию , раз их не штрафуют вместе с Газпромом? И возникает вопрос , почему АМКУ не ведет аналогичное расследование? Ведь Украиньі єтот вопрос касается не меньше , чем Польши?
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03.08.2020 10:49 Ответить
немедленно отправить в Польщу украинского ежеля для списания штрафов...
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03.08.2020 11:27 Ответить
Все правильно,давите недоделка кремлевского,давите.....
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03.08.2020 14:15 Ответить
Молодцы Поляки, по рогам его и помеж его.
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03.08.2020 15:55 Ответить
 
 