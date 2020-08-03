Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в стране необходимо создать возможность для разработки вакцин и лекарств.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом глава государства сказал во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине.
Президент затронул вопрос обеспечения всех условий для того, чтобы украинские ученые имели необходимое оборудование, лаборатории, финансирование и т.д., чтобы стратегически наше государство имело возможность для создания лекарств и вакцин в будущем в Украине.
Напомним, ранее Зеленский потребовал четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавирусной инфекции. Распределение начало действовать 3 августа.
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Фото чуть ниже прекрасно иллюстрирует процесс рожания слов в том мозгу.
калірований.
Ученые тут на 2-х ролях.
памятникиклоуны
Раз,два вакцины сделаны.
Без финансирования, а зачем, можно и так просто раз, два и готово.
"Создание необходимых условий для..." требует больших денег. Он уже решил этот вопрос?
А може аж цілий лімон баксів виділить?
Зелёное говно pnx
Будет очередной распил бабла!
Наукою займатись, це не чреслами на сцені трясти - далеко не всі можуть.
Потрібні десятиліття для створення середовища, де можуть зростати, плекатись науковці.
В Україні сьогодні процвітає (у медицині) лженаука, псевдонаука, імітація науки.