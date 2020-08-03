Пересечение границы между "красной" и другими зонами возможно только на автомобиле, - Степанов
Из-за ограничений в "красных" зонах работы общественного транспорта пересекать границу между "красной" и другим зонами можно на автомобиле, в котором не более 5 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
"На территории, отнесенной к "красному" уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше", - объяснил министр здравоохранения.
Степанов добавил, что при пересечении границ различных карантинных зон потребности сдавать тест на коронавирус нет.
Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение начало действовать 3 августа.
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А всё ваше бла-бла - ничего не стоит !
а оце - "То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте" і не більше 5 людей, за винятком дітей до 14 років, -
-це просто пояснення міністра...його слова...він так розуміє
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 15. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для "зеленого", "жовтого" та "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, забороняються:1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім перевезення:легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п'яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;
прем,єр, як би, іще ж при ділах...
Тот, который дал карт бланш зеленой власти на всю эту клоунаду?
Як сповістити про зупинку? Є стоп-кран....
Бл@дь, ну почему у зеленых что ни министр, то тупой и еще тупее?!
https://zaxid.net/pasazhiri_vchinili_bunt_u_potyazi_i_domoglisya_yogo_zupinki_v_ternopoli_n1505847
С 1 сентября - блокпосты. Быдло нужно кнутом...
Такие ограничения должны опираться на букву Закона и быть для всех, без исключения, а не регулироваться хотелками дурачков, которым дали власть!