В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив

На 1 августа в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн для 1755 компаний.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Инициированная президентом в начале года программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)", - сообщила Ковалив.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Ковалив отметила, что в настоящее время программа кредитования "5-7-9%" доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней, что свидетельствует об успешности инициативы.

Замглавы ОП указала, что программа будет постоянно расширяться, к участию в ней будут пытаться привлечь как можно большее количество предприятий и частных лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине