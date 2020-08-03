Количество зарегистрированных в Украине переселенцев увеличилось за период карантина на 5,3 тыс. человек, - Минсоцполитики
В Министерстве социальной политики сообщили, что количество внутренне перемещенных лиц с Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 3 августа 2020 года, составило 1 млн 450 тыс. 798 чел.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министерства.
"По состоянию на 3 августа 2020 года, согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, поставлено на учет 1 450 798 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - сообщило министерство.
Таким образом, это на 0,37%, или 5 ты. 286 чел., больше, чем по состоянию на 10 марта 2020 года.
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Люсьєна Степанківа
показать весь комментарий03.08.2020 16:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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