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Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая: Схема действий у этой сущности была отлажена, но меня спас сын

Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая: Схема действий у этой сущности была отлажена, но меня спас сын

Избитая в поезде "Мариуполь-Киев" Анастасия Луговая рассказала, как ей удалось спастись от насильника.

Об этом она рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Когда он (насильник. - Ред.) завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтоб не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать", - написала она.

После этого злоумышленник отпустил девушку, угрожая ее найти, если она не вернется.

По мнению Луговой, нападавший действовал по отлаженной схеме: "Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли".

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Луговая уверена, что она не первая его жертва, а мужчина просто оставался безнаказанным.

"Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть – будто спит. Сам – просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", - написала она.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая: Схема действий у этой сущности была отлажена, но меня спас сын 01

избиение (9820) нападение (2229) поезд (1030)


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Топ комментарии
+17
І не кажи... Якийсь гвалтівник... От якби це були АТОшники, чи депутати, або судді із прокурорами! Оце була би новина. Це було би цікаво! А так, якась там громадянка, якийсь злодій...
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03.08.2020 11:55 Ответить
+15
занадто багато уваги для типового злочину. Може вона не проста "громадянка".
Хоча, її приклад - врятувалась, не побоялась заявити, гвалтівника затримали, позитивний. Тому вважаю, що правильно роблять, що поширюють.
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03.08.2020 11:53 Ответить
+12
А , ты , не смотри."Действительно..." !???? Это пока тебя не коснулось. Это не перебор. Это действительность . Надо постить, надо кричать во весь голос, надо спасать и спасаться.
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03.08.2020 12:04 Ответить
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ну шо от тебя чертылы можно ещё ожидать...., у вас зебилов только одно на уме -жопы, дрочка и синие бабы...
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03.08.2020 13:51 Ответить
Интересно, если бы ей сейчас предложили все вернуть назад, чтобы ничего не было - ни нападения, ни стресса у ребенка, ни хайпа и интереса к ее персоне - она согласилась бы?
Я уже сомневаюсь.
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03.08.2020 12:04 Ответить
Похоже на даму с собачкой из Ухани.
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03.08.2020 12:13 Ответить
ну да, вертать бабло взад? нету дурних
(я могу ошибаться, но смердит Луцким террористом, которого бы уже завалили 15 раз, будь это реальный захват. либо СБУ разогнать надо)
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03.08.2020 13:03 Ответить
Для тупоголовых зебилов объясняю! В этой новости она хочет сказать что, насильник серийный.
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03.08.2020 12:11 Ответить
У нее нет никаких оснований, поэтому она просто поддерживает хайп, каждый день публикуя новые подробности.
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03.08.2020 12:26 Ответить
Іде дуже грамотна медіа-накачка цієї персони. Теж помітив
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04.08.2020 10:31 Ответить
Женщину жалко. Несколько вопросов:
1. Ехала с отдыха на море.
2. На море не встречалась с общением с данной особью.
3. Во время путешествия в поезде было общение с данной особью, вагон-ресторан, помочь постелить постель, разговоры о жизни.
4. Муж действительно актер или это однофамилец.
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03.08.2020 12:11 Ответить
вагонные споры обычное дело и каши из них не сварить
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03.08.2020 12:12 Ответить
А правда в тому, що дружини депутатів,іншої еліти не їздять на поїздах, автобусах, а ми-незахищене бидло всі в поїздах в Україні їздимо та ризикуєм життям, навіть поліцію забрали з поїздів...
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03.08.2020 12:17 Ответить
"Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть - будто спит. Сам - просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", это пишет она! Полет мысли у ведущей, ого может это репитиция сериала?
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03.08.2020 12:20 Ответить
причем нет никаких доказательств что это происходит регулярно и "жертву обнаружат, когда все выйдут.". Просто поддерживает хайп. Решила монетизировать историю по максимуму.
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03.08.2020 12:28 Ответить
Просто она хочет привлечь к этому внимание, так как это серьезная проблема, жервы таких насильников не хотят идти в полицию, так как не доверяют, и боятся осуждения всяких идиотов... Некоторые могут вообще наложить на себя руки, и ни кто не понимает почему...
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03.08.2020 12:36 Ответить
Если бы она привела примеры, тогда можно поверить. Но она просто ляпает языком, без примеров или ссылок на других потерпевших. Вывод - 100% монетизация хайпа.
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03.08.2020 12:40 Ответить
Когда тебе так лицо разобьют, я посмотрю что ты тут писать будешь.
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03.08.2020 12:45 Ответить
пруфы про других жертв у нее есть?
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03.08.2020 12:48 Ответить
Та хай пише, але ж до біса дятлів, які вірять бабським казочкам.
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03.08.2020 14:03 Ответить
А насильники обмениваются опытом, и их количество растёт.
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03.08.2020 12:38 Ответить
Когда тебе так разобьют иббало, можешь хайп не поддерживать.
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03.08.2020 13:22 Ответить
Шо-то я не слышал, что находят трупы девушек в поездах. Или полиция их скрывала? Цена этого нападения 250 млн. - кому это выгодно, тот и заказал нападение.
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03.08.2020 12:34 Ответить
Реінкарнація Чикатила
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03.08.2020 12:44 Ответить
ахаха, надо таким палиться под камеры?
если в посадках мона наловить таких..... без камер?
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03.08.2020 13:12 Ответить
Щось у мене великі підозри, що у цієї мамочки спідниця до пупа і конкретно весь вечір сракою крутила по вагону.
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03.08.2020 14:00 Ответить
Вы эту женщину не знаете - зачем ее оскорблять. Тем более, что она ехала с маленьким сыном.
И даже, если женщина в короткой юбке - это что позволяет ее бить и насиловать?!
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03.08.2020 14:13 Ответить
Це мої здогадки. Вона тут понаписувала свої казок, то нічого?
Коли вона вдягається як лярва, то коли кажеш А, то кажи й Б. А так вона напоролася на нормального високопримативного хлопа, який ще випив трохи, котрий зрозумів все буквально. Чоловіча сексуальність буває дуже лютою, там мозок відключається. Тому думайте перед тим як сракою привселюдно крутити...
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03.08.2020 14:30 Ответить
А ще хочуть лугандон з амністованими бандюками приєднати!...
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03.08.2020 14:06 Ответить
Сколько можно обсасывать эту историю. Свидетелей нет - можно рассказывать, что угодно. Бабам верить себя не уважать.
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03.08.2020 15:57 Ответить
Тихцем провела мужика в вагон, сина виперла в пусте сусіднє купе, щоб зайнятись сєкасом. Останнім залишилась незадоволена, і почала мужику виїдати мозок. Той, п'яний і необтяжений правилами етикету, заїхав 3,14здливій пабі по ye'балу. Хитра баба згадала про "посткоітальноє нєсаґласіє" і можливість відсудити кругленьку суму, як це роблять голлівудські акторки-незайманки, яких ґвалтували хтиві режисери шляхом насильницького кунілінгусу. Можливо.
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04.08.2020 10:25 Ответить
У мене питання, чому до цього випадку мовчав міністр внтрішніх справ? Невже він не допускав, що потяги в нічний час без поліції - це місце ідеальних злочинів. Чи туди Toyota Prius не заїде?
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03.08.2020 17:15 Ответить
Примелькалась уже эта рожа журнашлюшки с "интера"---сколько можно?
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04.08.2020 00:08 Ответить
Бігав в одних трусах по вагону? Мабуть, це такий камуфляж, щоб ніхто не звернув на нього увагу, і щоб гарантовано добігти через вокзал, перон до вагону. Звичайний уркаган, із поїхавшим дахом. Цікаво, чи знайдуть авакянські мусара в цього шизоїда "посвідчення учасника АТО" чи докази участі у війні у складі добробату
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04.08.2020 10:13 Ответить
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