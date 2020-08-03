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Новости Коронавирус и карантин
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Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский

Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областях и Буковине - более 40%. Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение начало действовать 3 августа.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Квартальщик, тебя вынесут с Банковой вперёд ногами, неужели ты этого ещё не понял ?
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03.08.2020 13:46 Ответить
+13
себе в параше создавай красные зоны и сиди там со своим фейковым ковидом, клоун

а лучше просто уйди, пока не вынесли вперед ногами
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03.08.2020 13:43 Ответить
+13
все Европа уже вышла на улицы против карантина как бесполезного ограничения а эти все еще не знают как перед выборами закрыть людей по домам.... заметьте, вовсю гуляющая Одесская и Херсонская области, где залелупым еще что-то можно словить на местных выборах не в красной зоне, а все западенские, где 10000% они ничего не поимеют, в красной... совпадение?
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03.08.2020 13:46 Ответить
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Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1074
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03.08.2020 13:43 Ответить
pnh
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03.08.2020 13:43 Ответить
себе в параше создавай красные зоны и сиди там со своим фейковым ковидом, клоун

а лучше просто уйди, пока не вынесли вперед ногами
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03.08.2020 13:43 Ответить
Самолайкер, а ты из каких рашкинских ...пеней вылез?
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03.08.2020 14:17 Ответить
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03.08.2020 13:45 Ответить
Квартальщик, тебя вынесут с Банковой вперёд ногами, неужели ты этого ещё не понял ?
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03.08.2020 13:46 Ответить
А в австралийском штате Виктория зарегистрированы 671 новых случаев инфицирования коронавирусом,и приняты строгие меры ! Твоя лепта в этом тоже есть?
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03.08.2020 14:09 Ответить
Мил человек, ты не знаешь что тут реально происходит. Спи спокойно. Я тебя извещу когда эту китайскую куклу Эндрюса и его банду подельников вышвырнут из власти и потянут в суд
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03.08.2020 14:31 Ответить
Опа-на! Ты,сидя в пригородах Мельбурна,очень хорошо знаешь,что твориться у нас тут в Молдове и в Украине,зато,ты не допускаешь,что мы можем знать,что твориться в Мельбурне... У тебя есть какие-то особые источники информации? Мне это интересно,потому что ты сейчас один из наиболее активных отрицателей Ковида,-а этим (отрицанием Ковида) сейчас занимаются пригожинские тролли. Разве это не подозрительно?
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03.08.2020 17:44 Ответить
Что "подозрительно" ? Официальная статистика ? Это обычная простуда. В прошлом году в Австралии был гриппозный сезон: 310000 заболевших, 900 умерли. Никто по этому поводу не убивал экономику. "Ковид" за семь месяцев - умерли 200 глубоких стариков в домах престарелых или в больницах. Это фуфлодемия, а не пандемия.
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04.08.2020 01:02 Ответить
Подозрительно то,что ты с утра до ночи на Цензоре и говоришь то,что говорят в московии и что говорят московиты другим! Разве это не подозрительно?
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04.08.2020 09:47 Ответить
У нас дурантин; всё равно дома сижу.
А говорю тебе официальные цифры. Цифры - не люди, цифры не врут.
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04.08.2020 10:24 Ответить
Но не все которые в карантине и заходят на Цензор,сидят тут с утра до вечера и повторяют методички Пригожина! Разве это не подозрительно?
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04.08.2020 12:26 Ответить
Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3201
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03.08.2020 14:28 Ответить
все Европа уже вышла на улицы против карантина как бесполезного ограничения а эти все еще не знают как перед выборами закрыть людей по домам.... заметьте, вовсю гуляющая Одесская и Херсонская области, где залелупым еще что-то можно словить на местных выборах не в красной зоне, а все западенские, где 10000% они ничего не поимеют, в красной... совпадение?
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03.08.2020 13:46 Ответить
Тернополь и Луцк забили на бубачкину красную зону.

И шо интересно, Швеция и Беларусь, в которых вообще не было карантина, по данным сайта МОЗ находятся в зеленой зоне.
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03.08.2020 14:13 Ответить
И секта коронабесов почему-то не может показать гор трупов и намертво легшие системы здравоохранения в Швеции и Беларуси.
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03.08.2020 14:18 Ответить
умница!

цифры по смертности от фейкового ковида и к примеру, гриппа за этот год - в студию!

может тогда начнет доходить, с каким масштабом ***** и дибилизации столкнулся Мир?!

НЕТ НИКАКОЙ ПАНДЕМИИ, все это - развод с целью срезать пузыри на биржах и дать возможность заработать на падении котировок знающим людям
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03.08.2020 14:41 Ответить
Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський - Цензор.НЕТ 251
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03.08.2020 14:57 Ответить
Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4877
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03.08.2020 14:57 Ответить
Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5178
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03.08.2020 13:48 Ответить
Давай бухти мне как космические корабли бороздят Большой театр, а я посплю (с)
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03.08.2020 13:48 Ответить
теперь оказывается, що зеля нелох еще и в биологии
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03.08.2020 13:51 Ответить
Руки так и чешутся дать щелбана этому кретину .а лутше пиявку что голова отлитела накуй в ростов))
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03.08.2020 13:54 Ответить
краще гарного копняка !
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03.08.2020 14:24 Ответить
для пребывающих из ОРДЛО никакого адаптивного карантина нет. Что это за срань? И кто он этот президент?
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03.08.2020 13:54 Ответить
Янелох - просто дурак и его слова ничего не значат.
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03.08.2020 13:55 Ответить
Сначала сам объясни зачем ты за деньги налогоплательщиков ездил на свой -надцатый отдых в оранжевую зону в Ивано-Франковскую область.

1 серпня 2020 року.

Володимир Зеленський з родиною перебувають у президентській резиденції "Синьогора"
Президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський разом з родиною прибув на Прикарпаття 31 липня, повідомляє місцеве видання "https://galka.if.ua/rodina-zelenskogo-provodit-vikend/?fbclid=IwAR2X4-U35Uc2Pk3Zwdr7zzjvwA9nh2M0G0V04rlvy61lVhfVn1jOrUewVnE Галка " з посиланням на кількох джерел.

Відомо, що він проводить вихідні разом з родиною у президентській резиденції "Синьогора", що неподалік села Гута. Туди приземлився гелікоптер, який оминув Івано-Франківськ.
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03.08.2020 13:56 Ответить
Не пам'ятаю, щоб Порошенко побував хоч в одній з президентських резиденцій. А зеленський залюбки користується іми, хоча обіцяв віддати дітям.
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03.08.2020 22:24 Ответить
Местные власти уже просто не верят зеЛенину и его Кабмину, потому как система тестирования, интерпретации деления на карантийные зоны - является непрозрачной, мутной. Одним всё или почти всё, другим - ничего.
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03.08.2020 14:06 Ответить
Так пригласи меров и обьясняй как в супереч конституции ты запровадив карантин, а люди, послухають твои поясення. А то шо то протявкал и скрылся до следующего видосика.
Можешь даже в смартфоне пообщаться если людей боишься.
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03.08.2020 14:06 Ответить
подайте в КСУ скаргу, чтобы уже закончить с этой тухлой темой "противоречия карантина Конституции".
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03.08.2020 14:20 Ответить
Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3115
Давай на Ростов.
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03.08.2020 14:09 Ответить
Здрасьте. Очередной логический перл. Действенная помощь Минздраву.

Там вообще-то в тексте Постановления написано, КАК и ЗАЧЕМ.
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03.08.2020 14:18 Ответить
ЗЕ, Ростов ждет!
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03.08.2020 14:27 Ответить
какой ещё Ростов?!
Только держак от лопаты в стиле Каддафи! Или хотя-бы верёвка на ноги, как в случае Муссолини.
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03.08.2020 15:13 Ответить
а офіс президента поділили на зони ?
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03.08.2020 14:33 Ответить
не нужно заставлять - они хотят переболеть и сэкономить на вакцинации.
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03.08.2020 14:58 Ответить
ну як відбувається поділ на зони? Як сеча в голову як вдарить.
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03.08.2020 15:11 Ответить
 
 