За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал бы 41,7% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020 года.

Согласно результатам исследования, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Телеведущего Сергея Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных, нардепа от партии "Слуга народа" Ирину Верещук - 9,4%, предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского - 9,0%, нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко - 5,4%, экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) - 4,5%, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича - 3,5%, экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия "Еднисть") - 3,3%, экс-нардепа Андрея Ильенко ("Свобода") - 2,6%, представителя ВО "Батькивщина" Виталия Нестора - 2,1%. Не определились - около 8,5% опрошенных.

Отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка мэра Кличко выросла почти вдвое.

Так, моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с Гончаренко - 68% против 13%, с Пальчевским - 67% против 20%, с Притулой - 63% против 21%. В то же время от 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором, или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.

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