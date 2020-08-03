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За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опрос

Действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал бы 41,7% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020 года.

Согласно результатам исследования, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Телеведущего Сергея Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных, нардепа от партии "Слуга народа" Ирину Верещук - 9,4%, предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского - 9,0%, нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко - 5,4%, экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) - 4,5%, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича - 3,5%, экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия "Еднисть") - 3,3%, экс-нардепа Андрея Ильенко ("Свобода") - 2,6%, представителя ВО "Батькивщина" Виталия Нестора - 2,1%. Не определились - около 8,5% опрошенных.

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опрос Рейтинга 01

Отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка мэра Кличко выросла почти вдвое.

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опрос Рейтинга 02

Так, моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с Гончаренко - 68% против 13%, с Пальчевским - 67% против 20%, с Притулой - 63% против 21%. В то же время от 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором, или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опрос Рейтинга 03

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Автор: 

Кличко Виталий (4652) местные выборы (2752) опрос (2857) рейтинг (1642) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+21
10% опрошенных киевлян слабоумные ? Или будут голосовать за Верещук по приколу?
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03.08.2020 11:22 Ответить
+19
9,5% упоротых хужинибудистов осталось.
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03.08.2020 11:18 Ответить
+19
Україна є? А я вже не бачу. Засилля кацапської на радіо і тв. На екрані, аля кацапські серіали про бандосо-мусарів, ну ті, що для вас дегенератів Зеля відновив. Українську церкву перестали розбудовувати. ФСБшні попи, знову підняли голову. Куди не плюнь, на посаді колишній Регіонал. РФ вже не ворог, а Країна, що має вплинути на "ту сторону". Армію шаленими темпами намагаються повернути до Совкового лайна. Корупція така, що навіть Пеця - Соєвий, дітвак на цьому фоні.
То може ти сліпий? хоча для тупого, очі що є, що не має.
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03.08.2020 11:49 Ответить
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9,5% упоротых хужинибудистов осталось.
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03.08.2020 11:18 Ответить
Да нет. За Лешку Гончаренко, из вашей паствы Церкви Святого Рошенка 95,2%, не желает голосовать.
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03.08.2020 11:23 Ответить
Тоб-то 73% які стали 9, 5% це перемога? Ну то йдіть і далі цим шляхом.
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03.08.2020 11:28 Ответить
Адепт церкви святого Свыночолого, к тебе никак не дойдет, что большинство голосовало на тех выборах не за Зеленского. а исключительно "против" твоей святой свыни?
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03.08.2020 11:32 Ответить
А в методичке не так написано...
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03.08.2020 11:34 Ответить
Адепт тупого Кловуна, тобі не доходить, що я голосував не за Пецю, а за Україну = проти Малоросії!?
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03.08.2020 11:37 Ответить
Та ваше поголів"я дегенератів вже півтора роки здає Україну , а Україна як була - так і є. Ти не заморилося ще дертися "України большє нєт!"?
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03.08.2020 11:39 Ответить
Україна є? А я вже не бачу. Засилля кацапської на радіо і тв. На екрані, аля кацапські серіали про бандосо-мусарів, ну ті, що для вас дегенератів Зеля відновив. Українську церкву перестали розбудовувати. ФСБшні попи, знову підняли голову. Куди не плюнь, на посаді колишній Регіонал. РФ вже не ворог, а Країна, що має вплинути на "ту сторону". Армію шаленими темпами намагаються повернути до Совкового лайна. Корупція така, що навіть Пеця - Соєвий, дітвак на цьому фоні.
То може ти сліпий? хоча для тупого, очі що є, що не має.
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03.08.2020 11:49 Ответить
А про велюрового Тищенко из вашего стада зебуинов даже не вспоминают
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03.08.2020 11:29 Ответить
Це по ставках букмекерів складали?
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03.08.2020 12:08 Ответить
это ж все 73% нтные...
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04.08.2020 15:51 Ответить
Ни хрена себе дают киевляне: провинциальная хабалка-блондинка уже на 3-ем месте в рейтинге на важнейшую должность мэра многомиллионной столицы Украины.

На блондинистую внешность Верещук повелись лохи, как в своё время тупо велись на красивую блондинку Юлия Тимошенко ?
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18.08.2020 20:36 Ответить
Хех! Сосна пролітає.
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03.08.2020 11:18 Ответить
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03.08.2020 11:18 Ответить
Даже смеяться здесь нельзя.
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03.08.2020 11:33 Ответить
Кличко мабуть залишиться мером, не найгірший варіант.
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03.08.2020 11:19 Ответить
в нынешних конкретных условиях Кличко - самый достойный кандидат:

у человека 3 высших образования, серьёзная репутация, известное всему миру имя, а теперь ещё и 5 лет опыта работы на важной должности. От добра добра не ищут.
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18.08.2020 20:39 Ответить
Очередные манипуляции и оболванивание лохтората при помощи "рейтингов" - голосуй за этих - они "проходные", а те за кого желаешь в действительности голосовать, не имеют шансов.
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03.08.2020 11:20 Ответить
Слуги точно не мають шансів.
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03.08.2020 11:22 Ответить
Та мне плевать и на слуг и на пэсыков - я о самой сути оболванивания населения перед выборами подобными "рейтингами".
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03.08.2020 11:24 Ответить
Аналогично.
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03.08.2020 11:35 Ответить
Як наплювати, коли ти півтора року гівном сходиш за Зе. Ти вже наскрізь просочився цією речовиною.
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03.08.2020 12:15 Ответить
Плачь, девочка, плачь . Зебилам кресло киевского мэра не светит
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03.08.2020 11:24 Ответить
А адептам святого Свыночолого?
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03.08.2020 11:25 Ответить
также как и зеленого дрыща. Дышите глубже мамзель, вынос тела по расписанию
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03.08.2020 11:30 Ответить
Так чего за кандидатуру от твоей святой свыни киевляне вообще голосовать не желают?
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03.08.2020 11:34 Ответить
Нє, хабалку кияни не оберуть.
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03.08.2020 11:21 Ответить
10% опрошенных киевлян слабоумные ? Или будут голосовать за Верещук по приколу?
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03.08.2020 11:22 Ответить
Це упороті зелебобіки, їх по Україні близько 10%, навіть на ЦН присутня така статистика.))
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03.08.2020 11:25 Ответить
Добавь ещё 5% за гончаренко.
Итого - 15%.
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03.08.2020 11:37 Ответить
Все одно вас уже критично мало - я ж казав, що сходять з розуму колективно, а одужують ідивідуально.
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03.08.2020 12:08 Ответить
зебіл, Гончаренко давно оголосив, чому він йде на ці вибори, але не планує зайняти посаду мера Києва.
Якби в ЄС були би плани на цю посаду - від партії на вибори мера висували би би куди потужнішу фігуру, наприклад, В'ячеслава Кириленка.
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03.08.2020 12:15 Ответить
Значит лёша - дурилка картонная?
А у кириленко шансов больше, чем у гончаренко?
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03.08.2020 12:44 Ответить
Це ти дурілка.
Політична боротьба має свої теореми і закони.
Проти Кличка в Києві нема шансів у кожного іншого претендента. Лише є шанси пробитися в другий тур і там програти з рахунком 70 на 30 (і це в кращому випадку). Минулого разу Борислав Береза саме з таким почесним рахунком і програв.
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03.08.2020 12:55 Ответить
Не.
У вас не теоремы.
У вас - аксиомы... из методичек.
Вспомни, как ЕС постоянно УВЕРЕННО ДОКАЗЫВАЛИ ТЕОРЕМУ о победе порошенко.
Теорема оказалась блефом.
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03.08.2020 12:58 Ответить
так теоремы или аксиомы. Учебник геометрии в школе скурил ?
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03.08.2020 14:23 Ответить
Аксиомы в методичках.
И все ложные.
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03.08.2020 14:38 Ответить
Повторяю вопрос - так аксиомы или теоремы. Твой бред про методички меня не интересует
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03.08.2020 14:48 Ответить
См. выше.
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03.08.2020 14:50 Ответить
найпотужніша кандидатура від ЄС - це якраз і є Кличко. Удар з ЄС завжди були на одній стороні барикад. у них спільне бачення напрямку розвитку країни і столиці теж.
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03.08.2020 23:08 Ответить
Опорос..
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03.08.2020 11:22 Ответить
Спорос..
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03.08.2020 11:31 Ответить
Сосна отсосны!!!
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03.08.2020 11:25 Ответить
насправді зеленочлені розуміють що київ їм не по зубам, але в них є своя лазєйка. це призначення главою кмда не вибраного киянами мера, а свою людину. думаю на випадок якщо з кличком не домовляться(про більшість в кмда_- то можуть застовувати. а закони, конституція - срааать
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03.08.2020 11:29 Ответить
Удара нет, а Кличко есть.
Голоса нет, а Притула есть.
Киев, думай!!
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03.08.2020 11:29 Ответить
У меня вопрос к думающим людям - Как *** контора Рейтинг может проводить столько масштабных так званых соц-опросов когда у них в конторе числится в штате всего - ЧЕТЫРЕ сотрудника !!!
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03.08.2020 11:29 Ответить
Для последующего оболванивания населения через СМИ этого вполне достаточно.
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03.08.2020 11:41 Ответить
дуже просто: замовляють опитування у різних партійних структур (а ті постійно моніторять електорат) а потім складають середнє арифметичне.
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03.08.2020 12:07 Ответить
Як завжди- по інформації букмекерів!)))
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03.08.2020 12:09 Ответить
Зеленые обезьяны, сосать банан!
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03.08.2020 11:31 Ответить
А за каклєту скільки проголосує?
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03.08.2020 11:35 Ответить
Ну какой из Кличка шоумен? Голосовать нужно за Претулу.
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03.08.2020 11:39 Ответить
Проблема что клоун сосну губернатором хочет назначить
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03.08.2020 11:45 Ответить
Ну от і добре друге місце притула,вітаю киян без руцкого міру!!!Зелбуїни і жопоблок накуй!!
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03.08.2020 11:45 Ответить
Обидно....Такая яркая личность!? Эта Верещухина прям мессия для киевлян ! Она бы всем показала, как тупая ,базарная хабалка ,с помощью демагогии,может манипулировать сознанием легковерного быдла ! Дайте булаву треплу! (Как же фамилия соответствует содержанию !? -классический случай!)
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03.08.2020 11:53 Ответить
Верещук - це Зеленський в обці.
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03.08.2020 12:09 Ответить
за верещук - подивися оригінал http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_kyiv_082020_press.pdf на сторінках 23 та 26, і круте піке зелених ліній...
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03.08.2020 12:11 Ответить
Верещук перспективный политик. Я бы за нее проголосовал, если бы она не была зеленой.
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03.08.2020 12:11 Ответить
Ті хто побував під знаком Зе - це тупи, не голосуйте за трупів, ніколи.
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03.08.2020 12:12 Ответить
Трупи а не тупи, хоча щось у цьому фройді є.)))
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03.08.2020 12:13 Ответить
Верная мысль ! Была бы она желтокожей и исповедовала иудаизм ,ей бы цены не было!
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03.08.2020 12:16 Ответить
В чому її перспектива? Чорнорота хабалка- маніпуляторша.
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03.08.2020 13:33 Ответить
Если условно считать, рейтинг верный, то единственно хорошо, что хрипатая пролетает,но с другой стороны, комунофашисты (за життя и шария) держатся на плаву у быдло киевского, а Притула идет сам, почему то все рашистские и украинские партии искусственно создают вакуум вокруг "Голоса".
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03.08.2020 12:29 Ответить
А поясните, Бога ради, бывшему начальнику научно-методического отдела - КАК опрашиваемый, который собрался голосовать, но НЕ определился, называет КОНКРЕТНОГО кандидата?
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03.08.2020 12:50 Ответить
Одне злодійсько-мафіозне шобло!!! Один Притула заслуговує уваги!!!
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03.08.2020 13:07 Ответить
Весь Брест- Литовський проспект загижений мордою пальчевського. Фу
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03.08.2020 13:27 Ответить
Зелёные не зря выдвинули кандидатом "баба-нет, баба-нет!" Верещук. Женщина у которой не закрывается рот, которая может верещать перекрикивая собеседника бесконечно, обвиняет собеседника в манипуляциях хотя постоянно манипулирует сама, бесконечный поток обвинений, хамства и оскорблений.
Выборы она проиграет, но она не выигрывать выборы поставлена, а для того чтобы после них её назначили главой КМДА, чтобы мешать избранному мэру...
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03.08.2020 14:02 Ответить
Конкуренцию Кличку может составить только Лёня или Лесик.
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03.08.2020 14:29 Ответить
Как пели в руской народной песне: наш народ голосует за пид-ра, наш народ будет пид-ру рад. Виталя это отреченец на выборах президента в 14 году и уговорил его пеца Рошенко за посаду хера Киева. Так что думайте нужен ли вам мер идущий на сговор с барыгой.
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03.08.2020 15:31 Ответить
20% за верещучку или пальчевского во втором туре??? Дебилизм не лечится, только лоботомия свидетелям зебилов!
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04.08.2020 00:24 Ответить
+++ за Кличка!
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04.08.2020 15:50 Ответить
 
 