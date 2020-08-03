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Новости Коронавирус и карантин
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Пересечение границы между "красной" и другими зонами возможно только на автомобиле, - Степанов

Пересечение границы между

Из-за ограничений в "красных" зонах работы общественного транспорта пересекать границу между "красной" и другим зонами можно на автомобиле, в котором не более 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"На территории, отнесенной к "красному" уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше", - объяснил министр здравоохранения.

Степанов добавил, что при пересечении границ различных карантинных зон потребности сдавать тест на коронавирус нет.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение начало действовать 3 августа.

Также читайте: За сутки в Киеве зафиксировали 102 случая COVID-19, один человек умер, всего 8,5 тыс. инфицированных, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
На основі якого закону чи статті конституції здійснюється таке обмеження конституційного права громадян України на пересування?
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03.08.2020 11:20 Ответить
+11
Зато линию фронта пересекать и ездить к окупантам можно хоть пешком хоть на машине. Дожили б***
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03.08.2020 11:32 Ответить
+8
Це повалення Конституційного ладу. СБУ, реакція буде?
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03.08.2020 11:29 Ответить
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На основі якого закону чи статті конституції здійснюється таке обмеження конституційного права громадян України на пересування?
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03.08.2020 11:20 Ответить
Повторіть своє питання перед трансформаторною будкою: чому мені не можна туди заходити? Це обмеження конституційних прав на пересування!
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03.08.2020 11:30 Ответить
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03.08.2020 11:31 Ответить
Тоді помістіть якусь область в трансформаторну будку і повісьте табличку Вхід заборонено!.
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03.08.2020 12:18 Ответить
Що й зроблено. COVID становить цілком конкретну небезпеку, а охорона здоров'я і життя громадян - конституційний обов'язок держави.
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03.08.2020 12:30 Ответить
Тоді держава має компенсувати громадянам обмеження їх прав, як це роблять у нормальних країнах. А то виходить, що всі карантинні заходи проводяться виключно за рахунок громадян.
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03.08.2020 12:46 Ответить
За заборону входити до трансформаторної будки - окрема компенсація (залежно від розміру будки).
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03.08.2020 13:05 Ответить
Совид не опаснее сезонного гриппа !
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04.08.2020 12:08 Ответить
Из-за сезонного гриппа Олимпиады не отменяли (уже больше 100 лет, со времен Пьера де Кубертена).
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04.08.2020 12:21 Ответить
ВЫ не опровергли мое отверждение !
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04.08.2020 12:32 Ответить
Есть такая штука - доказательство от противного. Предположим, что КОВИД не опаснее обычного гриппа.. Тогда, поскольку из-за гриппа Олимпиады не отменяли, из-за КОВИДа Олимпиады тоже бы не отменяли. Но Олимпиаду отменили. Получили противоречие, т.е. наше предположение (что КОВИД не опаснее гриппа) неверно.
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04.08.2020 13:11 Ответить
Это "противоречие" только в твоем мозгу ! ты мне приведи сравнительне цыфры по периодам !
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04.08.2020 13:25 Ответить
К сожалению, в школьных курсах алгебры и геометрии перестали учить доказывать. Восполнять этот пробел на страницах форума я не могу, обращайся к репетитору по поводу частных уроков.
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04.08.2020 13:28 Ответить
Вы уклонились от ПРОСТЕЙШЕГО доказательсвта - приведения сравнительных цифр !
А всё ваше бла-бла - ничего не стоит !
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04.08.2020 14:38 Ответить
Я математик и привык выбирать именно простейший путь. В данном случае - это доказательство от противного. Прежде чем отменить Олимпиаду (а это громадные финансовые и репутационные потери), организаторы все аккуратно просчитали, и я не собираюсь повторять их работу.
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04.08.2020 19:26 Ответить
они законы на коленке на ходу сочиняют... уже запутались какой вчера озвучили... только людям на их :законы* глубоко пох
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03.08.2020 12:09 Ответить
Згадуйте транспаранти часів якубовича про 3 сорти людей
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03.08.2020 12:28 Ответить
А на лісапеті?
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03.08.2020 11:20 Ответить
очевидно, можна і на іншому транспорті, навіть на приватних!!! автобусах, якщо вони пасажирський, але не громадський транспорт
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03.08.2020 11:36 Ответить
За текстом постанови - не більше 5 людей, за винятком дітей до 14 років.
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03.08.2020 12:32 Ответить
ми постанови не читали, але зрозуміли так, що в ній йдеться про ГРОМАДСЬКИЙ транспорт...а є визначення, що це таке...
а оце - "То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте" і не більше 5 людей, за винятком дітей до 14 років, -

-це просто пояснення міністра...його слова...він так розуміє
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03.08.2020 13:22 Ответить
Трохи прогулявся по посиланнях, але цю постанову знайшов. Ось потрібний пункт (Постанову можна поживитися, якщо "клацнути" мишею):

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 15. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для "зеленого", "жовтого" та "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, забороняються:1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім перевезення:легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п'яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;
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03.08.2020 13:59 Ответить
вже пишуть, що постанова за підписом самого степанова і він перевищив повноваження...
прем,єр, як би, іще ж при ділах...
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03.08.2020 14:49 Ответить
Це вже серйозно. Я поки не бачив. Почекаємо, у вівторок щось проясниться - туди або сюди.
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04.08.2020 01:10 Ответить
но только на красном антомобили.
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03.08.2020 11:21 Ответить
Точно. И только на первой передаче.
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03.08.2020 11:25 Ответить
это если водила дальтоник )
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03.08.2020 11:29 Ответить
Самокат прокатит??
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03.08.2020 11:23 Ответить
этот не украинский служивый нарезает границы Украины похлеще минского сходняка,осталось только блокпосты выставлять и дробление Украины (федерализация короновирусная ) готова...
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03.08.2020 11:23 Ответить
чем меньше в области людей на выборах голосовало за СН тем краснее карантин
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03.08.2020 11:49 Ответить
ой,нагрешили..... кста, Степанов -из Славянска
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03.08.2020 12:00 Ответить
Це повалення Конституційного ладу. СБУ, реакція буде?
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03.08.2020 11:29 Ответить
сбу из той же шайки. нашёл к кому взывать.
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03.08.2020 13:28 Ответить
Это что в Польшу и тд опять отменяется весь транспорт?
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03.08.2020 11:30 Ответить
а степашке все не ймется. дохрюкается он, что его народ на пожизненный карантин отправит, или спишет полностью как жертву вируса. заигрался уже в конец он.
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03.08.2020 11:30 Ответить
какой такой народ, вевель?
Тот, который дал карт бланш зеленой власти на всю эту клоунаду?
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03.08.2020 11:50 Ответить
Зато линию фронта пересекать и ездить к окупантам можно хоть пешком хоть на машине. Дожили б***
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03.08.2020 11:32 Ответить
Степанова стало слишком много, от него уже реально тошнит.
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03.08.2020 11:36 Ответить
Что это ? Глупость или предательство ? Зеленский капитулирует а западная часть страны может помешать этому. Надо найти способ нейтрализовать эти территории. Восточные и юго-восточные в основном ватные по мышлению а северные и центральные 50 на 50%-ов. План Кремля должен быть исполнен любой ценой а тем более что России Западная Украина не нужна как источник сопротивления. Учения "Кавказ"-20 и есть начало вторжения при том что Украинская Армия восстановленная Порошенко на данное время уничтожается Тараном и Хомчаком. Будет отдан приказ как в 1938-м весной в Чехословакии о капитуляции.
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03.08.2020 11:50 Ответить
поезда остановились на месте?)
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03.08.2020 11:37 Ответить
А як же тоді поїзди, що прямують через Тернопіль? Зокрема 81 Київ-Ужгород-Київ. Він просто не зупинятиметься в Тернополі чи його пустять іншим маршрутом, в об'їзд області?
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03.08.2020 11:48 Ответить
просто Тернопіль став місцем зупинки на вимогу.
Як сповістити про зупинку? Є стоп-кран....
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03.08.2020 12:25 Ответить
И как она обозначена, эта "граница", и на каком основании кто-то может запретить "пересечение"?
Бл@дь, ну почему у зеленых что ни министр, то тупой и еще тупее?!
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03.08.2020 11:48 Ответить
Еще раз и много раз буду спрашивать. Все решения Зеленского и его ОПГ предательство или глупость ?
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03.08.2020 11:53 Ответить
Деление на зоны политическая акция Зе-предателей для капитуляции.
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03.08.2020 11:51 Ответить
Геноцид 1932-33годов провели в Украине на 98% евреи состоявшие тогда в ГПУ-НКВД и гос и партапарате тогдашней коммунистичекой власти. Кто и сколько их в команде еврея Зеленского ?
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03.08.2020 11:59 Ответить
Украина падет в ближайшее время если большинство украинского народаэтого не поймет да не остановит зарвавшегося скомороха с его кликой 95 квартала.
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03.08.2020 12:02 Ответить
так у нас новые "отдельные територии"!
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03.08.2020 12:10 Ответить
туфта. Никто уже ничего не запретит:
https://zaxid.net/pasazhiri_vchinili_bunt_u_potyazi_i_domoglisya_yogo_zupinki_v_ternopoli_n1505847
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03.08.2020 12:11 Ответить
отменят поезда, и всё
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03.08.2020 13:27 Ответить
Еще не вечер.
С 1 сентября - блокпосты. Быдло нужно кнутом...
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03.08.2020 12:16 Ответить
Одне дратує,що оця наволоч,яка дорвалася до посад,вважає Українців якимись маленькими дітьми,так народ порве вас знахабнілу наволч,затямте не НАРОД для вас *******,а ви чиновники найняті людьми.
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03.08.2020 12:20 Ответить
Это мне напоминает шлагбаум Кличка на Труханов остров. Особые товарищи якобы имеют право ездить на остров на машинах, а обычные почему то нет.
Такие ограничения должны опираться на букву Закона и быть для всех, без исключения, а не регулироваться хотелками дурачков, которым дали власть!
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03.08.2020 12:37 Ответить
Все эти опозиционые партии, порошенка, юли, и других тоже согласны в зоны превратить Украину, им всем это выгодно. Все они, их сми и есть разносчики ковида,ни одному вирусу ни какой карантин не под силу. Власть в Украине это и есть зараза сожрала страну теперь до людей добирается. Вся власть громадам на места там и разобраться легче будет какая у кого зона, податки, и устав.
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03.08.2020 13:02 Ответить
не пошли бы все *****, уроды! почекайте, доиграетесь...
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03.08.2020 13:24 Ответить
Степашка,йди на хрін!
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03.08.2020 17:14 Ответить
 
 