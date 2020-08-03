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Новости Коронавирус и карантин
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В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал

В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал

В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы добиться его остановки в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

Как передает "УНИАН", об этом сегодня на внеочередной сессии городского совета сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после того, как Тернополь внесли в "красную" карантинную зону, в мэрию начали поступать сообщения от местных жителей, которые стали заложникам ситуации на железной дороге. Он зачитал одно из них. "Как раз сейчас находимся в поезде №49, на который "Укрзализныця" нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в "красную" зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в Хмельницком или во Львове в час ночи или в четыре соответственно. Нас таких заложников - 15 только в одном вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе?" - озвучил сообщение мэр.

Он также сообщил, что сегодня утром люди всё же добились остановки поезда в Тернополе, который прибывал из Херсона.

"Там ехали 85 жителей Тернополя, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда тернопольчане подняли бунт, начальник поезда всё же согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", - рассказал Надал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии с включением города в "красную зону"

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (777) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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+43
В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 4888
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03.08.2020 12:58 Ответить
+31
интересно как НЕ остановка поезда в Тернополе помогает бороться с ковидом?
Зебилы проясните?
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03.08.2020 12:55 Ответить
+23
страна катится в зеленую жопу. полный развал управления. уроды зеленые - что вы суки наделали!!!!
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03.08.2020 12:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Высадить и расстрелять!
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03.08.2020 12:54 Ответить
Высадить и заразить!
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03.08.2020 13:05 Ответить
Инфекцией, которую 90% переносят на ногах?
Да плевать уже люди хотели на зебильный барановирус и фейковую пандемию
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03.08.2020 13:27 Ответить
Флаг вам в руки.
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03.08.2020 13:30 Ответить
а если ты или твои родственники попадут те проценты которые умрут? Тоже будет плевать? Еще не понял в какое дерьмо мы все вляпались?. Интересно во времена испанки тоже дебилам было плевать? Или в то время народ был шёлковый и выполнял требования властей.
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03.08.2020 14:04 Ответить
Этот соросовский бред уже никому не интересен.
Испанку перекарантинить не получилось. Все равно те, кому должно умереть, умерли. Сейчас масштабов испанки нет и близко - ни по скорости распространения, ни по летальности. Нет послевоенной разрухи и голода, из-за которых испанка прошла столь агрессивно.
Сама же идея, что карантином можно остановить респираторную инфекцию, противоречит основам эпидемиологии этих самых респираторных инфекций. Поэтому пандемии азиатского, гонконгского, свиного гриппа проходили без всяких карантинов.
Почему эти основы забылись именно сейчас - спросите Билла Гейтса.
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03.08.2020 14:15 Ответить
Когда твои родные будут под ИВЛ лежать или того хуже в могиле ты иначе скажешь.
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03.08.2020 14:21 Ответить
О да, конечно, ИВЛ. Коронабесы без ИВЛ никак не могут. А что лежащим на ИВЛ уже все равно, так как они под наркозом, им неведомо.
Это должно было типа напугать?
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03.08.2020 14:31 Ответить
Испанка тоже дала на лето спад. А с осени был главный удар. Посмотрим скоро что будет.. Если с осени не пойдет резкий рост по всему миру то уже туда сюда..... а если.........
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03.08.2020 14:22 Ответить
Все респираторные инфекции дают летний спад. Такая у них природа.
А вернуться может разве что в виде сезонной простуды. По крайней мере свиной грипп на свою первую осень катастрофического роста не дал.
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03.08.2020 14:33 Ответить
До осені зенелохів винесуть в Ростов, разом з тобою.
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03.08.2020 15:08 Ответить
Юлєчка, розширюйте кругозір!

-----------------------------------------
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року:
Усього - 239967
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1405
ВІЛ -1355
рак - 32208
Хвороби системи кровообігу - 164384
Хвороби органів дихання - 5057
Хвороби органів травлення - 9598
Хвороби сечостатевої системи - 1071
транспортні нещасні випадки - 1360
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1025
навмисне самоушкодження - 2435
COVID-19 - 663
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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03.08.2020 16:35 Ответить
Вы... Вы... Человечище!!! 😁👍
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03.08.2020 14:21 Ответить
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03.08.2020 16:03 Ответить
стоп кран нажать и бунтовать не надо
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03.08.2020 12:55 Ответить
Всего лишь штраф заплатить, и всех делов. Можно скинуться - если 15 только в одном в вагоне, то будет не так дорого.
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03.08.2020 13:02 Ответить
ой, та ладно. Они не имеют права не выпускать людей. Любой суд оправдает.
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03.08.2020 13:03 Ответить
Серьезно? А что, поезда теперь на каждой станции останавливаются? Давайте пойдем дальше и потребуем, чтобы из самолета тоже можно было выходить "по требованию". У меня был случай, когда я сам хотел выйти из самолета по требованию: летел из Львова в Киев, самолет был маленький (типа АН-24, но точно марки не знаю), и на Днепром мы уже настолько снизились, что я видел свой родной Подол - был повод попросить пилота притормозить и дать выйти, ибо в Борисполе мне делать нечего.
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03.08.2020 13:11 Ответить
Ні, шановний, потяги взагалі не ніде не зупиняються. Попав в потяг так роками і катайся.
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03.08.2020 13:29 Ответить
Зупиняються згідно розкладу. Див. також https://censor.net/comments/locate/3211581/019214ce-3f0a-72ea-891d-2385482eaffc на інший пост.
PS Спамити пост, з яким ви незгодні, або який вам просто не подобається - це боягузство. Спам - це пост, який виходить за межі теми або порушує загальноприйняті норми спілкування.
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03.08.2020 13:49 Ответить
Пункт назначения был указан в проездных документах, которые продала УЗ. Это обязательство УЗ выполнить свою часть договора с пассажирами. Как она будет доставлять людей в пункт назначения -- проблемы УЗ.
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03.08.2020 13:31 Ответить
Не выполнила обязательство из-за форс-мажора, а также выполняя постановление Кабмина (или другой вышестоящей инстанции). Билет оеспечивает страховку - пусть эксперты прояснят, попадает ли это под страховой случай.
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03.08.2020 13:45 Ответить
Пункт закона, что это форс-мажор? Местные власти не вводили абсолютно ни каких ограничений. Как УЗ будет доставлять людей в пункт назначения -- проблемы УЗ.
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03.08.2020 15:35 Ответить
Центральные власти ввели ограничения из-за обстоятельств непреодолимой силы (т.н. Форс-мажора) - распространения опасной болезни, что также было подтверждено заключениями украинских и международных организаций.
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04.08.2020 01:03 Ответить
Еще раз. Можно пункт закона? На который вы ссылаетесь. А не пустое бла-бла-бла.
Закон про карантин тут не катит.

Стаття 32. Обмежувальні протиепідемічні заходи
Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб. Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.
Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають.

Карантин для региона и ограничительные мероприятия для региона вводятся центральной властью только на основании закона "Про захист населення ...." (в простонародье о ЧС.). Где все давно и подробно расписано. Но он не введен. Поэтому органы местного самоуправления могут посылать Ваву и компанию с чистым сердцем.
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04.08.2020 09:07 Ответить
да, именно так, при адекватных властях (местных и не только) - потом подвезли бы автобусами и еще бабла бы дали за задержку. а при адекватных судах еще и с большой радостью, так как штрафы и компенсации бы были намного больше чем аренда десяти автобусов с водилами на неделю.
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03.08.2020 13:55 Ответить
жаль тебе не дали выйти! всё таки одним меньше было бы.
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03.08.2020 13:51 Ответить
Можно привести норму закона, согласно которому люди должны заплатить штраф за невыполнение УЗ требований проездного документа, или же проданного?
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03.08.2020 13:16 Ответить
Штраф за использование стоп-крана без крайней необходимости (желание выйти не является крайней необходимостью).
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03.08.2020 14:01 Ответить
Только в ваших фантазиях. Не выполнение перевозчиком требования проездного документа, им же выданного -- прямое нарушение.
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03.08.2020 15:33 Ответить
Есть такая штука, называется форс-мажор. Но здесь даже не в этом дело. Если машинист (вообще УЗ) по мнению пассажира неправ, он не имеет права дергать стоп-кран без крайне необходимости. Должен выйти, когда поезд остановится и проводник откроет двери, а потом пусть обжалует через суд.
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04.08.2020 01:08 Ответить
Тут нету никакого форс мажора. От слова совсем. Пункт закона на который вы ссылаетесь?
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04.08.2020 09:10 Ответить
интересно как НЕ остановка поезда в Тернополе помогает бороться с ковидом?
Зебилы проясните?
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03.08.2020 12:55 Ответить
л-логика зебилов ясна только после хорошей дозы "бомбилы"
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03.08.2020 12:58 Ответить
В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 1465
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03.08.2020 12:58 Ответить
Действительно.
Никаких карантинов и масок.
И весь город на праздник "последнего звонка".
Кстати очень пророческое название праздника.
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03.08.2020 13:07 Ответить
Как неостановка поезда в Тернополе помагает побороть ковид? Не надо про маски и проч., -чем єтот маразм помагает?
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03.08.2020 13:12 Ответить
О, Господи.
СЦЕНАРИЙ написан один на все страны/штаты/районы и так далее, в которых у власти "бубочки". Для "папуасов", избравших "бубочек", никто отдельный сценарий писать не будет, зачем "чернила" тратить?
Раз написано, что поезда не должны вставать - они не остановятся.
Раз написано, что маски нужно дома, в квартире носить (это не шутка, это уже предлагают эксперты) - значит, так и будет.
Борьба с вирусом к этому делу не относится, главное, угробить побольше людей и добить экономику, чтобы нужные люди скупили нужные ассеты за бесценок, а "бубочки" смогли удержаться у власти путем террора в странах с раздеребаненной экономикой и ************* все больше населением.
Не стоит даже задумываться о вирусе, это не имеет к вирусу никакого отношения.
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03.08.2020 14:56 Ответить
страна катится в зеленую жопу. полный развал управления. уроды зеленые - что вы суки наделали!!!!
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03.08.2020 12:56 Ответить
В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 4888
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03.08.2020 12:58 Ответить
И тебя тоже, как провокатора, за антиукраинскую деятельность.
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03.08.2020 13:11 Ответить
Скорее, за антисемитскую
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03.08.2020 13:18 Ответить
В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 5550
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03.08.2020 13:26 Ответить
Верной дорогой идет Вава, прямо в лекторальную задницу.
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03.08.2020 12:57 Ответить
Лучше бы, конечно, на допрос в СБУ; но пока там правит лейтенант Баканов...
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03.08.2020 13:09 Ответить
Так само нам продали на родину (4 людини) квитки - по два в кожному купе бо продавали мамксимум по два на купе. Квитки коштували в півтора рази дорожче ніж раніше. Потім правила змінили (хоча кількість ковідних тільки росте) та почали продавати як завжди по 4. Теперь ми вимушені заражатись від незнайомців бо квитки ніхто не поміняє: вони продавали верхнє - нижнє. Чому діяльність Укрзалізниці ніхто не контролює. Як поляка вигнали, знову повернулась мафія до відомства. Так само і в медецині, після Супрун повертаються старі схеми. Знаю, бо працюю в лікарні.
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03.08.2020 12:57 Ответить
Т.е если они бы вышли в Хмельницком например и доехали до Тернополя другим транспортом это было бы как то безопасней или что?
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03.08.2020 12:58 Ответить
такими рішеннями навозні мухи остаточно втрачають рейтинг
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03.08.2020 12:59 Ответить
Там у него рейтинга не было никакого.
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03.08.2020 13:08 Ответить
Надо было остановить в Тернополе, а к перрону подогнать автозак. Речь идет о жизни и здоровье тех же детей, и о чем не думают родители.
В данном случае ситуация позволяла учесть внесение Тернополя в красную зону и просто не продавать билет до станции, на которой поезд заведомо не остановится. Но даже если случилось так, как случилось - это не повод для бунта. К билету прикреплена страховка - пусть эксперты расскажут, попадает ли карантинный проезд без остановки под страховой случай.
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03.08.2020 12:59 Ответить
А как людям потом добираться от станции остановки домой? За чей счет? Кто оплатит людям дорогу, если они уже заплатили за проезд?
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03.08.2020 13:02 Ответить
Страховка в билете, я упомянул.
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03.08.2020 13:03 Ответить
через сколько лет выплатят страховку?или вы не в Украине живёте?
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03.08.2020 13:18 Ответить
Возьмите свою страховку, придите в кассу УЗ и попробуйте получить билет. Потом расскажешь впечатления, если останутся силы.
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03.08.2020 13:28 Ответить
Разбить стекла, помять мусоров, поджечь их транспорт и идти домой. У украинцев в этом уже большой опыт.
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03.08.2020 13:24 Ответить
Оборотная сторона Майдана. Глядя на пост https://censor.net/user/417232 (а также на многие другие посты в этой ветке), за поребриком довольно потирают руки - вот до чего "майданутость" довоит!
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03.08.2020 13:53 Ответить
Есть стопкран, есть трёхсторонний ключ от всех дверей всех поездов, выходи не хочу. У торгашей попросите
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03.08.2020 13:01 Ответить
о, это благородное неистребимое чувство свободы, когда свобода превыше всего
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03.08.2020 13:01 Ответить
...дерзкое нарушение конституции о свободе передвижения. Ещё власть Зеленского и пассажиров в заложники взяла в поезде. Терроризм управляемый с Банковой... Группу захвата туда и всех снайперами...
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03.08.2020 13:01 Ответить
Правильной дорогой идёте.
Молодцы!
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03.08.2020 13:02 Ответить
"Только когда тернопольчане подняли бунт, начальник поезда все же согласился остановиться и высадить людей в Тернополе". Надеюсь ко всем приходит понимание всего процесса.
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03.08.2020 13:08 Ответить
Пока "слуг народа" не начнут отлавливать с целью свершения революционного правосудия, всё это бесполезно.
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03.08.2020 13:10 Ответить
Не перегибай палку, она тебе ещё пригодится.
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03.08.2020 13:13 Ответить
Я лишь предсказал наиболее вероятное развитие событий.
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03.08.2020 13:23 Ответить
"Только когда тернопольчане подняли бунт, начальник поезда все же согласился остановиться и высадить людей в Тернополе""

БИтиЁ, как говорится, определяет сознание.
Начальник понял, что его будут просто бить, причем, возможно, даже ногами.
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03.08.2020 14:58 Ответить
Ну так ковид же. Хозяева приказали из Австрии ! Холопы (Зеленский, Шмыгаль, Степанов и проч.) выполняют приказы Хозяев. Они же не хотят быть зарезанными ножом, как мэр Гданьска.
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03.08.2020 13:08 Ответить
Украинское государство против украинцев.
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03.08.2020 13:13 Ответить
Так может это вовсе не украинское государство, а какое-то совсем другое, выдающее себя за "украинское" ?
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03.08.2020 13:24 Ответить
Гибридное государство.
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03.08.2020 15:36 Ответить
Интересно, есть предел маразму зебилов? А вводить чрезвычайное положение бздят...
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03.08.2020 13:20 Ответить
Ни в коем случае не дайте никому из них улететь из страны, когда начнётся.
Ни Зеленский, ни Ермак, ни Степанов, ни Аваков, ни Ляшко, ни Баканов и т.д. - никто не должен уйти. Никто.
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03.08.2020 13:25 Ответить
Слушаюсь, мой хенераль. Яволь, разрешите исполнять?
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03.08.2020 13:57 Ответить
Начинай.
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03.08.2020 14:33 Ответить
Це перебір. Ситуація у Тернополі нічим не гірша від ситуації в Ужгороді, Львові, Києві чи Івано-Франківську. Якщо вже оголошувати "червоні зони" - то робити це всюди, де рівень захворюваності подібний.
Далі. Я ще можу зрозуміти відмову садити на поїзди людей із Тернополя. Але чому не можна там висадити людей, які добираються додому з відпочинків чи відряджень, поїхавши туди ще до цього розділення на зони?
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03.08.2020 13:42 Ответить
а вы им туалеты закройте и включите отопление
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03.08.2020 13:56 Ответить
Людей на принудительную изоляцию на 14 дней. Хотите цифры как в штатах? игнорируйте. Хотите что бы ваши родстенники или вы сами заразились и умерли? игнорируйте. Хотите что бы 80% населения страны заразились? Игнорируйте. Я не хочу4 и-за дебилов заразиться.
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03.08.2020 14:01 Ответить
Почихаешь недельку, делов-то.
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03.08.2020 14:34 Ответить
или помру. или как одна британка про какую уже писали 5 месяцев в больнице провела...
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03.08.2020 14:35 Ответить
Побольше верьте газетам и телевизору; они не врут.
Помните как телевизор обещал что как только Порошенко уйдёт, тут же закончится война, доллар станет по 8 гривен, тарифы упадут до советских (ну, почти), все олигархи покончат жизнь самоубийством от ужаса перед Голобородькой и т.д.
Помните ? ))
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03.08.2020 14:40 Ответить
Как там Мельбурн поживает. Жёсткий карантин же у вас. Значить ваши такие дебилы?
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03.08.2020 14:43 Ответить
У нас всё норм. Местное правительство, состоящее из китайских проституток, полностью запуталось в своих авантюрах, и теперь пытается удержаться у власти путём дурантина и проч.
Не переживайте. Всё будет хорошо. Если они не уйдут по-хорошему, им устроят несколько бунтов, в ходе которых может всё случиться.
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03.08.2020 14:45 Ответить
"Значить ваши такие дебилы"

Лохторат лейбористкой партии, то есть про-китайских коммуняк?
А как же.

" Жёсткий карантин же у вас"
Огромные надежды я питаю, что карантин еще ужесточат и продлят до 31 декабря (именно 31 декабря полность заканчиваются выплаты по ковиду федералами).
Поскольку местные про-китайские коммуняки "гулянки" карантинные устраивать горазды только за федеральный счет, то после отмены выплат федералами, с долгом в штате Виктория в 70 миллиардов баксов и практически полностью убитой коммуняками экономикой премьерствовать премьеру Эндрюсу будет очень "весело".
Я горячо желаю, чтобы левацкие учителя - а учителя в гос. школах сплошь леваки и находятся на содержании штата - не получали зарплату и ходили с плакатами: "Эндрюс, *******, давай денег, жрать нечего, мы же за тебя голосовали целых 10 лет, ****."
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03.08.2020 15:04 Ответить
Правильно говорят. Эта "пандемия" - прежде всего о fake news, а не о респираторной инфекции.
А на ЭКМО можно лежать месяцами - но это исключительные случаи, когда сошлись многие неблагоприятные факторы.
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03.08.2020 14:43 Ответить
Вы всегда можете купить себе хоть противочумной костям и раз и навсегда отцепиться от окружающих. Не заразитесь.
80% населения все равно никогда не заразятся - хотя бы из-за снижения патогенности уже при минимальном охвате. Да и нынешними черепашьими темпами до этого показателя ползти лет 20. Ни одна простудная пандемия столько не длилась, даже агрессивный гонконгский грипп, дававший сотни тысяч заражений в сутки только в мегаполисах.
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03.08.2020 14:47 Ответить
"Вы всегда можете купить себе хоть противочумной костям и раз и навсегда отцепиться от окружающих. Не заразитесь."

ВО!
Я давно говорю: пусть купят скафандр - и спят спокойно.
Также по улицам можно ходить не просто в маске, а маске для сноркела с трубкой во рту (ласты надевать необязательно).
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03.08.2020 15:05 Ответить
Вчера в супермаркете видел молодого накаченного дебила ростом около 2-х метров в распираторе с двумя противогазными мембранами и усилителем голоса. Странно, что был без маски для дайвинга на глазах.
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03.08.2020 15:51 Ответить
Если УЗ продала билеты с пунктом назначение "Тернополь", то она не имеет права не выполнять договора с пассажиром, и обязана доставить его в Тернополь, а не в Хмельницкий или Львов.
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03.08.2020 14:11 Ответить
Странные.
По доброй воле хотят на зону?
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03.08.2020 14:37 Ответить
Стопкран отменили?
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03.08.2020 14:42 Ответить
Гарячие тернопольские мачо. Так бы с кацапами и подпуйловниками боролись активно...
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03.08.2020 14:50 Ответить
Очередное дебильное решение власти. По типу как закрыли парки из-за карантина. Боже, спаси Украину
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03.08.2020 16:03 Ответить
 
 