Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в стране необходимо создать возможность для разработки вакцин и лекарств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом глава государства сказал во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине.

Президент затронул вопрос обеспечения всех условий для того, чтобы украинские ученые имели необходимое оборудование, лаборатории, финансирование и т.д., чтобы стратегически наше государство имело возможность для создания лекарств и вакцин в будущем в Украине.

Напомним, ранее Зеленский потребовал четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня.

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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение начало действовать 3 августа.