РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13098 посетителей онлайн
Новости
2 938 28

Спасатели просят посещающих Карпаты туристов до похода в горы заполнять онлайн-форму

Спасатели просят посещающих Карпаты туристов до похода в горы заполнять онлайн-форму

Спасатели просят туристов предупреждать их о запланированных походах в горы, предварительно заполнив онлайн-форму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

В частности, информировать поисково-спасательные подразделения ГСЧС о запланированном походе по горной местности следует для упрощения возможных поисковых работ, если туристы заблудятся. Для этого можно воспользоваться онлайн-формой:

- Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области: https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html 

- Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области: https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html 

- Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области: https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html 

- Управление ГСЧС Украины в Черновицкой области: https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели эвакуируют с Говерлы группу туристов с малолетними детьми, - МВД

Как сообщалось ранее, в Раховском районе Закарпатской области спасатели эвакуировали с горы Говерла группу из 13 туристов с малолетними детьми.

Спасатели просят посещающих Карпаты туристов до похода в горы заполнять онлайн-форму 01

горы (103) туризм (1543) ГСЧС (5026)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
В Румінештах Карпати набагато мальовничіші за наші. Недаремно там мешкав Дракула.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:43 Ответить
+2
Гуцули спочатку звели ліси під корінь, а тепер - закликають у походи до свого гостинного краю.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:05 Ответить
+2
Я збіжу у Ясіню в пошуках мобільного зв'язку, потім дочекаюся своєї черги в кол-центрі, потім залишу заявку. Після чого побіжу назад, щоби дочекатися рятувальників.
показать весь комментарий
03.08.2020 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно,так должно быть.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:00 Ответить
А якщо в мене похід на 200 км, то мені в усіх чотирьох областях реєструватися?
показать весь комментарий
03.08.2020 12:02 Ответить
если хотел бы рассчитывать на оперативную помощь спасателей - почему нет?

Сколько уже печальных примеров. Давно пора.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:08 Ответить
Печальные примеры чего? Примеры того, что заблудившиеся туристы не смогли позвонить спасателям? Но как заполнение онлайн-формы о предстоящем походе может упростить поисковые работы, если туристы не могут сообщить спасателям о необходимости их спасать? Заполненная онлайн-форма не является заявкой на спасение и оно не может начаться раньше, чем о такой необходимости сообщат знакомые или родственники потерявшихся. То есть, ни о какой оперативности в оказании помощи не может идти речи.
А если заблудившиеся могут позвонить, то им предварительная форма не нужна.
Единственные, кому полезна такая онлайн-форма - это спасатели, которым она практически не облегчает поиски, но облегчает штрафование или получение денег за спасение.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:59 Ответить
Печальные примеры - это гибель многих туристов в Карпатах. Именно вследствие истечения длительного времени и позднего их обнаружения.

А о полезности формы - для начала откройте ее по ссылке, прежде чем пускаться в рассуждения. И если будете по-прежнему считать ее бессмысленной - позвоните в ГСЧС, объясните профессионалам что они дураки и как на самом деле надо.
показать весь комментарий
03.08.2020 13:10 Ответить
Вы не вчитались в мои рассуждения. Ещё раз: каким образом заполнение онлайн-формы о предстоящем походе может упростить поисковые работы, если нет сигнала о необходимости начать это делать? Никто никого не начинает спасает, если нет причины. Вам больше нравятся красивые но пустые рекламные обещания об оперативности помощи.
показать весь комментарий
03.08.2020 13:48 Ответить
открыли онлайн-форму?
В Карпатах трагедии именно связаны с тем, что туристы теряют ориентировку и не могут выйти сами. Связи чаще всего нет. Поиски идут несколько дней, и никто не знает где именно их искать. Да откройте даже здесь новости по тегу "карпаты" - с чего вы взяли, что работой по спасению никто не занимается системно?

А теперь откройте онлайн-форму. И кто вам сказал, что их не собираются прозванивать по форме? Хотя бы в случаях когда плохие погодные условия?
показать весь комментарий
03.08.2020 14:07 Ответить
Ходить в гори или в лес за грибами надо со своим адвокатом!
показать весь комментарий
03.08.2020 12:03 Ответить
Гуцули спочатку звели ліси під корінь, а тепер - закликають у походи до свого гостинного краю.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:05 Ответить
В чем проблема онлайн хоть в 6-ти зарегистрироваться?
показать весь комментарий
03.08.2020 12:04 Ответить
В тому, що це - дибільно зроблене.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:06 Ответить
То підкажить як не по дебільному. Краще сидячи на дивані нічого не робити,а тільки критикувати намагання покращити житя тих,хто хоть щось пробує змінити.
Я правильно вас зрозумів?
показать весь комментарий
03.08.2020 12:11 Ответить
Я вважаю, що треба допетрати до того, щоби на одні гори зробити одну рятувальну службу. Одна - у Карпатах, друга - у Криму, третя - на Кавказі.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:18 Ответить
Ну так зайдіть на сайт,знайдій зворотній зв'язок і надішліть їм свої бачення як правильно налаштувати роботу. Якщо ви дійсно фахівець в цій справі,
показать весь комментарий
03.08.2020 12:24 Ответить
Я, краще, просто не буду реєструватись.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:32 Ответить
Цє ваше право, але я б для таких сміливих які не рееструються, ввів би обов'язкове стягнення повної суми на витрати пов'язані з роботами по їх пошуку та євакуації.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:37 Ответить
Нізащо: рятувальники тодв переб'ються між собою за право привласнити собі суму витрат.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:41 Ответить
после этого лучше идти гулять в онлайн-горы
показать весь комментарий
03.08.2020 12:08 Ответить

"Карпатские горы - обширная горная система протяженностью около 1500км. и высотой до 2655м. в Центральной и Восточной Европе, тянущаяся от Чехии до Сербии.
А с какой страной у вас прежде всего возникает ассоциация, когда речь идёт о Карпатах? Это зависит от того, в какой стране вы живёте. Житель Украины сразу вспомнит Говерлу, Буковель, Славское и Закарпатье, а словак - Татры (часть Карпат в Словакии). Но половина этих гор находится в Румынии, где они занимают 40% территории страны и имеют кардинальное климатическое, культурное и хозяйственное значение."
Рятувальники просять туристів, які відвідують Карпати, до походу в гори заповнювати онлайн-форму - Цензор.НЕТ 5523

показать весь комментарий
03.08.2020 12:23 Ответить
В Румінештах Карпати набагато мальовничіші за наші. Недаремно там мешкав Дракула.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:43 Ответить
Там ведмедів бурих на сьогодні нараховують місцеві лісники десь до 800. Є шанс пообідати ведмежатиною або навпаки.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:54 Ответить
Действительно....
показать весь комментарий
03.08.2020 12:43 Ответить
Зареєструватися у рятувальників точно не зашкодить. Особливо, зателефонувавши їм у момент виходу на маршрут і отримавши консультації по обстановці щодо стану мостів, рівня рік, стану доріг, взимку про стан снігового покрову і лавинну обстановку. Врахуйте їх рекомендації. А якщо зареєструєтеся, то рятувальники хоч будуть знати скільки вас і звідки ви щоб розрахувати власні сили і засоби при пошуково-рятувальних роботах, дати інформацію вашим рідним. Фактично, виходячи на маршрут в Карпатах, ви даєте рятувальникам орієнтовні координати де вас шукати в певний проміжок часу і те, що вас треба шукати, якщо ви не вийшли на зв'язок у контрольний термін. Реєструючись, ви обмінюєтеся з рятувальниками своїми телефонними номерами. І для вас важливо, щоб в горах був сигнал мобільного зв'язку. Поки в Карпатах це не скрізь. Також важливо вам мати зовнішній акумулятор на випадок повного розряду телефону. Також не зайвими вам будуть альтернативні засоби подати сигнал людям, що ви потребуєте допомоги і де ви: потужний ліхтарик або лазерна указка вночі, дзеркало вдень, все для розпалювання сигнального багаття, можливо сигнальні ракети чи кольорові дими.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:52 Ответить
Я збіжу у Ясіню в пошуках мобільного зв'язку, потім дочекаюся своєї черги в кол-центрі, потім залишу заявку. Після чого побіжу назад, щоби дочекатися рятувальників.
показать весь комментарий
03.08.2020 13:18 Ответить
Зробіть так, як зробили естонці з зимовими рибалками : виходиш на лід - зареєструйся. Повинен мать при собі спецкостюм непромокаючий, "поплавок" - півгодини у крижаній воді, а людина холоду не чує. Крім того, "льодові шила", шнур рятувальний. І спиртне на льоду - "ні-ні"... Якщо при рятуванні рятувальники чогось не виявлять, або "перегар" почують - луплять такий штраф, що "десятому закажеш...". Так і тут : ідеш у гори -реєструйся, май при собі аварійні засоби, аптечку, засоби зв"язку, запас продуктів.... Чогось нема - штраф... А то - як у гори пертися, то "всё херня, мы "крутые"!!!...". А як "усралися", так "Куди дивляться спасателі?!!!"
показать весь комментарий
03.08.2020 13:07 Ответить
Дозвольте спитати, які засоби зв'язку мені брати, якщо більша частина гір знаходиться поза-межами покриття мобільної мережі? Може, мені допоможе дримба, або трембіта? Стану сі на кичері й затрембітаю до трембіт-центру допомоги!
показать весь комментарий
03.08.2020 13:29 Ответить
Таке враження, що ти сьогодні вже чарку-другу затрембітав.
показать весь комментарий
03.08.2020 13:34 Ответить
Вуйку, Ви там "палєнки" сьорбнули, чи "боровички"? Що таке "комплекс аварійних заходів", відомо? Якщо "клепки не вистачає...", то малюю "алгоритм". При реєстрації тургрупа повинна повідомить маршрут руху. Тоді, хоч приблизно, рятувальники будуть знать, в якому напрямку рухаться для пошуків. Крім того, рятувальникам відомі "мертві зони" і "точки зв"язку", які повідомлять "туристам", вказавши їх на карті... По-третє, рятувальники вкажуть, з яких точок зручніше вийти до цих точок, до житла, дороги, чи якогось прихистку... "Не корчте з себе дурня...", вважаючи, що вас оточують "взагалі ідіоти"... Я рибалю та збираю гриби, частенько, у прикордонній зоні, і щоб не платить "дурні гроші" за роумінг, в тих місцях, де сигнал телефону білоруською станцією перехоплюється, не телефоную... Також знаю тамтешні "мертві зони"... І дружині, на карті, вказую район, де буду рибалить чи збирать гриби... (на зимову рибалку вже більше 20-ти років ношу моток шнура, 25 м. Ні разу не знадобився... Але - НОШУ... В якості "талісману"...). Так що, "перднули Ви в калюжу, вуйцю...".
показать весь комментарий
03.08.2020 13:50 Ответить
 
 