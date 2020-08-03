РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11854 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 769 31

Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть лица с двойным гражданством, - Геращенко

Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК

В Беларуси среди задержанных боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть люди с двойным гражданством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть граждане Украины - это те лица, которые воевали против Украины на территории оккупированного Донбасса.

"Они являются преступниками и они по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда, поэтому министерство внутренних дел требует от Беларуси выдать этих лиц, чтобы мы могли судить этих людей за преступления против нашей страны. Поскольку ЧВК "Вагнер" - это структура, которая является полугосударственной и она используется для продвижения российских государственных интересов на территории Украины, Сирии, Судане, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать их", - подчеркнул замглавы МВД.

Читайте: Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко. ФОТО

Также Геращенко добавил, что из-за большого влияния России на Беларусь задержанные "вагнеровцы" через некоторое время могут быть выпущены, но Украина должна настаивать на своем, требовать выдать тех, кто воевал против Украины в Донбассе.

"Называлась цифра 9 (задержанных в Беларуси "вагнеровцев" с украинским гражданством. - Ред.), но информацию еще проверяют. Там могут быть люди с двойным гражданством, потому что много тех, кто предал интересы Украины получают российское гражданство. Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют информацию, чтобы иметь больше информации", - объяснил Геращенко.

Заместитель главы МВД добавил, что переговоры об экстрадиции задержанных "вагнеровцев" продолжаются и Украина будет настаивать на своей позиции.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэры, которые отказываются усиливать карантинные меры, будут отвечать за каждого умершего от COVID-19 горожанина, - замглавы МВД Геращенко

Автор: 

Беларусь (7922) россия (96216) двойное гражданство (161) Геращенко Антон (1438) ЧВК Вагнер (1334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Второе российское гражданство никак не отменяет первого- украинского , так , что Украина вправе требовать у Беларуси вьідачи преступников.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:42 Ответить
+3
Вумний...аж страшно..
показать весь комментарий
03.08.2020 10:33 Ответить
+3
а почему у этой ваты осталось украинское гражданство , тот кто лижет тарелки не сказал?
показать весь комментарий
03.08.2020 10:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вумний...аж страшно..
показать весь комментарий
03.08.2020 10:33 Ответить
а почему у этой ваты осталось украинское гражданство , тот кто лижет тарелки не сказал?
показать весь комментарий
03.08.2020 10:35 Ответить
Хорошая картинка, кмк.
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть лица с двойным гражданством, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7632
показать весь комментарий
03.08.2020 10:37 Ответить
Второе российское гражданство никак не отменяет первого- украинского , так , что Украина вправе требовать у Беларуси вьідачи преступников.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:42 Ответить
звідки лизуну знати що юридично подвійне громадянство в Україні не визнається
...Закон України «Про громадянство України»
наприклад : Стаття 19. Підстави для втрати громадянства УкраїниПідставами для втрати громадянства України є:1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
...
показать весь комментарий
03.08.2020 10:47 Ответить
Залишилося тільки затвердити механізм позбавлення громадянства бо ще Поклонська звернеться про призначення їй пенсії.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:01 Ответить
хто буде затверджувати "механізм" громадяни росії ізраїлю та інших панам та румуній ...іноземці в українців землю серед ночі вкрали ...хтось хоч натякнув що у зраді сидять іносранци ?
показать весь комментарий
03.08.2020 11:07 Ответить
В цьому то і проблема, нема при владі людей яким "за державу обидно".
показать весь комментарий
03.08.2020 11:23 Ответить
Звернеться може й Поклонська,а ось навіть бойовики (40 років) з ОРДЛО оформляють заочно за хабарі пільгові українські пенсії на прилеглих вільних територіях Донецької,Луганської області, тому що в місцевих ПФУ в основному працюють вихідці ПФУ з окупованих земель.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:42 Ответить
давай, гАнтошка, розказуй далі..
Усі вже зроузміли, що ти - дебіл, який навіть Конституції України не читав
показать весь комментарий
03.08.2020 10:50 Ответить
всем преступникам кацапия раздает свои вонючие паспорта.... взял паспорт оккупанта и агрессора, автоматически перестает быть гражданином свей бывшей страны. зато это не лишает возможности судить предателя и преступника.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:51 Ответить
Не правильно , за принятие второго гражданства наступает ответственность , но не автоматическое лишение гражданства Украиньі. Не нужно подьігрьівать РФ , раздающей свои паспорта на всех оккупированньіх территориях , не только украинских.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:56 Ответить
вам нужен такой мусор? пардон - граждане.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:58 Ответить
Панас , решил территории дарить Путину? И почему "мусор" , люди там не имеют вьібора.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:15 Ответить
люди и территории это не одно и то же, выбор есть всегда... стоять в очереди за бройлерным паспортом - вот это осознанный выбор...
показать весь комментарий
03.08.2020 11:33 Ответить
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_ ℳγrtvorets.center
https://twitter.com/myrotvorets_ @myrotvorets_

Затриманий в Бiлорусі російський найманець Бакунович - керівник снайперської групи в ПВК Вагнер.

1. Фото паспорта Бакуновича

2. Фото з камер спостереження. Київ 2014. Двір СБУ.

Ну дуууже схожий.

Фото 1
https://pbs.twimg.com/media/EeXDgHzXsAIvJx1?format=jpg&name=small

Фото 2
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1289651829710692352/photo/2
показать весь комментарий
03.08.2020 10:55 Ответить
Немає сумніву. Це не туфта як по фігурантах справи Шеремета. Залишається тільки підтвердити кваліфікованим експертним висновком. Кого-кого, а цього "фрукта" треба обовязково депортувати.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:07 Ответить
Клоун этих безусловно "заслуженных" негодяев и мерзавцев поменяет на десяток донецко-луганских базарных бомжей и "плечевых" проституток завезённых в ОРДЛО шоферами контабандистами. "Це нашi люди" ведь и клоун пообещал даже за одного такого "нашего" отдавать по сотне ихних.Кстати говорят что большая половина этих "освобождённых из плена" получив от Украины не хилую компенсацию а некоторые и даже бесплатное жильё уже снова свалили в "плен" и ждут пока клоун их снова "обменяет".
показать весь комментарий
03.08.2020 11:01 Ответить
никого он не *********, т.к. Беларусь их не выдаст, и поедут они спокойно туда куда и собирались - в Судан.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:04 Ответить
Прямо ,через белорусь? Это что самый короткиймаршрут кацарылый?
показать весь комментарий
03.08.2020 12:16 Ответить
Они этим маршрутом всегда ездили, упоротое.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:19 Ответить
Ну тебе кацарылый из Польши виднее.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:27 Ответить
Моя покойная мама так восхищалась этим дебилом в 2014м-как он жирику напихал,но успела понять какое оно чмо продажное...
показать весь комментарий
03.08.2020 11:02 Ответить
Лука лукавый использует головорезов Вагнера в качестве предвыборной декорации.Через 3 дня после окончания выборов вернёт их плешфюреру с беларусскими наградами и благодарственным письмом.Так что Геращенко и вся власть пусть не питает иллюзий на счёт Луки.Он достойный учитель Плешфюрера.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:08 Ответить
.... ага - с тройными, пятерными и десятерными!!!
авак окружил себя жополизами и сосалками, которые обложку и ту уголовного кодекса украины по тв да и то в сериале "скаты" , наверное, мельком показывали...
Что не высер - то бездоннейший бред и патологическая чушь...
показать весь комментарий
03.08.2020 11:51 Ответить
они все там с российскими паспортами
показать весь комментарий
03.08.2020 11:52 Ответить
Будет требовать,будет настаивать выдать преступников! Когда,уже прошла неделя,где официальный запрос хоть на одного недобитка? Ссыкунско продажная власть зедебилов ждет ,когда их вернут кацарылым,тогда может для порядка и что нибудь напишут ,зная что точно не выдадут!А сейчас страшно ,вдруг х-ло усатое решит навредить х-лу недомерку и кого нибудь еще и передаст! Тогда кадырка уже до обссыкания вислюка запугает и прийдется ему лично бандитов дыр-дыркину доставлять! Правильно мы поняли .жирный?
показать весь комментарий
03.08.2020 12:14 Ответить
официальный запрос на что? На них открыты уголовные дела в Украине? Нет. Поэтому никакой выдачи нет и не будет.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:37 Ответить
Много вопросов возникает в этом случае. Как получилось что их задержали на территории Беларуси, и ответ здесь витиеватый - видать Батька решил дать путьке помеж рог или всё случилось с перепугу. Цель же которую инкриминируют в Беларуси не совсем убедительна но логична. Есть и другая версия - эти ублюдки готовили большой шухер не только в Беларуси, а одновременно и в Турции. Турки крепко дали по Панцырям пуйлу . Вот это самое пуйло и решило кинуть вызов всему миру - заварив кашу в Турции, а потом под шумок прихватить Белобратьев за кадык, по анологии Крым, даунбас. Да видать что то пошло не так или боярышник был не свежий, вот и пронесло.
показать весь комментарий
03.08.2020 15:46 Ответить
И ещё - как сказано в одном из предсказаний, Крым будет потоплен в крови и это будет сделано не Украиной, а третьей стороной. Вот в этой истории с задержанием ублюдков имени уткина и может быть начало большого кровавого потопа. Так что кто сушил сухари, тот правильно сделал.
показать весь комментарий
03.08.2020 16:02 Ответить
Серед затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" можуть бути особи з подвійним громадянством, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5754
показать весь комментарий
03.08.2020 21:02 Ответить
 
 