Спасатели просят посещающих Карпаты туристов до похода в горы заполнять онлайн-форму

Спасатели просят туристов предупреждать их о запланированных походах в горы, предварительно заполнив онлайн-форму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

В частности, информировать поисково-спасательные подразделения ГСЧС о запланированном походе по горной местности следует для упрощения возможных поисковых работ, если туристы заблудятся. Для этого можно воспользоваться онлайн-формой:

- Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области: https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

- Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области: https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

- Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области: https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

- Управление ГСЧС Украины в Черновицкой области: https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

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Как сообщалось ранее, в Раховском районе Закарпатской области спасатели эвакуировали с горы Говерла группу из 13 туристов с малолетними детьми.