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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве зафиксировали 102 случая COVID-19, один человек умер, всего 8,5 тыс. инфицированных, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировали 102 случая COVID-19, один человек умер, всего 8,5 тыс. инфицированных, - Кличко

За прошедшие сутки у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус, один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 жителей столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на сегодняшний день в столице 8554 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших: 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет, 4 девочки от 3 до 17 лет. В том числе заболели и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Остальные наодятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 19, в Шевченковском - 18 и в Деснянском районе - 17 случаев.

"Будьте осторожны! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил мэр.

За сутки в Киеве зафиксировали 102 случая COVID-19, один человек умер, всего 8,5 тыс. инфицированных, - Кличко 01

карантин (16729) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Киеве каждый день больше 100 новых случаев но он в зеленой зоне, чтоб не бунтовали лишний раз.
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03.08.2020 10:15 Ответить
т.е. заболевает 1 из 40000 каждый день? Караул, вымираем, срочно введите медицинские танки и авианосцы в Киев!!111)
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03.08.2020 10:19 Ответить
Чому Київ досі не червона зона?!
Чекаєте доки буде по тисячі хворих щодня?!
Ню-ню................ дочекаєтесь!
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03.08.2020 10:16 Ответить
єпідемія імбецилії, очевидно, більш страшна, як це наочно показує Владіслав
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03.08.2020 10:33 Ответить
чет х.з. - в НьюЙорке все обосрались, а там наверное получше с медпомощью чем в "Кличкобаде"?
что-то здесь не так. еще того и гляди скажут шо эт Украина вирус выпустила, а сама имеет вакцину))
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03.08.2020 10:18 Ответить
 
 