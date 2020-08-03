За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал бы 41,7% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020 года.
Согласно результатам исследования, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Телеведущего Сергея Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных, нардепа от партии "Слуга народа" Ирину Верещук - 9,4%, предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского - 9,0%, нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко - 5,4%, экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) - 4,5%, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича - 3,5%, экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия "Еднисть") - 3,3%, экс-нардепа Андрея Ильенко ("Свобода") - 2,6%, представителя ВО "Батькивщина" Виталия Нестора - 2,1%. Не определились - около 8,5% опрошенных.
Отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка мэра Кличко выросла почти вдвое.
Так, моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с Гончаренко - 68% против 13%, с Пальчевским - 67% против 20%, с Притулой - 63% против 21%. В то же время от 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором, или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.
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То може ти сліпий? хоча для тупого, очі що є, що не має.
На блондинистую внешность Верещук повелись лохи, как в своё время тупо велись на красивую блондинку Юлия Тимошенко ?
у человека 3 высших образования, серьёзная репутация, известное всему миру имя, а теперь ещё и 5 лет опыта работы на важной должности. От добра добра не ищут.
Итого - 15%.
Якби в ЄС були би плани на цю посаду - від партії на вибори мера висували би би куди потужнішу фігуру, наприклад, В'ячеслава Кириленка.
А у кириленко шансов больше, чем у гончаренко?
Політична боротьба має свої теореми і закони.
Проти Кличка в Києві нема шансів у кожного іншого претендента. Лише є шанси пробитися в другий тур і там програти з рахунком 70 на 30 (і це в кращому випадку). Минулого разу Борислав Береза саме з таким почесним рахунком і програв.
У вас не теоремы.
У вас - аксиомы... из методичек.
Вспомни, как ЕС постоянно УВЕРЕННО ДОКАЗЫВАЛИ ТЕОРЕМУ о победе порошенко.
Теорема оказалась блефом.
И все ложные.
Голоса нет, а Притула есть.
Киев, думай!!
Выборы она проиграет, но она не выигрывать выборы поставлена, а для того чтобы после них её назначили главой КМДА, чтобы мешать избранному мэру...