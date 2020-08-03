Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания

"Киевский террорист" Каримов Сухроб задержан спецназом. Взрыва не случилось

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно. В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

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Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил задержание: "Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение".

Заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь сообщил, что сейчас помещение банка проверяют взрывотехники. Открыто уголовное производство по статье 258 (террористический акт).

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

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Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.