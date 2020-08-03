Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая: Схема действий у этой сущности была отлажена, но меня спас сын
Избитая в поезде "Мариуполь-Киев" Анастасия Луговая рассказала, как ей удалось спастись от насильника.
Об этом она рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Когда он (насильник. - Ред.) завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтоб не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать", - написала она.
После этого злоумышленник отпустил девушку, угрожая ее найти, если она не вернется.
По мнению Луговой, нападавший действовал по отлаженной схеме: "Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли".
Луговая уверена, что она не первая его жертва, а мужчина просто оставался безнаказанным.
"Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть – будто спит. Сам – просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", - написала она.
Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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Я уже сомневаюсь.
(я могу ошибаться, но смердит Луцким террористом, которого бы уже завалили 15 раз, будь это реальный захват. либо СБУ разогнать надо)
1. Ехала с отдыха на море.
2. На море не встречалась с общением с данной особью.
3. Во время путешествия в поезде было общение с данной особью, вагон-ресторан, помочь постелить постель, разговоры о жизни.
4. Муж действительно актер или это однофамилец.
если в посадках мона наловить таких..... без камер?
И даже, если женщина в короткой юбке - это что позволяет ее бить и насиловать?!
Коли вона вдягається як лярва, то коли кажеш А, то кажи й Б. А так вона напоролася на нормального високопримативного хлопа, який ще випив трохи, котрий зрозумів все буквально. Чоловіча сексуальність буває дуже лютою, там мозок відключається. Тому думайте перед тим як сракою привселюдно крутити...