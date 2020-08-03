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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине

Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в стране необходимо создать возможность для разработки вакцин и лекарств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом глава государства сказал во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине.

Президент затронул вопрос обеспечения всех условий для того, чтобы украинские ученые имели необходимое оборудование, лаборатории, финансирование и т.д., чтобы стратегически наше государство имело возможность для создания лекарств и вакцин в будущем в Украине.

Напомним, ранее Зеленский потребовал четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня.

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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение начало действовать 3 августа.

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20889) карантин (16729) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
всє учониє давно за бугром, тута лишились какадеміки квартальних перформацій...
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03.08.2020 15:01 Ответить
+9
Ага. Нужно им твою запись на игре х...ем на пианино показывать 24 на 7, для повышения морального духа. Все что нужно (сокращение медицинских программ в 2-3 раза) ты уже сделал.
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03.08.2020 15:02 Ответить
+9
это напоминает мне ссерию - генеральный секретарь - поручил))
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03.08.2020 15:05 Ответить
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всє учониє давно за бугром, тута лишились какадеміки квартальних перформацій...
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03.08.2020 15:01 Ответить
Ага. Нужно им твою запись на игре х...ем на пианино показывать 24 на 7, для повышения морального духа. Все что нужно (сокращение медицинских программ в 2-3 раза) ты уже сделал.
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03.08.2020 15:02 Ответить
Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине - Цензор.НЕТ 4312
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03.08.2020 15:08 Ответить
Еще год и на геращенку будет похож.
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03.08.2020 15:13 Ответить
Скорее над торчка под бутиратом. Хотя он уже и сейчас похож
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03.08.2020 15:21 Ответить
мозги заплыли....
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03.08.2020 15:27 Ответить
Там мозги -- для выдумывания шуток. Так что: "шуточный орган заплыл"
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03.08.2020 15:32 Ответить
он их не выдумывал, там авторы были которые ему шутки писали. Вова только озвучивал.
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03.08.2020 16:22 Ответить
Тем более.
Фото чуть ниже прекрасно иллюстрирует процесс рожания слов в том мозгу.
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03.08.2020 17:47 Ответить
це він на собі вакцини випробовує ? якщо так далі піде то або вибухне , або полетить як олімпійській мішка !
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03.08.2020 15:29 Ответить
А глазки то в совместном предприятии.😀Під яким препаратом цей бомбардир.
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03.08.2020 15:45 Ответить
Зеленський заявив про необхідність забезпечення вчених всім необхідним для створення вакцин в Україні - Цензор.НЕТ 7055
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03.08.2020 15:58 Ответить
алё..гараж...какая вакцина? там террориста спасать пора - рейтинг программы падает! ))))
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03.08.2020 15:03 Ответить
Ну не дурак?!
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03.08.2020 15:03 Ответить
Конечно, дурак! Причем, дистиллированный.
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03.08.2020 15:05 Ответить
"... дистиллированный."
калірований.
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03.08.2020 15:12 Ответить
Создание вакцин это не наука, а бизнес - отработанные технологии и современные исследовательские центры с дорогим обораудованием.
Ученые тут на 2-х ролях.
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03.08.2020 15:04 Ответить
А ему в мозги "советники" от медицины вложили новую схему по дерибану бабла. Если уж вкладывать деньги, то в разработки новых лекарств, медтехники и методик профилактики и лечения.
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03.08.2020 17:32 Ответить
А где "президент поручил"?
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03.08.2020 15:04 Ответить
"Взяв під особистий контроль". Хана вакцині.
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03.08.2020 15:10 Ответить
может он не может поручать, некому, наверное, просто отлично знает уровень "министров" и "слуг народа", и может поручить им только сбегать за пивом, или, там, распилить кой-чего, если что еще осталось (хотя, наверное, на такое поручений ненужно, это врожденное).
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03.08.2020 15:15 Ответить
это напоминает мне ссерию - генеральный секретарь - поручил))
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03.08.2020 15:05 Ответить
Вова да, Вова стратег. Через півроку пандемії COVID19 до нього дійшло, що треба створювати вакцини!
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03.08.2020 15:05 Ответить
Насамперед треба забезпечити припіздента пілюлями і санітарами!
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03.08.2020 15:06 Ответить
********* и памперсами.
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03.08.2020 15:07 Ответить
Это нужно был делать полгода назад а не когда уже во многих странах заканчивают проводить испытания и готовятся к производству.
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03.08.2020 15:08 Ответить
Ну да, когда фонд по борьбе с ковидом роздали то на дороги, то ментам. Давайте еще раз сбросимся.
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03.08.2020 15:08 Ответить
Корукцию и кумовство побороли дороги построили щя также и вакцину изобретём...
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03.08.2020 15:09 Ответить
кто сел за продажу масок?
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03.08.2020 15:09 Ответить
Х...й вам в ж...у, это Верховная Рада
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03.08.2020 15:22 Ответить
так кто их посадит,они же памятники клоуны
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03.08.2020 15:26 Ответить
Это, как с выплатой надбавки 300% врачам за борьбу с коронавирусом?...
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03.08.2020 15:09 Ответить
Введіть в пошуку Google maps "маленьке зелене чмо"😀
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03.08.2020 15:10 Ответить
Что это заявление мне дает, и что мне делать, или это просто сообщили, что блазень жив здоров, чтоб я не переживал?
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03.08.2020 15:10 Ответить
Атец нации, Абеспокоился. А ви, невдячні, не розумієте.
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03.08.2020 15:13 Ответить
В Україні треба створити вакцину проти подібних презедентів! Ліувати потрібно хірургічними методами. Ліки на поможуть!
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03.08.2020 15:10 Ответить
У нас сусідка таку вакцину жене, шо вчоним і не снилася. І без інвестицій, шо характерно.
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03.08.2020 16:30 Ответить
неадекват
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03.08.2020 15:12 Ответить
Так уже лям же давал? Что никто не согласился ??? Феерический долбо@б.
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03.08.2020 15:13 Ответить
2 августа с мордовской исследовательской лаборатории иностранные спецслужбы похитили двух инопланетян -. газета "Мордовский Моряк"
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03.08.2020 15:15 Ответить
Леня Космос первый, а кто второй?
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03.08.2020 15:23 Ответить
"когда у общества нет цветовой дифференциации по зонам, то нет цели!" )
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03.08.2020 15:17 Ответить
Вакцины сделать!!! Есть!!!
Раз,два вакцины сделаны.
Без финансирования, а зачем, можно и так просто раз, два и готово.
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03.08.2020 15:26 Ответить
Вакцина есть? -- Придите к Бубочке и получите миллион (один миллион амер. долларов). Он обещалЬ!
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03.08.2020 15:37 Ответить
А літачок, а бомбочки?! Все, в бібочки нова забавка?
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03.08.2020 15:29 Ответить
Бубочка думает, что для разработки вакцины нужен микроскоп, пробирки и холодильник. А про миллиард американских долларов ему никто не сказал...
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03.08.2020 15:31 Ответить
Всіх вчених забезпечують шпателями та шмарклями з вірусом
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03.08.2020 15:35 Ответить
Он про деньги для ученых не сказал. Или я не увидел?
"Создание необходимых условий для..." требует больших денег. Он уже решил этот вопрос?
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03.08.2020 15:35 Ответить
Нечего обсуждать. Очередная шутка кв-95.
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03.08.2020 15:38 Ответить
И ДАЛ ИМ СПИРТ И ВАТУ !)
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03.08.2020 15:48 Ответить
а в нас є такі вчені ?
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03.08.2020 15:54 Ответить
нет.
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03.08.2020 16:25 Ответить
Тримайте 5000 гривень і ні в чому собі не відмовляйте.
А може аж цілий лімон баксів виділить?
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03.08.2020 16:03 Ответить
Эко хватил булавоносец ! Где ж стока денег взять? Может зряплату кварталу снизить?
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03.08.2020 16:14 Ответить
Ще би самих учоних десь роздобути. Останніх бачили на речовому ринку. Труси продавали. Але то давно було... А от клоунів в крахні ще фата.
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03.08.2020 16:24 Ответить
Гнида, зарплата врача двести баксов,
Зелёное говно pnx
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03.08.2020 17:19 Ответить
"Вакцина" от ОРВИ (а коронавирус это ГРИПП) - это БРЕД и околонаучная ЧУШЬ!/
Будет очередной распил бабла!
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03.08.2020 18:27 Ответить
Та уже нема кому ті умови створювати.
Наукою займатись, це не чреслами на сцені трясти - далеко не всі можуть.

Потрібні десятиліття для створення середовища, де можуть зростати, плекатись науковці.
В Україні сьогодні процвітає (у медицині) лженаука, псевдонаука, імітація науки.
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03.08.2020 21:12 Ответить
Давати як новину абсолютно банальні заяви зеленського виглядає як його тролінг.
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03.08.2020 21:30 Ответить
 
 