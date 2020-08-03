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Полиция охраны будет стоить "Укрзализныце" 250 млн грн ежегодно, - член набсовета УЗ Лещенко

Полиция охраны будет стоить

Привлечение полиции охраны к сопровождению пассажирских поездов будет стоить АО "Укрзализныця" дополнительных 250 млн грн ежегодно.

Об этом сообщил в Facebook член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. Однако полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 млн грн в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - написал он.

Лещенко отметил, что пассажиры "Укрзализныци" за год платят около 2 млрд грн НДС, и с этих налогов содержится полиция, "поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе в поездах, силами Национальной полиции Украины".

Он также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" ведет переговоры со страховой компанией о выплатах жертве избиения в поезде Мариуполь-Киев, - представитель Набсовета УЗ Лещенко

Автор: 

Лещенко Сергей (697) Укрзализныця (2763)


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Топ комментарии
+20
а сколкьо лещенко будет стоить УЗ он не говорил?
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03.08.2020 12:13 Ответить
+16
Да всё правильно он говорит. С какого ментам надо платить за охрану? Мы все и так им платим. И зарплату, и приусы, и форму, и вертолётики. А так получается, что если я сел в поезд, то уже переместился в другое государство?
Аваков!!! Алё!!! А морда не треснет?
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03.08.2020 12:21 Ответить
+15
А если полиция патрулирует улицу, то что, ОСББ должны платить им, что-ли???
Абсурд какой-то!!!!
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03.08.2020 12:22 Ответить
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а сколкьо лещенко будет стоить УЗ он не говорил?
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03.08.2020 12:13 Ответить
Эта пиявка думает о деньгах и о себе, а не о безопасности пассажиров.
Гнать набсоветы поганой метлой.
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03.08.2020 12:16 Ответить
Поліція охорони коштує як 10 лещенок.
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03.08.2020 12:38 Ответить
да, только там рабоатть будет пара сотен человек, в отличии от одной лещенки которая ещё и не работает
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03.08.2020 13:06 Ответить
Вот, за счёт упразднения набсоветов это и нужно сделать.
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03.08.2020 12:14 Ответить
а где ж єто чмо столоваться будет?
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03.08.2020 12:42 Ответить
ну вот и проясняется по немногу. Короче ментам надо будет платить, а за чей счет этот банкет?
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03.08.2020 12:15 Ответить
За счёт от таких "наблюдателей", как лещенко.
Наблюдатель хренов.
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03.08.2020 12:18 Ответить
Все у цій країні оплачуємо ми, тому готуйтесь до подорожчання проїзду.
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03.08.2020 12:32 Ответить
ну так лещ сам может со своей зп в пол ляма помочь уз.....
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03.08.2020 12:15 Ответить
это тока пока официальные расценки, а скока будут стоить неофициальные, об этом умалчивается, но подразумевается
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03.08.2020 12:18 Ответить
Да всё правильно он говорит. С какого ментам надо платить за охрану? Мы все и так им платим. И зарплату, и приусы, и форму, и вертолётики. А так получается, что если я сел в поезд, то уже переместился в другое государство?
Аваков!!! Алё!!! А морда не треснет?
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03.08.2020 12:21 Ответить
Да, в другое! Поезд может часами идти, не останавливаясь. А преступник может поезд остановить и сбежать, И наряды полиции его на вокзале не дождутся! И кто об отдельной оплате ментам сказал, кроме твоей больной фантазии?
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03.08.2020 17:56 Ответить
И Сережиной - тоже!
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03.08.2020 17:58 Ответить
Менты хотят 250 лимонов за услугу охраны... И уже 8 лет их нет в поездах из-за этого. Если у меня фантазия, то ты тупой даун с галюцинациями, который все 8 лет видел ментов в поездах. Ты наверное такой тупой, что принимаешь форму проводников за ментовскую. Пролечись там.
Одна из самых высоких концентраций всякого ворья - это поезда. Но ментам похер. Они даже не регистрируют той вакханалии, которая происходит в поездах ночью. И сопровождать не хотят. Доплатите им видетили. Количество краж в поездах думаю на порядки превышает количество зарегистрированных и тех, когда люди просто плюнули на наших ментов.
А все потому, что обратившись - тебя ещё и раскрутят на бабки за розыск, или попросят "поляну накрыть" чтоб они зад от стула оторвали и бумажку заполнили протокола о краже. Я не говорю о том, что они чего то искать будут.
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03.08.2020 21:24 Ответить
А зачем УЗ нужен этот НабСовет?Что они там наблюдают вместе с этим козлом? Какой толк от этого Лещенка тем же пассажирам? Полиция в вагонах это нужное а вот целесообразность Лещенко в УЗ вызывает большущие сомнения.
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03.08.2020 12:21 Ответить
Если существуют госпредприятия то Набсоветы необходимы. Другое дело, что это должна быть бесплатная работа на общественных началах, для всяких антикоррупционеров.
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03.08.2020 13:21 Ответить
А если полиция патрулирует улицу, то что, ОСББ должны платить им, что-ли???
Абсурд какой-то!!!!
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03.08.2020 12:22 Ответить
отдельной ценой в билете будет указана стоимость "охраны" в поездах
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03.08.2020 12:27 Ответить
У проводников рации, мобильная связь, не надо спать на посту а выполнять свои функции, если экстренная ситуация, звонок в полицию и на ближайшей станции остановка и задержание правонарушителя, у нас что поезда по 4 суток в дороге без остановок?
И безбилетчиков не брать, в крайнем случае брать паспорт и до конца поездки у начальника поезда на хранении.
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03.08.2020 12:26 Ответить
ты че, не брать безбилетников. Не говори это при проводниках, проклянут
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03.08.2020 12:28 Ответить
нужен патруль в поезде.
За полчаса поездки вооруженный неадекват может натворить очень много.
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03.08.2020 12:34 Ответить
Яка вбіса поліція на зупинці? Виїхав з Одеси до Києва жодного приуса в кущах.І хто буде на 2-вохвилинній зупинці пітори години оформлювати тобі правопорушення? Ти може потяг і бачів, а поліцію НІ.
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03.08.2020 13:12 Ответить
НЕ с той стороны заходите! Является ли поезд общественным местом?
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03.08.2020 12:26 Ответить
Ну вот и провокация нападения на женщину в поезде заимела свою цену. Может этого "манька" нужно предметно допросить СБУ или ГБР?
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03.08.2020 12:28 Ответить
помню,нас вези с учебки(Золочев) в Запрожье,ну немного .....того, то в Кр Рогу к нам подсадили наряд мусоров, успокаивали нас они..а что теперь нельзя так??
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03.08.2020 12:29 Ответить
когда-то вез оттуда новоиспеченных прапоров ...там и мусора б не помогли..закрыли вагон))) )
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03.08.2020 15:34 Ответить
славные были времена...
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03.08.2020 15:37 Ответить
Ясно, короч, ждем повышения стоимости билетов...хоть раз бы удивили, упыри
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03.08.2020 12:30 Ответить
Разрешили бы котороткоствол хотя бы проводникаи - и проблем бы не было.
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03.08.2020 12:30 Ответить
Так нельзя же стрелять в переполненном вагоне. Опять же дети там .
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03.08.2020 16:38 Ответить
Насиловать в купе тоже при детях нельзя. Да кого это волнует?
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03.08.2020 16:45 Ответить
СерЛещ не збідніє.
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03.08.2020 12:33 Ответить
Этот гниденыш хорошо присосется к любой власти
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03.08.2020 12:48 Ответить
просто в поезде каждый должен ездить со своим стволом или с гранатой
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03.08.2020 12:36 Ответить
В общественном транспорте стрелять нельзя. За стенкой дети, женщины.
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03.08.2020 16:39 Ответить
тогда получай удовольствие
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03.08.2020 21:41 Ответить
яка освіта в Серьожі ? залізничник чи правоохоронець ?
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03.08.2020 12:49 Ответить
нет, у него профессия гораздо древнее
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03.08.2020 13:09 Ответить
Ну у него и личико, кроме отвращения ничего не вызывает. Большими буквами прямо на лбу написано - Я пройдоха, выжига и плут.
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03.08.2020 17:10 Ответить
У нас реально часть молодёжи - гопники всякие, рагули и жлобы - очень низкого качества. Наблюдаю таких в поездах часто. Реально - выбешивают. Хочется их, если не пристрелить, то проломить им бошки - точно. Чёта я уже задумываюсь, что, может, 10 лимонов населения в стране не так уж и плохо. Избавиться от этого человеческого шлака - никакого вреда для страны. Только польза.
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03.08.2020 12:50 Ответить
но, походу, один шлак и остается
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03.08.2020 12:51 Ответить
Ты рассуждаешь как асоциальный тип. Может тебе лучше в тайгу поехать? В скит?
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03.08.2020 16:41 Ответить
Какие-то малолетние ублюдки в поезде хулиганят, ведут себя демонстративно надменно, громко матерятся, курят и всё такое. А я асоциальный. В тайгу.) Всё нормально с логикой и причинно-следственными связями?
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03.08.2020 19:08 Ответить
Авякян и тут решил прибарахлиться
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03.08.2020 12:50 Ответить
Дебил ты это откуда знаешь? Ты таблицу умножения для начала изучи.
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03.08.2020 12:59 Ответить
Гарик Смелянский мой бывший сосед...он явно сделает всех,а не его
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03.08.2020 13:09 Ответить
Потому что Гарик -чистокровный еврей,а не жалкая зелёнка -предатель своей страны
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03.08.2020 13:18 Ответить
член: ни прибавить, ни убавить
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03.08.2020 13:10 Ответить
многие голодают во время поездки. Случаются,возможно , у людей голодные обмороки.(Якщо трэба-будуть випадки)В это связи нужно немедленно ввести ресторанное обслуживание пассажиров. А это трохы бильше ниж млн.500.... (маркэтинг-це тонка наука,****)
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03.08.2020 13:53 Ответить
Все вірно трактують в поліції. І за патрулювання вулиць теж треба платити окремо - це ж також охорона. Охорона громадян. І за... ну, ви розумієте.
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03.08.2020 13:54 Ответить
на 180 пар пасажирских поїздів проблему можна вирішити,- безпека цього стоїть
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03.08.2020 14:17 Ответить
у нас появились масковские праваславные кизяки, желающие с нагайками БЕЗВОЗМЕЗДНО патрулировать
вот их и запустите - будет щястье всем
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03.08.2020 15:53 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/SEPTA_Transit_Police SEPTA Transit Police - это американский правоохранительный орган, который отвечает за охрану системы общественного транспорта, которой управляет Транспортное управление Юго-Восточной Пенсильвании (SEPTA) в Филадельфии, штат Пенсильвания. Департамент полиции также работает в прилегающих пригородных районах округов Делавэр, Монтгомери, Честер и Бакс в Пенсильвании и обслуживает транзитные маршруты в штаты Нью-Джерси и Делавэр.
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03.08.2020 16:37 Ответить
А, бородата цьотка - Сірожа Скунс Лещенко - дало про себе знати.
І що зараз? Чудо-реФФорматор збирається розродитися геніяльною чудо-реФФормою?
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03.08.2020 16:43 Ответить
СэрЛещ пусть сам будет копом под прикрытием . Такие деньги получает, скотыняка, неизвестно за что, правдолюбец.
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03.08.2020 17:08 Ответить
 
 