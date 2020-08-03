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Террорист, угрожая взрывом, захватил банк в Киеве, в здании есть заложник, - Геращенко. ФОТО

3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замминистра МВД Антон Геращенко.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - написал он.

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Как пишет паблик ДТП.Kiev.ua, на месте происшествия находятся сотрудники Нацгвардии и скорая помощь. Дорогу перекрыли, зевак не подпускают. 

Террорист, угрожая взрывом, захватил банк в Киеве, в здании есть заложник, - Геращенко 01
Террорист, угрожая взрывом, захватил банк в Киеве, в здании есть заложник, - Геращенко 02
Фото: Perepichka News/ДТП.Kiev.ua

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Ночью 1 августа 2020 г. Скрипник был найден и ликвидирован.

Напомним также, что утром 21 июля 2020 г. мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

Террорист, угрожая взрывом, захватил банк в Киеве, в здании есть заложник, - Геращенко 03

Киев (25692) терроризм (18692) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+66
А Геращенко не мог бы скюообщить весь график захватов террористов на август, чтобы ориентироваться как то?
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03.08.2020 13:01 Ответить
+39
Как резвятся ребята ававкова, бесконечный цирк 🤔🤔🤔
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03.08.2020 13:00 Ответить
+37
РюкзАков и компашка хорошо поработала со стоящими на учете в псих-диспансерах. Все должны сплотится вокруг Оманского Ишака, во имя борьбы с террооризмом))) Спасибо хоть дома не взрывают как на засРашке!
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03.08.2020 13:07 Ответить
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Скоро каждую неделю, как по расписанию, "террористы" будут что-нибудь чде-нибудь в Украине "захватывать", а полиция будет захваченных бодро освобождать.
И полиция будет при деле - и потому уважаемые люди, раз при деле - и внимание лохтората отвлекают от проблем насущных, которые называются "денег нет, а вы держитесь"(С)
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03.08.2020 14:43 Ответить
Терорист, погрожуючи вибухом, захопив банк у Києві, в будівлі є заручник, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3076
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03.08.2020 14:47 Ответить
Это только начало! Все случится осенью - Валерий Соловей : Украина, Беларусь, Россия

https://www.youtube.com/watch?v=hn-tK4F47T0
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03.08.2020 14:48 Ответить
Да как-то пофик.
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03.08.2020 15:01 Ответить
Зйомки 3 серії серіалу... Підкажіть а в який серії віслюк буде виносити заручників на руках?
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03.08.2020 15:26 Ответить
Так скоро руссо терорісто і офіс преза захопить а всі будуть думати, що чергова постанова
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04.08.2020 01:01 Ответить
вы фсёё врётииии.
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04.08.2020 02:01 Ответить
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