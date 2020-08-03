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Кабмин одобрил повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей погибших в АТО/ООС воинов

Кабмин одобрил повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей погибших в АТО/ООС воинов

Кабинет Министров Украины одобрил повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС", - написал Мокан по результатам внеочередного заседания правительства в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину решить проблему несправедливого размера пенсий семьям воинов, погибших в АТО/ООС

Кабмин одобрил повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей погибших в АТО/ООС воинов 01

пенсия (2162) семья (250) военнослужащие (6186) Антитеррористическая операция (18284) операция Объединенных сил (6766) Мокан Василий (44)


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А можно поподробнее? А не пустое бла-бла-бла. Кому и сколько и за счет каких средств? А то вы уже медикам "повышали" и на 300% и на 70%, а до сих пор не можете выплатить элементарную зарплату.
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03.08.2020 12:38 Ответить
а шо на ето скажет мвф?
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03.08.2020 12:53 Ответить
 
 