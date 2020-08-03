Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая: Схема действий у этой сущности была отлажена, но меня спас сын

Избитая в поезде "Мариуполь-Киев" Анастасия Луговая рассказала, как ей удалось спастись от насильника.

Об этом она рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Когда он (насильник. - Ред.) завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтоб не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать", - написала она.

После этого злоумышленник отпустил девушку, угрожая ее найти, если она не вернется.

По мнению Луговой, нападавший действовал по отлаженной схеме: "Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли".

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Луговая уверена, что она не первая его жертва, а мужчина просто оставался безнаказанным.

"Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть – будто спит. Сам – просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", - написала она.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.