Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины

Депутаты Луцкого горсовета не согласны с отнесением города к красной зоне карантина, поскольку решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС противоречит Конституции Украины и Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луцкого горсовета.

"Поэтому, руководствуясь Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине", Конституции Украины, Европейской хартии местного самоуправления, информацией Главного санитарного врача Украины, управления здравоохранения Луцкого городского совета по уровню заболеваемости, учитывая обращения субъектов хозяйствования, граждан Луцкой городского территориальной громады и Прилуцкого старостинского округа, учитывая заключение постоянной комиссии городского совета по вопросам генерального планирования, строительства, архитектуры и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и энергосбережения, депутаты Луцкого городского совета проголосовали против так называемой "красной" карантинной зоны", - говорится в сообщении.

Исполнительным органам городского совета, коммунальным предприятиям, учреждениям, организациям поручено обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Луцкой городской территориальной громады и Прилуцкого старостинского округа.

Луцкий городской совет обещает юридическую защиту всем предпринимателям, предприятиям, учреждениям и организациям, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина в связи с внесением Луцка в "красную зону". И предусмотреть в бюджете громады деньги на возмещение субъектам предпринимательской деятельности убытков.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

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