Пересечение границы между "красной" и другими зонами возможно только на автомобиле, - Степанов

Из-за ограничений в "красных" зонах работы общественного транспорта пересекать границу между "красной" и другим зонами можно на автомобиле, в котором не более 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"На территории, отнесенной к "красному" уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше", - объяснил министр здравоохранения.

Степанов добавил, что при пересечении границ различных карантинных зон потребности сдавать тест на коронавирус нет.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение начало действовать 3 августа.

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