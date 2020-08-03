Партия Порошенко обогнала партию Зеленского по рейтингам на выборах в Киеве, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа" являются лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020 года.

В частности, за "Европейскую солидарность" отдали бы голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, за партию "Слуга народа" - 19,3%, "УДАР" - 17,1%.

Кроме того, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 8,0% таких опрошенных, партию "Батькивщина" - 5,7%, партию Шария - 5,0%, партию "Голос" - 4,6%, партию "Победа Пальчевский" - 4,5%, партию "Сила и честь" - 3,0%, партию "Свобода" - 2,5%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%. Не определились около 11% опрошенных.

Отмечается, что с августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику, рейтинги партий "Европейская солидарность" и "УДАР" - имеют положительную динамику.

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