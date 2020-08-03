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"Киевский террорист" требует, чтобы к нему допустили СМИ, пока стратегия правоохранителей - переговоры, - Геращенко

Террорист, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждающий, что в рюкзаке у него взрывчатка, требует допуска к себе представителей средств массовой информации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает замглавы МВД Антон Геращенко.

"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некие интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке… Стратегия на сегодняшний момент – это переговоры. По итогам переговоров будут приниматься дальнейшие решения", - сказал Геращенко в прямом эфире на телеканале "Украина 24 в пятницу".

При этом, по словам замглавы МВД, пока неизвестно, есть ли у этого человека настоящее взрывное устройство или оружие.

Также Геращенко отметил, что на месте осталась только руководитель отделения банка, остальные сотрудники покинули здание. "По предварительной информации он ее не удерживал, он готов был остаться там сам со своей якобы бомбой", - рассказал замглавы ведомства.

Он также сообщил, что правоохранители уже имеют предварительную информацию о личности злоумышленника.

"Предварительно мы установили, что это человек 32 лет… Кажется, мы знаем, кто это", - добавил он.

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Также замглавы МВД призвал киевлян воздержаться от пребывания на перекрестке ул Богдана Хмельницкого и Владимирская, где находится отделение банка.

Отвечая на вопрос о том, каким образом ведутся переговоры со злоумышленником, Геращенко сказал: "Там находится сотрудник полиции".

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

Киев (25692) переговоры (5074) терроризм (18692) требование (61) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+37
"Свинью, рояль и президента!"
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03.08.2020 13:42 Ответить
+26
"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3907
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03.08.2020 13:52 Ответить
+23
Попереджвли ж - не обирайте кловуна, бо буде цирк.
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03.08.2020 13:49 Ответить
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"Свинью, рояль и президента!"
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03.08.2020 13:42 Ответить
"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2070
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03.08.2020 13:50 Ответить
А чё - Янелох может!
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03.08.2020 14:02 Ответить
Шо, опять? (с)
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03.08.2020 13:42 Ответить
Опять псих, где старые добрые требования денег и самолета.
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03.08.2020 13:42 Ответить
Как говорит Глебыч- Вертолет,лям денег,блондинку и ящик водки))))
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03.08.2020 13:48 Ответить
велосипед, золотой батон и Мендель
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03.08.2020 14:23 Ответить
у мусоров плохо с воображением
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03.08.2020 13:52 Ответить
Голливудских фильмов обсмотрелся?
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03.08.2020 14:22 Ответить
спасибо антонина за то что держишь нас в курсе) по всем каналам полно картинок, но ты, как обычно знаешь все....
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03.08.2020 13:43 Ответить
"Киевский террорист" требует, чтобы к нему допустили СМИ, пока стратегия правоохранителей - переговоры, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8464
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03.08.2020 13:45 Ответить
Какой министр МВД - такие и теракты.
Какой президент - такой и министр МВД.
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03.08.2020 13:45 Ответить
бомбер уже взял под личный контроль?
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03.08.2020 13:55 Ответить
таки будет свинья и секас ?) (с) чёрное зеркало
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03.08.2020 13:45 Ответить
Ну зеля держись!!!!!! Я даже и не знаю что тебе прийдется сейчас исполнить.....
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03.08.2020 13:45 Ответить
Номер на роялі?
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03.08.2020 14:00 Ответить
сыграть на рояле своим корнишончиком на майдане.
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03.08.2020 14:01 Ответить
Если бы рояль...))) Как бы хрюнделя с фермы не пришлось везти...))))
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03.08.2020 14:12 Ответить
Ну так пустить ЗМІ, загрози немає, швидка треба з заспокійливим.
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03.08.2020 13:45 Ответить
А эта фраза:"Кажется, мы знаем, кто это". Источник: https://censor.net/n3211592
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03.08.2020 13:46 Ответить
Бубочку уже неделю как не видели. Озверел без видосиков?
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03.08.2020 13:55 Ответить
Какое на это раз задание Зеленому ишаку?
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03.08.2020 13:46 Ответить
Полонез Огинского
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03.08.2020 13:56 Ответить
Прибором на рояле?
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03.08.2020 14:00 Ответить
можно и яйца задействовать на аккордах.
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03.08.2020 14:02 Ответить
Иначе не умеет
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03.08.2020 14:02 Ответить
Нужно сразу стрелять, желающих стать террористом станет поменьше.Я думаю до зе наконец то дошло что не нужно было выполнять требования подобных людей
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03.08.2020 13:46 Ответить
Щоб припинити цей "тероризм" треба стріляти в режисера.
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03.08.2020 13:48 Ответить
Угрожаешь преЗЕденту?
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03.08.2020 13:57 Ответить
Мы все прекрасно знаем кто режиссер!
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03.08.2020 17:37 Ответить
відосік і фільм "Земляне"?
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03.08.2020 13:46 Ответить
может, у чувака ссылка затерялась... просит обновить
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03.08.2020 14:10 Ответить
якісь дебільні пішли "терористи-грабіжники" .
Банки захоплюють, а бабла і поїзд в КНДР не вимагають.
Невже Діму Гандона не можна було захопити для дачі інтервю?
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03.08.2020 13:47 Ответить
Овощ 2.0 2сезон 6серия (повторный сеанс)
Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна...
Смотреть всем... красивый видосик с шумгранатами, бэтэрами и маскишоу в титрах.
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03.08.2020 13:47 Ответить
Предупреждали же - нельзя соглашаться на требования террористов. Теперь ждите.
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03.08.2020 13:47 Ответить
Нужно соглашаться, а потом отстреливать.
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03.08.2020 13:49 Ответить
Попереджвли ж - не обирайте кловуна, бо буде цирк.
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03.08.2020 13:49 Ответить
вроде ж уже начали расстреливать террористов?
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03.08.2020 13:47 Ответить
Если хочет СМИ то понятно и зебилу даже что это дешевый спектакль с пародией на боевик,нормальный человек попросил б денег или пытался свалить с заложником коль попался и не удалось ограбить
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03.08.2020 13:47 Ответить
Нужно продолжить отстрел бешеных собак.
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03.08.2020 13:47 Ответить
"Кажется, мы знаем, кто это"
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03.08.2020 13:47 Ответить
Давай попроси про свинью. Стань героем.
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03.08.2020 13:48 Ответить
Лучше мендюлю в прямом эфире!
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03.08.2020 13:52 Ответить
Она не тянет на порноактрису.
Экстерьером не вышла.
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03.08.2020 13:59 Ответить
МВД пора в штат подставных журналистов и операторов принимать.
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03.08.2020 13:49 Ответить
Кацапська дестабілізація пeрeд наступом, шукають торчків та обіцяють дозу. Снайпeр та ніяких пeрeмовин - тільки так цe лікується бо далі підуть школи, садочки, лікарні...
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03.08.2020 13:49 Ответить
«Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке…Источник: https://censor.net/n3211592»

Це вже й не питають...
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03.08.2020 13:49 Ответить
там макс плохой щас волосы на себе рвет, що влез, как последний лох, в убогую маршрутку
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03.08.2020 13:49 Ответить
Главного переговорщика уже разбудили?
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03.08.2020 13:50 Ответить
"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3907
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03.08.2020 13:52 Ответить
Как можна штопаного гандонна обзывать "париньок"?!
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03.08.2020 15:02 Ответить
Аваков точно на место царя метит .заболел манией власти факт
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03.08.2020 13:51 Ответить
А тактика у них есть? Какие-то недолговечные у них стратегии.
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03.08.2020 13:52 Ответить
Скоро этот станет модным, особенно среди бомжей, берешь рюкзак с кирпичами, говоришь что там бомба и заставляешь президента ну скажем сплясать гопака. И все, ты знаменит и обеспечен жильем и едой.)))
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03.08.2020 13:52 Ответить
Не пройдет. Гопак - украинский народный танец. Зелю от одной мысли исполнить гопак - парализует. Вот свинью отодрать, или собаку, это самое то.
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03.08.2020 14:07 Ответить
7-40 же
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03.08.2020 15:21 Ответить
В тупой собачий рот...свинью
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03.08.2020 15:34 Ответить
У кого тоді на стадіоні, була маєчка, з написом: «POHUJ», від якої текли фанатки клоуна?
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03.08.2020 13:54 Ответить
даежь Оскара хоть уже в этот раз...
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03.08.2020 13:54 Ответить
народу показывают что , и у нас уже "как в Америке " "Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4461
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03.08.2020 13:55 Ответить
Геращенко, неделя началась безобразно скучно, фантазия отсутствует полностью. Придумай уже что-то новенькое.
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03.08.2020 13:56 Ответить
Цікаво, які ЗМІ запросив Пан Терорист? Сподіваюся не лише Г+Г...
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03.08.2020 13:58 Ответить
Еспресо ТВ
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03.08.2020 13:59 Ответить
Якщо так, то це буде цвях в свою труну
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03.08.2020 14:05 Ответить
"Цензор".
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03.08.2020 14:01 Ответить
Журнал "Плейбой".
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03.08.2020 14:06 Ответить
Не слід забувати, що рейтинг має ціну. Зробили показове шоу заради рейтингу Зелі, а про наслідки забули? Точніше, не забули, а не знали. Забути може розумний. Тупому не має чого забувати. Одна публічна поступка терористам = десяткам нових терактів.
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03.08.2020 13:58 Ответить
Всем смотреть картины Васи Ложкина и слушать группу AC\DC
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03.08.2020 14:00 Ответить
Первого пристрелили бы объявив на всю Украину, что так будет с каждым террористом и было бы дальнейших захватов заложников.
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03.08.2020 14:02 Ответить
А так все это грозит превратится в многосерийный сериал о террористах захватывающих заложников.
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03.08.2020 14:05 Ответить
Нужно пустить на переговоры Антошу Геращенко. Он такой великий, что накроет тот рюкзак полностью, еще и цел останется.
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03.08.2020 14:05 Ответить
Зеля у же сделал видеообращение, на манер в защиту высыхания Аральского моря в Узбекистане?
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03.08.2020 14:08 Ответить
Погнали только что пару броневиков и скорых.
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03.08.2020 14:08 Ответить
А натхненник терористів-послідовників тим часом...
"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1937
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03.08.2020 14:14 Ответить
Воно бздліве та гнусаве
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03.08.2020 14:31 Ответить
А чому б не допустити представників ЗМІ з відповідними заходами безпеки? Чи він може розказати щось дуже неприємне для влади жабинят або "правоохоронців"?
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03.08.2020 14:29 Ответить
Тот ,кто мог рассказать что-то очень неприятное для власти жабенят ,ликвидировали под Полтавой
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03.08.2020 15:36 Ответить
Пажалуйста, ну скажите что бутусова, и что всех заложников обменяет на него
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03.08.2020 14:38 Ответить
Почему опять полиция и геращенко?!
Чем СБУ занимается? Хотя догадываюсь...
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03.08.2020 15:05 Ответить
У СБУ главный отдел "К",он и работает.Эти ребята привыкли жрать хлеб с бооооольшим куском масла.
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03.08.2020 17:43 Ответить
 
 