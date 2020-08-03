РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10263 посетителя онлайн
Новости
60 833 218

Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания

"Киевский террорист" Каримов Сухроб задержан спецназом. Взрыва не случилось

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно. В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Видео 112

Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан 01
Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан 02
Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан 03
Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан 04

Читайте также: "Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - Геращенко

Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан 05Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан 06
Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан 07

Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил задержание: "Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение".

Заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь сообщил, что сейчас помещение банка проверяют взрывотехники. Открыто уголовное производство по статье 258 (террористический акт).

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.

Киев (25692) спецназ (619) терроризм (18692) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+64
Цей узбєк? Нє?Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан - Цензор.НЕТ 483
показать весь комментарий
03.08.2020 15:02 Ответить
+51
Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан - Цензор.НЕТ 7494
показать весь комментарий
03.08.2020 15:04 Ответить
+49
Хватить, астанавітєсь! На широкій груді авякяна і так місця вже немає для медалей і нагород!
показать весь комментарий
03.08.2020 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
епідемія "тірора", як один з наслідків розповсюдження ковід та й провалу реформ!
показать весь комментарий
03.08.2020 22:17 Ответить
Молодцы, хлопцы!
показать весь комментарий
03.08.2020 22:17 Ответить
Українці будьте пильні,не спроста "теракти" зачастили,області непокірних ізолюють під марку карантину,фактично Україну федерелізують Макаков готує звертання демократії і мусорську диктатуру.
показать весь комментарий
03.08.2020 22:22 Ответить
совсем 95-й квартал скис
показать весь комментарий
04.08.2020 00:40 Ответить
сабакав?! тебе не надаело?!
показать весь комментарий
04.08.2020 01:19 Ответить
Молодцы, чётко.
показать весь комментарий
04.08.2020 02:12 Ответить
Моя думка,це постанова.Пояснювати не буду тим,хто не зрозумів.
показать весь комментарий
04.08.2020 03:59 Ответить
Такое ощущение что этими комичными "террористами" отвлекают народ от низких рейтингов ZE
показать весь комментарий
04.08.2020 04:11 Ответить
очередной тупой ролик преЗЕдента
показать весь комментарий
04.08.2020 05:08 Ответить
тепер трактористи будуть кожен день? дивіться "зелупяє" всі
показать весь комментарий
04.08.2020 06:56 Ответить
Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 6470
показать весь комментарий
04.08.2020 07:17 Ответить
а чо спецназеры в легких бронежилетах... на такие захваты надо тяжелые одевать...
показать весь комментарий
04.08.2020 07:18 Ответить
тануна. жарко же. а вдруг по кукурузе бегать придётся в центре Киева...
показать весь комментарий
04.08.2020 07:26 Ответить
D ....
показать весь комментарий
04.08.2020 07:32 Ответить
Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 1547
показать весь комментарий
04.08.2020 07:52 Ответить
Сухроб Каримов заявил, что он - резидент Украины и проживает здесь «около 5 лет».
Он представился так: «Я - Святой Дух, Господь Бог».

На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: «А Вас все устраивает в жизни?».
«Да все не так, ребята. Украина - это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы - вы выбрали шута. Зеленский - это Машка, актер, шут.
Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? До него были столько президентов - хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся как к скоту.
Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить.
Все президенты (которые были до этого - ред.) - они марионетки, шуты!
Не должно быть ни одного президента. Президенты - это предатели. Какой президент хоть раз заступился за хоть одного гражданина Украины?».
Другие подробности. На вопрос, какое тогда должно быть управление, если нет президента, мужчина ответил: «Святой дух - общемировое: один человек управляет всем миром. Согласно закону Бога. Бог же - он один».
По мнению злоумышленника, много религий - это большая проблема человечества, так как религия - это инструмент управления сознанием.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:32 Ответить
Страница 3 из 3
 
 