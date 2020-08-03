"Киевский террорист" требует, чтобы к нему допустили СМИ, пока стратегия правоохранителей - переговоры, - Геращенко

Террорист, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждающий, что в рюкзаке у него взрывчатка, требует допуска к себе представителей средств массовой информации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает замглавы МВД Антон Геращенко.

"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некие интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке… Стратегия на сегодняшний момент – это переговоры. По итогам переговоров будут приниматься дальнейшие решения", - сказал Геращенко в прямом эфире на телеканале "Украина 24 в пятницу".

При этом, по словам замглавы МВД, пока неизвестно, есть ли у этого человека настоящее взрывное устройство или оружие.

Также Геращенко отметил, что на месте осталась только руководитель отделения банка, остальные сотрудники покинули здание. "По предварительной информации он ее не удерживал, он готов был остаться там сам со своей якобы бомбой", - рассказал замглавы ведомства.

Он также сообщил, что правоохранители уже имеют предварительную информацию о личности злоумышленника.

"Предварительно мы установили, что это человек 32 лет… Кажется, мы знаем, кто это", - добавил он.

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Также замглавы МВД призвал киевлян воздержаться от пребывания на перекрестке ул Богдана Хмельницкого и Владимирская, где находится отделение банка.

Отвечая на вопрос о том, каким образом ведутся переговоры со злоумышленником, Геращенко сказал: "Там находится сотрудник полиции".

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.