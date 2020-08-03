За сутки в Киеве зафиксировали 102 случая COVID-19, один человек умер, всего 8,5 тыс. инфицированных, - Кличко
За прошедшие сутки у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус, один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 жителей столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, на сегодняшний день в столице 8554 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших: 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет, 4 девочки от 3 до 17 лет. В том числе заболели и 6 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Остальные наодятся на самоизоляции под контролем врачей.
Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 19, в Шевченковском - 18 и в Деснянском районе - 17 случаев.
"Будьте осторожны! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил мэр.
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Чекаєте доки буде по тисячі хворих щодня?!
Ню-ню................ дочекаєтесь!
что-то здесь не так. еще того и гляди скажут шо эт Украина вирус выпустила, а сама имеет вакцину))