РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11905 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 178 29

Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии с включением города в "красную зону"

Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии с включением города в

Тернопольский городской совет Тернополя заявляет о решительном несогласии с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной зоне" карантина в соответствии с уровнем распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к т.н. "красной зоне" карантина и транспортной блокаде, введенной чиновниками правительства Украины", - отметил Надал.

Читайте также: Мэры, которые отказываются усиливать карантинные меры, будут отвечать за каждого умершего от COVID-19 горожанина, - замглавы МВД Геращенко

Как сообщалось, 1 августа мэр города Сергей Надал сообщил, что созывает внеочередную сессию городского совета для обсуждения законности постановления Кабинета министров Украины об отнесении Тернополя к "красной зоне."

"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь к "красному" уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне", - сообщила 1 августа пресс-служба Тернопольского горсовета в субботу.

Мэр Тернополя заявил, что предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.

горсовет (667) карантин (16729) Тернополь (777) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
все за планом українофобів: спочатку західні області у червону зону, а десь за два тижні, ближче до Дня Незалежності й Київ закроють, бо зелена мразота дуже нервується з приводу ходи нескорених, а привід - це епідемія.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:07 Ответить
+10
Чому найжорсткіші обмеження саме на Західній Україні? У нас от в Києві хворих більше, на Сході в окремих містах теж гірші показники по хворобі, але там червоні зони не вводять...
І так, без введення надзвичайного стану мери можуть слати Кабмін на три букви. Власне, наш Віталя теж мусив би це зробити, коли на нього нажали і змусили метро закрити!
показать весь комментарий
03.08.2020 10:05 Ответить
+7
а был ли вирус?
показать весь комментарий
03.08.2020 10:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.08.2020 10:03 Ответить
Чому найжорсткіші обмеження саме на Західній Україні? У нас от в Києві хворих більше, на Сході в окремих містах теж гірші показники по хворобі, але там червоні зони не вводять...
І так, без введення надзвичайного стану мери можуть слати Кабмін на три букви. Власне, наш Віталя теж мусив би це зробити, коли на нього нажали і змусили метро закрити!
показать весь комментарий
03.08.2020 10:05 Ответить
а был ли вирус?
показать весь комментарий
03.08.2020 10:07 Ответить
Ну в мене є знайомі, які перехворіли і так, за їх відчуттями - це не зовсім грип/пневмонія. Тому, на мою думку, вірус є, інша справа що він не такий страшний, як його малюють... Грип 2009го був страшнішим і в 2009 перехворіли на H1N1 за півроку в Україні кілька мільйонів (а не 70 тис., як Ковідом). Кількість офіційних померлих від епідемій 2009 і 2020 в Україні плюс-мінус однакова!

І так, в 2009 Ющу і Юльці хватило розуму не зупиняти метро!
показать весь комментарий
03.08.2020 10:11 Ответить
Риторичне питання.....
Майже по класику.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:15 Ответить
Ненаш Віталя, схоже, заодно з окупаційною владою. Один із негідників, що стояли на сцені майдану, а потім "розвели" народ.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:23 Ответить
все за планом українофобів: спочатку західні області у червону зону, а десь за два тижні, ближче до Дня Незалежності й Київ закроють, бо зелена мразота дуже нервується з приводу ходи нескорених, а привід - це епідемія.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:07 Ответить
мер черкас огризнувся і не чіпають...
а от відмову тернопільських з луцбкими подаватимуть, як зарвавшийся захід - а це додаткові голоси на виборах
показать весь комментарий
03.08.2020 11:00 Ответить
чипатимуть чи ні - далі побачимо. гАтношка вже сьогодні погрожував мерам за невиконання постанови кабміну.. Вони свідомо накаляють ситуацію, бо їм потрібен привід з застосування жорстких превентивних дій, бо потім може бути запіздно (для них).
показать весь комментарий
03.08.2020 11:05 Ответить
так дії вже вводяться - про це послідовно повідомляють змі
на заході після луцького терориста, на сході після романа скрипника, в маріуполі після юлія цезаря біля сінагоги
перевірки на дорогах, бо аварій багато і перегружені фури по такій жарі мнуть асфальт
після вчорашньої спроби згвалтування у потязі - по мєнту на поїзд буде
ну, а в луцьку і тернополі не зупинятимуться
але викопають люди картоплю, поховають по погребах, і тоді...
показать весь комментарий
03.08.2020 11:17 Ответить
А в гааалубуюююю??
🤗
показать весь комментарий
03.08.2020 10:10 Ответить
Просятся именно в зелёную.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:00 Ответить
Мені дуже цікаво, такі терміни як децентралізація, самоврядування, можуть допомогти місцевій владі в даній ситуації,
Чи їм простіше домовитися з лікарями трішки скоротити кількість, так званих, безсимптомних хворих...
показать весь комментарий
03.08.2020 10:12 Ответить
Сильно децентралізація допомогла Кличку,Гепі і Філатову, коли їм наказали метро зупинити? Хоча взагалі-то функціонування метро - виключні повноваження місцевої влади і Кабмін можна було законно послати! Ну Гепа ще якось намагався зуби показати, і що? Все одно довелося і йому метро закрити...
показать весь комментарий
03.08.2020 10:15 Ответить
Так отож, залишається другий варіант, але там все в ціні питання, 300% надбавки роблять свою злу справу.
Бо логічно, таку надбавку мали б отримувати всі хто потрапляє в групу ризику, працівники торгівлі, водії громадського транспорту, вихователі садочків, тіж лікарі всіх медичних закладі.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:29 Ответить
Я бы на месте Зе таких меров лично расстреливал в подвалах на Банковой!
показать весь комментарий
03.08.2020 10:28 Ответить
зе поїздив по цих областях, прийом був неподобающий і не дуже й висвітлювався...
ів-франківськ - там потопи - тому і не попав на червоний карандаш
показать весь комментарий
03.08.2020 11:05 Ответить
В ідеалі, якщо розхитати ситуацію в західних областях і довести її до збройного протистояння з так званою "владою", то питання прєкращєнія огня на востокє буде вирішено необхідністю потдєржанія порядка на западє.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:35 Ответить
збройне - це вже занадто, а щоденна подача на тв, як розсадників вірусу - візьме голоси для слуг по інших частинах країни
показать весь комментарий
03.08.2020 11:07 Ответить
Київ: більше 5000 вірусних! НОРМАЛЬНО, можна жити...
Тернопіль: 500 вірусних (в 10 раз менше!)! ЗАКРИТИ, ПЕРЕГОРОДИТИ, СПАЛИТИ????
показать весь комментарий
03.08.2020 10:50 Ответить
Спалити?
За шо?
Ви добре подумали?
показать весь комментарий
03.08.2020 10:59 Ответить
Ви дуже "вчоний" арихметик? На одній Троєщіні народу у декілька разів більше, ніж у Тернополі.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:40 Ответить
Населення Тернополя - 216 384 особи, населення всього Деснянського району (Троєщина+Лісовий) - 368 тис.

Так що там у декілька разів більше? А, ну бидло-гопоти - так, на Трєщині в рази більше, ніж в Тернополі!
показать весь комментарий
03.08.2020 13:19 Ответить
Молодцы!
Не соглашайтесь.
Живите, как обычно и будет вам счастье.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:58 Ответить
Тернопільська народна дупомийна республіка? А які там є "предприятия", що продовжуть працювати?
показать весь комментарий
03.08.2020 12:41 Ответить
Ну Опілля, наприклад, чи Молохія...

На слові "дупомийна" кацап спалився!
показать весь комментарий
03.08.2020 13:15 Ответить
Не кацап - жиддЪ.
показать весь комментарий
03.08.2020 14:17 Ответить
Ага, мабудь з Дніпра до Італіі їздили нічні горшки виносити за старими італійцями. А потім заразу цю транзитом через Бориспіль привезли додому. Якщо я кацап, то ви, хлопче, син Валі Матвієнко. Чи донька?
показать весь комментарий
03.08.2020 14:44 Ответить
Ну так не тиражуй кацапську пропаганду про горшки... Процентів 70 народу їде на заробітки в сільське господарство (на трускавки, яблука і тд), ще 20% - на будівництво. Решта - інші професії.
У мене купа родичів (до речі, деякі з того ж міста, що і алкашка Матвієнко родом) їздить на Польщу чи Чехію і ніхто ніколи ніякі горшки не виносив... Або на ферму, або на будівництво.


А коли у нас була нормальна влада в 2006-2008, то вони перестали їздити на Польщу, бо майже ті самі гроші мали на будівництві в Києві! Але ж потім мудрий нарід обрав Яника...
показать весь комментарий
03.08.2020 16:10 Ответить
 
 