Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии с включением города в "красную зону"
Тернопольский городской совет Тернополя заявляет о решительном несогласии с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной зоне" карантина в соответствии с уровнем распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к т.н. "красной зоне" карантина и транспортной блокаде, введенной чиновниками правительства Украины", - отметил Надал.
Как сообщалось, 1 августа мэр города Сергей Надал сообщил, что созывает внеочередную сессию городского совета для обсуждения законности постановления Кабинета министров Украины об отнесении Тернополя к "красной зоне."
"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь к "красному" уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне", - сообщила 1 августа пресс-служба Тернопольского горсовета в субботу.
Мэр Тернополя заявил, что предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.
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І так, без введення надзвичайного стану мери можуть слати Кабмін на три букви. Власне, наш Віталя теж мусив би це зробити, коли на нього нажали і змусили метро закрити!
І так, в 2009 Ющу і Юльці хватило розуму не зупиняти метро!
Майже по класику.
а от відмову тернопільських з луцбкими подаватимуть, як зарвавшийся захід - а це додаткові голоси на виборах
на заході після луцького терориста, на сході після романа скрипника, в маріуполі після юлія цезаря біля сінагоги
перевірки на дорогах, бо аварій багато і перегружені фури по такій жарі мнуть асфальт
після вчорашньої спроби згвалтування у потязі - по мєнту на поїзд буде
ну, а в луцьку і тернополі не зупинятимуться
але викопають люди картоплю, поховають по погребах, і тоді...
🤗
Чи їм простіше домовитися з лікарями трішки скоротити кількість, так званих, безсимптомних хворих...
Бо логічно, таку надбавку мали б отримувати всі хто потрапляє в групу ризику, працівники торгівлі, водії громадського транспорту, вихователі садочків, тіж лікарі всіх медичних закладі.
ів-франківськ - там потопи - тому і не попав на червоний карандаш
Тернопіль: 500 вірусних (в 10 раз менше!)! ЗАКРИТИ, ПЕРЕГОРОДИТИ, СПАЛИТИ????
За шо?
Ви добре подумали?
Так що там у декілька разів більше? А, ну бидло-гопоти - так, на Трєщині в рази більше, ніж в Тернополі!
Не соглашайтесь.
Живите, как обычно и будет вам счастье.
На слові "дупомийна" кацап спалився!
У мене купа родичів (до речі, деякі з того ж міста, що і алкашка Матвієнко родом) їздить на Польщу чи Чехію і ніхто ніколи ніякі горшки не виносив... Або на ферму, або на будівництво.
А коли у нас була нормальна влада в 2006-2008, то вони перестали їздити на Польщу, бо майже ті самі гроші мали на будівництві в Києві! Але ж потім мудрий нарід обрав Яника...