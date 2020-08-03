Полиция охраны будет стоить "Укрзализныце" 250 млн грн ежегодно, - член набсовета УЗ Лещенко
Привлечение полиции охраны к сопровождению пассажирских поездов будет стоить АО "Укрзализныця" дополнительных 250 млн грн ежегодно.
Об этом сообщил в Facebook член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. Однако полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 млн грн в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - написал он.
Лещенко отметил, что пассажиры "Укрзализныци" за год платят около 2 млрд грн НДС, и с этих налогов содержится полиция, "поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе в поездах, силами Национальной полиции Украины".
Он также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году.
Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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Гнать набсоветы поганой метлой.
Наблюдатель хренов.
Аваков!!! Алё!!! А морда не треснет?
Одна из самых высоких концентраций всякого ворья - это поезда. Но ментам похер. Они даже не регистрируют той вакханалии, которая происходит в поездах ночью. И сопровождать не хотят. Доплатите им видетили. Количество краж в поездах думаю на порядки превышает количество зарегистрированных и тех, когда люди просто плюнули на наших ментов.
А все потому, что обратившись - тебя ещё и раскрутят на бабки за розыск, или попросят "поляну накрыть" чтоб они зад от стула оторвали и бумажку заполнили протокола о краже. Я не говорю о том, что они чего то искать будут.
Абсурд какой-то!!!!
И безбилетчиков не брать, в крайнем случае брать паспорт и до конца поездки у начальника поезда на хранении.
За полчаса поездки вооруженный неадекват может натворить очень много.
вот их и запустите - будет щястье всем
І що зараз? Чудо-реФФорматор збирається розродитися геніяльною чудо-реФФормою?