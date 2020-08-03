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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток осуществили один провокационный выстрел возле Пивденного, - Минобороны

Наемники РФ с начала суток осуществили один провокационный выстрел возле Пивденного, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток осуществили один провокационный выстрел по позициям украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00 сегодня, 03 августа, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины, наши воины зафиксировали один факт нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

Произошло это в 06.18 в районе н.п. Пивденне, где противник совершил один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета.

Защитники Украины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет.

О всех случаях нарушений требований соблюдения всеобъемлющего режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, представители украинской стороны СЦКК сообщают команде наблюдательного мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию.

"Подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня, при этом постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника, в случае возникновения угрозы личному составу наших подразделений во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории", - говорится в сообщении.

Также читайте: За минувшие сутки наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Пивденного и Красногоровки, потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

Минобороны (9426) обстрел (27913) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+5
А не тьі ли зробило це разом?
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03.08.2020 13:21 Ответить
+4
Но наши молодцы, огонь в ответ не открывали. Молча стерпели и зафиксировали обстрел. Горжусь нашей армией. Умрут а не ответят. Мы за такой армией и таким гавнокомандующим как за каменной стеной.
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03.08.2020 13:20 Ответить
+4
Нет такого понятия как провокационный обстрел! Такое понятие только могло возникнуть в одурманеном наркотиками мозге скомороха!
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03.08.2020 13:36 Ответить
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Но наши молодцы, огонь в ответ не открывали. Молча стерпели и зафиксировали обстрел. Горжусь нашей армией. Умрут а не ответят. Мы за такой армией и таким гавнокомандующим как за каменной стеной.
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03.08.2020 13:20 Ответить
А не тьі ли зробило це разом?
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03.08.2020 13:21 Ответить
Отвечать нечем. Контракты по поставке боеприпасов сорваны (проТАРАНены) цинично, системно, планомерно, по предательски. И Ю. Бутусов об этом почему-то нигугу...
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03.08.2020 18:03 Ответить
Почему-то вспомнился старый анекдот из американской жизни..... Суд допрашивает старенькую свидетельницу. Мэм что вы видели ? - Сначала ребята пререкались : Джо ударил Билли стулом ,а Билл откусил ему ухо. Потом начали ссориться: Джо разбил Биллу колено бейсбольной битой ,а тот ударил его ножом. Тут набежало много парней с пистолетами и я ушла ,понимая ,что всё может кончиться дракой. Та пальнули всего лишь из гранатомета....Шо за шум?
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03.08.2020 13:21 Ответить
Наемники РФ с начала суток осуществили один провокационный выстрел возле Пивденного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2164
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03.08.2020 13:21 Ответить
в отместку должны звучать тока безззвучные залпы
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03.08.2020 13:27 Ответить
А немцы в 41 Киев бомбили и стреляли тоже провокационно?
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03.08.2020 13:27 Ответить
Нет такого понятия как провокационный обстрел! Такое понятие только могло возникнуть в одурманеном наркотиками мозге скомороха!
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03.08.2020 13:36 Ответить
Ось!І мене мучило,як вони,блін,розрізняють?!
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03.08.2020 14:10 Ответить
Найманці РФ з початку доби здійснили один провокаційний постріл біля Південного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3142
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03.08.2020 13:44 Ответить
Росія-країна терорист!
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03.08.2020 17:27 Ответить
 
 