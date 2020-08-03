Кабмин одобрил повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей погибших в АТО/ООС воинов
Кабинет Министров Украины одобрил повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
"По поручению президента Украины Владимира Зеленского Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС", - написал Мокан по результатам внеочередного заседания правительства в понедельник.
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показать весь комментарий03.08.2020 12:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Игорь Кезля
показать весь комментарий03.08.2020 12:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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