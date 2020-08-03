Наемники РФ с начала суток осуществили один провокационный выстрел возле Пивденного, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток осуществили один провокационный выстрел по позициям украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00 сегодня, 03 августа, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины, наши воины зафиксировали один факт нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

Произошло это в 06.18 в районе н.п. Пивденне, где противник совершил один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета.

Защитники Украины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет.

О всех случаях нарушений требований соблюдения всеобъемлющего режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, представители украинской стороны СЦКК сообщают команде наблюдательного мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию.

"Подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня, при этом постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника, в случае возникновения угрозы личному составу наших подразделений во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории", - говорится в сообщении.

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