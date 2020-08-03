В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал

В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы добиться его остановки в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

Как передает "УНИАН", об этом сегодня на внеочередной сессии городского совета сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после того, как Тернополь внесли в "красную" карантинную зону, в мэрию начали поступать сообщения от местных жителей, которые стали заложникам ситуации на железной дороге. Он зачитал одно из них. "Как раз сейчас находимся в поезде №49, на который "Укрзализныця" нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в "красную" зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в Хмельницком или во Львове в час ночи или в четыре соответственно. Нас таких заложников - 15 только в одном вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе?" - озвучил сообщение мэр.

Он также сообщил, что сегодня утром люди всё же добились остановки поезда в Тернополе, который прибывал из Херсона.

"Там ехали 85 жителей Тернополя, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда тернопольчане подняли бунт, начальник поезда всё же согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", - рассказал Надал.

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