Террорист, угрожая взрывом, захватил банк в Киеве, в здании есть заложник, - Геращенко. ФОТО
3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замминистра МВД Антон Геращенко.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".
Представители полиции начали переговоры с террристом.
"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - написал он.
Как пишет паблик ДТП.Kiev.ua, на месте происшествия находятся сотрудники Нацгвардии и скорая помощь. Дорогу перекрыли, зевак не подпускают.
Фото: Perepichka News/ДТП.Kiev.ua
Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
Ночью 1 августа 2020 г. Скрипник был найден и ликвидирован.
Напомним также, что утром 21 июля 2020 г. мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.
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И полиция будет при деле - и потому уважаемые люди, раз при деле - и внимание лохтората отвлекают от проблем насущных, которые называются "денег нет, а вы держитесь"(С)
https://www.youtube.com/watch?v=hn-tK4F47T0