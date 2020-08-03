Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания
"Киевский террорист" Каримов Сухроб задержан спецназом. Взрыва не случилось
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно. В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.
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Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил задержание: "Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение".
Заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь сообщил, что сейчас помещение банка проверяют взрывотехники. Открыто уголовное производство по статье 258 (террористический акт).
Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".
Представители полиции начали переговоры с террристом.
Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.
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Он представился так: «Я - Святой Дух, Господь Бог».
На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: «А Вас все устраивает в жизни?».
«Да все не так, ребята. Украина - это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы - вы выбрали шута. Зеленский - это Машка, актер, шут.
Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? До него были столько президентов - хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся как к скоту.
Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить.
Все президенты (которые были до этого - ред.) - они марионетки, шуты!
Не должно быть ни одного президента. Президенты - это предатели. Какой президент хоть раз заступился за хоть одного гражданина Украины?».
Другие подробности. На вопрос, какое тогда должно быть управление, если нет президента, мужчина ответил: «Святой дух - общемировое: один человек управляет всем миром. Согласно закону Бога. Бог же - он один».
По мнению злоумышленника, много религий - это большая проблема человечества, так как религия - это инструмент управления сознанием.