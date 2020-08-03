Полиция охраны будет стоить "Укрзализныце" 250 млн грн ежегодно, - член набсовета УЗ Лещенко

Привлечение полиции охраны к сопровождению пассажирских поездов будет стоить АО "Укрзализныця" дополнительных 250 млн грн ежегодно.

Об этом сообщил в Facebook член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. Однако полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 млн грн в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - написал он.

Лещенко отметил, что пассажиры "Укрзализныци" за год платят около 2 млрд грн НДС, и с этих налогов содержится полиция, "поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе в поездах, силами Национальной полиции Украины".

Он также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

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