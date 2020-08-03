Террорист, угрожая взрывом, захватил банк в Киеве, в здании есть заложник, - Геращенко. ФОТО

3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замминистра МВД Антон Геращенко.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - написал он.

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Как пишет паблик ДТП.Kiev.ua, на месте происшествия находятся сотрудники Нацгвардии и скорая помощь. Дорогу перекрыли, зевак не подпускают.





Фото: Perepichka News/ДТП.Kiev.ua

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Ночью 1 августа 2020 г. Скрипник был найден и ликвидирован.

Напомним также, что утром 21 июля 2020 г. мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.