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В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив

В рамках программы

На 1 августа в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн для 1755 компаний.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Инициированная президентом в начале года программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)", - сообщила Ковалив.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Ковалив отметила, что в настоящее время программа кредитования "5-7-9%" доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней, что свидетельствует об успешности инициативы.

Замглавы ОП указала, что программа будет постоянно расширяться, к участию в ней будут пытаться привлечь как можно большее количество предприятий и частных лиц.

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Автор: 

кредит (2378) Ковалив Юлия (53) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+5
В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 4527
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03.08.2020 15:12 Ответить
+5
А главное, все кредиты под 5, 7 и 9% достались правильным людям. А заплатят за них остальные, неправильные.
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03.08.2020 15:28 Ответить
+3
позичальники вже почали купувати собі острови
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03.08.2020 15:17 Ответить
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В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 4527
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03.08.2020 15:12 Ответить
беня и ахметка набрали кредитов на 3.3 млрд.грн... что-то совсем мало))
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03.08.2020 15:34 Ответить
..хочу кредит,хотя бы под 9%-ХРЕН достанется. Уже все раздали...
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03.08.2020 15:16 Ответить
позичальники вже почали купувати собі острови
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03.08.2020 15:17 Ответить
И сколько из 3 лярдов досталось не Бене?
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03.08.2020 15:22 Ответить
На бене свет клином не сошелся. Еще есть Ахметов.
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03.08.2020 15:50 Ответить
Та ти що,цілих 100 мільйонів євро.
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03.08.2020 15:24 Ответить
А главное, все кредиты под 5, 7 и 9% достались правильным людям. А заплатят за них остальные, неправильные.
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03.08.2020 15:28 Ответить
Може вона особисто це розкаже і покаже на графіку перспективи кредитів особисто Карімову Сухробу Рахматовічу.
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03.08.2020 15:40 Ответить
Выдали , но вопрос в том СКОЛЬКО из них будет возвращено)))
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03.08.2020 21:29 Ответить
 
 