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В Запорожском СИЗО один из заключенных выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта

В Запорожском СИЗО один из заключенных выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта

Один из заключенных в Запорожском СИЗО выкупил все места в камере повышенного комфорта, таким образом другие заключенные не могут получить доступ к этой камере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.

В рамках реализации национального превентивного механизма работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совместно с общественными мониторами совершили визит в государственное учреждение "Запорожский следственный изолятор" и Запорожского городского медицинской части филиала ГУ "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в Запорожской области.

Во время общения с осужденными и лицами, взятыми под стражу, члены мониторинговой группы не получили жалоб на пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение и наказания.

31 мая 2020 в Запорожском СИЗО введен экспериментальный проект по обустройству и функционированию камеры с улучшенными условиями, в которой заключенные могут попасть, заплатив 3 410 гривен в месяц. Однако, воспользоваться этой услугой узники СИЗО не смогут, потому что все три места в этой камере оплатило одно лицо.

Кроме того, члены мониторинговой группы обратили внимание руководства учреждения на несоблюдение большинством работников противоэпидемических требований и пренебрежение средствами индивидуальной защиты, что может привести к попаданию на территорию учреждения острой респираторной болезни СOVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платные камеры появились в СИЗО Одессы и Николаева, - Минюст. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2682) СИЗО (1365)


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Топ комментарии
+28
хостел откроет ..пятизвездочный.
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03.08.2020 15:20 Ответить
+23
Логично. Теперь может в аренду сдавать по любой цене. Монополия.
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03.08.2020 15:20 Ответить
+22
а как вы думали? имеет возможность значит))) (такое не предполагалось, да малюська?))))
а захочет и админ корпус выкупит ))) и будете у него разрешения спрашивать в сортир сходить)))) или к розетке - мобилу зарядить )))
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03.08.2020 15:22 Ответить
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хостел откроет ..пятизвездочный.
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03.08.2020 15:20 Ответить
только бизнес, ничего лиШнего
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03.08.2020 15:24 Ответить
Пахану "готелю" інтим не пропонувати, лише кеш.
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03.08.2020 15:41 Ответить
а услуга то пользуется популярностью, пора делать одноместные люксы с видом на море/горы/Хрещатик
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03.08.2020 16:24 Ответить
Что там камеру выкупил! Кое-кто из "не-наших" может тюрьму всю выкупить с прилегающими скверами и парками!!! Тут только начни...
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03.08.2020 16:40 Ответить
Логично. Теперь может в аренду сдавать по любой цене. Монополия.
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03.08.2020 15:20 Ответить
субаренда - по научному ))))
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03.08.2020 15:24 Ответить
Хороший "харчок" у морду Малюсьці і всій "зеленій владі"... "Смачний" такий... Підозрюваний прямо пояснив, "хто в домі хазяїн", і закого він має "блазенят"...
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03.08.2020 15:58 Ответить
Это если он в аренду нумера брал. А если ВИП-обслуживание в номерах покупал?
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03.08.2020 20:04 Ответить
Вряд-ли он выкупил места для этого - скорее не хочет жить с соседями.
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03.08.2020 16:19 Ответить
богатому успешному не охота иметь соседями простьіх уркаганов.
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03.08.2020 16:57 Ответить
Примерно так.
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03.08.2020 17:27 Ответить
вносите поправку, одна камера в одни руки
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03.08.2020 15:22 Ответить
а как вы думали? имеет возможность значит))) (такое не предполагалось, да малюська?))))
а захочет и админ корпус выкупит ))) и будете у него разрешения спрашивать в сортир сходить)))) или к розетке - мобилу зарядить )))
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03.08.2020 15:22 Ответить
шоб не перділи
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03.08.2020 15:22 Ответить
А тюрьму можно выкупить ?
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03.08.2020 15:23 Ответить
канешна...любой каприз за большие деньги )))) и конвой в бикини ходить будет))))
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03.08.2020 15:25 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C И даже построить...
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03.08.2020 22:35 Ответить
тролят манюську)
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03.08.2020 15:23 Ответить
Де там те нещастя хворе в одіяльці, яке вже п"ять років посадити не можуть за вкрадені 2 лярда? Є куди вкладатись. Можна побудувати персональну тюрьму в Кончі чи Козині. Шапкокрад теж в Межигіррі можже відсидіти.
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03.08.2020 15:25 Ответить
что то малюська на голове перестоял....
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03.08.2020 15:25 Ответить
Малюська подлый злобный поц. Стоять на голове для него просто имидж. Все думают, что он дурак, а он подлец.
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03.08.2020 15:53 Ответить
Воно просто зелена гнида як вся команда ЗЕ.
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03.08.2020 21:50 Ответить
Прикольно, кто побогаче будет шиковать один в роскоши а остальное быдло еще плотнее набьют в камеры чтоб спали по очереди.
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03.08.2020 15:26 Ответить
...и сдает почасово)))
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03.08.2020 15:27 Ответить
Больше двух в одни руки не давать!)
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03.08.2020 15:28 Ответить
А по брони еще не сдаются номера?
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03.08.2020 15:29 Ответить
Ріелтори вже й там
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03.08.2020 15:29 Ответить
Дебільне нововведення Зекоманди...Тіки Тупому не ясно, що всі ці камери будуть окуповані злодіями з авторитетом, або хабарниками та корупціонерами...Інші камери, як були роками так і залишаться розсадниками туберкульоза та чорної плесені...Наступний крок, мабуть, вьязниці підвищеного комфорту з все включено у додатках....Невже цей дебілізм ніхто не бачить з оточення цього блазня??
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03.08.2020 15:33 Ответить
чом це не бачать? це ж вони самі запровадили
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03.08.2020 15:38 Ответить
Вони їм ще пишаються.
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03.08.2020 17:56 Ответить
Уплотнить
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03.08.2020 15:33 Ответить
Сталевар?
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03.08.2020 15:34 Ответить
кормилец
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03.08.2020 16:11 Ответить
абсурд. поверить не могу, как, впрочем, и в происходящее вокруг с апреля 2019
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03.08.2020 15:36 Ответить
...чувак вирішив бізнес зробити, скупив оптом по 100, а тепер буде віддавати по 200, головне бізнес на дому, непотрібно паритись в корках і охорона оплачена. Думаю, що скоро він викупить місця в інших тюрмах. Тюремний алігарх в майбутньому, - на свабоду з чємоданом грошей.
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03.08.2020 15:37 Ответить
Цену срочно поднять в два раза. Скорее всего что бы самому сидеть в камере---логично в целом. Надо было сразу допереть и делать на одного платные.
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03.08.2020 16:07 Ответить
А в конституционный суд не пробовали обратиться?
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03.08.2020 15:39 Ответить
Повишати ціни, і робити нові. А ну і ПДВ потрібно обкладати. І зявиться нова бюджетоутворююча галузь.
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03.08.2020 15:48 Ответить
Есть место где деньги ничего не решают,это тот свет где блат и деньги не помогут,в остальных местах деньги решают,даже в таком месте как тюрьма.
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03.08.2020 15:52 Ответить
тю, а казали - ФОПи притісняють!
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03.08.2020 15:53 Ответить
напомнило, когда пассажирка выкупил места в маршрутке для себя одной

или когда акционный товар в Маркетопте скупило одно лицо

такие моменты надо в законах прописывать
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03.08.2020 15:54 Ответить
Если хоть один арестант подаст в европейский суд по правам человека на дискриминацию и на нарушение прав человека , то сколько украинцы заплатят ему компенсации ? Все в Украине через ЖО
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03.08.2020 15:54 Ответить
Ну, що, чекаємо "другу частину Марлезонського балету" - обід з ресторану, шампанського і баб у камеру... Третьою частиною, мабуть, буде "корпоратив", з "зіркою естради" з Банкової... Єдине боюся - може замовить слона (як у Чехова)... Тоді прийдеться ламать двері і зносить перегородки - у теперішні слон не пройде...
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03.08.2020 15:55 Ответить
Платные камеры , это нарушения прав человека, все задержанные должны имеет равные условия .
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03.08.2020 15:57 Ответить
Ошибаетесь. Например за мошеничество или что по фин-части сравнивать с уголовкой с нанесением тяжких телесных повреждений---разные вещи. На это и было расчитано такое нововедение.
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03.08.2020 16:03 Ответить
Что за бред Вы несёте ? Что-то курите ?
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03.08.2020 16:08 Ответить
Откуда Вам знать , что мошенничество или финансы могут ещё больше наказываться как телесные повреждения , если мошенничество затрагивает большое количество людей ?
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03.08.2020 16:11 Ответить
Курить я бросил в ровно в 30 лет, в 1983г. И то что за драку дают меньше---знают все. Всегда были люди и не только на Сизо но и после приговора которые бы хотели иные условия. И такое предоставлялось, но у нас шло на карман начальнику зоны к примеру. Ведь многим по суду предлагают погасить ущерб, и делают так они. И сидят иначе такие. Вы на форуме ведь---бросьте манеру курева и бреда.
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03.08.2020 16:24 Ответить
***-*** и только *** -*** и ничего нет написано к тому , на основание какого закона , в сизо должны быть одни ровные , а другие равные . Нет элементарного понятые того , что государство обязано обеспечивать людей содержащий под стражей в сизо равными человеческими условиями , потому что эти люди ещё не признаны виновными судом в совершение преступления.
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03.08.2020 17:08 Ответить
Будет сдавать в аренду . Многие в Европе платят деньги за то , чтобы их "посадили в тюрьму" на пару недель .
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03.08.2020 16:13 Ответить
ну и как все это сочетается с наказанием за преступление?
почему то в США нету вип камер в тюрьмах
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03.08.2020 16:15 Ответить
А Малюська в курсе?
Обычный день в ужгородском СИЗО...

Ирландское виски, чешское пиво и интернет: в сети показали, как живут задержанные в ужгородском СИЗО
У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту - Цензор.НЕТ 8461
У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту - Цензор.НЕТ 8731
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03.08.2020 16:18 Ответить
Малюська заявил, что к 24г бесплатных камер в Украине не будет.
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03.08.2020 16:18 Ответить
Чел отсидел в тюрьме, но денег не бьіло и сидел в долг, освободился, а тут судисполнитель с исполнительньім листом а еще процентьі, пеня, так ?
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03.08.2020 17:17 Ответить
Гулять так гулять...
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03.08.2020 16:18 Ответить
И ведь верно ! Вы думали что тюрьма -наказание !?? Наивные ,это место где правильные пацаны пережидают пандемию. Не хилые условия проживания,ресторанное меню ,девушки без социальной ответственности,что еще надо? А ВЕРТУХАИ ХОДЯТ НА ЦИРЛАХ,- чего изволите-с?
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03.08.2020 16:23 Ответить
Братаны не простят.
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03.08.2020 16:29 Ответить
Вторичный рынок камер в СИЗО.
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03.08.2020 16:30 Ответить
Короче надо больше грабить и воровать, отсидка будет комфортнее.
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03.08.2020 16:51 Ответить
Бизнес есть бизнес!
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03.08.2020 17:12 Ответить
Наступним кроком цього "заключонного" буде замовити Малюську в ролі офіціянта,а Зєлєнського в ролі піаніста...
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03.08.2020 17:13 Ответить
Вот же куркуль!
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03.08.2020 18:17 Ответить
У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту - Цензор.НЕТ 2022
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03.08.2020 18:42 Ответить
Маразьмус Голобородька во всей красе.
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03.08.2020 19:44 Ответить
отмывание наворованного
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03.08.2020 19:53 Ответить
Вот так надо с экономическими преступниками, только дороже счет выставлять. Как граф Монте-Кристо пленил барона Данглара и продавал ему за очень дорого винцо, жареную курочку и прочие яства. Пока все денежки не отобрал.
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03.08.2020 22:05 Ответить
камери підвищеного комфорту.... який пздц
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03.08.2020 22:31 Ответить
 
 