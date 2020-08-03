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В Украине открылся рынок газа для населения: формула "Амстердам +" прекратила действие

В Украине открылся рынок газа для населения: формула

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

"Сегодня (1 августа. - прим.) открылся рынок газа для украинцев и будто ничего не изменилось. Земля крутится, газ течет по трубе, поставщик - тот самый газзбут, что и вчера. Но одновременно изменилось все - украинцы наконец получили возможность почувствовать себя свободными клиентами, которые имеют право выбора, вместо статуса потребителя", - написал 1 августа в Facebook председатель правления НАК" Нафтогаз Украины "Андрей Коболев.


Соответственно, с 1 августа приостановила действие формула ценообразования на газ на базе газового хаба TTF в Нидерландах плюс стоимость его доставки - так называемая формула "Амстердам +" .
Однако стоимость газа для населения и в дальнейшем продолжит формироваться по принципу импортного паритета - то есть цена газа на европейском хабе плюс стоимость его доставки в Украину.


"Пока мы нетто-импортер газа, цена в Украине будет "импортный паритет плюс ". Иначе работать не может. Если добыча превысит потребление, то будет формула экспортный паритет. Это аксиомы рыночных механизмов, иначе не работает ", - пояснил в конце июля генеральный директор "Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.


Формула импортного паритета при определении цены на газ закреплена в решении правительства о выборе поставщика "последней надежды", которым стал государственный НАК "Нафтогаз Украины". Согласно постановлению Кабинета Министров, поставщик "последней надежды" вынужден гарантированно продавать газ населению в течение 60 дней по цене на газовом хабе в Германии NCG плюс стоимость доставки в Украину.


Напомним, принцип импортного паритета при формировании цены на природный газ для населения действует с 2017 года. До 2020 года действовала так называемая формула "Дюссельдорф +", то есть цена на хабе NCG плюс доставка в Украину. С февраля 2020 начала действовать формула "Амстердам +", которая предусматривала стоимость газа на хабе TTF плюс его доставка. Такой подход для определения цены газа для населения был введен правительством Алексея Гончарука и утвержден правительством Дениса Шмыгаля в меморандуме с МВФ.


Формула импортного паритета - "Роттердам +" - также действовала в Украине в 2016-2019 годах для определения стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".

Автор: 

Газ (10237) Коболев Андрей (459)


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Топ комментарии
+31
хто знає нових постачальників газу для населення ?
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03.08.2020 15:15 Ответить
+26
Рынок вроде есть но на нем стоит одинокий продавец.))
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03.08.2020 15:21 Ответить
+22
Вы говорят теперь свободны, хотите покупайте газ у единственного поставщика а хотите не покупайте, но за трубу все равно должны платить, свобода выбора мля.
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03.08.2020 15:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну и что делать? если в течении двух месяцев не выберешь поставщика?
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03.08.2020 15:15 Ответить
будет автоматом нафтогаз по своим ценам
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03.08.2020 15:21 Ответить
валежник.на крайняк забор разобрать можна
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03.08.2020 15:37 Ответить
Мебель тоже сгодится,еще всякий хлам,книжки, двери внутренние ....да ночью можно где кустик а где и дерево..главное чтоб мусора не заметили и балаклаву одеть а то вдруг веб-камера установлена....
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03.08.2020 17:15 Ответить
Там вибір як при совку.....
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03.08.2020 20:08 Ответить
хто знає нових постачальників газу для населення ?
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03.08.2020 15:15 Ответить
никто
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03.08.2020 15:18 Ответить
ага, оральный секс
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03.08.2020 15:19 Ответить
Амстердам закрили, буде відкрито Роттердам+! )))
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03.08.2020 15:17 Ответить
Не не не, будет не Роттердам +, а Вроттедам+++.
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03.08.2020 15:56 Ответить
Через Попенгаген...
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03.08.2020 16:01 Ответить
Это ближе к Рош Ашана.
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03.08.2020 16:06 Ответить
если есть рынок - значит можно отказаться от "услуг" ... ? и от отопления -тоже? глобальное потепление же.
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03.08.2020 15:17 Ответить
Рынок вроде есть но на нем стоит одинокий продавец.))
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03.08.2020 15:21 Ответить
Вы говорят теперь свободны, хотите покупайте газ у единственного поставщика а хотите не покупайте, но за трубу все равно должны платить, свобода выбора мля.
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03.08.2020 15:24 Ответить
а доставка абонплатой за 2019 или 2015 посчитают? огласите весь список, лохи ещё не созрели на новые квитанции.
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03.08.2020 16:29 Ответить
Де список постачальників газу щоб населення могло обрати дешевий газ, бажано свій газ з українською ціною???
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03.08.2020 15:24 Ответить
в мечтах зебилов только.
Газ дешевле не будет, наоборот будет только дорожать.
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03.08.2020 15:53 Ответить
Записывай: Днепр,Минора,Беня КАЛОмойша.
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03.08.2020 21:04 Ответить
ага, труба одна, поставщики разные, за идиотов держат народ
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03.08.2020 15:25 Ответить
зато директоров наверное много... (а к ним нужно + бухгалтер, офис, обслуга, техника и т.п.)
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03.08.2020 15:27 Ответить
Представь себе, так и в Европе то же самое... В Европе тоже идиоты?
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03.08.2020 15:53 Ответить
Причому за трубу низького тиску нарід заплатив з власної кишень немалі гроші свого часу.
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03.08.2020 16:11 Ответить
Наперсточники а не власть .
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03.08.2020 15:25 Ответить
хочу... Хельсинкигазазбут...как оформить? )))
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03.08.2020 15:28 Ответить
Продам газ.
Недорого.
В Україні відкрився ринок газу для населення: формула "Амстердам+" припинила дію - Цензор.НЕТ 7140
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03.08.2020 15:30 Ответить
Дюссельдорф+ отменили и заменили на Амстердам+... Конечно! Реверс - виртуальный, Амстердам - дальше чем Дюссельдорф, потому и накрутки за "доставку" в Украину брать можно больше!
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03.08.2020 15:30 Ответить
Обдираловка. Однозначно. Грося с Порохом замутили, ети продолжают... Где наш газ, котрий, апприори, не можете стоить для населения "как в Европах"? Хотят, чтоб мьі платили,как в Германии... А мне ЗП платить, как в Германии? 7.5 евро. В час, не за день? Ще и насмехаются, мол, "поставщика можете вибирать"... Из чего вибирать?
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03.08.2020 15:40 Ответить
Та ясный перец - Порох снова виноват! БГГГГ....
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03.08.2020 15:43 Ответить
может Зинка?, или проклятые евробляхеры?
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03.08.2020 15:52 Ответить
Якщо Зінка з євробляхерами рулить Зєлєнскім і країною, то таки Зінка з ********* і винувата.
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03.08.2020 16:15 Ответить
Бенька рулит.
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03.08.2020 21:05 Ответить
Совок бесплатно все хочет, а как же! Может херово работаешь, поетому на газ тебе не хватает?
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03.08.2020 16:19 Ответить
Я уверен - итог этого бардака будет один: повышение тарифов. Зебилы, вы за это голосовали!
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03.08.2020 15:42 Ответить
В своё время и за пороха голосовали, только при нём газ был по 8, а сейчас по 3.
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03.08.2020 16:17 Ответить
а в паРаше по чем газ?
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03.08.2020 16:20 Ответить
Ловкость рук и никакого мошенничества!
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03.08.2020 15:46 Ответить
ТАК ГДЕ СПИСОК НЕМОНОПОЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ !!!???
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03.08.2020 15:47 Ответить
соя. что вы скажете по поводу искоренения вашего потужного и очень мыролюбного реформизма?
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03.08.2020 15:48 Ответить
Вони пішли радитись до букмекерів.
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03.08.2020 16:06 Ответить
а где наш газ украинский??????????

или он в Красную книгу уже занесен?
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03.08.2020 15:55 Ответить
хаз украинской добычи с 14 года считается мыролюбно среформированым.
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03.08.2020 16:04 Ответить
Тонет вечером в море пасажирский пароход. Спасается двое, еврей и украинец. Оба успели что то схватить до того, как выпрыгнул за борт. Еврей схватил свой кошелёк и свёрток с куском сала, украинец схватил свой гаманец. Выплыли на необитаемый остров. Упали на песок, заснули. Утром встали, осмотрелись, остров пустынен и безлюден.
Украинец спрашивает, - пожрать есть что?
Еврей - сало.
- Дай шматок.
- Не, что значит дай? Просто так? Не могу, давай в ярмарку сыграем.
- Ну давай.
Еврей соорудил из хвороста прилавок. Подходит украинец, - сало сколько стоит?
- 1000 гривен за 100 грамма.
- А чего так дорого?
- Ну не знаю, не знаю. Походите по ярмарке, может где и дешевле найдёте.
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03.08.2020 16:05 Ответить
когда одна труба то и рынку труба, возле каждого дома были закопаны бочки для сжиженного газа их какой-то мудак выкопал и посадили на одну трубу. Вот если бы эти бочки были бы то от это было рынком так как эти бочки могли заправлять любой поставщик а так это одна болтовня о рынке((((
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03.08.2020 16:09 Ответить
Это рынок орального секса.
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03.08.2020 16:18 Ответить
Очень существенное замечание, что именно орального, а не просто.
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03.08.2020 16:37 Ответить
Рынок обычного был в Амстердаме, новое поколение - свежие веяния.
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03.08.2020 16:48 Ответить
Мне понятно, когда раки по 3, но маленькие, а по 5, но большие. Как может быть газ дороже или дешевле, если газ природный и его качество в разных месторождениях практически одинаковое. И вообще - это смесь. И труба одна и та же. И если один продавец газа выставит более высокую цену, так никто, по идее, брать такой газ не будет. И продавцы это понимают, и выставляют одинаковые цены, чтобы не пролететь. Зачем тогда мне выбор разных продавцов, если цены у них одинаковые? Загадка, однако.
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03.08.2020 16:22 Ответить
Правильно! В Амстердаме дурь позабористее!!!
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03.08.2020 16:41 Ответить
б..ь платив за трубу щоб до будинку провели ,а тепер ще й за ту, за яку хрін зрозумієш кому ?
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03.08.2020 16:44 Ответить
Не матерись,еще рано. Ты за воздух должен платить и за то что живешь в этом мире. За все надо платить. Даже сперва чем умереть ты должен спрсить разрешения и заплатить. Кругом одни евреи...
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03.08.2020 17:25 Ответить
це вже було.косата продавала газ, бабло виводила в офшори,а потім заявляла,що населення не платить.населення весь час було в боргах.
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03.08.2020 16:44 Ответить
А тебе что с этого..Румыны что имеют к нашим бедам ?
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03.08.2020 17:22 Ответить
Чёрт голову сломает. От накрутили мля, чтобы никто ничего не понял))) в итоге государство самоустранились от очередной своей функции- сдерживания монополистов в установлении цен и тарифов. Сволочи! Это государство? Развели анархию! Зачем налоги вам платить? Что вы делаете для людей? НИЧЕГО!!!!
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03.08.2020 16:51 Ответить
Черт то голову не сломает. Он в кресле министра МВД прирос а ты меньше думай. Сказали платить то и плати. Кругом одни евреи....
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03.08.2020 17:27 Ответить
страна не пуганных продавцов газа))))
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03.08.2020 16:54 Ответить
Фасоль и горох надо иметь про запас...все же газ какой-никакой же...
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03.08.2020 17:18 Ответить
Да не партесь народ...если зима будет холодная то платить придется много а если теплая то тоже много...это вам ни это....кругом одни евреи....
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03.08.2020 17:21 Ответить
знает даже кроха
дрюссельдоф эта харашо
ротердам - плохо
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03.08.2020 17:27 Ответить
https://***********.livejournal.com/146244.html Ринок газу
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03.08.2020 17:45 Ответить
Зе-власть знала, что эта формула роттердам была создана для обогащения олигархов, обнищания народа и сдерживания развития экономики Украины за счёт высоких тарифов, так её и не перекрыла, а значит с неё имела тоже и увозила в оман.
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03.08.2020 19:21 Ответить
получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.Источник: https://censor.net/n3211623

Із кого?????Великий вибір??? ДЕ?????????????????????
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03.08.2020 20:07 Ответить
Надо брать вилы.
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03.08.2020 21:24 Ответить
Весь импортный газ идёт с территории рф. Но платим евро-прокладкам по цене еврохаб плюс. Мило.
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04.08.2020 02:14 Ответить
 
 