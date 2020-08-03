НАБУ вручило 6 подозрений в деле об ущербе на 196,8 млн из-за незаконного разрешения на добычу газа

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрениях шести лицам, якобы причастным к выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на добычу газа фирме "Аркона Газ-Энергия".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает ЦензорНЕТ.

"31 июля 2020 года НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами Свистунковско-Краснолукского газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.) по искусственно заниженной стоимости. В результате государство не получило 196 800 000 грн, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами", - говорится в сообщении.

Среди подозреваемых:

бывший заместитель директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ)

бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ;

эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз";

экс-директор ООО "Аркона Газ-Энергия";

ведущий инженер ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз";

главный инженер ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз".

Действия всех шестерых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Круг задействованных в совершении преступления не является исчерпывающим: детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы.

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Как выяснило следствие, в течение 2016 года ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно обращалось в Государственную службу геологии и недр Украины за получением специального разрешения на пользование недрами Свистунковско-Краснолуцкого газоконденсатного месторождения без проведения аукциона. Однако впоследствии состав владельцев компании изменился - государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.

В апреле 2017 года Полтавский областной совет согласовал Госгеонедра предоставление ООО "Аркона Газ-Энергия" без проведения аукциона специального разрешения на геологическое изучение месторождения. После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона. Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3 800 000 грн. При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200 600 000 грн.

Расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи специального разрешения на пользование недрами составляет 196 800 000 грн, что и составляет размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года. Основаниями для начала расследования стал, в частности, сюжет программы журналистских расследований "Схемы".