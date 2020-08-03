Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины
Депутаты Луцкого горсовета не согласны с отнесением города к красной зоне карантина, поскольку решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС противоречит Конституции Украины и Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луцкого горсовета.
"Поэтому, руководствуясь Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине", Конституции Украины, Европейской хартии местного самоуправления, информацией Главного санитарного врача Украины, управления здравоохранения Луцкого городского совета по уровню заболеваемости, учитывая обращения субъектов хозяйствования, граждан Луцкой городского территориальной громады и Прилуцкого старостинского округа, учитывая заключение постоянной комиссии городского совета по вопросам генерального планирования, строительства, архитектуры и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и энергосбережения, депутаты Луцкого городского совета проголосовали против так называемой "красной" карантинной зоны", - говорится в сообщении.
Исполнительным органам городского совета, коммунальным предприятиям, учреждениям, организациям поручено обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Луцкой городской территориальной громады и Прилуцкого старостинского округа.
Луцкий городской совет обещает юридическую защиту всем предпринимателям, предприятиям, учреждениям и организациям, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина в связи с внесением Луцка в "красную зону". И предусмотреть в бюджете громады деньги на возмещение субъектам предпринимательской деятельности убытков.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
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Доводимо до відома громадян України, органів місцевого самоврядування та всіх зацікавлених осіб.
Рішення державної комісії с питань техногенно-екологічної безпеки по встановленню рівнів епідемічної безпеки поширення COVID-19 від 31 липня 2020 р. (протокол №15)
є сфальсифікованим і юридично нікчемним.
https://drive.google.com/file/d/1hhs4f6K5DAsasbbtV4BXWzy24ed2ZWtx/view?usp=sharing Документ
Даний документ, за відсутністю на засіданні голови комісії прем'єр-міністра України Шмигаля, було підписано міністром охорони здоров'я України Степановим, який іменує себе "заступником голови комісії" .
https://1.bp.blogspot.com/-NspzlGhIx68/XyfCgd0ucrI/AAAAAAAAAoI/Fu2YLr6dl6gPMqFMOOZhzbUwL2IauFzygCLcBGAsYHQ/s1600/1cc.png
Це не відповідає дійсності і є грубим перевищенням повноважень посадовою особою та спробою фальсифікації офіційного документу, що мало серйозні соціально-економічні наслідки.
див. додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 336-р
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zminu-skladu-derzhavnoyi-komisim250320yi-z-pitan-tehnogenno-ekologichnoyi-bezpeki-ta-nadzvichajnih-situacij Документ
https://1.bp.blogspot.com/-DyWkUWniHe0/XyfC96Mvy6I/AAAAAAAAAoQ/TSH9ccl6ZrcGSFBXNRm5hy7TFD8bELgPACLcBGAsYHQ/s1600/2%25D1%2581%25D1%2581.png
Просимо Державну бюро розслідувань відреагувати на факт порушення законодавства посадовою особою.
становись людиною...
если тебе поперёк горла "мова армія віра", то кто ты? сам знаешь.
А убить стариков недоступностью медицинской помощи - очень "гуманно", конечно. В Украине В ДЕНЬ умирает от сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем умерло за 4 месяца фейковой эпидемии.
а так, действия власти и рассчитаны на то, чтобы запустить в стране негатив по западным областям...выборы скоро и отопительный сезон с ценами на газ и эл..
А неподчинение страшнее любого вируса.
А ты в суд подай.
Пусть ЗЕлень в Квартале командует.
Жгите дальше
Это скорее в нулевочном Мухосранске под гербом двухголового мутанта давно заполоненном орками опять что-то закроют, а об Украину уже многие гадины зубы обламали.
P.S.:Среди всех моих родственников и знакомых нет ни одного кто заразился бы пресловутым "коронавирусом".
https://take-profit.org/statistics/gdp/sweden/
Спасибо, посмеялись.
а те, що економіка Швеції залежить і від світової, гівенце не усвідомлює
Про Конституцію вони згадали, блін!
Надо продолжить " битву" ещё на ху.....лярд.
Поэтому вирус будет непобедим пока туда будут башлять.
Пияків та курців лікує за 20 хвилин
https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/rivne/40757-40757/#item-40757
Проколює спицею щоки, танцює на вогні, опускає руки у розплавлений свинець сарненський екстрасенс
Чоловік з надзвичайними здібностями живе у селі Любиковичі Сарненського району. З юних літ Іван Артюшок захоплювався гіпнозом, магією, що було ризиковано у Радянському Союзі. А ще силою думки лікує від різних хвороб, знімає прокльони, вроки і навіть може впливати на події.
http://mistovechirne.in.ua/wp-content/uploads/2015/11/DSCN1032.jpg Вона, ніби ************* рентген, «сканує» людський організм, бачить колір аури, діагностує недуги і дарує щастя батьківства бездітним.
Зізнаюся, що до знайомства з цією жінкою я з недовірою ставилася до знахарок, провидців та екстрасенсів. Та Лідія Антонівна не лише змусила мене повірити в неймовірне, а й навіть дещо приголомшила. З відстані в півтора метра, якусь мить «посканувавши» моє тіло очима і описавши в повітрі руками кілька кругів, вона докладно перерахувала не лише всі мої болячки, а й деякі відомі лише мені моменти з мого життя.
до осени осталось всего ничего.
а потом начнется истерика у мера и депутатов. почему моз нифига не делает))))
Задрали вже своїм грьобаним карантином!