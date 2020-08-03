Партия Порошенко обогнала партию Зеленского по рейтингам на выборах в Киеве, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа" являются лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020 года.
В частности, за "Европейскую солидарность" отдали бы голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, за партию "Слуга народа" - 19,3%, "УДАР" - 17,1%.
Кроме того, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 8,0% таких опрошенных, партию "Батькивщина" - 5,7%, партию Шария - 5,0%, партию "Голос" - 4,6%, партию "Победа Пальчевский" - 4,5%, партию "Сила и честь" - 3,0%, партию "Свобода" - 2,5%.
Рейтинг других политических сил - менее 2%. Не определились около 11% опрошенных.
Отмечается, что с августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику, рейтинги партий "Европейская солидарность" и "УДАР" - имеют положительную динамику.
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Хто у нас бореться з кацапами і пліснявими? Проти кого плісняві штампують справи? Реально.
Это если бы победил Зеленский, а его партия - в хвосте!
1. СН - 36,5%
2. ЕС - 16,7%
3. Голос - 9,9%
4. Батькивщина - 8,4%
5. Оппоблок - 7,8%
6. Сила и Честь - 5,5%.
Остальные менее 5% (минимум для попадания в городской совет).
только ЕС!
зеленЫх нах!
невже Зелена пліснява потроху сповзає з очей?
В Киеве метро начали строить в 1949 году, а последнюю станцию открыли в 2013 году. За это время построили 52 станции. Значит, каждые 5 лет открывали 4 новые станции. А за последние 7 лет - ни одной новой станции метро не построено.
Киев выглядит хуже зачуханного райцентра:
Берлин: 3,6 млн жителей.
Киев: 3 млн жителей.
Т.е., Берлин всего на 20% больше Киева. Города одного порядка. Но .....
Берлинский метрополитен: 10 линий, 173 станции.
Киевский метрополитен: 3 линии, 52 станции.
Чувствуете разницу?
"Злочинна влада" открыла в Киеве 6 новых станций метро. Последнюю в декабре 2013 года. Потом пришли рэволюционэры. И все разворовали. Ни одной новой станции метро не построили за 7 лет. Ни одной, Карл!!!! Все только разворовали. Рэволюционэры.
Но глупая киевская интеллигенция говорит: "Хочем повторить". Пойдут голосовать опять за Кличка, за
БПППЕС, за Удар, за Батькивщину. За всех, кто разворовал эту страну и этот город. "Хочем повторить".
Ти точно "фінансист"???
уже нажрались все этих слуг урода.. хватит