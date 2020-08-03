Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областях и Буковине - более 40%. Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.
Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение начало действовать 3 августа.
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а лучше просто уйди, пока не вынесли вперед ногами
А говорю тебе официальные цифры. Цифры - не люди, цифры не врут.
И шо интересно, Швеция и Беларусь, в которых вообще не было карантина, по данным сайта МОЗ находятся в зеленой зоне.
цифры по смертности от фейкового ковида и к примеру, гриппа за этот год - в студию!
может тогда начнет доходить, с каким масштабом ***** и дибилизации столкнулся Мир?!
НЕТ НИКАКОЙ ПАНДЕМИИ, все это - развод с целью срезать пузыри на биржах и дать возможность заработать на падении котировок знающим людям
1 серпня 2020 року.
Володимир Зеленський з родиною перебувають у президентській резиденції "Синьогора"
Президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський разом з родиною прибув на Прикарпаття 31 липня, повідомляє місцеве видання "https://galka.if.ua/rodina-zelenskogo-provodit-vikend/?fbclid=IwAR2X4-U35Uc2Pk3Zwdr7zzjvwA9nh2M0G0V04rlvy61lVhfVn1jOrUewVnE Галка " з посиланням на кількох джерел.
Відомо, що він проводить вихідні разом з родиною у президентській резиденції "Синьогора", що неподалік села Гута. Туди приземлився гелікоптер, який оминув Івано-Франківськ.
Можешь даже в смартфоне пообщаться если людей боишься.
Давай на Ростов.
Там вообще-то в тексте Постановления написано, КАК и ЗАЧЕМ.
Только держак от лопаты в стиле Каддафи! Или хотя-бы верёвка на ноги, как в случае Муссолини.