Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть лица с двойным гражданством, - Геращенко

В Беларуси среди задержанных боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть люди с двойным гражданством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть граждане Украины - это те лица, которые воевали против Украины на территории оккупированного Донбасса.

"Они являются преступниками и они по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда, поэтому министерство внутренних дел требует от Беларуси выдать этих лиц, чтобы мы могли судить этих людей за преступления против нашей страны. Поскольку ЧВК "Вагнер" - это структура, которая является полугосударственной и она используется для продвижения российских государственных интересов на территории Украины, Сирии, Судане, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать их", - подчеркнул замглавы МВД.

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Также Геращенко добавил, что из-за большого влияния России на Беларусь задержанные "вагнеровцы" через некоторое время могут быть выпущены, но Украина должна настаивать на своем, требовать выдать тех, кто воевал против Украины в Донбассе.

"Называлась цифра 9 (задержанных в Беларуси "вагнеровцев" с украинским гражданством. - Ред.), но информацию еще проверяют. Там могут быть люди с двойным гражданством, потому что много тех, кто предал интересы Украины получают российское гражданство. Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют информацию, чтобы иметь больше информации", - объяснил Геращенко.

Заместитель главы МВД добавил, что переговоры об экстрадиции задержанных "вагнеровцев" продолжаются и Украина будет настаивать на своей позиции.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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