В Запорожском СИЗО один из заключенных выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта
Один из заключенных в Запорожском СИЗО выкупил все места в камере повышенного комфорта, таким образом другие заключенные не могут получить доступ к этой камере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.
В рамках реализации национального превентивного механизма работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совместно с общественными мониторами совершили визит в государственное учреждение "Запорожский следственный изолятор" и Запорожского городского медицинской части филиала ГУ "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в Запорожской области.
Во время общения с осужденными и лицами, взятыми под стражу, члены мониторинговой группы не получили жалоб на пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение и наказания.
31 мая 2020 в Запорожском СИЗО введен экспериментальный проект по обустройству и функционированию камеры с улучшенными условиями, в которой заключенные могут попасть, заплатив 3 410 гривен в месяц. Однако, воспользоваться этой услугой узники СИЗО не смогут, потому что все три места в этой камере оплатило одно лицо.
Кроме того, члены мониторинговой группы обратили внимание руководства учреждения на несоблюдение большинством работников противоэпидемических требований и пренебрежение средствами индивидуальной защиты, что может привести к попаданию на территорию учреждения острой респираторной болезни СOVID-19.
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а захочет и админ корпус выкупит ))) и будете у него разрешения спрашивать в сортир сходить)))) или к розетке - мобилу зарядить )))
или когда акционный товар в Маркетопте скупило одно лицо
такие моменты надо в законах прописывать
почему то в США нету вип камер в тюрьмах
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